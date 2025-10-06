 Sen bizim her şeyimizsin Greta

Haberin Devamı

Ama sen, bilerek ve isteyerek uluslararası sistemin elitlerinin gözünden düşmeyi tercih ettin.

İşte tam da bu nedenle...

Sen artık baş tacımızsın Greta.

*

Ta en başından beri Filistin’in yanında oldun.

Milim sapmadın bu yoldan.

Filistin bayrağı, senin bayrağın oldu.

Gazze halkının sarsılmaz yoldaşı oldun.

*

Filistin’in çok yoldaşı var.

Ama İsrail’in soykırımcı hükümeti, en çok senden nefret etti.

Seni hedef aldılar, seni aşağıladılar, seni küçümsediler, sana hakaretler ettiler.

*

Sumud Filosu’yla Gazze’ye doğru yol alanların hepsi birer kahraman.

Ama senin kahramanlığın bir başka.

Çünkü sen, bir kez daha senden en çok nefret eden soykırımcıların eline düşmeyi göze aldın.

Her babayiğit bunu yapamaz.

Bu yüzden sen...

- Kahramanların kahramanısın.

- Tartışmasız cesur yüreksin.

- Bu çağın en soylususun.

- Bir cesaret anıtısın.

*

İsrailli barbarların sana yaptıkları barbarlıklar...

Senin adını ilelebet yüceltecek Greta.

*

İsrail için sadece şu söylenebilir:

*

22 yaşındaki küçük bir kıza yeniliyorlar, yenildiler, yenilecekler.

O GÜZEL İNSANLAR O GÜZEL TEKNELER

“O güzel insanlar, o güzel atlara binip gittiler” diye bir söz vardır ya...

Sumud Filosu’na katılan aktivistler, işte bu sözdeki umutsuzluğu / karamsarlığı da yendiler.

*

Güzel atlara binip giden güzel insanlar, Sumud Filosu’nun güzel tekneleriyle geri döndüler.

- İnsanlığın yüzünü ak ederek döndüler.

- İnsanlığa duyulan umut beklentisini yükselterek döndüler.

- İnsanlık değerlerinin bayraklarıyla döndüler.

*

Kısacası müjdeler olsun ki...

O güzel insanlar, o güzel teknelere binip geri döndüler.

Hepsine bin selam!

2025 MODEL NAZİ SUBAYI

Bu adam, İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Givr.

*

Bu adamla ilgili söylenebilecek şeyleri sıraladım:

*

- Kötülüğün cisimleşmiş hali.

- Aşırı tipik bir terörist.

- Günümüzün Nazi subayı.

- Fanatik bir barbar.

- Güçsüze karşı güç gösterisi yapan bir korkak.

- Sadece eli kolu bağlılar karşısında cesur.

- Bir yeryüzü bozguncusu.

İMAMOĞLU’NUN LE MONDE’A YAZMASI

The New York Times’a yazmak, Le Monde’a yazmak falan...

90’ların bir aktivitesiydi.

*

O dönem Avrupa, şimdiki gibi değildi. Kaş kaldırır, parmak sallardı.

Şimdi Avrupa’nın kaş kaldırmaya, parmak sallamaya takati

bile yok.

*

Epeydir değerleri falan da kalmadı Avrupa’nın.

Hele şu son İsrail barbarlığı karşısında sergilediği utanç verici tutumdan sonra hepten bitti.

*

İmamoğlu’nun Le Monde’a “Belediye listelerime Kürt adaylar koymaya cesaret ettim” diye yazması ise...

Hepten felaket.

Yazması kötü. Yazdığı yazının içeriği ondan kötü.

*

Hapisteki birini eleştirmek istemiyorum ama Ekrem İmamoğlu’nun Batılı gazetelere yazı yazma merakından acilen vazgeçmesi şart. Kendi iyiliği için.

ERDOĞAN’IN DÖNÜŞTÜRÜCÜ KAPASİTESİ

Muhafazakârlığı sorgulanan bir iktidar başımızda olsaydı ve o iktidar Trump’ın planına destek çıksaydı...

Çok büyük tepki alırdı.

“Sattılar Gazze’yi” falan denirdi.

*

Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın planına destek verdiği için bir iki homurdanma dışında ciddi bir tepki almadı, almıyor.

*

Peki ama neden?

*

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın...

Hem sapma kredisi var hem de dönüştürücü kapasitesi.

*

Kitleler, Erdoğan’ın Gazze konusundaki duyarlılığından öylesine eminler ki...

“Erdoğan buna ikna olduysa biz de ikna oluruz” noktasındalar.

*

Dönüştürücü kapasite işte budur.

Sapma kredisi işte budur.

*

Trump’ın Erdoğan’a duyduğu saygının arkasında biraz da bu var galiba.

KEDİM SEKTER’İN ÜÇ KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ

- BÜYÜK KAYBOLMA: Günde en az beş buçuk saat kayboluyor. Arıyorsun, tarıyorsun, asla bulunamıyorsun. Olası saklanma yerlerine bakıyorsun, yine bulamıyorsun. Kayıtlara “büyük kaybolma” diye geçmesi gereken bir durum.

*

- NAZİK HORLAMA: Bazen uykusunun en derin anında belli belirsiz bir inilti biçiminde horluyor. “Horlama” dediğime bakmayın. Dünyanın en nazik, en kibar horlaması bu. Horlamayı duymak için can atıyorsunuz.

*

- MUTLULUĞUN ZİRVESİ: Keyfi yerindeyse dört ayağını birden havaya kaldırarak yatıyor. Bu anlarda kişisel mutluluğunun zirvesinde. Dört ayak havada yatmaya derinden gelen bir mırıltının eşlik ettiğini de belirtmeliyim.

