Sayın dedi

Üslubuna, belagatine bayılırım.
Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.
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Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.
O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:
*
“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”
*
“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”
*
Bazıları hemen atışa geçti:
*
- Ne kadar da kısa bir süre!
- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!
Falan...
- Adında Atatürk olması şahane.
*
- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.
*
- Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.
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- Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.
*
- Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.
*
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BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
Efendiler!
*
Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
*
O gün bugündür bekliyordum.
“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.
Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.
“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.
*
Aşağı yukarı şöyle bir film:
*
10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:
*
“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”
*
Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.
* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.
* Pandemi etkisi.
* Üzerinden atamadığı atalet.
* Yeni bir hikâye yazamaması.
* Yeni bir iletişim dili kuramaması.
MUHALEFETİN ZORLUKLARI
* Çok parçalı oluşu.
* Aday belirlemedeki belirsizlikler.
“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
*
Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
*
Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
*
Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
*
Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
*
- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
*
- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
*
- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
*
“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.
*
Peki hangisinden yanayım?
Hemen söyleyeyim:
Olay, tam olarak şu:
*
Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.
Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.
Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.
*
Bazıları, bu olay üzerine...
Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.
*
Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...
İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:
*
“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”
*
Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
*
O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
*
Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
*
Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
*
Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
*
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
*
Ama bizi asıl etkileyen yönü...
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
*
- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
*
- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
*
Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Sayın dedi
“Bana hiç sevmediğin bir tepinme biçimini söyle” deseler...
Şu cevabı veririm:
*
Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...
“Sayın Öcalan” dediğinde...
Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.
Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.
*
“Yahu ağızdan kaçmış, yanlışlıkla söylenmiş” falan desen de nafile!
Yıllarca tekrar edip dururlar...
“Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye.
*
İşte bakın:
*
Dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aynı hatayı yaptı.
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak partisinin Meclis grup konuşmasında...
“Sayın Öcalan” dedi.
*
Akşener’in bu hatasının ardından...
Şöyle bir şey olacaktır:
*
İYİ Parti mensupları...
Bundan bir ders çıkaracaklar ve yanlışlıkla “Sayın Öcalan” diyen hiçbir siyasetçi, akademisyen ve gazeteci için...
“Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye tutturmayacaklardır.
*
Kıssadan esas çıkarılması gereken hisse ise şudur:
*
Bu tür yanlış tepinmelerden vazgeçmek için...
İlle de partimizin genel başkanının aynı hatayı yapmasını beklemeyelim.
*
Ve bu tür saçma tepinmelere ta en başta hiç ama hiç yüz vermeyelim.
SEMBOLİK CUMHURBAŞKANI BAŞBAKAN GİBİ YARDIMCISI
MİLLET İttifakı’nın planı şuymuş:
*
Cumhurbaşkanı sembolik olacakmış.
Yardımcısıysa başbakan gibi olacakmış.
*
Şimdiden söylüyorum:
*
Bu planın iletişimi yapılamaz.
*
Bu planın uygulanması çok zor olur.
*
Bu planı bir mantığa dayandırmak pek kolay değildir.
*
Bu planı ahaliye anlatmak bile büyük meseledir.
*
Bu plan bir karmaşa ve kaos planı edasındadır.
*
Millet İttifakı’nın böyle bir planı düşünüyor olması bile...
İşinin ne kadar zor ve zorlu olduğunun bir göstergesi.
*
Sanırım Millet İttifakı’nı oluşturan bünyeler...
“Erdoğan gitsin de ne olursa olsun” diye düşünenlerin sayıca çok fazla olduğuna güveniyorlar.
Bu tür planlar yapmalarının başka bir izahı yok.
*
Oysa ona güvenmek yerine şunu yapmaları gerekir:
*
Daha rasyonel, daha basit, daha uygulanabilir, daha karmaşadan uzak, daha net planlar yapmak.
SİYASİ ÇÜRÜME VE ZAVALLILIK
SEÇİM sandığında yenemedikleri bir siyasi lider hakkında...
Arada sırada...
WhatsApp gruplarında falan...
“Hasta oldu” diye, “öldü” diye dedikodu çıkaranlar...
Siyasi zavallılığın zirve noktasındadırlar.
*
Bir gözlem olarak söylüyorum:
*
“Erdoğan nefreti” adı verilen olgu...
Siyaseten yozlaştırıyor.
Vicdanen çürütüyor.
Ahlaken geriletiyor.
*
Bu bir cinnet halidir.
Bu bir hastalık halidir.
Bundan kurtulmak gerekir.
*
İşte tam da bu nedenle...
Nefretten gözü dönmüşlerin derhal bir klinik psikologdan randevu almaları şarttır.
ZAM
İKTİDAR kanadına bir tavsiyem var:
*
Zamlar konusunda söyleyecek bir sözünüz yoksa...
Konuya hiç girmeyin.
*
Eğer elinizde “Artık zam yok” tarzında bir müjdeli haber varsa...
Konuya girebilirsiniz.
*
Çünkü zamları tevil eden her türden açıklamalarınız, epey antipatik kaçıyor.