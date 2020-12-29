‘Sen’ denilmez ‘siz’ denilecek

Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...
*
Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...
Yani artık hangisi denk gelirse.
*
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
Deizm çığ gibi artıyor!
Hiçbir ölçülmüş veriye dayanmayan bu türden cümlelerle sürekli ortalığın telaşa verilmesi...
Deizm propagandası yapmaktan başka bir şey değildir.
*
Nihat Hatipoğlu’nu seversiniz, sevmezsiniz.
Müslümanlar, Kuran’ın “Allah kelamı” olduğuna inanıyorlar. Bu inanış nedeniyle de orijinale sadakat gösteriyorlar. Arapçaya yönelik bir saygı duruşu değildir bu! “Allah kelamı” kabul edilen metne yönelik saygı duruşudur. İbadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinal halinin okunması konusundaki duyarlılığın temel nedeni budur.
*
TÜRKÇE OLMAZ MI?
Türkçe Kuran olmaz mı? Tabii ki olur. Nitekim çok miktarda Kuran meali var. Sadece Türkçe değil. Çince Kuran da olur, İngilizce Kuran da olur, Almanca Kuran da olur, Japonca Kuran da olur. Fakat bütün bunlar, orijinalin yerini tutmaz. Çünkü orijinalin Allah kelamı olduğuna inanılır.
NASIL ANLAYACAĞIZ?
Ritüellerde, dualarda, ibadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinali okunur. Ama bilmek için, öğrenmek için, anlamak için... Tabii ki orijinal metnin çevirisi okunur. Türkçe meal işte bunun için vardır. Kuran’ın daha ayrıntılı yorumu olan Türkçe tefsirler bunun için vardır.
*
Dünyaca ünlü neyzenimiz Kudsi Erguner, bu ayinle ilgili şu hükmü veriyor:
*
“Türkçe Kuran, naat ve ayinin okunduğu bu gösteri, dini, tasavvufi ve Mevlevi geleneklere tamamen aykırıdır.”
*
Peki kimdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen ayinin arkasındaki isim?
*
“EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” adlı bir vakıf.
Vakfın kurucusu ve onursal başkanı, kendisini
- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.
- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.
- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.
- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!
- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.
- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.
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Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.
*
- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.
- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...
Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...
*
Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...
Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...
- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?
Şöyle diyor Sofuoğlu:
*
“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”
*
İKİ: “Fuhuş” ve “fahişe”... Adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz.
*
ÜÇ: Üniversitelere “fuhuş yuvası” dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne?
DÖRT: Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur.
*
BEŞ: Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile “Hop! Ne diyorsun sen” türü tepkiler aldı.
*
Tanımam, etmem.
*
Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.
Bu konuşmada İhsan Şenocak...
Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.
Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.
Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.
Küçücük çocukların terör örgütü saflarında savaştırıldığının fotoğraflarını gösterdiğinde...
“Lanet olsun bunu yapanlara” demek yerine...
Anında savunmaya geçip Soylu’ya tepki gösterdiler ya...
*
İşte bu nedenle...
- Hiçbir laf atmayı karşılıksız bırakmadı. Laf atanlara karşı çok sertti. Hedefinde HDP sıraları vardı. Vurdukça vurdu. Sıkıştırdıkça sıkıştırdı.
*
- Bende şöyle bir şey olur: Çok sinirlenirsem asla hazırcevap olamam. Tutulup kalırım. Şunu fark ettim ki... Soylu, benim tam tersim.
*
Hemen açtım sonuçları.
Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.
*
OPTİMAR, halkımıza sormuş:
“Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de... Aşı, 10 gündür el altından AK Partili siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere yapılmaya başlandı bile.”
*
İddia doğru mudur, eğri midir? Bilmiyorum.
Hasan Ali Toptaş olayı, büyüyerek devam ediyor.
*
“Tacizci” suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü romancı Hasan Ali Toptaş’ın başı, gerçekten belada.
Kendisine verilen ödüller geri alınıyor, kitaplarını yayınlayan yayınevleri sözleşmeleri iptal ediyor, kadın yazarlar tepki üstüne tepki koyuyor.
Ve tabii edebiyat dünyası resmen şokta!
Nasıl şokta olmasın!
“İkinci Orhan Pamuk”
Koşullara şöyle bir bakalım:
*
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.
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İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.
*
HELİKOPTER motoru yapmışız.
Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...
“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...
Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...
Özgür Özel’in videoda söylediği aşağı yukarı şöyle:
*
“Bırakın Çin aşısını kötülemeyi. Çin mallarına duyduğunuz güvensizlikle Çin’de üretilen aşıyı karıştırmayın. Bir eczacı olarak söylüyorum: Çin’in aşıyı üretme yöntemi, doğru bir yöntemdir. Süreçler geçtikten sonra ben bu aşıyı olacağım. Tüm sevdiklerime de olmalarını tavsiye edeceğim. Bu konuda siyasi kutuplaşmanın dışına çıkmak lazım. Sağlık Bakanı’na çağrımdır: Gelin, bu konuda ulusal bir kampanya yapalım. Biz bu konuda elimizi uzatmaya hazırız.”
*
Bu ne şahane bir yaklaşım.
Bu ne güzel bir açıklama.
Bu ne muhteşem bir tutum.
‘Sen’ denilmez ‘siz’ denilecek
Bu “sen/siz” meselesine kafayı fena halde takmış bulunmaktayım.
Bunun iki türlüsü var:
*
BİRİNCİ TÜR
Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...
“Siz” diye hitap ediyorlar.
Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.
Her önüne gelene “sen” dense...
Genel bir kabalık deyip geçeceğim.
Ama bu tam bilinçli bir ayrımcılık!
Beni çıldırtan işte bu!
*
İKİNCİ TÜR
İyi ama kendilerini toplumsal statü olarak yüksekte görenler, bu türden bir kabalık yapmıyorlar mı?
Tabii ki yapıyorlar.
Onlar da kendi statülerinin altında gördükleri kişilere “sen” diye hitap ediyorlar, kendi statüleriyle eşdeğer gördüklerine ise “siz” diye hitap ediyorlar.
Mesela bir servis elemanına “sen” diyorlar ama biraz güç kudret sahibi olanla karşılaştıklarında “siz” demeyi ihmal etmiyorlar.
Yani onlar da yapıyor bu bilinçli ayrımcılığı.
Orhan Veli, dildeki bu ayrımcılığı çok güzel anlatmış “AHMETLER” adlı şiirinde:
*
“Kimimiz Ahmet Bey
Kimimiz Ahmet Efendi
Ya Ahmet Ağayla Ahmet Beyefendi?”
*
Ben de diyorum ki...
*
Kafana göre kodladığın statüler üzerinden...
“Bey, ağa, efendi, ağa, beyefendi” falan dedin durdun...
Şimdi sıra...
“Sen” ve “siz”e geldi.
Vazgeç bundan...
*
“İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz” diye marşlar söyleyip...
İmtiyazlı, sınıflı, kaynaşmamış bir dil kullanmak...
Olmuyor, yakışmıyor.
İLHAN BAŞGÖZ İÇİN TEŞEKKÜRLER DOĞAN BEY
İLHAN Başgöz...
- Karacaoğlan’ı anlattı bize.
- Hoca Nasreddin’i.
- Manilerimizi derledi.
- Yunus’u, Yunus Emre’mizi yazdı.
- “Türkü” diye kocaman bir kitap çıkardı.
- Türk halk edebiyatının dünyaca ünlü bir ismi oldu.
*
Asırlık bir çınar İlhan Hoca.
Kıymetini bilemedik kendisinin. Ta 1948’lerden itibaren çok hırpaladık kendisini. Hocalıktan sürdük, öğretmenlikten attık. “Komünizm” paranoyamıza kurban verdik. O da gitti Amerika’ya...
*
Ama bir gözü hep masallarına, ozanlarına, manilerine, türkülerine, fıkralarına gönül verdiği bu topraklardaydı.
Fırsatını bulur bulmaz da hep geldi ülkesine.
Hiç ayrım yapmadı:
Bilkent’te de ders verdi, Van Yüzüncü Yıl’da da...
*
Ve sonuç:
100 yaşına kısa bir süre kala, Amerika denilen uzak bir diyarda kanser illetine yakalandı.
Yetmedi. Düşüp kaburgalarını kırdı.
Tabii bir de pandemi girince devreye...
Memleket hasretini giderecek adımı atmaya mecali kalmadı.
*
Kadrini kıymetini bilmediğimiz gibi unutmuştuk İlhan Başgöz’ü.
Ta ki Hürriyet yazarı Doğan Hızlan, İlhan Hoca’nın durumundan haberdar oluncaya değin.
*
Doğan Bey, dünkü Hürriyet’te İlhan Başgöz Hoca’yı yazdı.
*
Hem Başgöz’ün kıymetini anlattı, hem de Başgöz’e gösterilmesi gereken özeni hatırlattı.
Bununla da yetinmedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı arayarak Başgöz’ün durumundan haberdar etti.
*
Şimdi hepimiz İlhan Başgöz Hoca’nın masallarını, manilerini, türkülerini derlediği bu topraklara getirilmesini bekliyoruz.
*
Tabii Doğan Hızlan’a binlerce teşekkür etmeyi de unutmuyoruz.
Cemal Süreya, Doğan Hızlan için “edebiyatımızın cumhurbaşkanı” demişti.
Boşuna dememiş!
‘VATAN HAİNİ’ ÇIKIŞI AŞIYA ÖZENDİRMİYOR
- Ben de herkesin aşı yaptırmasını istiyorum.
- Ben de “aşı karşıtı” ukalalıklara dayanamıyorum.
- Ben de “Çip takacaklar” tarzı yaklaşımlarla kafa buluyorum.
- Ben de aşı karşıtı propagandanın kamu sağlığı açısından büyük bir sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum.
- Ben de ancak aşı sayesinde bu illetten kurtulacağımızı düşünüyorum.
*
Ama aşı yaptırmayanlar için “VATAN HAİNİ” demek, aklımın ucundan bile geçmiyor.
*
Son günlerde hekimlerimiz, böyle bir yola girmiş görünüyorlar.
“Aşı yaptırmayanlar vatan hainidir” demeye başladılar.
*
Salgına karşı savaşın en ön cephesinde yer alan hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız çok yoruldu.
Canları pahasına büyük bir mücadele verdiler, veriyorlar.
Böyle bir ortamda...
“Aşı yaptırmayacağım” türü ukalalıklara karşı aşırı tepki veriyor olabilirler.
İşin bu kısmını dikkate alıyorum.
*
Hadi “Aşı yaptırmayana kız vermeyin” sözünü işin şakası olarak görelim.
Peki ama “aşı yaptırmayanı”...
“Vatan haini” olarak yaftalamak, aşırı tepkiyi de aşan bir şey değil mi?
*
Neye yarıyor ki bu tür tepkiler?
Aşı yaptırmaya özendiriyor mu?
*
Ne özendirmesi!
Bu tür çıkışlar, bazılarımızı aşıdan soğutuyor.
Kullanılan bu tehdit dili, insanımızın hoşuna gitmiyor.
*
Yani ben diyorum ki...
- Kaş yapayım derken göz çıkarmayalım.
- Aşıya özendireceğim derken aşı karşıtlarına istismar fırsatı vermeyelim.
- Sorumsuzluk yapanlara mağduriyet imkânı sunmayalım.
*
“Vatan haini” demeden aşıya özendirmenin bir milyon yolu var.
Neden o bir milyon yol denenmeden, bir milyon birinciye geçilir ki?
*
Ne dersiniz Bingür Sönmez Hoca...
Haksız mıyım?
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