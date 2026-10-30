 Senden her şeyi beklerdim ama bunu beklemezdim Sarıgül

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- Evet, alavere dalavere yapacak tıynette bir adamdır.

- Evet, çeşitli fırıldaklar çevirecek bir karakteri vardır.

- Evet, sevimli taraflarının yanı sıra gaddar bir tarafı da vardır.

*

Sarıgül’den birçok şeyi beklerdim.

Ama küçük çocuklara musallat olup cinsel istismara kalkışacağına asla ihtimal vermezdim.

*

Herkes gibi ben de duyduklarımın, okuduklarımın şokunu, şaşkınlığını yaşıyorum.

İddialar dehşete düşürüyor beni.

Bunca yıldır tanıdığım Mustafa Sarıgül’ün bu korkunç eylemleri yapmış olma ihtimali karşısında kanım donuyor.

*

Şu iddialara bir bakın hele:

- Belediyenin düzenlediği kamplardan çocuklar seçiliyormuş.

- Seçilen bu çocuklar, resmen Mustafa Sarıgül’e sunuluyormuş.

- Makam odasının özel bölümünde çocuklar, Sarıgül’e masaj yapmaya zorlanıyormuş.

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- Kız ve erkek çocuklar, sistematik biçimde cinsel istismara maruz kalıyormuş.

*

Bu iddiaların binde biri bile doğruysa...

Gök yarılsın, yer çöksün, dünya dursun.

*

Bu olay artık...

- “Sarıgül’ün yatak odası” olayı olmaktan çıkmıştır.

-“Alan razı / veren razı” olayı olmaktan çıkmıştır.

- “Sana ne / bana ne” olayı olmaktan çıkmıştır.

*

Gücünü, parasını, iktidarını, hiyerarşik üstünlüğünü kullanarak çocuklara musallat olma iddiası...

Dünyanın en korkunç, en mide bulandırıcı, en dehşete düşürücü iddiasıdır.

*

Böyle bir durumda...

Konuşmak değil, susmak cinayettir.

EPISTEIN / SARIGÜL KIYASLAMASI

- EPISTEIN / karşılığı / SARIGÜL

*

- ADA / karşılığı / KAMP

*

- MAXWELL / karşılığı / MUHTAR

*

- FBI / karşılığı / İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI





ANLAMI SİYASİ DEĞİL İNSANİ OLAN BİRKAÇ FOTOĞRAF

- MHP Lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu’nun Anıtkabir’de bir süre kol kola yürümesini gösteren fotoğraf.

*

- Yine Anıtkabir’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir süre Devlet Bahçeli ile sohbet ettiğini gösteren fotoğraf karesi.

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*

-Yine Anıtkabir’de Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’dan uzak durmak için çabaladığını gösteren fotoğraf.

BİR KLAS DURUŞ: JÜLİDE KURAL

KADİR İnanır’ın ölümünün ardından başta Levent İnanır olmak üzere tüm yeğenleri paldır küldür ortalığa döküldüler.

Hedeflerindeki tek isim Jülide Kural’dı.

*

Çirkinleştikçe çirkinleştiler. Saldırdıkça saldırdılar. Vurdukça vurdular.

*

Jülide Kural ise sustu, sustu, sustu.

Ve en sonunda şöyle dedi:

*

“Asıl mesele: Yaşamı boyunca kendi emeğiyle var olmuş bağımsız bir kadını, bir erkeğin servetine konmuş edilgen ve niteliksiz bir kişilik olarak göstermeye çalışmaktır.” (T24)

*

Bu zamana kadar başta Levent İnanır olmak üzere Kadir İnanır’ın tüm yeğenlerinin yaptığı sayısız açıklama, Jülide Kural’ın şu bir cümlesinin topuğuna bile yaklaşamaz.

*

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Jülide Kural, klas duruşuyla tüm “yeğenlere” insanlık dersi veriyor.

HEY GİDİ MAHMUT ABBAS HEY

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ziyaret edecekmiş Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas.

Rum liderle Kıbrıs meselesini konuşacakmış.

*

O Mahmud Abbas ki...

Birleşmiş Milletler’de konuşması engellenince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’de onun sesi olmuştu.

*

Neyse... Biz zaten Mahmud Abbasçı falan değiliz, biz Filistin halkının yanındayız.





Mahmud Abbas - Nikos Hristodulidis

İBRADI KASABASININ GENÇLERİ YAŞADI

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın İbradı ilçesinden.

İbradı, küçücük bir kasaba. Nüfusu üç bin küsür.

*

Mehmet Ersoy, ailesi adına İbradı’ya yerel mimariye uygun bir gençlik merkezi yaptırmış.

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Bu gençlik merkezi, İbradı’nın gençlerinin kültür sanat etkinliklerine katılmasını sağlayacak.

*

Benim de babamın bir köyü var. Param olsa ben de böyle bir şey yapmak isterdim valla. Gıpta ettim yani.

TRANSFERLERDE DÖRT EVRE

- BİRİNCİ EVRE: Murat Kurum’la fotoğraf vermek.

*

- İKİNCİ EVRE: Transfer iddialarını yalanlamak.

*

- ÜÇÜNCÜ EVRE: Telefonları kapatıp iletişimi kesmek.

*

- DÖRDÜNCÜ EVRE: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rozeti takması.