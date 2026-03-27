 Sen bu haltı neden yedin Trump ağam

Rejimi yıkacaktı. YIKAMADI. İran’a pes ettirecekti. ETTİREMEDİ. İran’ın petrolüne konacaktı. KONAMADI. Kendi adamlarını iş başına getirecekti. GETİREMEDİ. İran’ı Venezüela gibi yapacaktı. YAPAMADI.
Acı gerçekler, Trump’ın hayallerini yerle bir etti.
Geriye kala kala tek bir hayali kaldı Trump’ın:
Hürmüz’ü açmak.
Savaştan önce zaten açık olan Hürmüz’ü açarak zafer kazanmış olacak yani.
Bu durumda o meşhur “ağa ve maraba” fıkrasının sorusunu Trump’a sormak lazım:
Madem sonuç bu olacaktı... Sen bu haltı neden yedin be Trump ağam?
İSRAİL NE İSTİYOR
- Etrafında istikrarsızlık istiyor.
- Lübnan’ı azar azar yutmak istiyor.
- Körfez ülkeleri, İran’a savaş açsın istiyor.
- İran, Körfez ülkelerini perişan etsin istiyor.
- Trump bu savaşı hiç bitirmesin istiyor.
- Kaos istiyor, yıkım istiyor, kan istiyor.
BUGÜNLERDE BU FİLMLER İYİ GİDER
ABD’nin İran’da sınırlı kara operasyonları yapmayı planladığı şu günlerde izleyebileceğiniz üç film:
KARA ŞAHİN DÜŞTÜ
(Black Hawk Down)
Amerikan askerlerinin Somali’de nasıl perişan olduklarının anlatıldığı film. Çok sert, fazla gerçekçi.
MÜFREZE (Platoon)
Vietnam Savaşı’na katılan bir Amerikan askerinin gözünden psikolojik yıkımın öyküsünü anlatır bu film.
AVCI (The Deer Hunter)
Vietnam Savaşı’nın ardından Amerikan askerlerinin ruhsal yıkımı. Rus ruleti oynanan sahneler çok etkileyici.
İMRENİLESİ KAYITSIZLIK
- 5G’ye geçilmesini Zerre kadar umursamayanların...
- Telefonlarını 5G’ye uyumlu hale getirmeye gerek duymayanların...
- LTE’den hayatına devam edenlerin...
Kayıtsızlıkları, nasıl da imrenilesi bir kayıtsızlıktır.
TAM ANLAMIYLA DELİRMEMİŞ
TRUMP’ın şöyle dediği iddia edildi sosyal medyada:
“İran beni yüksek dini liderleri yapmak istedi. Ama ben hayır teşekkürler dedim.”
Sosyal medyada her gördüğüne inanmayacaksın kuralını biliyorum.
Bu nedenle “tam anlamıyla delirmiş” demeden önce olayı araştırdım.
Hayır, hayır.
Trump böyle dememiş.
Şunu demiş:
“İran’da kimse dini lider olmak istemiyor. Öldürülmekten, öldürmemizden korkuyorlar. Hayır istemiyorum teşekkürler diyorlar.”
Sonuç?
Trump için delirmiş diyebiliriz ama tam anlamıyla delirmiş diyemeyiz.
BEN ARTIK ŞUNLARA İNANMIYORUM
- Bir müzakere sürecinin yürütüldüğüne inanmıyorum.
- Müzakere için masa kurulacağına inanmıyorum.
- “ABD’nin teklifleri” ya da “İran’ın teklifleri” listelerine inanmıyorum.
- Trump’ın amacının ateşkes olduğuna inanmıyorum.
- Savaşın kısa sürede sona ereceğine inanmıyorum.
- İran’ın pes edeceğine asla inanmıyorum.
İLAHİ EMİNE ÜLKER HANIM
CHP’den ayrıldı. CHP’ye geldi.
Gelir gelmez de şöyle dedi:
“Mazot 80 lira olmuş, duydum geldim.”
Emine Ülker Hanım’ı duyan da...
Hürmüz’ü açmak için Hark Adası’na çıkarma yapacak zanneder.
KALİBAF’A ISINAMADIM
Laricani’nin bir karizması vardı.
Kant’ı biliyordu, felsefe seviyordu.
Dünya malında gözü yoktu. Soğukkanlılığı etkileyiciydi.
Bugünlerde İran’da öne çıkan Kalibaf’a gelince...
Yozlaşmış tarafları olduğu söyleniyor. Sürekli cumhurbaşkanlığına aday olup birileri adına yarıştan çekilmesiyle meşhur.
Bu açılardan pek ısınamadım bu adama.
Ah Laricani ah! Bıraktığın boşluğu bak şimdi kimler dolduruyor.
