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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Selvi Hanım’ın acı kahkahaları
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Selvi Hanım’ın acı kahkahaları

25 Temmuz 2021

Armağan Çağlayan, muhteşem bir söyleşi yapmış CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla...

Baştan sona izledim röportajı. Hiç sıkılmadan. Sorular, cevaplar... Hepsi gayet iyiydi.

*

Selvi Hanım’la ilgili saptamalarım şöyle:

*

Çok hakiki bir insan. Yapmacıklığa asla prim vermiyor. Eşinin her söylediğine katılmadığını söyleyecek denli özgüvenli... Hiç politika yapmıyor. Gayet dobra. Gayet doğrudan konuşuyor. “Hazır röportaj veriyoruz, araya bir iki siyasal mesaj sıkıştırmak gerekir” falan demeye tenezzül etmiyor.

Selvi Hanım’ın acı kahkahaları

*

Röportajda en ilgimi çeken bölüme gelince...

*

Armağan Çağlayan soruyor:

*

“Seçim sonuçlarının belli olmaya başladığı akşamlar sizin evde nasıl geçiyor?”

*

Selvi Hanım, “Bazen üzülüyoruz, bazen seviniyoruz” diye genel geçer bir yanıtla başlıyor ve ardından da bombayı patlıyor:

*

“Gerçi çok fazla sevinemedik şimdiye kadar... O da ayrı...”

*

Acı kahkahalar... Acı kahkahalar... Acı kahkahalar...

Röportajın en hüzünlendirici bölümü burasıydı.

LOZAN

LOZAN dendiğinde hemen ikiye ayrılırız:

Zaferciler ve hezimetçiler olarak.

*

Lozan’ın yıldönümü vesilesiyle belirtmek isterim ki...

Ben zaferciyim.

1936 OLİMPİYATLARI

- Berlin’de yapıldı.

- Hitler’in gövde gösterisine dönüştü.

- Hitler’in zulmü, olimpiyat sürecinde biraz gevşedi.

Selvi Hanım’ın acı kahkahaları

- Olimpiyatlarla Nazi rejimine uluslararası alanda mis gibi meşruiyet armağan edildi.

- Amerikan gazeteleri, olimpiyatların ardından Hitler rejiminin olağanlaştığı müjdesini verdi.

*

Ne zaman “olimpiyat ruhu” falan diye lügatler paralansa...

Benim aklıma hep 1936 Olimpiyatları gelir.

22 MİLYON 182 BİN KİŞİ

- 18 yaş üstü oldukları halde...

- Aşı olma hakkına sahip oldukları halde...

Selvi Hanım’ın acı kahkahaları

Şu ana kadar aşı olmak için başvuruda bulunmayanların sayısı:

22 milyon 182 bin.

*

Eğer toplumun yüzde 80’i aşılanmadan toplumsal bağışıklığa ulaşılamayacaksa ve koronavirüs belasını toplumsal olarak atlatmamız söz konusu olmayacaksa...

Bu bir sorundur.

Hem de çok büyük bir sorun.

*

Sağlık Bakanlığı’nın, hatta hükümetimizin en öncelikli meselesi, bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak olmalı.

BÜLENT SERTTAŞ’IN ‘VATAN HAİNİ’ ÇIKIŞI

BÜLENT Serttaş’ın “Akdeniz” diye bir şarkısı varmış. Bu şarkıya biraz erotik bir klip çekmiş. Birileri şikâyet edince YouTube “erotik içerik” kapsamında videoyu bir süreliğine yayından kaldırmış. Sonra da yeniden yüklemiş.

*

Olay bu.

Buraya kadar sorun yok.

Sorun bundan sonra başlıyor.

*

Konuyla ilgili açıklama yapan Bülent Serttaş, şöyle demiş:

*

“Bunu yapan vatan hainidir. Ben ülkemin tanıtımı için çabalıyorum. Onlar yasaklatmaya çalışıyor.”

*

“Vatan haini” suçlaması, epeydir ucuzlamıştı.

Selvi Hanım’ın acı kahkahaları

Ama Serttaş’ın bu açıklamasından sonra ucuzdan da öteye geçmiş durumda.

Keşke Bülent Serttaş, “Vallahi ararım 155’i” diye bitirseymiş açıklamasını.

İyi bir gönderme yapmış olurdu.

*

Nâzım Hikmet yaşasa...

“Vatan senin, erotik olduğu en azından tartışmalı klibinse... Yaz dokuz sütuna: Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor” derdi.

TEHLİKELİ ŞEYLER

- Abdurrahman Dilipak ile aşı ve koronavirüs tartışmak.

*

- Şile’de denize girmek.

*

- Bugünlerde Bodrum’dan İstanbul’a arabayla dönmek.

*

- Fonlanmak.

AGATHA VE ALFRED KAHVALTILARI

AGATHA Christie ve Alfred Hitchcock, bizim Pera Palace’ta kalmışlar.

Otelde kalırken istedikleri kahvaltıların aynısı, bugün otelin menüsüne alınmış.

Yumurtalı, sosisli, kaburgalı kahvaltılar bunlar.

*

Hıncal Uluç, “En kısa zamanda gidip deneyeceğim” diye yazınca...

Selvi Hanım’ın acı kahkahaları

Ben de “Aman Hıncal Abi... Bunlar ağır kahvaltılar. Dikkat et. Sen bize lazımsın” diye yazmıştım.

*

Hıncal Uluç aradı. “Madem öyle, gel beni denetle” dedi ve Pera Palace’a davet etti. “Memnuniyetle” dedim.

Ve otelin bahçe terasında buluştuk. Püfür püfür esiyor. Ortaya bir tane Agatha, bir tane de Alfred kahvaltısı söyledik.

*

Kahvaltının sonunda Hıncal Abi, sordu: “Hangisini beğendin?”

*

Hiç düşünmeden cevapladım:

*

“Alfred Baba’nın kahvaltısı daha enfesti. Üstelik daha sofistike... Ve yine üstelik daha bilinçli tercih. Agatha Teyze sağ olsun, biraz ne varsa getirin havasındaymış.”

Hıncal Abi de katıldı bana.

*

(NOT: Hanut değil, Hıncal Abi’nin kesesi sağ olsun.)

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Bazı ünlülerin günlük rutinleri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Temmuz 2021
Sabahları çakralarını açmak için meditasyon yaparmış.

MIRANDA KERR: Açılsın çakralar

SABAHLARI çakralarını açmak için meditasyon yaparmış. Sonra 20 dakika yoga yaparmış. Sonra yeşil sebzelerden hazırlanmış smoothie içermiş. (Offf! Çok sıkıldım. Çok bunaldım. Daha fazlasını yazamayacağım.)

VICTOR HUGO: İki çiğ yumurta

ŞAFAK vakti uyanış... Bir demlik taze çekilmiş kahveyle güne başlayış... Metresinden gelen tutkulu mektubu okuyuş... İki çiğ yumurtayı içiş... Ve saatlerce süren yazı maratonunu başlatış.

MARK TWAIN: Sağlam kahvaltı

SABAH sağlam bir kahvaltı yaparmış. Ardından çalışma odasına geçer ve başlarmış çalışmaya... Akşama kadar yazarmış. Öğle yemeklerini atlamak en büyük keyfiymiş. Çalışma odasında rahatsız edilmemek ise en katı kuralı.

RICHARD BRANSON: Uçurtma sörfü

GÜN

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Üç zor konu - Taliban, fonlama, sığınmacılar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Temmuz 2021
1) TALİBAN: Türkiye’de İslam adına ortaya konan hiçbir pratik, Taliban’ın İslam anlayışıyla örtüşmez. Hiç ayırt etmeksizin hepimizi “kâfir” diye yaftalarlar. Biz de onların İslam anlayışlarını alabildiğine yadırgarız. Hatta “İslam bu değil” deriz. Ama bütün bunlara rağmen... Türkiye, ABD’nin Taliban’la kurduğu diyalogdan daha iyi bir diyalog kurabilir.

2) FONLAMA: Fonlamanın kendisinde bir sorun yok. ABD’deki bazı vakıflar, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarını fonlayabilirler. Sorun, ABD’deki vakıf aracılığıyla fonlananların, “Biz acayip bağımsız bir medyayız, diğerleri şöyledir böyledir” diye hava basmalarındadır. “Biz de son tahlilde fonlanıyoruz, biz de o kadar bağımsız değiliz” deseler, mesele kalmayacak.

*

3) SIĞINMACILAR: Bu meselenin bir ortası olmalı. “Her önüne gelen, elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelsin” demek ile “Madem sığınmacıları seviyorsun, al evine besle” demek arasında bir yer olmalı. Ak/kara değil ki bu. Gayet çetrefilli, gayet karmaşık, gayet çok boyutlu bir konu. Her konuda saflaşıyoruz, bari bu konuda saflaşmasak. Sakince konuşsak şu mevzuyu.

HOUSE OF CARDS İZLEDİM ŞUNLAR OLDU

Canım sürekli kaburga istedi. Kaburga istedikçe de Develi ya da Başköşe’ye müracaat ettim.

*

Sırf tahtaya üst üste

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Nasıl zorba olunur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Temmuz 2021
Böyle bir belgesel var. Ben de izledim bu belgeseli.

Hitler, Saddam Hüseyin, Stalin, İdi Amin, Kuzey Kore’nin ‘Kim’leri ve Kaddafi konu edilmiş belgeselde.

*

Anlatılan isimlerin...

Tabii ki yatacak yeri yok. Tabii ki zorbalıkları tartışmasız. Tabii ki her biri ölüm kustu yeryüzünde.



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Duygusal bir popüler kültüre sahip olmak isteyenler için liste

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Temmuz 2021
Frida Kahblo: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur.




- FRİDA KAHLO: Kendisinin fotoğrafının bulunduğu bir tişört, bir şapka ya da bir çantaya sahip olsanız iyi olur. Bir de Büyükada’ya yolunuz düştüğünde Troçki’nin evini gösterip “Ne zaman bu evi görsem Frida’yı anımsarım” diye iç geçirmeniz çok havalı kaçacaktır.

*


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Afganistan için istifade edilecek bir isim: Hikmet Çetin

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Temmuz 2021
Fatih Çekirge, Hikmet Çetin’le süper bir Afganistan röportajı yaptı.

Dünkü Hürriyet’te su gibi okudum.

*

Hikmet Çetin...

- Sağduyusuyla...



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Godfather aşkına gittim Nobu’ya

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Temmuz 2021
Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış.

- İNTİHARIN EŞİĞİNDE: Nobu isimli bir Japon varmış. Aşçılıktan anlarmış. Bu Nobu, Peru’da perişan vaziyette takılıyormuş. Peru’nun arka mahallelerinde külüstür bir lokantada memleketi Japonya’nın yemeklerini yapıyormuş. Öyle memnuniyetsizmiş ki hayatından, neredeyse intihar edecekmiş.



*

- MARTIN AMCA: Masal bu ya... Tam bu sıralarda Peru’da gezintiye çıkan yönetmen Martin Amca’nın yolu, Nobu’nun yemek yaptığı bu külüstür lokantadan geçmiş. Bayılmış suşilere, saşimilere falan Martin Amca. “Gel” demiş, “Seni Hollywood’a götüreyim”. Nobu’nun gözleri parlamış.

*

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Melih Bulu neden görevden alındı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Temmuz 2021
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, sürpriz bir şekilde görevden alındı.

Herkes bunun nedenini merak ediyor.

Benim elimde iki temel neden var:

*

Birinci neden: Bir kulis bilgisine dayalı.

*

İkinci neden: Kişisel bir tahmine dayalı.

*

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15 Temmuz’dan 5 yıl sonra geldiğimiz yerlerden biri: Din kisvesine geçit yok!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Temmuz 2021
15 Temmuz'dan önce...

Özellikle muhafazakâr kesimlerde...

Yaklaşım genel olarak şöyleydi:

Alnı secdeye değiyorsa... Korkma.

*

Dinine, diyanetine bağlıysa... Zarar gelmez.

*

Allah diyor, Kuran okuyorsa... Olumlu yaklaş.

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“Biji Serok Erdoğan”a MHP ne dedi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Temmuz 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da...

“Biji Serok Erdoğan” diye karşılandı ya...

*

Ahmet Davutoğlu, ima yoluyla da olsa...

Şöyle bir yaklaşım sergiledi:

*

“Bahçeli beni ‘Serok Ahmet’ diye eleştiriyordu. İşte bakın: Erdoğan’a da ‘Biji Serok Erdoğan’ denildi. Bakalım Bahçeli, buna ne diyecek?”

*

Bahçeli bu konuda bir şey demedi.

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İstanbul’un en güzel zamanı, herkesin Bodrum’a gittiği zamandır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Temmuz 2021
İstanbul öyle güzel ki bugünlerde... Nüfusu azalmış, yoğunluğu bitmiş. Bir rahatlık gelmiş üstüne. Çiçekleri fark edilir olmuş.

- İstanbul’da bugünlerde bütün restoranlar, bütün kafeler tenha... Her mekânda başköşeler senin. Her mekânda izzet ikram sana.

*

- O meşhur trafik çilesi, resmen Bodrum/Çeşme hattına postalanmış... Trafik de yok, çile de yok. Yollar bomboş.

*



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İstanbul’un en güzel parkı: Nakkaştepe Millet Bahçesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Temmuz 2021
Üsküdar Belediyesi’nin yaptığı Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni gezip gördüm. İzlenimlerimi yazıyorum:

- “Boğaz’a nazır” diye bir tabir var ya... İşte bu tabir, bu parka cuk oturuyor. Yok böyle Boğaz manzarası! Birinci köprü ayaklarınızın altında. Üç köprüyü bir anda görebiliyorsunuz. Ufuk alabildiğine açık. Yeşil ile mavinin harikulade uyumu.



*

- Tamam, manzara güzel! Ama bu parkı, en güzel yapan sadece manzarası değil. Parkın tasarımı çok zarif. Her şey çok kararında. Mimarisi çok iyi planlanmış. Hiçbir şey abartılmamış. Hiçbir şey es geçilmemiş.

*

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Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Temmuz 2021
Bir cisim yaklaşıyor ama yaklaşan cisim, erken seçim değil.

Yaklaşan cisim şudur:

*

Erken seçim kampanyası.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:

Seçim kampanyası başladı.

*

Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz

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“Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Temmuz 2021
*

BİRİNCİ İHTİMAL

AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.

İKİNCİ İHTİMAL

CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.

DÖRDÜNCÜ İHTİMAL

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Bolivya dağlarından gelen devrimci Zülfü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Temmuz 2021
Zülfü Livaneli’ye göre...

- Ecevit solcu değil.

- Erdal İnönü solcu değil.

- İsmet Paşa zaten solcu değil.

- Atatürk’ün solla alakası yok.

*

Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...

Sanırsın ki...

Kendisi

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Alpay Özalan’ın Kızılderili kitabı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Temmuz 2021
Alpay Özalan, bir Kızılderili kitabı yazmış.

Bazıları kafa buluyor.

“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.

*

Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.

İsteyen yazar. Amatörce.


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Özenti bir tanımlama: Türk, Sünni, beyaz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Temmuz 2021
ABD’de “WASP” diye bir sınıfsal niteleme var.

Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.

*

Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.

Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.

*

ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...

Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.

“Türk, Sünni, beyaz”

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Deniz Baykal, ‘Ben Kürtleri, Alevileri sevmem’ dedi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Temmuz 2021
Zülfü Livaneli’nin İrfan Aktan’a verdiği röportajı okudum.

 

Genel yorumum şudur:

*

Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.

*

Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.

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Benim Kartal Tibet’im

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Temmuz 2021
Kimine göre Kartal Tibet...

“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.

*

Kimine göre Kartal Tibet...



“Çalıkuşu” filmindeki

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Halkımızın onuru: Somalı İsmail Abi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Temmuz 2021
Yer: Soma’da bir kafe...

65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.

*

Aynı kafede...

İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...

Adamın biri, bir kadına saldırıyor.

*

Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...

Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...

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