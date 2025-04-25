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Ahmet Hakan
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Şener Üşümezsoy’la ilgili bilimdışı kanaatlerim

#Şener Üşümezsoy#İstanbul#Deprem

SÜREKLİ korku salan deprem hocalarının neden oldukları şeyler şunlardır:

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Anksiyete, depresyon, stres, panik atak, odalarda duramama, asık surat, daimi kaygı...

*

Şener Üşümezsoy’un neden olduğu şeyler ise şunlardır:

*

Yaşama sevinci, tasasızlık, boş vermişlik, içsel huzur, üç saat yoga yapmış gibi bir his...

*

O halde konuş Şener Hoca konuş.

Söylediklerine aklım yatmasa da hoşuma gidiyor vallahi.

*

Sevgili Şener Hocam.

Çok karışık konuşuyorsun, çok hızlı konuşuyorsun, bazen kelimeleri yuvarlıyorsun.

Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum, “İstanbul’da büyük deprem olmayacak” sözün hariç.

Bu da bana yetiyor, hatta artıyor.

*

Bıktım usandım Celal Şengör’ün sürekli cehennemle korkutan vaizler gibi konuşmasından.

Sen benim için altından ırmaklar akan cenneti anlatan vaizler gibisin Şener Hocam.

*

Geceleri mışıl mışıl uyumanın reçetesini veriyorum:

*

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Üşemezsoy’u dinle, kuş gibi hafifle ve başını yastığa koyar koymaz bebekler gibi uyu.

Şener Üşümezsoy’la ilgili bilimdışı kanaatlerim

DEPREM VE KEDİM SEKTER

- DEPREMDEN ÖNCE: Her zamanki gibi miskin miskin uyuyordu Sekter.

*

- DEPREM ANINDA: Tüylerinin herhangi birinde en küçük bir kıpırdama olmadı.

*

- DEPREMDEN SONRA: Zerre kadar ırgalanmadan miskin miskin uyumaya devam.

Şener Üşümezsoy’la ilgili bilimdışı kanaatlerim

TELEFONLARIN ÇALIŞMAMASI

BÜYÜK depremin fragmanıydı yaşadığımız.

Fragman bize gösterdi ki...

Depremde telefon şirketleri yine sınıfta kaldı.

*

Aşırı yüklenme falan türü mazeretler kabul edilemez.

Telefon şirketleri, bu soruna çare bulmak zorunda.

 Şener Üşümezsoy’la ilgili bilimdışı kanaatlerim

‘SKJELVET’ DİYE BİR FİLM

BİR arkadaşım söyledi: 

Deprem filmi izleyince deprem korkusu hafifliyormuş.

“O zaman bana bir deprem filmi tavsiye et” dedim. 

Bu filmi önerdi.

*

Oslo’da yaşanan depremi anlatıyor film.

Başrolde Naci Görür tarzı bir jeolog var.

*

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Bir başyapıt değil ama yine de sıkılmadan izletiyor kendini film.

Deprem korkusunu hafifletmesi meselesine gelince...

Yok, yok. Ben de öyle bir etki yaratmadı. Aksine kaygım daha da arttı.

*

Kıssadan hisse: Demek ki deprem filmleri, her bünyede aynı etkiye neden olmuyormuş.

Şener Üşümezsoy’la ilgili bilimdışı kanaatlerim

KARŞINIZDA İKİ FARKLI TÜRKİYE

SOSYAL MEDYA TÜRKİYE’Sİ

- Herkes birbirine bağırıyor.

- Herkes birbirine hakaret ediyor.

- Herkes süper politik.

- Herkesin yumrukları sıkılı.

- Herkes birbirine düşman.

- Herkes tahammülsüz, herkes öfkeli.

- Herkes sabah akşam propaganda yapıyor.

- Herkes sabah akşam İmamoğlu’nu konuşuyor.

- Herkes sertlik yanlısı Tamil gerillası.

- Herkes slogan atıyor.

- Herkes aşağılayarak alay ediyor.

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- Herkes birbirine laf sokma derdinde.

GERÇEK TÜRKİYE

- Herkes o kadar da birbirine bağırmıyor.

- Herkesin hakaret ettiği falan yok.

- Herkes süper politik değil.

- Herkesin yumrukları sıkılı değil, el sıkışmalar gırla.

- Herkes birbirine düşman gibi bakmıyor.

- Herkes öfkeli değil, çoğu yüzlerde anlayışlı bir tebessüm.

- Herkes birer propagandist falan değil.

- Herkes sabah akşam İmamoğlu’nu konuşmuyor.

- Herkes sakin, herkes durağan, herkes işinde gücünde.

- Herkes slogan atmıyor, millet normal konuşuyor.

- Herkes aşağılayıcı alaycılığa yüz vermiyor, sokaklarda artistik yapan yok.

- Herkes birbirine laf sokma derdinde değil, normal gündelik konuşmalar var ortalıkta.

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İTİKATTA / AMELDE

2023 yılının aralık ayında yazdığım yazının başlığı şuydu:

*

İtikatta Naci Görürcü... Amelde Üşümezsoycu...

*

Bizim milli yaklaşımımız tam olarak böyle ve bu hiç değişmiyor.

*

İtikatta Naci Görürcüyüz.

Yani Görür’ün söylediklerinin doğru olduğuna iman ediyoruz, inanıyoruz.

*

Amelde ise Üşemezsoycuyuz.

Yani Üşümezsoy’un söylediklerine kulak vererek rahatlıyoruz ve depreme karşı hiçbir şey yapmıyoruz.

Şener Üşümezsoy’la ilgili bilimdışı kanaatlerim

#Şener Üşümezsoy#İstanbul#Deprem
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