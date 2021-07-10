Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız

BİRİNCİ İHTİMAL
AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.
İKİNCİ İHTİMAL
CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.
ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.
DÖRDÜNCÜ İHTİMAL
- Ecevit solcu değil.
- Erdal İnönü solcu değil.
- İsmet Paşa zaten solcu değil.
- Atatürk’ün solla alakası yok.
*
Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...
Sanırsın ki...
Kendisi
Bazıları kafa buluyor.
“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.
*
Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.
İsteyen yazar. Amatörce.
Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.
*
Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.
Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.
*
ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...
Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.
“Türk, Sünni, beyaz”
Genel yorumum şudur:
*
Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.
*
Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.
“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.
*
Kimine göre Kartal Tibet...
“Çalıkuşu” filmindeki
65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.
*
Aynı kafede...
İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...
Adamın biri, bir kadına saldırıyor.
*
Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...
Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...
Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:
“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”
*
Oysa eleştirildiği bu konu...
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...
“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.
*
İşte o maddeler:
Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.
*
Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.
*
Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.
*
Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...
Kınama demeçleri üst üste geldi.
Zor, çünkü zorunlulukları var.
*
Şu türden zorunluluklar:
*
- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.
*
- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.
*
- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.
*
- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”
*
- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.
Demiş ki:
*
“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”
Tam olarak ne demek istiyor Akşener?
Pek anlayamadım.
*
Erdoğan’a,
EZİP GEÇERSEN NE OLUR?
EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...
Gol yağdırmışsan...
Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...
Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.
*
Yazıda şöyle demiştim:
*
“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”
*
“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.
Temel kaygısı buydu yazının.
Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.
*
Lanetledik.
Lanetliyoruz.
Lanetleyeceğiz.
*
Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.
Oysa
Elinde silahla poz veriyor adam.
*
Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.
Eline silahı kapan pozunu veriyor.
Makineli tüfekler, tabancalar falan.
İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...
*
İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.
Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.
*
Şunun farkındayım:
*
Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda
Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.
Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.
Üç beş sakallı, cübbeli adam...
Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.
Ve başlamışlar tebliğe...
*
Hitapları gayet nazik.
Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız
Bir cisim yaklaşıyor ama yaklaşan cisim, erken seçim değil.
Yaklaşan cisim şudur:
*
Erken seçim kampanyası.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:
Seçim kampanyası başladı.
*
Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz seçim sath-ı mailine bu sefer çok ama çok erken girmiş bulunmaktayız.
*
Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun seçim kampanyasına tanıklık edeceğiz.
GÜLNAZ ŞIRINGA TATSIZLIĞINI UNUTMA ÂLİCENAPLIĞI
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, Halk TV’ye Ecevit’le ilgili bir mesaj gönderdiğini dün yazmıştım.
*
Dikkatimi çekti.
Mesaj, “Özlem Hanım” diye başlıyordu.
*
Yani Devlet Bahçeli, vermek istediği mesajı...
Halk TV’den Özlem Gürses aracılığıyla vermekte bir sakınca görmüyordu.
*
Ben bu tutumu...
Gülnaz Şırınga tatsızlığını unutma ve kayda geçirmeme âlicenaplığı olarak selamlıyorum.
HOŞ GELDİNİZ GÜLSEREN HANIM
DİZİLERE kaynaklık etti: Reyting rekorları kırdı.
Kitaplar yazdı: İlgiyle okundu.
Ve şimdi de gazete yazılarıyla aramızda.
*
Gülseren Budayıcıoğlu’na Hürriyet’e hoş geldiniz diyorum.
HEY GİDİ KOCA HOZATLI
KENDİSİNİ ilk kez “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” filminde izlemiştim.
Mütevazı bir kır evinin sedirinde elinde bağlamasıyla haykırıyordu:
“Eşrefoğlu al haberi / Bahçe bizim gül bizdedir.”
*
Öyle doğal, öyle yapmacıksız, öyle içten, öyle etkileyiciydi ki...
Anında kuşatıyordu sizi dört bir yanınızdan.
*
Ne zaman canım sıkılsa... Açar dinlerdim Hozatlı’yı.
“Eşrefoğlu al haberi / Bahçe bizim gül bizdedir.”
*
Vefat etmiş Hozatlı. Allah rahmet eylesin. Devri daim olsun.
BAYKAL NEDEN KÖTÜ
KEMAL BEY NEDEN İYİ
SON zamanlarda “Baykal kötü / Kemal Bey iyi” deme modası belirdi ya...
Bu modayı ortaya çıkaranların zihinlerindeki akıl yürütme mekaniği şöyle işlemekte:
*
- Erdoğan’ı HDP’siz yenmemiz mümkün değildi.
*
- Baykal olsa... HDP’ye yüz vermezdi.
*
- Kılıçdaroğlu, HDP’ye göz kırpmaktan kaçınmıyor.
*
- Ve böylece Erdoğan’ı yenme umudumuz doğdu.
*
Bir hüküm vermiyorum. Bir yargıda bulunmuyorum.
Sadece bir akıl yürütme mekaniğini ifşa etmekle yetiniyorum.
BİZİ VARYANTLA KORKUTMAYIN
VARYANT konusunda bir numaralı rehberim Derya Unutmaz Hocamızdır.
*
“Yeni varyantlar çok tehlikeli olacak” falan diye etrafa korku salanlara karşı Derya Hoca’nın verdiği yanıt şöyle:
*
“Bunlar insanları korkutan gereksiz tahminler. Virüsün daha ölümcül ya da daha tehlikeli olma ihtimali artık düşük. Neden? Çünkü virüs, Delta ile bulaşıcılıkta en üst düzeye ulaştı sayılır. Yani kozlarının çoğunu oynadı. Ama aşılar hâlâ çok etkili. Aşınızı olun. Rahat olun.”
*
Eyvallah Derya Hocam.
Rehberimsin.
SON DURUM NEDİR?
- Şeyma, Mısırlıyla barıştı mı?
*
- Zülfü, yeni bir “kimler solcu değil” listesi hazırladı mı?
*
- Arabayla giderken sağa sola ateş açan yeni biri çıktı mı?
*
- Uçak polemiği tam gaz devam ediyor mu?
*
- Cinli Türk korku filmleri furyası bitti mi?
*
- Hâlâ “sıcak bir şey değil de nem fena” diyenler çoğunlukta mı?
KÜSURAT VER Kİ İNANDIRICI OLSUN SELÇUK ÖZDAĞ
GELECEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Halk TV’de şöyle demiş:
*
“AKP’den 50 milletvekiliyle görüşüyoruz. AKP, yakın zamanda çok ciddi kayıplar yaşayacak.”
*
Bu tür durumlarda küsurat çok önemlidir.
54, 55, 59 falan deseydiniz keşke Selçuk Bey.
İnandırıcılık katsayınız artardı hiç değilse.