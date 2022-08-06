Sen en doğrusunu yaptın Hilmi Başkan

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Bu tünel, Beylerbeyi’nden Boğaz’a atıksu girişini önleyecek.

Böylece Boğaz’ın kirlenmesi önlenmiş olacak.

Şahane bir hizmet!

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Tünelin hizmete girmesi için yapılan törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, törende yaptığı konuşmada...

“Kadir Topbaş Başkanımızın başlattığı, Ekrem İmamoğlu Başkanımızın tamamladığı bu tünel hayırlı olsun” dedi ve her iki başkana da teşekkür etti.

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Ne var bunda?

Medeniyet var.

Hakkaniyet var.

Düzgün tutum var.

Hakkı teslim etme var.

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Peki ne oldu?

Ne olacak, hemen trol kafası devreye girdi.

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Vay efendim, nasıl olurmuş da AK Partili bir Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu’na teşekkür edermiş...

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Hilmi Türkmen, konuşmasında...

- Üç kere Kadir Topbaş’ı anmış.

- Projeyi başlatanın Kadir Topbaş olduğunu altını çizerek vurgulamış.

- Projenin yarım kalma nedenini açıklamış.

Bunların hepsini es geçen trol zihniyeti, İmamoğlu’na edilmiş bir teşekkür üzerinden Hilmi Türkmen’e saldırıyor.

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Buradan Hilmi Başkan’a sesleniyorum:

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Sakın bu zihniyete aldırma Hilmi Başkan!

Sen doğrusunu yapmışsın.

Bir hizmet varsa...

Onu başlatana ve bitirene teşekkür etmek, insanlığın gereğidir.

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Hep söyledim, yine söylüyorum:

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AK Parti, Ekrem İmamoğlu’nun doğru yaptığına “doğru”, yanlış yaptığına “yanlış” derse...

İmamoğlu’na karşı en doğru, en etkili, en sonuç alıcı siyaseti izlemiş olur.

Yalın ve basit gerçek şudur:

İmamoğlu’na gerektiğinde teşekkür edeceksin ki gerektiğinde onu en sert şekilde eleştirmeye hakkın olsun.

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Yani Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen...

Hem ahlaki ve insani açıdan hem de stratejik açıdan doğru yoldadır.

BİR ACEMİDEN YAŞ KARARLARINA DAİR KISA KISA NOTLAR



- Eskiden YAŞ kararlarına dair amma da çok analiz dönerdi. “Sivil siyasete kimler yön verecek?” bağlamında yaklaşılırdı olaya. Koca koca sayfalar bu işe ayrılırdı. Hey gidi hey!

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- YAŞ kararları konusunun uzmanları vardı basında. Kariyerlerini bunun üzerine yapmış nice gazeteci vardı.

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- Artık rutin bir işlem muamelesi görüyor YAŞ kararları. Ve ben bundan dolayı pek mesudum.

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- Ben bir acemi gözüyle bakıyorum YAŞ kararlarına. Bu konunun acemisi olmaktan da zerre kadar gocunmuyorum.

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- Mesela Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in görev süresinin bir yıl uzatılmasından çok memnunum. Yaşar Paşa, bende itimat telkin eden bir komutan. Hissiyat bu, yalnızca hissiyat.

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- Mesela Askeri Casusluk Davası ve Şantaj Davası’na maruz kalmış bir komutanın, Deniz Kuvvetleri Komutanı olması da sevindirdi beni. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun bu makama gelmesi, birilerini amma da kudurtmuştur. Yaşasın!

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- Bahtiyar Ersay’ın tümgenerallikten korgeneralliğe terfi etmesine de artı puan verdim. Ersay, Balyoz’dan tam 31 ay hapis yatmış bir komutan. Ona da helal olsun.

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- Ve genel hükmümü veriyorum: FETÖ’nün gadrine uğramış komutanlar, benim en çok güvendiğim komutanlardır vesselam.

ARIZA TİPLER NASIL ANLAŞILIR



- Bazen sizi gördüğünde hararetle selamlaşıyor, bazen de sizi görmezden geliyorsa... Aman ha! Kesin vardır bir arızası.

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- Sürekli başından geçen ve aslında hiç de ilginç olmayan olaylardan söz ediyorsa... Dikkat! Minik de olsa bir arıza söz konusu olabilir.

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- Öfkesine hâkim olamıyorsa, öfkelenince asla zapt edilemiyorsa, öfkeyle gözü dönüyorsa... Hem arızadır hem de başa beladır.

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- Kendi küçücük dünyasını, dünyanın en merkezi yeri olarak kabul ediyorsa... Arızadan da ötedir.

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- Mübalağalı alınganlıklarla size hayatı zindan ediyorsa... Çok da şey etmeyin, arızadır işte.

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- Sürekli tribal enfeksiyon durumu yaşıyorsa... Trip atmakta üstüne yoksa... Trip dışında bir dışavurum aracına başvurmuyorsa... Arıza büyüktür.

BÖYLE DÜZELECEĞİZ



DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın saldırıya uğrayan cemevine ziyarete gitmesi ve orada güçlü bir dayanışma mesajı vermesi, çok önemliydi.







*

Kutuplaşma fitnesinden, birbirimizi düşman görme yaklaşımından, sosyal medyadan yayılan nefret ikliminden, fikir ayrılığını kavga dövüşe çevirme belasından ancak bu tür adımlarla kurtulabiliriz.

SEN O KÖPEĞİ HAK ETMİYORSUN



KADIKÖY’de adamın teki, kaldırımı süpüren temizlik işçisine “Köpeğime toz geldi” diye saldırmış.







Saldırı sonrası temizlik işçisinin burnu kırılmış.

*

Hayvan seven, insan sever.

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İçinde insan sevgisi barındırmayan hayvan sevgisi...

Hatta insan nefreti üzerine kurulmuş hayvan sevgisi...

Anormaldir. Korkunçtur. Ürkütücüdür. Sapmadır.

Ve de acayip tehlikelidir.

*

O köpek, bu adamın elinden alınmalıdır.

Çünkü bu adam, o güzelim köpeği hak etmemektedir.

*

O köpek, bu adamın elinden alınmalıdır.

Çünkü bir insana bunu yapan bu adam, bir köpeğe de her türlü kötülüğü yapabilir.