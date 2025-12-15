Saygı Öztürk’ü kim işletti acaba

Haberin Devamı

“Apo neler istemiş neler” diye bir yazı.

*

Saygı Öztürk’e göre Öcalan...

- Petrol gelirlerinden bölgesel pay istemiş.

- Barajlarda üretilen elektriğin gelirini istemiş.

- Kürtçe eğitim istemiş.

- Anayasa 66’nın değişmesini istemiş.

- SDG’nin silah bırakmamasını istemiş.

- PKK’lıların affını istemiş.

İstemiş de istemiş yani.

*

Peki nerede ve ne zaman istemiş bunları Öcalan?

Meclis Komisyonu’nun üç üyesiyle İmralı’da görüşmüştü ya.

Hah! İşte orada istemiş.

*

Komisyonun üç üyesi kim?

AK Partili Hüseyin Yayman, bir. MHP’li Feti Yıldız, iki. DEM’li Gülistan Kılıç Koçyiğit, üç.

Hiçbirinin böyle bir açıklaması yok.

Ne Yayman, ne Yıldız, ne de Koçyiğit’ten böyle bir bilgi geldi.

*

Tek kaynak var, o da Saygı Öztürk.

*

İşte tam burada devreye girmesi gereken soru şudur:

Acaba birileri Saygı Öztürk’ü işletmiş olabilir mi?

Çünkü artık ortaya çıktı ki Saygı Öztürk, acayip kolay işletilen biridir.

*

Saygı Öztürk’ün acayip kolay işletildiği nasıl mı ortaya çıktı?

Şöyle:

*

Geçen gün dokuz sütuna manşet bir yazı yazdı kendisi.

“Flaş! Flaş! Telefonum çaldı, arayan Yeşil’di” diye bir yazı.

*

İçişleri Bakanlığı, dün bir açıklama yaptı.

Meğer “Alo ben Yeşil” diyerek Saygı Öztürk’ü arayan kişinin Yeşil’le uzaktan yakından bir ilgisi yokmuş.

Bildiğin fake Yeşil’miş yani.

*

Bakanlık, Saygı Öztürk’e gelen telefonun izini sürmüş ve şu sonuçlara varmış:

*

- Arama bir açık cezaevinden yapılmış.

- Aramayı yapan kişi, C.A. adlı bir hükümlüymüş.

- Adam öldürme, mala zarar verme, kasten yaralama gibi suçlardan suç kaydı varmış adamın.

*

Yine bakanlık açıklamasından anlıyoruz ki...

Fake Yeşil, Saygı Öztürk’ü üç kez aramış. Üç aramada toplam 35 dakika konuşmuşlar.

*

Şu işe bakın hele:

Yılların gazetecisi, adamla 35 dakika konuşuyor ve fake olduğunu hiç çakmıyor, çakamıyor.

Sıradan bir hükümlünün, Türkiye’nin en karanlık tarihinin en karanlık figürü olduğuna kolayca ikna olabiliyor.

*

Sadece şu kadarını söylemekle yetineceğim:

Bu şekilde işletilen birinin...

“İşte Apo’nun talepleri bunlardır Saygı Bey. Lütfen bunları haber yapın” falan diye işletilmesi çocuk oyuncağıdır.

TUĞYAN’IN OYUNCULUĞU

GÜLLÜ’nün cenazesinde “katil evlat” Tuğyan’ın “Annem, annem, annem” diyerek kendini kaybediş anlarının görüntülerini izlediniz mi?

*

Bazıları bu görüntülere bakıp şöyle şeyler söylüyorlar:

- Amma müthiş rol yapmış yahu.

- Tam Oscar’lık bir performans.

- Bu kabiliyetle oyuncu olmalıymış.

*

Hiç katılmıyorum bu yorumlara.

Tuğyan, cenazede...

- Büyük, çok büyük oynamış.

- “Ne kadar titreyerek ağlarsam o kadar ikna edici olurum” diye düşünmüş.

- “Annesini kaybettiği için aklı şaşan evlat” rolünün bir kararının olabileceğini hesaba hiç katmamış.

- Henüz Tuba Büyüküstün bile olamadan Meryl Streep olmaya heves etmiş.

*

Bu konuda yalnız da değilim.

Tuğyan’ın Güllü’yü öldürdüğüne tanıklık yapan Sultan, bakın ne demiş:

*

“Cenazede o kadar abartılı rol yapıyordu ki durup onu izledim ve çok şaşırdım.”

BAZEN BİR PURO SADECE BİR PURODUR

MEHMET Akif Ersoy olayı yaşanınca...

“Bu basit bir olay olamaz” önyargısıyla hareket eden tipler, her gün yeni bir hikâye anlatıyorlar.

- İktidar içi kavga analizleri yapıyorlar.

- Dayanaksız iddialarla Mehmet Akif’i bazı isimlere yamıyorlar.

- Olayın savcılığın yaklaşımındaki gibi olabileceğine sıfır ihtimal veriyorlar.

*

Oysa “Bazen puro içen biri, sadece puro içen biridir” deseler...

Bütün mesele yerli yerine oturacak.

İRANCILIK NEDİR

1970’lerin sonuna doğru İran’da devrim patladığında...

Bu devrimi desteklemek İslamcılığın olmazsa olmazıydı.

*

İran’ın sadece kendi ulusal çıkarlarına odaklanan bir devlete dönüşmesinden sonra...

Hâlâ İran türküsü çığırmak, İran’a ajanlık yapmanın olmazsa olmazı haline geldi.

BİR GAZETECİLİK ÖĞÜDÜ

BİR meslek büyüğümüz, bana şöyle demişti:

*

“Konuştuğun şeyler mutlaka yazabildiğin şeyler olsun. Kamuoyunun önünde söyleyemediğin şeyleri, başka yerlerde söyleme.”

*

Bu öğüdün ne kadar doğru bir öğüt olduğunu her geçen gün daha çok fark ediyorum.

GÖLGESİ BİLE TEPKİ ÇEKİYORSA

GÖLGE kabine açıkladı CHP.

*

CHP hinterlandında yer alan bazı isimlerden inanılmaz tepkiler geliyor:

*

* Yalçın Karatepe dururken Kerim Rota’nın ne işi var ekonominin başında?

* Sencer Solakoğlu tarımda iyi ama Sevgi Kılıç ne anlar spordan?

* Böyle kabine mi olur, çok zayıf bulduk çok, daha güçlü isimler olmalıydı.

*

Gölgesi bile böyle tepkiler alıyorsa...

Hakikisini düşünmek istemiyorum.

