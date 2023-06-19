Şener’in yaptığı insanlığa duyduğum itimadı sarstı

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ÖYLE korkunç, öyle inanılmaz bir şey yaptı ki Abdüllatif Şener, insanlığa duyduğum itimadı sarstı.

*

Abdüllatif Şener’in CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na yaptığı şeyden sonra...

- Artık insanlara güven duyamıyorum.

- Yüzüme gülen herkesin arkadan bir işler çevirdiği paranoyasına kapılıyorum.

- Kafamda sürekli bin adet “acaba” dolaşıyor.

- Sanki her an ihanete uğrayacakmışım gibi tetikte dolaşıyorum.

- İyilik yaparken resmen korkar oldum.

- Kimseyle yola çıkamaz, sırrımı kimselere veremez hale geldim.

*

Hey gidi Abdüllatif Şener hey!

Neden yaptın bunu?

Hâlâ anlamıyorum, anlamlandıramıyorum.

*

Galiba işin sırrı, Attila İlhan’ın “Tut Ki Gecedir” adlı şiirinin son dizesinde.

Şöyle diyor o dize:

*

“İhanet bir bilmecedir.”

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MUHALİF SANATÇI İLE TERBİYESİZ ŞAHIS ARASINDAKİ FARK

MUHALİF sanatçıların konserleri asla iptal edilmemeli.

*

Hangi adaya destek vermiş olursa olsun...

Hangi partiye oy vermiş olursa olsun...

Sanatçılarımız, AK Partili belediyelerin düzenlediği konserlerde özgürce sahne alabilmeli.

*

Ancak sıra...

- AK Parti seçmenine hakaret edenlere...

- AK Parti seçmenini aşağılayanlara...

- AK Parti seçmenine terbiyesizlik yapanlara...

- AK Parti seçmenine ayıp edenlere...

Gelince işin rengi tabii ki değişmeli.

*

Bu tiplere AK Partili belediyelerin konser verdirmesi...

“Sen bize çok güzel hakaret ettin koçum. Al bu da ödülün. Devam et bize küfürler savurmaya” demekten başka bir anlam taşımaz.

*

Yani demem o ki...

“Muhalif sanatçı” başka bir şeydir.

“Terbiyesizlik yapan şahıs” başka bir şeydir.

ERDOĞAN’IN YERİNDE OLSANIZ NE YAPARSANIZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, önceki gün şöyle dedi:

*

“Türkiye’nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var.”

*

Siz Erdoğan’ın yerinde olsanız böyle bir ihtiyaca işaret eder misiniz?

Sizi bilmem ama ben Erdoğan’ın yerinde olsam etmem.

*

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Bulmuşum mis gibi muhalefeti, bırakırım böyle yollarına devam etsinler, bir 25 yıl daha iktidar garanti.





HABER DEĞERİ YOK

- Biden’ın boşlukla tokalaşmasının...

- Kılıçdaroğlu’nun istifa etmemesinin...

- Her yağmurda her şehrimizi suların basmasının...

- Atatürk kalkan yapılarak caka satılmasının...

- Yerel seçimde yaşanacak olası hezimetin...

Artık pek bir haber değeri yok.

ÜÇ PARTİ... ÜÇÜ DE BİTTİ...

SİYASİ konularda çok keskin hükümler vermekten hep kaçınmışımdır ama şu konuda keskin hüküm vermekten asla geri durmuyorum:

*

DEVA, Gelecek ve Saadet...

İster grup kursunlar ister kurmasınlar, üçü de bitmiştir.

*

Neden mi?

Çünkü üçünün de AK Parti’den oy tırtıklama kabiliyeti olmadığı ortaya çıktı. Çünkü üçünün de AK Parti’yle nasıl mücadele edileceğini bilemedikleri kesinlik kazandı. Çünkü üçünün de muhafazakâr kesimlerin ruh halini asla kavrayamadıkları net olarak anlaşıldı. Çünkü üçünün de anti-Erdoğanizm bataklığında boğuldukları görüldü.

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SARI KOD

METEOROLOJİ 28 kentimiz için sarı kodlu uyarı yapmış.

*

“Sarı kod” ne anlama geliyor diye araştırdım.

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Şunu demek istiyorlarmış: “Ey ahali! Öyle çok da endişelenecek bir durum yok. Olağandışı meteorolojik bir hadise olmayacak. Eğer meteorolojik şartlardan etkilenecek faaliyetler içindeyseniz dikkatli olun.”

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ İŞİ GİBİ

TATVAN’da gazeteci Sinan Aygül’e yönelik barbar saldırıyı nefretle kınıyorum.

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Bitlis Valiliği, saldırıya karışanların görevden alındığını açıkladı. Dün de saldırıya karışan iki kişi tutuklandı.

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Bunlar doğru adımlar. Ancak tam bir organize suç örgütü işi gibi görünen bu saldırının arkasındaki gücün de ortaya çıkarılması gerekiyor.

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BİR AMERİKAN ‘ZÜBÜK’Ü

TRUMP, Miami’de bir restorana gitmiş.

Müşteriler, Trump’a tezahürat yapmışlar.

O da “Herkese benden yemek” demiş.

Ve parayı ödemeden arazi olmuş.

*

Aziz Nesin’in Zübük romanını daha yeni bitirdim. Kitapta anlatılan İbrahim Zübükzade tipolojisi, Trump’a tam uyuyor aslında.