Sera Kadıgil’in istifa gerekçesini bencilce bulmamın nedeni

- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.
*
- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”
*
- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.
Demiş ki:
*
“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
*
Erdoğan’a,
EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
*
Yazıda şöyle demiştim:
*
“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
*
“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.
*
Lanetledik.
Lanetliyoruz.
Lanetleyeceğiz.
*
Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.
Oysa
Elinde silahla poz veriyor adam.
*
Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...
*
İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.
Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.
*
Şunun farkındayım:
*
Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda
Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
*
Hitapları gayet nazik.
Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:
*
“Plaja helikopterle inmek.”
*
Çünkü bana göre...
“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”
*
Nedir bu haberin kaynağı?
Şudur:
CHP’nin hazırladığı bir rapor.
*
Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.
*
Yapmışlar.
*
Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?
Yönelmişler.
*
Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?
Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.
Şöyle bir şey diyordu:
*
“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”
Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.
Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şuradadır:
Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.
*
Yani demem o ki...
Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:
*
“Bunlarla selamı sabahı kesin.”
Bunu duyunca “Eyvah” dedim.
Hem memleket için...
Hem de CHP için...
*
BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
*
İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
*
Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
*
- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
*
- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
*
Peki bu teklifin...
Haber aynen şöyleydi:
*
“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.
*
Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.
*
- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.
*
Benim aklıma şunlar gelir:
*
- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.
*
- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.
*
- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.
*
Sera Kadıgil’in istifa gerekçesini bencilce bulmamın nedeni
CHP’nin işi zor.
Zor, çünkü zorunlulukları var.
*
Şu türden zorunluluklar:
*
- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.
*
- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.
*
- Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na kaptırılmamasını sağlamak zorunda.
*
- Babacan ve Davutoğlu’nun çizgileriyle uyumu korumak zorunda.
*
Kısacası CHP’nin hem yükü çok ağır hem de sırtında yumurta küfesi var.
*
CHP Milletvekili Sera Kadıgil, işte böyle bir ortamda partisinden istifa etti.
Gerekçesi: Daha sol bir çizgide siyaset yapmak.
Gittiği yer: Türkiye İşçi Partisi.
*
Bu kararıyla birlikte Sera Kadıgil, eminim kuş gibi hafiflemiştir.
Bir anda CHP’nin yüklerinden kurtulduğunu hissetmiştir.
Ferahlamıştır.
*
Uzun söze gerek yok. Kadıgil, aslında istifasıyla şu iki cümleyi söylüyor topluma:
*
- BİRİNCİ CÜMLE: Ben artık CHP’nin zorlu yükünü taşımak istemiyorum.
*
- İKİNCİ CÜMLE: Ben artık yumurta taşıma hassasiyetinden sıkıldım.
*
Peki ne yapacak bundan sonra Sera Kadıgil?
Romantik sol devrimci marşlar söyleyecek, bazılarına hoş gelecek sloganlar atacak ve sınıfsız bir toplumun düşleriyle avunacak.
*
Çok kolay bir iş bu.
Çok!
Yük yok. Pek risk yok. Denge menge zorunluluğu yok. Ahaliyi gözetme derdi yok. İktidara gelme hedefi yok. Milli olma özeni yok. Yerli gibi davranma gereği yok.
*
Üstelik atacağı sloganlar sayesinde “amma da solcu” diye kuvvetle alkışlanması garanti.
Oh mis yani...
*
Sera Kadıgil, bütün yükü kendisini milletvekili seçen CHP’lilerin omuzlarına bırakıp gitti.
Kusura bakmasın ama ben bu gidişte cesaretin değil de bencilliğin izlerini gördüm.
CANAN KAFTANCIOĞLU’NUN YAPMASI GEREKEN TEK ŞEY
Taa mayıs ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şöyle demiş:
*
“Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir.”
*
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bu demecin altına şöyle şeyler döşemiş:
*
“Yaz bitiminde bu sözü hatırlatınca yüzü kızarmayacak. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden utanmıyorsan kendinden utanır insan.”
*
E ne oldu?
Daha yazın başında 18 yaş üstü herkesin aşılanmasına imkân sağlandı.
Yani Bakan Koca haklı çıktı, Kaftancıoğlu haksız çıktı.
*
Üstelik Kaftancıoğlu’nun kullandığı “Utanmıyor musun? Yüzün kızarmıyor mu? Yalan söylüyorsun” gibi yakışıksız ifadeler de feci halde yüzünde patladı.
*
Ben olsam Canan Kaftancıoğlu’nun yerinde...
Sadece ve sadece “Çok özür diliyorum Sayın Bakan” derim.
*
Önüne, arkasına, arasına hiçbir şey sıkıştırmaya tenezzül etmeden.
ARAYA GİRMEYECEKSİN
- Tartışan karı kocanın arasına girmeyeceksin. Onlar yeniden mutluluğu yakalar, olan sana olur.
*
- Kavga eden iki eski samimi arkadaşın arasına girmeyeceksin. Onlar barışır, olan sana olur.
SONUNDA FOYASI MUTLAKA ÇIKAN TİPLER
- Sosyal medyada toplumsal fay hatlarına saldırıp sürekli düşmanlık körükleyerek dikkat çekmeye çalışan tipler...
*
- Siyasi tartışmalarda karşı tarafın tek bir doğrusu bile olamayacağına inanan ve bunun üzerinden yürüyen tipler...
*
- Atatürk’e en adi ve en pis şekilde dil uzatan ve bunun üzerinden kariyer inşa etmeye çalışan tipler...
HAYDİ ERKEKLER AŞIYA!
BİR arkadaşım anlattı:
80 yaşındaki bir amcamız aşı olmamaya karar vermiş.
Nedeni sorulduğunda da...
“Aşı kısırlaştırıyor” demiş.
*
Bizim erkek milleti bu kısırlaştırma efsanesini satın almış durumdaydı.
*
Oysa Osman Müftüoğlu Hoca, bugün yazdı.
Meğer durum tam tersiymiş.
Aşı, bırakın kısırlaştırmayı... Üreme gücünü artırıyormuş.
Buna karşılık COVID-19 olunduğunda...
Kısırlık tehlikesi sözkonusuymuş.
*
Bin Şener Şen gücünde bir propagandadır bu.
Haydi erkekler! Aşıya!
ŞÜPHE YOLDAŞIN OLSUN
SOSYAL medyayı açıyorsun. Bin türlü haber dolaşıma sokuluyor. Kimi tamamen palavra, kimi yarı palavra. Bazıları da yüzde yüz doğru.
*
Bir enformatik yanıltma dönemindeyiz yani. Haber bombardımanı var ama asıl mesele şu: Hangisi doğru?
*
Benim bu konuda bir önerim var herkese:
Sosyal medyada gördüğünüz haberlerle ilgili olarak şüphe yoldaşınız olsun.