Seçime bir hafta kala nelerin etkisi olmaz

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- Kalleş atakların, kahpe vuruşların...

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- Büyük yalanların, büyük hilelerin...

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- Her türden kaset maset olaylarının...

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- FETÖ’cü kaçak farelerin çektikleri operasyonların...

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- Sıradışı hamlelerin, bel altı vuruşların...

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- “Ben ifşaat yapıyorum” diye çekilen videoların...

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- Son anda ortaya çıkarılan dosyaların, seslerin, görüntülerin...

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- Çarşıyı hepten karıştırma maksatlı her türlü atağın...

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ETKİSİ SIFIR OĞLU SIFIRDIR.

İLK TURDA BİTİRELİM



CUMHUR İttifakı da...

Millet İttifakı da...

“İlk turda bitirelim” diyor.

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İki ittifaka da bütün gönlümle katılıyorum.

Kim kazanırsa kazansın ama ilk turda kazansın.



ERKEN BALKON KONUŞMASI



CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dün bir mesaj yayınladı sosyal medyadan. Geçmiş seçimlerden bir balkon konuşması fotoğrafını da yayınlayarak...







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14 Mayıs’ta zafer kazanacaklarını söyleyen Erdoğan, o gün şu kesimlerin kazanacağını açıkladı:

Gençler, yaşlılar, kadınlar, erkekler, 81 vilayet, Türkler, Kürtler, Araplar, Sünniler, Aleviler, Hıristiyanlar, Museviler, Süryaniler, muhalefet partilerine gönül verenler...

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En önemli cümlesi ise şu oldu Erdoğan’ın:

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“Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim.

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Erdoğan’ın bu açıklamalarını, bir tür “erken balkon konuşması” olarak görebiliriz. Balkondan böyle bir konuşma yapıp yapamayacağını ise haftaya bugün akşam saatlerinde hep birlikte göreceğiz.

BEN İKİ KİŞİ BELİRLEDİM SİZ DE İKİ KİŞİ VERİN



MERAL Akşener televizyonda anlatıyor:







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“Üç dört gün önce Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi yaptık. Bana dedi ki: Bizim partiden iki kişi görevlendiriyorum: Selin Sayek Böke ile Faik Öztrak. Siz de iki kişi belirleyin. Diğer partileri de arayacağım. Onlar da ikişer kişi belirlesinler.”

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Peki bu ikişer ikişer belirlenen kişiler ne yapacakmış? Yeni dönemin ekonomi politikalarını belirleyeceklermiş.

*

Hangisine yanalım bilemedim?

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Seçime çok az bir süre kala ekonomi yönetimini hâlâ belirlememiş olmalarına mı?

İkişer ikişer yöntemiyle belirlenen bir ekiple ekonominin daha da çıkmaza girme ihtimaline mi?

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İnsan hiç değilse kamu önünde açık etmez şunları.

SEÇİM ANALİZLERİNİN EN KOMİK OLANI



LİDER, üst perdeden konuşarak verip veriştirince...

Çok bilmiş analizci şunu söylüyor:

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“Seçimi kaybettiğini anladı. Mitingler kötü gidiyor. Bu yüzden kutuplaştırarak oyunu arttırmak istiyor.”

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Lider, alttan alarak kucaklayıcı mesaj verince...

Aynı çok bilmiş analizci şunu söylüyor:

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“Seçimi kaybettiğini anladı. Mitingler kötü gidiyor. Bu yüzden birleştirici rol oynayarak oyunu arttırmak istiyor.”

*

Seçim bitse de...

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Siyasi analiz evrenine biraz ciddiyet gelse.



SÜNNET ÇOCUĞUNA ÇEVİRDİLER KOCA ADAMI



İNGİLTERE’de Bay Charles’ın taç giyme törenini izliyorum.







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İki eline birer asa tutuşturmuşlar. Sarı sırmalı pelerinle sarmışlar etrafını. Lacivert tacı, başına oturtmak için çabalıyorlar. Koca adam, yüzlerce yıllık geleneğin saçma sapan gereklerini yerine getirirken sıkıldığını, bunaldığını saklayamıyor. Bir büyücü gibi bakıyor etrafa. Sanki az sonra “Expecto patronum” büyüsü yapacak gibi.

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Bense törene kara çalmak maksadıyla aklımdan şu iki şeyi geçirerek eğleniyorum:

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BİR: Biraz fazla para harcanmış bir sünnet töreni.

İKİ: Malkoçoğlu filmlerinde geçen Bizans sarayları törenleri.



YORGUNUM DOSTLARIM YORGUN



- Siyasi video yorgunuyum. Hiçbir siyasi videoya beş saniyeden fazla odaklanamıyorum.

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- Seçim tahmini yorgunuyum. Kafamda oranlar dolaşıyor, hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor.

*

- Miting görüntüsü yorgunuyum. Uzun bir süre, hem de çok uzun bir süre bayrak sallayan kalabalık görmek istemiyorum.

*

- Slogancı gazeteci yorgunuyum. Şu seçim bitse de gazeteciler artık mesleklerine dönse diye dua edip duruyorum.

*

- Seçim şarkısı yorgunuyum. Evde otururken sokaktan geçen seçim otobüslerinden yükselen seçim şarkıları takıldı dilime. Atamıyorum bir türlü.