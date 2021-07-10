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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız

10 Temmuz 2021

Bir cisim yaklaşıyor ama yaklaşan cisim, erken seçim değil.

Yaklaşan cisim şudur:

*

Erken seçim kampanyası.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, startı verdi:

Seçim kampanyası başladı.

*

Genelde seçime üç beş ay kala girdiğimiz seçim sath-ı mailine bu sefer çok ama çok erken girmiş bulunmaktayız.

*

Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun seçim kampanyasına tanıklık edeceğiz.


GÜLNAZ ŞIRINGA TATSIZLIĞINI UNUTMA ÂLİCENAPLIĞI

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, Halk TV’ye Ecevit’le ilgili bir mesaj gönderdiğini dün yazmıştım.

*

Dikkatimi çekti.

Mesaj, “Özlem Hanım” diye başlıyordu.

*

Yani Devlet Bahçeli, vermek istediği mesajı...

Halk TV’den Özlem Gürses aracılığıyla vermekte bir sakınca görmüyordu.

*

Ben bu tutumu...

Gülnaz Şırınga tatsızlığını unutma ve kayda geçirmeme âlicenaplığı olarak selamlıyorum.

HOŞ GELDİNİZ GÜLSEREN HANIM

DİZİLERE kaynaklık etti: Reyting rekorları kırdı.

Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız

Kitaplar yazdı: İlgiyle okundu.

Ve şimdi de gazete yazılarıyla aramızda.

*

Gülseren Budayıcıoğlu’na Hürriyet’e hoş geldiniz diyorum.

HEY GİDİ KOCA HOZATLI

KENDİSİNİ ilk kez “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” filminde izlemiştim.

Mütevazı bir kır evinin sedirinde elinde bağlamasıyla haykırıyordu:

Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız

“Eşrefoğlu al haberi / Bahçe bizim gül bizdedir.”

*

Öyle doğal, öyle yapmacıksız, öyle içten, öyle etkileyiciydi ki...

Anında kuşatıyordu sizi dört bir yanınızdan.

*

Ne zaman canım sıkılsa... Açar dinlerdim Hozatlı’yı.

“Eşrefoğlu al haberi / Bahçe bizim gül bizdedir.”

*

Vefat etmiş Hozatlı. Allah rahmet eylesin. Devri daim olsun.

BAYKAL NEDEN KÖTÜ
KEMAL BEY NEDEN İYİ

SON zamanlarda “Baykal kötü / Kemal Bey iyi” deme modası belirdi ya...

Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız

Bu modayı ortaya çıkaranların zihinlerindeki akıl yürütme mekaniği şöyle işlemekte:

*

- Erdoğan’ı HDP’siz yenmemiz mümkün değildi.

*

- Baykal olsa... HDP’ye yüz vermezdi.

*

- Kılıçdaroğlu, HDP’ye göz kırpmaktan kaçınmıyor.

*

- Ve böylece Erdoğan’ı yenme umudumuz doğdu.

*

Bir hüküm vermiyorum. Bir yargıda bulunmuyorum.

Sadece bir akıl yürütme mekaniğini ifşa etmekle yetiniyorum.

BİZİ VARYANTLA KORKUTMAYIN

VARYANT konusunda bir numaralı rehberim Derya Unutmaz Hocamızdır.

*

“Yeni varyantlar çok tehlikeli olacak” falan diye etrafa korku salanlara karşı Derya Hoca’nın verdiği yanıt şöyle:

Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız

*

“Bunlar insanları korkutan gereksiz tahminler. Virüsün daha ölümcül ya da daha tehlikeli olma ihtimali artık düşük. Neden? Çünkü virüs, Delta ile bulaşıcılıkta en üst düzeye ulaştı sayılır. Yani kozlarının çoğunu oynadı. Ama aşılar hâlâ çok etkili. Aşınızı olun. Rahat olun.”

*

Eyvallah Derya Hocam.

Rehberimsin.

SON DURUM NEDİR?

- Şeyma, Mısırlıyla barıştı mı?

Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız

*

- Zülfü, yeni bir “kimler solcu değil” listesi hazırladı mı?

Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız

*

- Arabayla giderken sağa sola ateş açan yeni biri çıktı mı?

*

- Uçak polemiği tam gaz devam ediyor mu?

*

- Cinli Türk korku filmleri furyası bitti mi?

*

- Hâlâ “sıcak bir şey değil de nem fena” diyenler çoğunlukta mı?

KÜSURAT VER Kİ İNANDIRICI OLSUN SELÇUK ÖZDAĞ

GELECEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Halk TV’de şöyle demiş:

*

“AKP’den 50 milletvekiliyle görüşüyoruz. AKP, yakın zamanda çok ciddi kayıplar yaşayacak.”

Seçim sath-ı mailine girmiş bulunmaktayız

*

Bu tür durumlarda küsurat çok önemlidir.

54, 55, 59 falan deseydiniz keşke Selçuk Bey.

İnandırıcılık katsayınız artardı hiç değilse.

X

“Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Temmuz 2021
*

BİRİNCİ İHTİMAL

AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.

İKİNCİ İHTİMAL

CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.

DÖRDÜNCÜ İHTİMAL

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Bolivya dağlarından gelen devrimci Zülfü

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Temmuz 2021
Zülfü Livaneli’ye göre...

- Ecevit solcu değil.

- Erdal İnönü solcu değil.

- İsmet Paşa zaten solcu değil.

- Atatürk’ün solla alakası yok.

*

Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...

Sanırsın ki...

Kendisi

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Alpay Özalan’ın Kızılderili kitabı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Temmuz 2021
Alpay Özalan, bir Kızılderili kitabı yazmış.

Bazıları kafa buluyor.

“Amerikan tarihçisi Ordinaryüs Profesör Alpay, Amerikan tarihi hakkında kitap yazmış” falan diye.

*

Tarih kitabı yazmak için ille de ordinaryüs falan olmaya gerek yok.

İsteyen yazar. Amatörce.


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Özenti bir tanımlama: Türk, Sünni, beyaz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Temmuz 2021
ABD’de “WASP” diye bir sınıfsal niteleme var.

Yani... Beyaz, Anglosakson, Protestan.

*

Amerika’nın elitleri bunlar. Sınıfsal üstünlük bunlarda.

Bunların dışında kalanların tümü alt sınıf. Yani Katolik, Yahudi, siyahi, Müslüman, Hispanik, Uzakdoğulu falan.

*

ABD’de ne varsa ille bizde de olacak ya...

Bu tanımlamanın bir benzerini bize de uyarlamışlar.

“Türk, Sünni, beyaz”

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Deniz Baykal, ‘Ben Kürtleri, Alevileri sevmem’ dedi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Temmuz 2021
Zülfü Livaneli’nin İrfan Aktan’a verdiği röportajı okudum.

 

Genel yorumum şudur:

*

Çok önemli tespitler var röportajda. Özellikle Erdal İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’la ilgili saptamaları ilginç. Çok yararlı, çok etkileyici bir röportaj. Bulup okumanızı tavsiye ederim.

*

Ve fakat Zülfü Livaneli’nin röportajdaki bir sözüne takılmadan da edemedim.

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Benim Kartal Tibet’im

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Temmuz 2021
Kimine göre Kartal Tibet...

“Atıl kurt” diyen Tarkan’dır.

*

Kimine göre Kartal Tibet...



“Çalıkuşu” filmindeki

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Halkımızın onuru: Somalı İsmail Abi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Temmuz 2021
Yer: Soma’da bir kafe...

65 yaşındaki İsmail Abimiz, bir kadın arkadaşıyla kafede oturuyor.

*

Aynı kafede...

İsmail Abi’nin oturduğu masanın biraz ilerisindeki masada...

Adamın biri, bir kadına saldırıyor.

*

Masadaki su bardağını kadının başında kırmalar...

Elindeki bıçakla kadına saldırmalar...

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Deniz Baykal’ın en delikanlı eylemi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Haziran 2021
Ne zaman Deniz Baykal adı bir biçimde gündeme gelse...

Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar:

“O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.”

*

Oysa eleştirildiği bu konu...



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Kaldırın artık şu saçma yasağı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Haziran 2021
Aşağıdaki maddelerin tümünü...

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı...

“COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ”nden çıkardım.

*

İşte o maddeler:



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Şu karşı yaylada yalanlar katar katar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Haziran 2021
“Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyacaklar”.

Bu haber, önceki gün tüm Türkiye’yi salladı.

*

Üniversite sınavlarına giren gençler, “Biz burada sınavda ter dökelim, elin Katarlısı gelsin sınavsız tıp okusun” diye isyan etti.

*

Evlatlarının istikbali için varlarını yoklarını seferber etmiş ana babalar, haberin etkisiyle moral çöküntüsü yaşadılar.

*

Haber, o kadar bomba etkisi yaptı ki...

Kınama demeçleri üst üste geldi.

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Sera Kadıgil’in istifa gerekçesini bencilce bulmamın nedeni

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Haziran 2021
CHP’nin işi zor.

Zor, çünkü zorunlulukları var.

*

Şu türden zorunluluklar:

*

- İYİ Parti gibi milliyetçi bir partiyle aynı hizada durmayı başarmak zorunda.

*

- HDP ile açıkça değil de örtük bir dayanışma içinde olmak zorunda.

*

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Aziz’in şahlanışına dair serbest çağrışımlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Haziran 2021
Kaosa pek de mütevazı olmayan bir katkı... Çarşıyı karıştırmak istedi galiba. Ve başardı da!

- İnsan kendisini dinledikçe... “Amma da çok şey biriktirmiş” demekten kendini alamıyor doğrusu.

*

- Artık Ali Koç’a karşı başkaldırmanın vaktinin geldiği inancıyla konuştu. Şarkısı: “Başkaldırıyorum, varın benim farkıma.”

*

- “Aziz Yıldırım tarzı polemik” diye bir şey var. İnsan nefret etse de özlüyor bu tarz polemiği.


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Bir muhalefet partisi yerli aşı konusunda şu tutumu alabilir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Haziran 2021
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyarmış.

Demiş ki:

*

“Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.”

Tam olarak ne demek istiyor Akşener?

Pek anlayamadım.

*

Erdoğan’a,

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Şenol Güneş için yazdım: Ne zaman istifa edilir ne zaman istifa edilmez

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Haziran 2021
Eğer grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...

EZİP GEÇERSEN NE OLUR?

EĞER grubundaki bütün takımları ezip geçmişsen...

Gol yağdırmışsan...



Acayip organize bir takımla sahaya çıkmışsan...

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Silahla poz verenlerden korkmalı mıyız korkmamalı mıyız?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Haziran 2021
İki hafta önce...

Elindeki silahla sosyal medyada poz veren tiplerden korkmamamız, çekinmememiz gerektiğini yazmıştım.

*

Yazıda şöyle demiştim:

*

“Sosyal medyada bazı tipler var. Silahla fotoğraf çektirmeye bayılıyorlar. Daracık pantolon, üstten üç düğmesi açılmış gömlek, ucu sivri bir iskarpin ve silah. Tabanca, tüfek... Her türlü silah. Ey vatandaş! Bu tiplerden sakın korkup çekinmeyin! Çünkü bu kişiler, fotoğraf çektirirlerken ellerine aldıkları silahı asla kullanmazlar. Daha doğrusu kullanamazlar. Çünkü kullanacak olan göstermez.”

*

“Isıracak olan köpeğin havlamaması” tezine işaret eden bir yazıydı bu.

Temel kaygısı buydu yazının.

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Aslanlar ha! Aslanlar ha!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Haziran 2021
HDP İzmir il binasında...

Karanlık bir katilin alçakça saldırısı sonucu katledildi Deniz Poyraz.

*

Lanetledik.

Lanetliyoruz.

Lanetleyeceğiz.

*

Bu alçak katile, Türkiye’de selam çakan bir kişi bile çıkmadı.

Oysa

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Silahlı külahlı fotoğraflara dur demenin vakti geldi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Haziran 2021
En son HDP’ye yönelik saldırının faili olan katilin fotoğrafları çıktı ortaya.

Elinde silahla poz veriyor adam.

*

Sosyal medyada son zamanlarda öyle çoğaldı ki bu tür fotoğraflar.

Eline silahı kapan pozunu veriyor.

Makineli tüfekler, tabancalar falan.


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Puslu havanın çakalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Haziran 2021
Bugünlerde ortada bir parça puslu hava ve çokça da karambol var ya...

İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...

*

İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.

Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.

*

Şunun farkındayım:

*

Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda

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Meyhane tebliğcileri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Haziran 2021
Kendilerine “Tebliğciler” adını veren bir grup var.

Bu grubun videoları dolaşıyordu dün sosyal medyada.

Yeni midir, eski midir? Bilmiyorum.

Üç beş sakallı, cübbeli adam...

Muhtemelen Samatya’ya gitmişler.

Ve başlamışlar tebliğe...

*

Hitapları gayet nazik.

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