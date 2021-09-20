Selçuk Bayraktar nasıl oluyor da kutuplaşma belasını yıkıp geçiyor

Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
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Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
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Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
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Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
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Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
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- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
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- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
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- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
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Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
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Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
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Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
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Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
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Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
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Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
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BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
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İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
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Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
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İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
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Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
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Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
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Fevzi notları geçti:
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50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
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Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
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Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
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-
Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
*
Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
*
Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
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Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
*
“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
*
“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
*
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
*
Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
*
Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
*
Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
*
“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
*
Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?
- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?
- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?
Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.
*
Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...
- Sergilediği şefkatle...
- Ortaya koyduğu insanlıkla...
Selçuk Bayraktar nasıl oluyor da kutuplaşma belasını yıkıp geçiyor
Geçenlerde Tarafsız Bölge’de konuğumuz oldu Selçuk Bayraktar. Çok izlendi, çok ilgi gördü, çok dikkat çekti program.
Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
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Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
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Çünkü Selçuk Bayraktar...
Teknolojide geri kalmışlığımızın bir kader olmadığı anlayışını temsil ediyor ve bu umudu diri tutuyor.
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Çünkü Selçuk Bayraktar...
Türk mühendislerinin dünyada savaş doktrinini değiştirecek atılımlar içine girebileceğinin sembolik bir kanıtı olmuş durumda.
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Çünkü Selçuk Bayraktar...
Hürkuş’lardan Devrim otomobillerine, on yıllardır özlemini duyduğumuz ama engellenen bir atılımı temsil ediyor.
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Çünkü Selçuk Bayraktar...
“Ben yaptım” demiyor, “Biz yapabiliriz” diyor. Ve Türk gençliğine umut veriyor, Türk gençliğine yatırım yapıyor.
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Çünkü Selçuk Bayraktar...
Teknolojide bir momentin yakalanabileceğini, o moment yakalandığı anda da alıp başımızı gidebileceğimizi cümle aleme gösteriyor.
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Çünkü Selçuk Bayraktar...
Yerliliğin ve milliliğin edebiyatını yapmıyor, yerli ve milli bir atılımın nasıl gerçekleşebileceğinin somut yollarını yansıtıyor.
İKTİDAR HANGİ TÜR TARTIŞMALARI SEVER
- Diyanet İşleri Başkanlığı tartışmalarını sever.
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- Belediye etkinliklerindeki alkol tartışmalarını sever.
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- Çıplak semazen tartışmalarını sever.
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- Laiklik tartışmalarını sever.
*
Yani demem o ki...
İktidar, kültürel alanla ilgili her türlü tartışmaya bayılır.
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Sağ olsun kendilerini muhalif olarak konumlandıran basınımız, iktidarın sevdiği tartışma konularını bulup ortaya çıkarmakta çok mahir.
ÇİZGİSİZ DEFTER ÖZLEMİ
GEÇEN bir kırtasiyeciye gittim.
Defter reyonunda epey bir vakit geçirdim.
*
Birbirinden güzel, birbirinden janjanlı, birbirinden parıltılı bir sürü defter.
Ve fakat...
Hangisini açsam ya sevimsiz kocaman çizgiler var ya da rahatsız edici kareler.
Sanki bütün defterciler aralarında anlaşmışlar ve ‘ya çizgili ya kareli’ diye karar vermişler.
*
Alooo!
Hiç mi kalmadı benim gibi çizgisiz defter müptelalarını düşünen bir deftercimiz!
YÜZ YAŞINDA BİR ABİDE: NERMİN ABADAN UNAT
DÜNKÜ Hürriyet’te Zeynep Bilgehan’ın “Hey Gidi Yıllar” köşesinin konuğu Nermin Abadan Unat Hoca’ydı.
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Su gibi okudum.
Okuyup bitirdiğimde ise şu saptamaları yaptım:
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Müthiş bir yaşam... Muazzam bir deneyim... Ve yüz yıldır hiç bitip tükenmeyen koskocaman bir umut.
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Nermin Abadan Unat Hoca, öyle büyük bir umut sahibi ki...
Ülkeden umut kesmeye şiddetle itiraz ediyor.
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“Çekip gideceğim bu ülkeden” diyenleri de şöyle uyarıyor:
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“İradi göçle yeni bir ülkeye alışmak, üç kuşak sürer.”
O BULUTU BEN DE BİR ŞEYLERE BENZETTİM
İSTANBUL’DA cumartesi akşam saatlerinde görülen bulutu...
Bazıları Voldemort’a, bazıları Bülent Ecevit’e, bazıları da Tesla’ya benzetmiş.
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Bense şunlara benzettim:
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- Yumoş’un reklam figürüne.
- Göksel bir babaanneye.
- Reşat Nuri Güntekin’e.
- Lakabı ayı olan bir arkadaşa.
ATATÜRKÇÜLÜK ŞU ÜÇ NEDENLE YÜKSELİŞTE
ESKİ liberallerin Atatürk’e bakışı değişmiş. Artık anti-Kemalist takılmıyorlarmış. Atatürk eleştirisi üzerine kalem oynatmak, bayağı demodeleşmiş.
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Peki ama neden?
Galiba şu üç nedenden dolayı:
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- BİR: Resmi bir figür olmaktan çıktı Atatürk. Sivil alanın bir öznesi haline geldi. Bu durum Atatürk’e eleştirel yaklaşmayı anlamsızlaştırdı.
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- İKİ: Mecburiyet kapsamında değil Atatürk. Mecburiyet kapsamının dışında kaldı. Böyle olunca da reaksiyon süreci bitmiş oldu.
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- ÜÇ: Tarihsel ve bölgesel gelişmeler, Atatürk’ün yüz yıl önce attığı adımların ne kadar doğru adımlar olduğunu gösterdi ve hakkaniyet devreye girdi.