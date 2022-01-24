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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi
GeriAhmet HAKAN Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi

24 Ocak 2022

Hem CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem de İYİ Parti Lideri Meral Akşener...

Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.

*

“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.

“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.

*

Oysa... Oysa...

Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi


Her iki lider de...

Şu iki şeyi aynı anda söyleyebilirdi:

*

- BİR: Eleştiride nezaket sınırları aşılmamalı. İşi hakarete vardırmamak gerekir. Sedef Kabaş, ne yazık ki bu sınırları aşmıştır. Bu düzeysiz üslup kabul edilemez.

*

- İKİ: Hakaret suçu nedeniyle Sedef Kabaş’ın gözaltına alınması ve tutuklanması, yanlış olmuştur. Bu gerekçeyle tutuklama kabul edilemez.

*

Kılıçdaroğlu ve Akşener...

Bu iki şeyi aynı anda söyleyebilselerdi...

Gözümde birer sağduyusu abidesi gibi yükselmiş olacaklardı.

*

Fakat, heyhat!

TARAFSIZ BÖLGE’DE ŞÖYLE BİR ŞEY OLSA

TARAFSIZ Bölge’de...

Konuklardan herhangi biri...

Kemal Kılıçdaroğlu’na ya da Meral Akşener’e...

Veya herhangi bir siyasetçiye...

Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ettiği hakaretin binde birini bile etmeye kalksa...

Anında uyarırım...

“Lütfen üslubumuza dikkat edelim” derim.

*

Benim durduğum yer tam olarak burasıdır.

BEREN SAAT’İN ELEŞTİRİ ÜSLUBUNA ON PUAN

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ı Sezen Aksu için söyledikleri nedeniyle eleştirmiş Beren Saat.

*

Bir metin kaleme almış.

Kaleme aldığı bu metinde...

- Nezakete aykırı tek bir sözcük bile yok.

Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi

- Hakaretin kıyısından bile geçmiyor.

- Kaba tek bir harf bile yok.

- Temiz, tertemiz bir üslup var.

- Aşağılamanın zerresi yok.

- Saygıdan hiç taviz vermiyor.

*

Ama söyleyeceğini söylüyor, eleştirisini yapıyor, itirazını ortaya koyuyor.

*

İşte budur!

*

Siyasi eleştiri dendiğinde...

Aklına sadece “ahır”, “büyük baş”, “hayvan” gibi hakaretler gelenlere kapak olsun.

LAF ARAMIZDA

LAF aramızda...

Sezen Aksu’nun kendisine yönelik hücumlara karşı yazdığı şiirsel sözleri...

Fazla kontrollü, fazla tıknefes, fazla zorlama, fazla okkasız buldum.

*

Ya kendini tamamen salmalıydı.

Ya da sessiz kalarak devleşmeye devam etmeliydi.

HAKARET DAVALARINDA TUTUKLAMA OLMAMALI

BİR arkadaşım dedi ki:

*

“Hakaret, suç olmamalı. Demokratik ülkelerde böyle bir suç yok.”

*

O da benim gibi Atatürk’e saygı konusunda hassastır.

*

Şöyle dedim kendisine:

*

“Hakaret, suç olmamalı dediğin anda bu iş Atatürk’e hakaret serbest olsun noktasına kadar gider.”

*

Şöyle bir durdu.

“Haklısın” dedi.

*

En sonunda şu konuda fikir birliğine vardık:

*

“Hakaret davalarında tutuklama olmamalı.”

İRİTE EDİCİ BİR ŞEY

- Nâzım Hikmet’ten Nâzım...

- Hrant Dink’ten Hrant...

- Sezen Aksu’dan Sezen...

Diye söz edildiğinde...

Ne yalan söyleyeyim.

Biraz irite oluyorum.

SANKİ PUTİN BEY VANAYI KAPAMIŞ GİBİ

RUSYA’yla azıcık aramız limoni olsa...

Uluslararası ilişkiler uzmanlarından hep şu sözü duyarız:

*

“Peki ya Putin vanayı keserse... Kışı nasıl çıkarırız?”

Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi

*

Bir haftadır, Putin vanayı kesmiş gibi yaşıyorum:

*

Önce evdeki kombi bozuldu. Üç kez servis geldi, sorun yine tam olarak giderilemedi. Dördüncüde düzeldi. Bu sefer de mahalledeki doğalgaz şebekesinde sorun çıktı. Tam o sorun düzeldi. Bu kez kombi yine arıza yaptı.

*

İstanbul’un en soğuk günlerinde evde paltoyla oturuyorum.

*

Putin vanayı keserse ne olur...

Yaşayarak öğrenmiş oldum yani.

X

Dört başı mamur bir seviyesizlik

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2022
Sedef Kabaş ne dedi?

Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu: 

*

“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”

*

Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.

*

Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:

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Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2022
Ahmet Davutoğlu’nun şu türden ontolojik özellikleri vardır:

- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.

*

- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.



*

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Yemişim Swap’ını

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Ocak 2022
Televizyon yayınlarını denetleyen kurumsal yapımızın...

Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...

Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...

Tabii ki mümkün değil.

*

Ama ağalar, beyler...

Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:

*

Böyle bir anormallik var diye...

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Aşk eski bir yalan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Ocak 2022
Son günlerde dilimde çok eski bir şarkı var.

Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.

*

Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.

Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.

*

Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:

*

“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”

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Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ocak 2022
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni mottosu bu.

Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:

*

- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.

- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.

- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.

- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.

- Bana iş yaptırmıyorlar.

-

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Kısa çöpü çeken en sona otursun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ocak 2022
Muhalefet partilerinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması tamamlanmış.

Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.

*

Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:



Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?

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Peygamber soyundan gelir, kimseye söylemez

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ocak 2022
Yıldırım Kaya, CHP’nin önde gelen isimlerinden.

 

Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...

Bir solcu sendika, bir solcu parti var.



Eğitim-Sen

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Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ocak 2022
Aşırı dindar bir ailenin içine doğdum.

Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.

Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.

Vaazlar, sohbetler dinledim.

Kitaplar karıştırdım.

*

İşte çok net biçimde söylüyorum:

*

“Cin çıkarma”

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Tutar mı tutmaz mı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ocak 2022
İşittiğime göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış:

CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)

*

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Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Ocak 2022
ENES KARA ADLI BİR TIP ÖĞRENCİSİ, KALDIĞI ÖĞRENCİ YURDUNDA YAŞADIKLARI YÜZÜNDEN CANINA KIYDI. ÜÇ GÜNDÜR BU ÇOK ÜZÜCÜ OLAYI KONUŞUYORUZ. NASIL OLUYOR DA BİR ÖĞRENCİ YURDUNUN KOŞULLARI, BÖYLE BİR TRAJEDİYE YOL AÇABİLİYOR? SERİNKANLI VE ÖNYARGISIZ BİÇİMDE BUNU İRDELEMEK ŞART. BEN BÖYLE BİR İRDELEMEYİ 7 HÜKÜMLE YAPMAYA ÇALIŞTIM.

HÜKÜM BİR

ZORLA, ZORLAYARAK

TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.

*

HÜKÜM İKİ

ARZ VE TALEP

BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.

*

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Kabataş Lisesi’ne selam olsun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ocak 2022
Sosyal medyada izledim videoyu.

“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:

*

Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.

Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.

*

Bakıyorum:

Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...

Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.

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Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ocak 2022
Ben lider olsam...

“Bırakın, bağlansınlar” derim.

*

Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:

*

- BİR: Söylediklerimden eminsem.

*

- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...

*

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Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ocak 2022
Fuat Bol’un dün Hürriyet’te yayınlanan yazısının başlığı şuydu: “CHP’liler demokrat olabilir mi?”

Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.

Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.

Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.

*

Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...


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Allah milletvekilinin iftirasından korusun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ocak 2022
Ali Mahir Başarır diye bir milletvekili var.

 

CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.

“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.

*

Belgesi var mı bunun?


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Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ocak 2022
Yaşı yetmeyenler pek bilmez.

1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.

*

Kimdi Şevki Yılmaz?

Yedi maddede özetleyeyim:

*

BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.

*

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‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Ocak 2022
Dolardaki dalgalanma, kâğıt fiyatlarındaki fahiş artış falan derken...

“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.

*

Bir anda çarşı karıştı.

Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.

Mailler, mesajlar, telefonlar...

Protesto üstüne protesto.

*

Mesela

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20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ocak 2022
20 Aralık’ta ne oldu?

18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.

Ve bugün 13’lerde seyrediyor.

*

20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...

“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.

Bir uçuş söz konusu olmadı.

*

20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının

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Aralık enflasyonu nasıl olacak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ocak 2022
Tarafsız Bölge’de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye aralık enflasyonunu sorduğumda...

Biraz keyfi kaçmıştı.

*

Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.



Bunun nedenini de şöyle açıkladı:

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Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ocak 2022
Bir komedi müfettişi gibi “Dur bakayım, eskisi kadar güldürüyor mu, güldürüyor mu” diye izlemezseniz... Gideri var.

- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.

*

- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.

*

- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.


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