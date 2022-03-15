Sekiz tane mis gibi öngörüm var

BİR: Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını tespit süreci, trajikomik olaylara sahne olacak.
İKİ: “Bu işte çok ekmek var” diyen birçok sanatçı, önümüzdeki süreçte politik olarak kafayı çıkaracak.
ÜÇ: Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar, Türkiye’nin işine yarayacak.
DÖRT: Siyaset ve magazin dünyasından daha çok “Temiz delirdi” diyeceğimiz tipler çıkacak.
BEŞ: Elon Musk, önümüzdeki günlerde saçmalama dozajını daha da arttıracak.
ALTI: Oligark olmak, gitgide daha çok ateşten gömlek giymek gibi olacak.
YEDİ: Müslüm, Naim, Bergen, Dilberay’dan sonra Esengül’ün hayatı da film olacak.
SEKİZ: Z kuşağı ve ötesi, ironiye daha az aşina nesiller olacak.
BİRAZ DA GÜLELİM
DAVUTOĞLU’nun partisi olan Gelecek Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı olan Mustafa Gözel, şöyle demiş: “Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu’dur.”
*
Fıkra bu kadar.
BİR İNSAN NASIL RUSÇU OLABİLİR
BİR insan...
Ukrayna’dan yükselen feryatlardan etkilenebilir... Bebek ölümlerine isyan edebilir... Putin’in saldırganlığından nefret edebilir... Şehirlere yağan bombalara bakıp çileden çıkabilir... Hamile kadınların perişan fotoğraflarına bakıp kahrolabilir... Ukrayna’nın dümdüz edilmesine öfke duyabilir.
Ve bütün bunların etkisi altında kalarak...
NATO’cu falan olabilir.
*
Yaptığı tabii ki yanlış olur.
Ama hiç değilse...
Yanlış tercihte bulunmasının kapı gibi sağlam mazeretleri vardır elinde.
*
Ama abi söyler misiniz bana, bir insan nasıl Rusçu olabilir?
- Hangi motivasyonla Rusya tarafında yer alabilir?
- İnsani sayılabilecek hangi etkenle kendini Rusya’nın yanında konumlandırabilir?
- Rusçu olmak için kendisini nasıl ikna edebilir?
*
Şu savaş başladı başlayalı...
Cevabını en çok merak ettiğim, en temel soru... Valla bu, billa bu.
EN SAÇMA DÜŞMANLIK: DOKTOR DÜŞMANLIĞI
HER türden düşmanlığın mutlaka rasyonel bir nedeni vardır. Her türlü düşmanlığın derinliklerinde mutlaka çeşitli gerekçeler bulunur. Her türlü düşmanlık, kendisine yaslanacak bir dayanak noktası mutlaka bulur.
*
Fakat şu son zamanlarda ortalığı kaplayan doktor düşmanlığı kadar...
Temelsiz, gerekçesiz, rasyonaliteden uzak, dayanaksız bir düşmanlık olamaz.
*
Hayatımda duyduğum en saçma ve de en sapan düşmanlıktır doktor düşmanlığı.
TIP BAYRAMI’NDAN ÇIKAN ÜÇ SONUÇ
- SONUÇ BİR: Sağlık çalışanları için devrim gibi kararlar çıktı. Özlük haklarında esaslı düzelmelerin müjdeleri verildi. Doktora el kaldıranın kodesi boylayacağı türden kararlar alındı.
- SONUÇ İKİ: “Giderlerse gitsinler” demiş, tepki almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı doktor vurgulu konuşmasıyla doktorların gönlünü almaya çalıştı.
- SONUÇ ÜÇ: Atatürk Anıtı’na çelenk koymaya çalışan doktorlara polis müdahalesi, hiç olmadı. Bırak koysun çelengini. Ne olur ki? Çok ama çok gereksiz bir tutum oldu.
İLLE DE BİRİNİ SEÇECEKSEM
ÖZGÜR Demirtaş ile Kıraç arasında tartışma çıkmış sosyal medyada.
*
Bana bu tartışmada ille de birinin yanında ol diye dayatma yapılsa...
Kıraç’ı seçerim.
*
Neden?
Bilmem.
Bazen nedensiz de seçim yapılır.
YÜZDE 5 YAPIN BİTSİN BU İŞ
AK Parti, seçim barajını yüzde 7 yapmaya karar vermiş.
*
Elleri değmişken 2 daha indirsinler ve yüzde 5 yapsınlar.
*
Böylece şu seçim barajı tartışması, tarihin tozlu raflarına terk edilmiş olur.
ONUR’UN KİTABI
CNN Türk’ün Haber Programları Şefi Onur Akhan, bizim Tarafsız Bölge’nin her şeyidir.
Canlı yayında kulaklığımdan hep onun sesini duyarım.
Teyit mekanizmasını iyi çalıştırır, gelişmeleri iyi takip eder, programı iyi kurgular, beni şahane yönlendirir, programları izlenir kılacak yöntemleri iyi bilir, konuklarımızla müthiş güzel diyaloglar kurar.
*
Bizim Onur, aynı zamanda bir yazar. Suç araştırmaları uzmanı Mesut Demirbilek’le birlikte iki ilginç kitaba imza attı: “Hepimiz Katiliz” ve “Cinayet Sohbetleri”.
*
Onur, bunca işinin gücünün arasında şimdi de bir roman yazdı: “Kafamda Karıncalar”. Obsesif kompulsif bozuklukla mücadele eden Ceyla ile kendisini çevresinden soyutlayan Egemen’in Beşiktaş-Kadıköy vapurunda kesişen yolları... Marazi durumlardan hoşlananlar için enfes bir metin.
*
Bizim Onur’un bir başka maharetini keşfetmek isteyenlere hararetle tavsiye ederim. Destek Yayınları’ndan çıktı kitap.
Sekiz tane mis gibi öngörüm var
BİR: Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını tespit süreci, trajikomik olaylara sahne olacak.
İKİ: “Bu işte çok ekmek var” diyen birçok sanatçı, önümüzdeki süreçte politik olarak kafayı çıkaracak.
ÜÇ: Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar, Türkiye’nin işine yarayacak.
DÖRT: Siyaset ve magazin dünyasından daha çok “Temiz delirdi” diyeceğimiz tipler çıkacak.
BEŞ: Elon Musk, önümüzdeki günlerde saçmalama dozajını daha da arttıracak.
ALTI: Oligark olmak, gitgide daha çok ateşten gömlek giymek gibi olacak.
YEDİ: Müslüm, Naim, Bergen, Dilberay’dan sonra Esengül’ün hayatı da film olacak.
SEKİZ: Z kuşağı ve ötesi, ironiye daha az aşina nesiller olacak.
BİRAZ DA GÜLELİM
DAVUTOĞLU’nun partisi olan Gelecek Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı olan Mustafa Gözel, şöyle demiş: “Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu’dur.”
*
Fıkra bu kadar.
BİR İNSAN NASIL RUSÇU OLABİLİR
BİR insan...
Ukrayna’dan yükselen feryatlardan etkilenebilir... Bebek ölümlerine isyan edebilir... Putin’in saldırganlığından nefret edebilir... Şehirlere yağan bombalara bakıp çileden çıkabilir... Hamile kadınların perişan fotoğraflarına bakıp kahrolabilir... Ukrayna’nın dümdüz edilmesine öfke duyabilir.
Ve bütün bunların etkisi altında kalarak...
NATO’cu falan olabilir.
*
Yaptığı tabii ki yanlış olur.
Ama hiç değilse...
Yanlış tercihte bulunmasının kapı gibi sağlam mazeretleri vardır elinde.
*
Ama abi söyler misiniz bana, bir insan nasıl Rusçu olabilir?
- Hangi motivasyonla Rusya tarafında yer alabilir?
- İnsani sayılabilecek hangi etkenle kendini Rusya’nın yanında konumlandırabilir?
- Rusçu olmak için kendisini nasıl ikna edebilir?
*
Şu savaş başladı başlayalı...
Cevabını en çok merak ettiğim, en temel soru... Valla bu, billa bu.
EN SAÇMA DÜŞMANLIK: DOKTOR DÜŞMANLIĞI
HER türden düşmanlığın mutlaka rasyonel bir nedeni vardır. Her türlü düşmanlığın derinliklerinde mutlaka çeşitli gerekçeler bulunur. Her türlü düşmanlık, kendisine yaslanacak bir dayanak noktası mutlaka bulur.
*
Fakat şu son zamanlarda ortalığı kaplayan doktor düşmanlığı kadar...
Temelsiz, gerekçesiz, rasyonaliteden uzak, dayanaksız bir düşmanlık olamaz.
*
Hayatımda duyduğum en saçma ve de en sapan düşmanlıktır doktor düşmanlığı.
TIP BAYRAMI’NDAN ÇIKAN ÜÇ SONUÇ
- SONUÇ BİR: Sağlık çalışanları için devrim gibi kararlar çıktı. Özlük haklarında esaslı düzelmelerin müjdeleri verildi. Doktora el kaldıranın kodesi boylayacağı türden kararlar alındı.
- SONUÇ İKİ: “Giderlerse gitsinler” demiş, tepki almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı doktor vurgulu konuşmasıyla doktorların gönlünü almaya çalıştı.
- SONUÇ ÜÇ: Atatürk Anıtı’na çelenk koymaya çalışan doktorlara polis müdahalesi, hiç olmadı. Bırak koysun çelengini. Ne olur ki? Çok ama çok gereksiz bir tutum oldu.
İLLE DE BİRİNİ SEÇECEKSEM
ÖZGÜR Demirtaş ile Kıraç arasında tartışma çıkmış sosyal medyada.
*
Bana bu tartışmada ille de birinin yanında ol diye dayatma yapılsa...
Kıraç’ı seçerim.
*
Neden?
Bilmem.
Bazen nedensiz de seçim yapılır.
YÜZDE 5 YAPIN BİTSİN BU İŞ
AK Parti, seçim barajını yüzde 7 yapmaya karar vermiş.
*
Elleri değmişken 2 daha indirsinler ve yüzde 5 yapsınlar.
*
Böylece şu seçim barajı tartışması, tarihin tozlu raflarına terk edilmiş olur.
ONUR’UN KİTABI
CNN Türk’ün Haber Programları Şefi Onur Akhan, bizim Tarafsız Bölge’nin her şeyidir.
Canlı yayında kulaklığımdan hep onun sesini duyarım.
Teyit mekanizmasını iyi çalıştırır, gelişmeleri iyi takip eder, programı iyi kurgular, beni şahane yönlendirir, programları izlenir kılacak yöntemleri iyi bilir, konuklarımızla müthiş güzel diyaloglar kurar.
*
Bizim Onur, aynı zamanda bir yazar. Suç araştırmaları uzmanı Mesut Demirbilek’le birlikte iki ilginç kitaba imza attı: “Hepimiz Katiliz” ve “Cinayet Sohbetleri”.
*
Onur, bunca işinin gücünün arasında şimdi de bir roman yazdı: “Kafamda Karıncalar”. Obsesif kompulsif bozuklukla mücadele eden Ceyla ile kendisini çevresinden soyutlayan Egemen’in Beşiktaş-Kadıköy vapurunda kesişen yolları... Marazi durumlardan hoşlananlar için enfes bir metin.
*
Bizim Onur’un bir başka maharetini keşfetmek isteyenlere hararetle tavsiye ederim. Destek Yayınları’ndan çıktı kitap.