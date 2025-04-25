 Şener Üşümezsoy’la ilgili bilimdışı kanaatlerim

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Anksiyete, depresyon, stres, panik atak, odalarda duramama, asık surat, daimi kaygı...
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Şener Üşümezsoy’un neden olduğu şeyler ise şunlardır:
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Yaşama sevinci, tasasızlık, boş vermişlik, içsel huzur, üç saat yoga yapmış gibi bir his...
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O halde konuş Şener Hoca konuş.
Söylediklerine aklım yatmasa da hoşuma gidiyor vallahi.
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Sevgili Şener Hocam.
Çok karışık konuşuyorsun, çok hızlı konuşuyorsun, bazen kelimeleri yuvarlıyorsun.
Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum, “İstanbul’da büyük deprem olmayacak” sözün hariç.
Bu da bana yetiyor, hatta artıyor.
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Bıktım usandım Celal Şengör’ün sürekli cehennemle korkutan vaizler gibi konuşmasından.
Sen benim için altından ırmaklar akan cenneti anlatan vaizler gibisin Şener Hocam.
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Geceleri mışıl mışıl uyumanın reçetesini veriyorum:
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Üşemezsoy’u dinle, kuş gibi hafifle ve başını yastığa koyar koymaz bebekler gibi uyu.
DEPREM VE KEDİM SEKTER
- DEPREMDEN ÖNCE: Her zamanki gibi miskin miskin uyuyordu Sekter.
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- DEPREM ANINDA: Tüylerinin herhangi birinde en küçük bir kıpırdama olmadı.
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- DEPREMDEN SONRA: Zerre kadar ırgalanmadan miskin miskin uyumaya devam.
TELEFONLARIN ÇALIŞMAMASI
BÜYÜK depremin fragmanıydı yaşadığımız.
Fragman bize gösterdi ki...
Depremde telefon şirketleri yine sınıfta kaldı.
*
Aşırı yüklenme falan türü mazeretler kabul edilemez.
Telefon şirketleri, bu soruna çare bulmak zorunda.
‘SKJELVET’ DİYE BİR FİLM
BİR arkadaşım söyledi:
Deprem filmi izleyince deprem korkusu hafifliyormuş.
“O zaman bana bir deprem filmi tavsiye et” dedim.
Bu filmi önerdi.
*
Oslo’da yaşanan depremi anlatıyor film.
Başrolde Naci Görür tarzı bir jeolog var.
*
Bir başyapıt değil ama yine de sıkılmadan izletiyor kendini film.
Deprem korkusunu hafifletmesi meselesine gelince...
Yok, yok. Ben de öyle bir etki yaratmadı. Aksine kaygım daha da arttı.
*
Kıssadan hisse: Demek ki deprem filmleri, her bünyede aynı etkiye neden olmuyormuş.
KARŞINIZDA İKİ FARKLI TÜRKİYE
SOSYAL MEDYA TÜRKİYE’Sİ
- Herkes birbirine bağırıyor.
- Herkes birbirine hakaret ediyor.
- Herkes süper politik.
- Herkesin yumrukları sıkılı.
- Herkes birbirine düşman.
- Herkes tahammülsüz, herkes öfkeli.
- Herkes sabah akşam propaganda yapıyor.
- Herkes sabah akşam İmamoğlu’nu konuşuyor.
- Herkes sertlik yanlısı Tamil gerillası.
- Herkes slogan atıyor.
- Herkes aşağılayarak alay ediyor.
- Herkes birbirine laf sokma derdinde.
GERÇEK TÜRKİYE
- Herkes o kadar da birbirine bağırmıyor.
- Herkesin hakaret ettiği falan yok.
- Herkes süper politik değil.
- Herkesin yumrukları sıkılı değil, el sıkışmalar gırla.
- Herkes birbirine düşman gibi bakmıyor.
- Herkes öfkeli değil, çoğu yüzlerde anlayışlı bir tebessüm.
- Herkes birer propagandist falan değil.
- Herkes sabah akşam İmamoğlu’nu konuşmuyor.
- Herkes sakin, herkes durağan, herkes işinde gücünde.
- Herkes slogan atmıyor, millet normal konuşuyor.
- Herkes aşağılayıcı alaycılığa yüz vermiyor, sokaklarda artistik yapan yok.
- Herkes birbirine laf sokma derdinde değil, normal gündelik konuşmalar var ortalıkta.
İTİKATTA / AMELDE
2023 yılının aralık ayında yazdığım yazının başlığı şuydu:
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İtikatta Naci Görürcü... Amelde Üşümezsoycu...
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Bizim milli yaklaşımımız tam olarak böyle ve bu hiç değişmiyor.
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İtikatta Naci Görürcüyüz.
Yani Görür’ün söylediklerinin doğru olduğuna iman ediyoruz, inanıyoruz.
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Amelde ise Üşemezsoycuyuz.
Yani Üşümezsoy’un söylediklerine kulak vererek rahatlıyoruz ve depreme karşı hiçbir şey yapmıyoruz.
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