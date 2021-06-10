Selamı sabahı sakın kesmeyin

BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
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İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
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Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
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- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
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- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
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Peki bu teklifin...
Haber aynen şöyleydi:
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“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.
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Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.
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- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.
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Benim aklıma şunlar gelir:
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- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.
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- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.
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- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.
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Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:
*
“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”
Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!
*
O Ali Babacan ki...
AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.
Şunları söyledi:
*
- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
-
Ayasofya’nın ibadete açılışını...
- Atatürk’e gönderme yapmadan...
- Atatürk’e hakaret etmeden...
- Atatürk’e dil uzatmadan...
İfade etmek mümkün değil mi?
*
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...
“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganı, çok hırpalanmış bir slogandır.
Hırpalanmasının temel nedeni şudur:
Hiç de gurur duymayacağımız kişiler için atılmıştır bu slogan.
Ama bugün bu sloganı büyük bir gönül rahatlığıyla atabiliyoruz.
Demiş ki:
*
“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”
*
Korkut Eken de cevap vermiş:
*
“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”
*
“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”
*
Korkut Eken, cevap veriyor:
*
“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”
Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:
*
Aşı olmayı düşünüyor musunuz?
YÜZDE 52: Evet olurum.
YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.
YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.
Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir. BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM
EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.
Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.
İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.
“BioNTech Dosyası”nı açarak...
Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.
Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.
KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
*
ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
*
ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
*
Tabii benim de.
*
- Öyle çok müjde verildi ki...
- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...
- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...
- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...
Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.
*
Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:
*
“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”
*
Şu cevabı verdi:
*
“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”
*
Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...
Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...
Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.
*
O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
*
CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.
*
Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.
*
- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.
- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...
- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.
- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.
Selamı sabahı sakın kesmeyin
Geçenlerde bir Kemal Kılıçdaroğlu videosu izliyordum.
Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:
*
“Bunlarla selamı sabahı kesin.”
Bunu duyunca “Eyvah” dedim.
Hem memleket için...
Hem de CHP için...
*
Memleket için neden eyvah dediğimi açıklamaya gerek duymuyorum.
CHP için eyvah dememin nedenine gelince...
*
Partiler, selamı sabahı yükseltme kurumlarıdır.
Selam sabah ne kadar artarsa, partiler de o kadar oy arttırır.
Selamın sabahın kesildiği durumlarda ise partilerin potansiyeli geriler.
*
Selam sabah kesilerek particilik yapılmaz yani... Aşiretçilik yapılır.
Ancak aşiretler, tarla sınırı anlaşmazlıkları yüzünden selamı sabahı keserler. Ama onların bile selamı sabahı kesmesine göz yumulmaz. Mülki amirler, toplu pilav törenleriyle aşiretleri barıştırmak için çabalarlar.
HEY GİDİ DAVUTOĞLU HEY
AK PARTİ’DEYKEN...
Şöyle diyordu Davutoğlu:
“Bütün projelerimizi taçlandıracak olan Kanal İstanbul projesiyle sadece İstanbul için değil tüm Türkiye için yeni bir dönem başlamış olacaktır.”
*
VE DÜN...
Şöyle dedi Davutoğlu:
*
“Kanal İstanbul projesi bir felakettir. Herkesi bu projeye karşı direnişe çağırıyorum. Bu proje suçtur.”
SAAT KULESİ YAPMAK YASAKLANMALIDIR
BİZİM Yozgat’ta tarihi bir saat kulesi var. Çok zarif, çok kibar bir kule... Şehrin sembolü. Bu ve buna benzer tarihi kuleler başımızın tacıdır.
Ama şu dijital çağda şehirlerin göbeğine eskiymiş izlenimi veren ya da fayanslarla donatılan yeni saat kuleleri yapmak, tam anlamıyla bir faciadır.
*
Devlet bir ferman çıkarmalı ve belediyelerin saat kulesi yapmaları yasaklanmalı.
AHMET ŞIK’IN MUHALEFETE VERDİĞİ ZARAR
VİDEOLARIN rüzgârıyla muhalefet cephesinde moraller yerindeydi.
Birden Ahmet Şık çıktı ortaya.
Tek kişilik bir gösteri yaptı, “Katil devlet, seri katil devlet, devlet yıkılmalı” falan dedi.
Peki ne oldu?
*
İktidar cephesine mis gibi yüksek sesle bir çıkış yapma imkânı vermiş oldu. Muhalefet cephesini ise iki arada bir derede bırakmış oldu.
*
Neyse... Neyse...
BAŞÖRTÜLÜYLE, ŞORTLA KAFAYI BOZANLARA GELSİN
KAFAYI kıyafetle bozan tipler var.
Her iki tarafta da...
Biri başörtüsüyle kafayı bozmuştur, öbürü şortla...
Bu tiplerle mantık dairesinde konuşma yapılamaz.
Bunlar argümandan falan anlamazlar.
Ezgi Mola, bu tiplere nasıl yaklaşılmasıyla ilgili örnek olacak bir paylaşım yapmış.
Demiş ki:
*
“İster türbanını takar ister kısa şortuyla gezer! Sana ne kardeşim sana neee! İstediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı it gibi öğreneceksin! Yeter be!!!!”
*
Bunu kesip cüzdanınızda saklayın. Kafayı şorta ya da başörtüye takmış bir tip gördüğünüzde açın, haykırarak okuyun. Anında uzayacaklardır. Çünkü onlar, ancak bundan anlar.
MAHSUNİ’SİYLE, KARAKOÇ’UYLA KAHRAMANMARAŞ
UNESCO’nun “yaratıcı şehirler ağı” diye bir programı varmış. Bizim şehirler de bu ağa girmek için yarış halindeymiş. Bu ağın kategorileri arasında edebiyat var, sinema var, tasarım var, müzik var, gastronomi var. Gastronomiden ağa giren üç şehrimiz olmuş.
*
Benim bir teklifim var: Kahramanmaraş, edebiyat alanında bu ağa başvursun.
*
Necip Fazıl Maraşlı. Abdurrahim Karakoç Maraşlı. Nuri Pakdil Maraşlı. Cahit Zarifoğlu Maraşlı. Mahsuni’miz Maraşlı. Erdem Bayazıt Maraşlı. Tahsin Yücel Maraşlı. Rasim Özdenören Maraşlı.
*
Var bu şehrin mayasında önemli bir şey... Tescillensin bu.
MACRON’A TOKAT
FOTOĞRAFLARA baktım. Görüntüleri inceledim. Şöyle okkalı bir Osmanlı tokadı değildi atılan. Ama şefkat tokadına da benzemiyordu. İkisinin arasında bir yerdeydi. Fazla Batılı bir “slap” idi deyip geçelim.
albikere.com
AFYON Valiliği’nin öncülüğünde bir alışveriş sitesi bu...
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Sitedeki ürünler: Kadın kooperatiflerinde üretilen ürünler ve ulusal markalar.
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Sitenin geliri: Öğrencilere bursa gidecek.
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Siteyi şöyle bir inceledim: Süper profesyonel.
Afyon Valisi Gökmen Çiçek’i bu hayırlı girişimi nedeniyle hararetle kutluyorum.