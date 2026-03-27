 Sen bu haltı neden yedin Trump ağam

*

Rejimi yıkacaktı. YIKAMADI. İran’a pes ettirecekti. ETTİREMEDİ. İran’ın petrolüne konacaktı. KONAMADI. Kendi adamlarını iş başına getirecekti. GETİREMEDİ. İran’ı Venezüela gibi yapacaktı. YAPAMADI.

*

Acı gerçekler, Trump’ın hayallerini yerle bir etti.

Geriye kala kala tek bir hayali kaldı Trump’ın:

*

Hürmüz’ü açmak.

*

Savaştan önce zaten açık olan Hürmüz’ü açarak zafer kazanmış olacak yani.

*

Bu durumda o meşhur “ağa ve maraba” fıkrasının sorusunu Trump’a sormak lazım:

*

Madem sonuç bu olacaktı... Sen bu haltı neden yedin be Trump ağam?

İSRAİL NE İSTİYOR

- Etrafında istikrarsızlık istiyor.

*

- Lübnan’ı azar azar yutmak istiyor.

*

- Körfez ülkeleri, İran’a savaş açsın istiyor.

*

- İran, Körfez ülkelerini perişan etsin istiyor.

*

- Trump bu savaşı hiç bitirmesin istiyor.

*

- Kaos istiyor, yıkım istiyor, kan istiyor.

BUGÜNLERDE BU FİLMLER İYİ GİDER

ABD’nin İran’da sınırlı kara operasyonları yapmayı planladığı şu günlerde izleyebileceğiniz üç film:

*

KARA ŞAHİN DÜŞTÜ

(Black Hawk Down)

Amerikan askerlerinin Somali’de nasıl perişan olduklarının anlatıldığı film. Çok sert, fazla gerçekçi.

*

MÜFREZE (Platoon)

Vietnam Savaşı’na katılan bir Amerikan askerinin gözünden psikolojik yıkımın öyküsünü anlatır bu film.

*

AVCI (The Deer Hunter)

Vietnam Savaşı’nın ardından Amerikan askerlerinin ruhsal yıkımı. Rus ruleti oynanan sahneler çok etkileyici.

İMRENİLESİ KAYITSIZLIK

- 5G’ye geçilmesini Zerre kadar umursamayanların...

- Telefonlarını 5G’ye uyumlu hale getirmeye gerek duymayanların...

- LTE’den hayatına devam edenlerin...

Kayıtsızlıkları, nasıl da imrenilesi bir kayıtsızlıktır.

TAM ANLAMIYLA DELİRMEMİŞ

TRUMP’ın şöyle dediği iddia edildi sosyal medyada:

*

“İran beni yüksek dini liderleri yapmak istedi. Ama ben hayır teşekkürler dedim.”

*

Sosyal medyada her gördüğüne inanmayacaksın kuralını biliyorum.

Bu nedenle “tam anlamıyla delirmiş” demeden önce olayı araştırdım.

*

Hayır, hayır.

Trump böyle dememiş.

Şunu demiş:

*

“İran’da kimse dini lider olmak istemiyor. Öldürülmekten, öldürmemizden korkuyorlar. Hayır istemiyorum teşekkürler diyorlar.”

*

Sonuç?

Trump için delirmiş diyebiliriz ama tam anlamıyla delirmiş diyemeyiz.

BEN ARTIK ŞUNLARA İNANMIYORUM

- Bir müzakere sürecinin yürütüldüğüne inanmıyorum.

*

- Müzakere için masa kurulacağına inanmıyorum.

*

- “ABD’nin teklifleri” ya da “İran’ın teklifleri” listelerine inanmıyorum.

*

- Trump’ın amacının ateşkes olduğuna inanmıyorum.

*

- Savaşın kısa sürede sona ereceğine inanmıyorum.

*

- İran’ın pes edeceğine asla inanmıyorum.

İLAHİ EMİNE ÜLKER HANIM

CHP’den ayrıldı. CHP’ye geldi.

Gelir gelmez de şöyle dedi:

*

“Mazot 80 lira olmuş, duydum geldim.”

*

Emine Ülker Hanım’ı duyan da...

Hürmüz’ü açmak için Hark Adası’na çıkarma yapacak zanneder.

KALİBAF’A ISINAMADIM

Laricani’nin bir karizması vardı.

Kant’ı biliyordu, felsefe seviyordu.

Dünya malında gözü yoktu. Soğukkanlılığı etkileyiciydi.

*

Bugünlerde İran’da öne çıkan Kalibaf’a gelince...

Yozlaşmış tarafları olduğu söyleniyor. Sürekli cumhurbaşkanlığına aday olup birileri adına yarıştan çekilmesiyle meşhur.

Bu açılardan pek ısınamadım bu adama.

*

Ah Laricani ah! Bıraktığın boşluğu bak şimdi kimler dolduruyor.