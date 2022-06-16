Sen insanı çileden çıkarırsın be TÜSİAD

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Tüm dünyaya diyor ki:

*

“Bu iki ülke, teröre destek veriyor. Bizim canlarımız gidiyor, onların hiç umurlarında değil. Bu iki ülke, teröre verdiği desteği hemen kessin. Biz de onların NATO’ya girmesine evet diyelim.”

*

Türkiye’nin izlediği politika bu.

Net. Basit. Şeffaf. Anlaşılır.

Ve sonsuz haklı.

*

Bu politikaya...

NATO Genel Sekreteri, hak verir gibi duruyor.

Bırakın NATO Genel Sekreteri’ni...

İsveç ve Finlandiya bile “Çok haksızsın Türkiye” demiyor, diyemiyor.

Hatta İsveç, terör yasalarını değiştirmeye başladı bile.

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Muhalefetimiz bu konuda gür bir seda ile destek vermese de en azından konuyu sessizce geçiştirmekle meşgul.

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İşte böyle bir ortamda...

Bir tek ama bir tek TÜSİAD’dan aykırı bir ses çıktı.

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TÜSİAD, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya politikasını hiç beğenmediğini açıkça ortaya koydu.

*

Peki nasıl ortaya koydu?

Şöyle dedi TÜSİAD Başkanı Orhan Turan:

*

“Terörden çok çekmiş, acılar yaşamış bir toplumun hassasiyetlerine dost ve müttefik ülkelerin daha fazla dikkat etmesini istemek elbette Türkiye’nin hakkıdır. Ancak en haklı olduğumuz konularda bile çıkarlarımızı korurken tercih edeceğimiz yöntem amaca varmamızı kolaylaştıracak şekilde formüle edilmelidir.”

*

Aman da aman!

Tavsiyeye gelin.

*

TÜSİAD’ın tavsiyesine göre...

İsveç ve Finlandiya’nın teröre destek vermesi karşısında...

Bu iki ülkeye dönüp şöyle denilecekmiş:

*

“Çok sevgili dost İsveç. Pek kıymetli müttefik Finlandiya. Biz terörden çok çektik. Lütfen bu konuda biraz daha dikkat edin. Lütfen ama.”

*

TÜSİAD’a göre...

Böyle dersek...

Çok şık olurmuş, acayip etki yaratırmışız, süper sonuç alırmışız.

Ama “veto meto” falan diyerek sert dalarsak...

Amaca varmamız mümkün olamazmış.

*

Yahu TÜSİAD!

Tam bin iki yüz elli yedi sene...

“Lütfen bu konuda biraz daha dikkat” desen...

İsveç ve Finlandiya’nın yüzündeki tek tüyü bile oynatman mümkün olmaz.

Bunu nasıl görmezsin?

Bunu nasıl fark etmezsin?

Yoksa gördüğün ve fark ettiğin halde mi böyle tavsiyelerde bulunuyorsun?

*

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Bak, nasıl sinirlendim şimdi.

Demek ki insan böyle çileden çıkıyor.

AŞIRI BOŞ BELEŞ BİR PLATFORM

ÇER çöp ne kadar içerik varsa bulmuş buluşturmuş.

Platform kurmuş.

Türkiye’ye satıyor Disney...

*

Bir bakayım dedim içeriklerine.

Allah için bir tane bile izlemeye değer bir şey bulamadım.

*

Resmen para tuzağı.

Şu ekonomik koşullarda aman paranızı kaptırmayın.

ANKETE GEL

KULİS bilgisi doğruysa...

Altılı masa, bir anket yaptırıp...

Şu altı soruyu soracakmış:

*

- SORU BİR: Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa... Kimi tercih edersiniz?

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- SORU İKİ: Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener aday olursa... Kimi tercih edersiniz?

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- SORU ÜÇ: Recep Tayyip Erdoğan ile Temel Karamollaoğlu aday olursa... Kimi tercih edersiniz?

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- SORU DÖRT: Recep Tayyip Erdoğan ile Gültekin Uysal aday olursa... Kimi tercih edersiniz?

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- SORU BEŞ: Recep Tayyip Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu aday olursa... Kimi tercih edersiniz?

*

- SORU ALTI: Recep Tayyip Erdoğan ile Ali Babacan aday olursa... Kimi tercih edersiniz?

*

Peki ya hani Mansur Yavaş?

Peki ya hani Ekrem İmamoğlu?

Yok. Yok. Yok.

Onları ankete almıyorlarmış.

Onlar belediye başkanlığına devam edeceklermiş.

*

Üç şey söyleyeceğim:

*

- BİR: Bunlar şaka yapıyorlar herhalde.

*

- İKİ: Muhalif seçmen delirmesin de ne yapsın?

*

- ÜÇ: Bir de Gültekin Uysal çıkıyormuş anketten... Hahahaha!