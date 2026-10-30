 Senden her şeyi beklerdim ama bunu beklemezdim Sarıgül

- Evet, alavere dalavere yapacak tıynette bir adamdır.
- Evet, çeşitli fırıldaklar çevirecek bir karakteri vardır.
- Evet, sevimli taraflarının yanı sıra gaddar bir tarafı da vardır.
*
Sarıgül’den birçok şeyi beklerdim.
Ama küçük çocuklara musallat olup cinsel istismara kalkışacağına asla ihtimal vermezdim.
*
Herkes gibi ben de duyduklarımın, okuduklarımın şokunu, şaşkınlığını yaşıyorum.
İddialar dehşete düşürüyor beni.
Bunca yıldır tanıdığım Mustafa Sarıgül’ün bu korkunç eylemleri yapmış olma ihtimali karşısında kanım donuyor.
*
Şu iddialara bir bakın hele:
- Belediyenin düzenlediği kamplardan çocuklar seçiliyormuş.
- Seçilen bu çocuklar, resmen Mustafa Sarıgül’e sunuluyormuş.
- Makam odasının özel bölümünde çocuklar, Sarıgül’e masaj yapmaya zorlanıyormuş.
- Kız ve erkek çocuklar, sistematik biçimde cinsel istismara maruz kalıyormuş.
*
Bu iddiaların binde biri bile doğruysa...
Gök yarılsın, yer çöksün, dünya dursun.
*
Bu olay artık...
- “Sarıgül’ün yatak odası” olayı olmaktan çıkmıştır.
-“Alan razı / veren razı” olayı olmaktan çıkmıştır.
- “Sana ne / bana ne” olayı olmaktan çıkmıştır.
*
Gücünü, parasını, iktidarını, hiyerarşik üstünlüğünü kullanarak çocuklara musallat olma iddiası...
Dünyanın en korkunç, en mide bulandırıcı, en dehşete düşürücü iddiasıdır.
*
Böyle bir durumda...
Konuşmak değil, susmak cinayettir.
EPISTEIN / SARIGÜL KIYASLAMASI
- EPISTEIN / karşılığı / SARIGÜL
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- ADA / karşılığı / KAMP
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- MAXWELL / karşılığı / MUHTAR
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- FBI / karşılığı / İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI
ANLAMI SİYASİ DEĞİL İNSANİ OLAN BİRKAÇ FOTOĞRAF
- MHP Lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu’nun Anıtkabir’de bir süre kol kola yürümesini gösteren fotoğraf.
*
- Yine Anıtkabir’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir süre Devlet Bahçeli ile sohbet ettiğini gösteren fotoğraf karesi.
*
-Yine Anıtkabir’de Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’dan uzak durmak için çabaladığını gösteren fotoğraf.
BİR KLAS DURUŞ: JÜLİDE KURAL
KADİR İnanır’ın ölümünün ardından başta Levent İnanır olmak üzere tüm yeğenleri paldır küldür ortalığa döküldüler.
Hedeflerindeki tek isim Jülide Kural’dı.
*
Çirkinleştikçe çirkinleştiler. Saldırdıkça saldırdılar. Vurdukça vurdular.
*
Jülide Kural ise sustu, sustu, sustu.
Ve en sonunda şöyle dedi:
*
“Asıl mesele: Yaşamı boyunca kendi emeğiyle var olmuş bağımsız bir kadını, bir erkeğin servetine konmuş edilgen ve niteliksiz bir kişilik olarak göstermeye çalışmaktır.” (T24)
*
Bu zamana kadar başta Levent İnanır olmak üzere Kadir İnanır’ın tüm yeğenlerinin yaptığı sayısız açıklama, Jülide Kural’ın şu bir cümlesinin topuğuna bile yaklaşamaz.
*
Jülide Kural, klas duruşuyla tüm “yeğenlere” insanlık dersi veriyor.
HEY GİDİ MAHMUT ABBAS HEY
GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ziyaret edecekmiş Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas.
Rum liderle Kıbrıs meselesini konuşacakmış.
*
O Mahmud Abbas ki...
Birleşmiş Milletler’de konuşması engellenince...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’de onun sesi olmuştu.
*
Neyse... Biz zaten Mahmud Abbasçı falan değiliz, biz Filistin halkının yanındayız.
Mahmud Abbas - Nikos Hristodulidis
İBRADI KASABASININ GENÇLERİ YAŞADI
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın İbradı ilçesinden.
İbradı, küçücük bir kasaba. Nüfusu üç bin küsür.
*
Mehmet Ersoy, ailesi adına İbradı’ya yerel mimariye uygun bir gençlik merkezi yaptırmış.
Bu gençlik merkezi, İbradı’nın gençlerinin kültür sanat etkinliklerine katılmasını sağlayacak.
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Benim de babamın bir köyü var. Param olsa ben de böyle bir şey yapmak isterdim valla. Gıpta ettim yani.
TRANSFERLERDE DÖRT EVRE
- BİRİNCİ EVRE: Murat Kurum’la fotoğraf vermek.
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- İKİNCİ EVRE: Transfer iddialarını yalanlamak.
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- ÜÇÜNCÜ EVRE: Telefonları kapatıp iletişimi kesmek.
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- DÖRDÜNCÜ EVRE: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rozeti takması.