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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Sera Kadıgil’in istifa gerekçesini bencilce bulmamın nedeni
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Sera Kadıgil’in istifa gerekçesini bencilce bulmamın nedeni

26 Haziran 2021

CHP’nin işi zor.

Zor, çünkü zorunlulukları var.

*

Şu türden zorunluluklar:

Sera Kadıgil’in istifa gerekçesini bencilce bulmamın nedeni

*

- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.

*

- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.

*

- Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na kaptırılmamasını sağlamak zorunda.

*

- Babacan ve Davutoğlu’nun çizgileriyle uyumu korumak zorunda.

*

Kısacası CHP’nin hem yükü çok ağır hem de sırtında yumurta küfesi var.

*

CHP Milletvekili Sera Kadıgil, işte böyle bir ortamda partisinden istifa etti.

Gerekçesi: Daha sol bir çizgide siyaset yapmak.

Gittiği yer: Türkiye İşçi Partisi.

*

Bu kararıyla birlikte Sera Kadıgil, eminim kuş gibi hafiflemiştir.

Bir anda CHP’nin yüklerinden kurtulduğunu hissetmiştir.

Ferahlamıştır.

*

Uzun söze gerek yok. Kadıgil, aslında istifasıyla şu iki cümleyi söylüyor topluma:

*

- BİRİNCİ CÜMLE: Ben artık CHP’nin zorlu yükünü taşımak istemiyorum.

*

- İKİNCİ CÜMLE: Ben artık yumurta taşıma hassasiyetinden sıkıldım.

*

Peki ne yapacak bundan sonra Sera Kadıgil?

Romantik sol devrimci marşlar söyleyecek, bazılarına hoş gelecek sloganlar atacak ve sınıfsız bir toplumun düşleriyle avunacak.

*

Çok kolay bir iş bu.

Çok!

Yük yok. Pek risk yok. Denge menge zorunluluğu yok. Ahaliyi gözetme derdi yok. İktidara gelme hedefi yok. Milli olma özeni yok. Yerli gibi davranma gereği yok.

*

Üstelik atacağı sloganlar sayesinde “amma da solcu” diye kuvvetle alkışlanması garanti.

Oh mis yani...

*

Sera Kadıgil, bütün yükü kendisini milletvekili seçen CHP’lilerin omuzlarına bırakıp gitti.

Kusura bakmasın ama ben bu gidişte cesaretin değil de bencilliğin izlerini gördüm.

CANAN KAFTANCIOĞLU’NUN YAPMASI GEREKEN TEK ŞEY

Taa mayıs ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şöyle demiş:

Sera Kadıgil’in istifa gerekçesini bencilce bulmamın nedeni

*

“Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir.”

*

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bu demecin altına şöyle şeyler döşemiş:

*

“Yaz bitiminde bu sözü hatırlatınca yüzü kızarmayacak. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden utanmıyorsan kendinden utanır insan.”

Sera Kadıgil’in istifa gerekçesini bencilce bulmamın nedeni

*

E ne oldu?

Daha yazın başında 18 yaş üstü herkesin aşılanmasına imkân sağlandı.

Yani Bakan Koca haklı çıktı, Kaftancıoğlu haksız çıktı.

*

Üstelik Kaftancıoğlu’nun kullandığı “Utanmıyor musun? Yüzün kızarmıyor mu? Yalan söylüyorsun” gibi yakışıksız ifadeler de feci halde yüzünde patladı.

*

Ben olsam Canan Kaftancıoğlu’nun yerinde...

Sadece ve sadece “Çok özür diliyorum Sayın Bakan” derim.

*

Önüne, arkasına, arasına hiçbir şey sıkıştırmaya tenezzül etmeden.

ARAYA GİRMEYECEKSİN

- Tartışan karı kocanın arasına girmeyeceksin. Onlar yeniden mutluluğu yakalar, olan sana olur.

*

- Kavga eden iki eski samimi arkadaşın arasına girmeyeceksin. Onlar barışır, olan sana olur.

SONUNDA FOYASI MUTLAKA ÇIKAN TİPLER

- Sosyal medyada toplumsal fay hatlarına saldırıp sürekli düşmanlık körükleyerek dikkat çekmeye çalışan tipler...

*

- Siyasi tartışmalarda karşı tarafın tek bir doğrusu bile olamayacağına inanan ve bunun üzerinden yürüyen tipler...

*

- Atatürk’e en adi ve en pis şekilde dil uzatan ve bunun üzerinden kariyer inşa etmeye çalışan tipler...

HAYDİ ERKEKLER AŞIYA!

BİR arkadaşım anlattı:

80 yaşındaki bir amcamız aşı olmamaya karar vermiş.

Nedeni sorulduğunda da...

Sera Kadıgil’in istifa gerekçesini bencilce bulmamın nedeni

“Aşı kısırlaştırıyor” demiş.

*

Bizim erkek milleti bu kısırlaştırma efsanesini satın almış durumdaydı.

*

Oysa Osman Müftüoğlu Hoca, bugün yazdı.

Meğer durum tam tersiymiş.

Aşı, bırakın kısırlaştırmayı... Üreme gücünü artırıyormuş.

Buna karşılık COVID-19 olunduğunda...

Kısırlık tehlikesi sözkonusuymuş.

*

Bin Şener Şen gücünde bir propagandadır bu.

Haydi erkekler! Aşıya!

ŞÜPHE YOLDAŞIN OLSUN

SOSYAL medyayı açıyorsun. Bin türlü haber dolaşıma sokuluyor. Kimi tamamen palavra, kimi yarı palavra. Bazıları da yüzde yüz doğru.

*

Bir enformatik yanıltma dönemindeyiz yani. Haber bombardımanı var ama asıl mesele şu: Hangisi doğru?

*

Benim bu konuda bir önerim var herkese:

Sosyal medyada gördüğünüz haberlerle ilgili olarak şüphe yoldaşınız olsun.

X

Aziz’in şahlanışına dair serbest çağrışımlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Haziran 2021
Kaosa pek de mütevazı olmayan bir katkı... Çarşıyı karıştırmak istedi galiba. Ve başardı da!

- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.

*

- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”

*

- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.


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Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Haziran 2021
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyarmış.

Demiş ki:

*

“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”

Tam olarak ne demek istiyor Akşener?

Pek anlayamadım.

*

Erdoğan’a,

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Şenol Güneş için yazdım: Ne zaman istifa edilir ne zaman istifa edilmez

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Haziran 2021
Eğer grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...

EZİP GEÇERSEN NE OLUR?

EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...

Gol yağdırmışsan...



Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...

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Silahla poz verenlerden korkmalı mıyız korkmamalı mıyız?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Haziran 2021
İki hafta önce...

Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.

*

Yazıda şöyle demiştim:

*

“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”

*

“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.

Temel kaygısı buydu yazının.

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Aslanlar ha! Aslanlar ha!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Haziran 2021
HDP İzmir il binasında...

Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.

*

Lanetledik.

Lanetliyoruz.

Lanetleyeceğiz.

*

Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.

Oysa

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Silahlı külahlı fotoğraflara dur demenin vakti geldi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Haziran 2021
En son HDP’ye yönelik saldırının faili olan katilin fotoğrafları çıktı ortaya.

Elinde silahla poz veriyor adam.

*

Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.

Eline silahı kapan pozunu veriyor.

Makineli tüfekler, tabancalar falan.


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Puslu havanın çakalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Haziran 2021
Bugünlerde ortada bir parça puslu hava ve çokça da karambol var ya...

İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...

*

İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.

Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.

*

Şunun farkındayım:

*

Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda

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Meyhane tebliğcileri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Haziran 2021
Kendilerine “Tebliğciler” adını veren bir grup var.

Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.

Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.

Üç beş sakallı, cübbeli adam...

Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.

Ve başlamışlar tebliğe...

*

Hitapları gayet nazik.

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En görgüsüz davranış listesinin bir numarası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Haziran 2021
“En görgüsüz davranışlar” diye bir liste yapmam istenseydi...

Aklıma şöyle bir seçenek gelmezdi:

*

“Plaja helikopterle inmek.”

*

Çünkü bana göre...


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Artık hiç kimsede ‘Atıyoruz bari usturuplu atalım’ kaygısı yok

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Haziran 2021
İki koca gazete manşet atmış:

“Çankırı’da oğluna Recep Tayyip ismini veren adam, bu ismi değiştirmek istedi. Nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğündeki görevli, ‘Bunu yapamam, beni sürerler’ dedi.”

*

Nedir bu haberin kaynağı?

Şudur:

CHP’nin hazırladığı bir rapor.

*

Güya CHP heyeti, Çankırı’ya gitmiş. Orada bir adamla karşılaşmış. Adam da onlara böyle bir şey demiş. Onlar da rapora yazmışlar.

*

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Manşet müdafaası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Haziran 2021
Konya’nın bozkırına milyonlarca dolarlık yatırımı yapmışlar mı?

Yapmışlar.

*

Kiri, pası, kimyasalı, dumanı, atığı olmayan bir enerjiye yönelmişler mi?

Yönelmişler.

*

Güneşin insanlığa sunduğu nimetten elektrik üretecekler mi?

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Kahrolası bir geyik: Doğulular şöyle batılılar böyle

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Haziran 2021
Geçen akşam elimde kumanda, televizyon kanalları arasında minik bir gezintiye çıkmıştım.

Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.



Şöyle bir şey diyordu:

*

“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”

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Bizim millet proje sever

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Haziran 2021
Kanal İstanbul’a karşı çıkmak, muhalefetin bileceği bir iştir.

Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.

Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.

Buraya kadar sorun yok.

*

Sorun şuradadır:

Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.

*

Yani demem o ki...

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Selamı sabahı sakın kesmeyin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Haziran 2021
Geçenlerde bir Kemal Kılıçdaroğlu videosu izliyordum.

Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:

*

“Bunlarla selamı sabahı kesin.”

Bunu duyunca “Eyvah” dedim.

Hem memleket için...

Hem de CHP için...

*

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19 yıllık siyaset pratiğinin öğrettiği beş şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Haziran 2021
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...

BİR: Olmuyor olamıyor

Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...

Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.

*

İKİ: Hızlandırmıyor

Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...

İktidarın gidişini hızlandırmıyor.

*

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Akşener’in stratejisi: Biz tek adayla girelim HDP ayrı aday çıkarsın

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Haziran 2021
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, elini açık etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:

*

- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.

*

- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.

*

Peki bu teklifin...

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Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerler midir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Haziran 2021
Sosyal medyada dolaşırken bir habere rastladım.

Haber aynen şöyleydi:

*

“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.

*

Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.


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Erdoğan karşısında kimi görmek ister

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Haziran 2021
Kılıçdaroğlu’nu kesin ister.

- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.

*

- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.



*

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Hasan Saltık ah!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Haziran 2021
Hasan Saltık denilince...

Benim aklıma şunlar gelir:

*

- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.

*

- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.

*

- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.

*

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