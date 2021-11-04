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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Sayın dedi
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Sayın dedi

4 Kasım 2021

“Bana hiç sevmediğin bir tepinme biçimini söyle” deseler...

Şu cevabı veririm:

*

Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...

Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...

“Sayın Öcalan” dediğinde...

Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.

Sayın dedi

Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.

*

“Yahu ağızdan kaçmış, yanlışlıkla söylenmiş” falan desen de nafile!

Yıllarca tekrar edip dururlar...

“Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye.

*

İşte bakın:

*

Dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aynı hatayı yaptı.

Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak partisinin Meclis grup konuşmasında...

“Sayın Öcalan” dedi.

*

Akşener’in bu hatasının ardından...

Şöyle bir şey olacaktır:

*

İYİ Parti mensupları...

Bundan bir ders çıkaracaklar ve yanlışlıkla “Sayın Öcalan” diyen hiçbir siyasetçi, akademisyen ve gazeteci için...

“Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye tutturmayacaklardır.

*

Kıssadan esas çıkarılması gereken hisse ise şudur:

*

Bu tür yanlış tepinmelerden vazgeçmek için...

İlle de partimizin genel başkanının aynı hatayı yapmasını beklemeyelim.

*

Ve bu tür saçma tepinmelere ta en başta hiç ama hiç yüz vermeyelim.

Sayın dedi

SEMBOLİK CUMHURBAŞKANI BAŞBAKAN GİBİ YARDIMCISI

MİLLET İttifakı’nın planı şuymuş:

*

Cumhurbaşkanı sembolik olacakmış.

Yardımcısıysa başbakan gibi olacakmış.

*

Şimdiden söylüyorum:

*

Bu planın iletişimi yapılamaz.

*

Bu planın uygulanması çok zor olur.

*

Bu planı bir mantığa dayandırmak pek kolay değildir.

*

Bu planı ahaliye anlatmak bile büyük meseledir.

*

Bu plan bir karmaşa ve kaos planı edasındadır.

*

Millet İttifakı’nın böyle bir planı düşünüyor olması bile...

İşinin ne kadar zor ve zorlu olduğunun bir göstergesi.

*

Sanırım Millet İttifakı’nı oluşturan bünyeler...

“Erdoğan gitsin de ne olursa olsun” diye düşünenlerin sayıca çok fazla olduğuna güveniyorlar.

Bu tür planlar yapmalarının başka bir izahı yok.

*

Oysa ona güvenmek yerine şunu yapmaları gerekir:

*

Daha rasyonel, daha basit, daha uygulanabilir, daha karmaşadan uzak, daha net planlar yapmak.

SİYASİ ÇÜRÜME VE ZAVALLILIK

SEÇİM sandığında yenemedikleri bir siyasi lider hakkında...

Arada sırada...

WhatsApp gruplarında falan...

“Hasta oldu” diye, “öldü” diye dedikodu çıkaranlar...

Siyasi zavallılığın zirve noktasındadırlar.

*

Bir gözlem olarak söylüyorum:

*

“Erdoğan nefreti” adı verilen olgu...

Siyaseten yozlaştırıyor.

Vicdanen çürütüyor.

Ahlaken geriletiyor.

*

Bu bir cinnet halidir.

Bu bir hastalık halidir.

Bundan kurtulmak gerekir.

*

İşte tam da bu nedenle...

Nefretten gözü dönmüşlerin derhal bir klinik psikologdan randevu almaları şarttır.

Sayın dedi

ZAM

İKTİDAR kanadına bir tavsiyem var:

*

Zamlar konusunda söyleyecek bir sözünüz yoksa...

Konuya hiç girmeyin.

*

Eğer elinizde “Artık zam yok” tarzında bir müjdeli haber varsa...

Konuya girebilirsiniz.

*

Çünkü zamları tevil eden her türden açıklamalarınız, epey antipatik kaçıyor.

 

X

Falih Rıfkı’dan beri değişmeyen şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Kasım 2021
Falih Rıfkı Bey’i pek severim.

Üslubuna, belagatine bayılırım.

Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.

*

Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.

O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:

*

“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”

*

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Kaç dakika görüştüler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Kasım 2021
İlk açıklama şöyleydi:

 

“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”

*

Bazıları hemen atışa geçti:

*

- Ne kadar da kısa bir süre!

- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!

Falan...

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Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ekim 2021
Binanın görkemine diyecek yok.

- Adında Atatürk olması şahane.

*

- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.



*

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Dün çok büyük bir mutlulukla fark ettim ki

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ekim 2021
Cumhuriyet’e sahip çıkmak, bir yarışa dönüşmüş.

Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.

*

Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.

*

Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.

*

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Efendiler!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ekim 2021
Efendiler!

BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

Efendiler!

*

Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

*

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Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ekim 2021
Anketçi ve reklamcı Faruk Acar, bir süre AK Parti’ye hizmet verdikten sonra İYİ Parti’ye transfer oldu.

O gün bugündür bekliyordum.

“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.

Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.

“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.

*

Aşağı yukarı şöyle bir film:

*

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Dahiyane bir formül

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Ekim 2021
Tarafsız Bölge’de konuklarımızdan biri Bedri Baykam’dı.

 

10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:

*

“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”

*

Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.

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İktidarın da işi zor muhalefetin de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ekim 2021
İKTİDARIN ZORLUKLARI

* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.

* Pandemi etkisi.

* Üzerinden atamadığı atalet.

* Yeni bir hikâye yazamaması.

* Yeni bir iletişim dili kuramaması.

MUHALEFETİN ZORLUKLARI

* Çok parçalı oluşu.

* Aday belirlemedeki belirsizlikler.

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AKP’li herkesten nefret ediyormuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ekim 2021
Bir avukat, şöyle yazmış sosyal medya hesabında:

“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”

*

Baktım.

Bu paylaşım sahibine karşı...

AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.

“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...

*

Muhalefet cephesinden ise tık yok.

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Endekse gel endekse: Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ekim 2021
“Hukukun Üstünlüğü” diye bir endeks açıklanmış.

Kim açıklamış?

World Justice Project” adlı bir kurum.

*

Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...

“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.

*

Şöyle bir inceliyoruz endeksi...

Karşımıza şunlar çıkıyor:

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Teknik bir izah: Siyasi suikastlar neyi amaçlar?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ekim 2021
Siyasi suikastlar, neyi amaçlar?

- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.

*

- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.

*

- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.

*

- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.

*

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Duyum nedir nasıl alınır?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ekim 2021
Önce dikkat çekme hastalığına yakalanmış bir gazeteci yazdı:

 

“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”

*

Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:



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Tamerci de değilim Nihalci de değilim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ekim 2021
Altın Portakal Film Yarışması’nın ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı ile ödül alan Nihal Yalçın arasındaki sorunu, hiçbir etki altında kalmadan, zerre kadar politik bir anlam yüklemeden, kadın/erkek meselesine indirgemeden şöyle yorumluyorum:

İkisinin hallerine de güldüm. İkisinin hallerini de tuhaf karşıladım. İkisinin halleriyle de dalgamı geçtim.

*

Peki hangisinden yanayım?

Hemen söyleyeyim:



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Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ekim 2021
Bugün Hürriyet’in manşetinde bir vicdan tutulmasının öyküsü var.

Olay, tam olarak şu:

*

Hatay’da bir adam, elinde satırla bir kadını kovalıyor.

Canını kurtarmak isteyen kadın, bir dükkânın önünde oturan dört kişinin arkasına sığınıyor.

Satırlı adam, dört kişinin arkasına sığınan kadına elindeki satırla vuruyor.Ve o dört kişi, kıllarını bile kıpırdatmıyor.

*

Bazıları, bu olay üzerine...

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İmam hatiplinin gazetesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ekim 2021
Yakın çevresine kendisini “huysuz” diye pazarlayan ama gazetecilik yaptığı dönemde yerleşik düzene karşı hiçbir huysuzluğuna rastlanmayan Tuğrul Eryılmaz diye eski bir gazeteci var.

Bizim İlber Hoca, işte bu Tuğrul Eryılmaz’la Cihangir’de bir araya gelmiş.

*

Tuğrul Eryılmaz, bu buluşmadan söz ettiği yazısında...

İlber Ortaylı’nın fotoğrafının altına şunu yazmış:

*

“İmam hatiplinin gazetesinde neden yazdığı anlaşılamayan akademisyen İlber Ortaylı...”

*

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Paradigmanın iflası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ekim 2021
“Paradigmanın İflası” diye bir kitap vardı.

Yazarı Fikret Başkaya’ydı.

90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.

*

O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.

Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...

Şöyle bir paradigma gelişmişti:

*

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Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ekim 2021
Ne zaman Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olsa...

Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:

*

Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.

*

Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.

Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.

*

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Fulya’nın kanserle mücadelesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ekim 2021
Fulya Soybaş, çok kısa bir süre içinde Hürriyet’in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

 

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...

Hepimizi etkiledi, etkiliyor.

*

Ama bizi asıl etkileyen yönü...


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Kararsızların artmasının temel nedeni şudur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ekim 2021
Ne diyor muhalefet?

- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.

*

- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.

*

- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.

*

Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?

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