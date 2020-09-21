Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalıdır

“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”
*
Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.
*
- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.
- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.
- Bunun burada bırakılmaması lazım, üç.
TOM HARDY’DEN JAMES BOND OLUR MU?
- Olur ama... Bu rol onun için biraz hafif kaçar mı acaba?
*
- Olur ama... Hayatı fazla ciddiye alan havası bir sorun teşkil eder mi acaba?
*
- Olur ama... “Ben Bond... James Bond...” derken gülmeden durabilir mi acaba?
*
- Olur ama... Smokin üstünde iyi durur mu acaba?
*
- Olur ama... Üstenci ve hayli kibirli bir eda takınmayı başarabilir mi acaba?
KEŞKE HER BELEDİYE BÖYLE KAMPANYA YAPSA
TUZLA Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, harika bir kampanya başlatmış: Askıda tablet.
*
Tablet bağışlayanlar ile tablet ihtiyacı olanları bir araya getiren bir organizasyon. Bir internet sitesi oluşturmuş. Paranın konuşmadığı, sadece tabletlerin konuştuğu bir kampanya bu...
Mükemmel bir düşünce... Ama tabii ki sadece Tuzla için geçerli.
*
Keşke bu kampanya, tüm Türkiye’ye yayılsa... Keşke tüm belediyelerimiz hiçbir komplekse kapılmadan bu güzel kampanyanın aynısını kendi şehirlerinde ve ilçelerinde başlatsa...
Şahane olmaz mı?
SADECE RUHİ SU’DAN DİNLEYEBİLDİĞİM TÜRKÜLER
- ALLI TURNAM: Hiçbir ses bu türküyü, Ruhi Su’nun sesi kadar karşılayamaz. Hiçbir söyleme biçimi, Ruhi Su’nun söyleme biçimi kadar bu türküye hakkını veremez.
*
- DRAMA KÖPRÜSÜ: Ruhi Su bu türküyü öyle bir söyler ki... Dinlerken kendinizi Hasan’ın Drama mahpusundaki dostlarından biri gibi hissedersiniz.
*
- MAHSUS MAHAL: Ruhi Su’nun kendi türküsüdür bu... Mahpushanelerdeki mahsus mahallerden gelir sesi bu türküyü söylerken. Sizi de sürükler oraya...
*
- GEÇTİ DOST KERVANI: Biraz yanık söyler bu türküyü Ruhi Su. Kelimelerin üstüne basar. Dost kervanı geçiverir. Sen artık onu eylesen ne olur, eylemesen ne olur?
*
- O YAR GELİR: Bu sadelikten yıkılan türküyü epey ağırbaşlı bir edayla söyler Ruhi Su... O ağırbaşlı edanın tadını bir kez alan ondan vazgeçemez.
BİZİM EN AŞIRIMIZ BİLE BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ
HÜRRİYET’te Yunanistan’la ilgili haber yaparken birbirimize hep şu tür uyarılarda bulunuyoruz:
*
- Yunan halkı ile Yunanistan hükümetini birbirine karıştırmayalım.
- Yunan hükümetinin takındığı kabul edilemez tutumlar yüzünden Yunan halkını suçlayamayız.
- “Yunan’a ders”, “Yunan kaşınıyor”, “Yunan azıttı” türü başlıklar atılamaz.
- Ders veriliyorsa Yunan hükümetine verilir, kaşınan varsa Yunan hükümetidir, bir azıtma söz konusuysa öznesi Yunanistan’ı yönetenlerdir.
*
Bizim yaklaşımımız budur.
Bu yaklaşım, genel olarak Türk basınında da kabul gören ve uygulanan bir yaklaşım.
*
Tabii ki bizim içimizde de aşırılar, marjinal tutum alanlar var.
Fakat onlar bile...
Manşetten Yunan devlet yöneticilerine Yunanca küfürler yazmayı akıllarından bile geçirmezler.
Böyle bir şey olsa...
Bundan utanç duyarız ve sert bir dille eleştiririz.
*
Durum budur ve bu durumda soralım:
Hangi ülkenin tutumu daha uygar bir tutumdur? Hangi ülkedeki yaklaşım daha medeni yaklaşımdır?
MATEMATİKSEL FİZİK PROFESÖRÜNÜN FALCIYA PARA KAPTIRDIĞI BİR ÜLKEDE
HABER tam olarak şöyle:
*
Gazi Üniversitesi’nde matematiksel fizik ana bilim dalı öğretim üyesi Prof. Özlem Y., sosyal medya uygulamasından bir falcıyla tanışmış.
Falcı, “Sende büyü var” demiş.
Falcıya bir miktar para gönderen profesör, biraz ferahlama hissedince... Falcıya para kaptırmaya devam etmiş.
Söz konusu profesör, en sonunda falcıya toplam 100 bin lira para kaptırdığını fark etmiş.
*
Matematiksel fizik profesörümüzün durumunun böyle olduğu bir ülkede...
İlkokul mezunu vatandaşlarımızın uyduruk şeyhlerin eline düşmesine niye hayret ediyoruz ki?
GÜNÜMÜ ŞENLENDİREN ŞEYLER
- Fenomen Enes Batur’un zorla KYK yurdunda barınmaya alınmasını öğrendiğimde zevkten dört köşe oldum.
*
- Üşümeyi çok özlemiş biri olarak mont mevsiminin hızlıca başlamış olması dolayısıyla mesut ve bahtiyar bir gün geçirdim.
*
- Fatih Erbakan’ın yüzde 51.5 ile birinci çıktığı Cumhurbaşkanlığı seçim anketini okuduğumda tam kahve içiyordum ve içtiğim kahveyi püskürttüm.
*
- Sosyal medyada izlediğim satanist kızın videosu... Özellikle “Benim tanrım şeytan, lütfen ona kötü bir söz söylemeyin” dediği anda acayip eğlendim.
Savcılar Cübbeli’yi ifadeye çağırmalıdır
Cübbeli Ahmet, bizim Tarafsız Bölge’de şöyle demişti:
“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”
*
Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.
*
- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.
- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.
- Bunun burada bırakılmaması lazım, üç.
TOM HARDY’DEN JAMES BOND OLUR MU?
- Olur ama... Bu rol onun için biraz hafif kaçar mı acaba?
*
- Olur ama... Hayatı fazla ciddiye alan havası bir sorun teşkil eder mi acaba?
*
- Olur ama... “Ben Bond... James Bond...” derken gülmeden durabilir mi acaba?
*
- Olur ama... Smokin üstünde iyi durur mu acaba?
*
- Olur ama... Üstenci ve hayli kibirli bir eda takınmayı başarabilir mi acaba?
KEŞKE HER BELEDİYE BÖYLE KAMPANYA YAPSA
TUZLA Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, harika bir kampanya başlatmış: Askıda tablet.
*
Tablet bağışlayanlar ile tablet ihtiyacı olanları bir araya getiren bir organizasyon. Bir internet sitesi oluşturmuş. Paranın konuşmadığı, sadece tabletlerin konuştuğu bir kampanya bu...
Mükemmel bir düşünce... Ama tabii ki sadece Tuzla için geçerli.
*
Keşke bu kampanya, tüm Türkiye’ye yayılsa... Keşke tüm belediyelerimiz hiçbir komplekse kapılmadan bu güzel kampanyanın aynısını kendi şehirlerinde ve ilçelerinde başlatsa...
Şahane olmaz mı?
SADECE RUHİ SU’DAN DİNLEYEBİLDİĞİM TÜRKÜLER
- ALLI TURNAM: Hiçbir ses bu türküyü, Ruhi Su’nun sesi kadar karşılayamaz. Hiçbir söyleme biçimi, Ruhi Su’nun söyleme biçimi kadar bu türküye hakkını veremez.
*
- DRAMA KÖPRÜSÜ: Ruhi Su bu türküyü öyle bir söyler ki... Dinlerken kendinizi Hasan’ın Drama mahpusundaki dostlarından biri gibi hissedersiniz.
*
- MAHSUS MAHAL: Ruhi Su’nun kendi türküsüdür bu... Mahpushanelerdeki mahsus mahallerden gelir sesi bu türküyü söylerken. Sizi de sürükler oraya...
*
- GEÇTİ DOST KERVANI: Biraz yanık söyler bu türküyü Ruhi Su. Kelimelerin üstüne basar. Dost kervanı geçiverir. Sen artık onu eylesen ne olur, eylemesen ne olur?
*
- O YAR GELİR: Bu sadelikten yıkılan türküyü epey ağırbaşlı bir edayla söyler Ruhi Su... O ağırbaşlı edanın tadını bir kez alan ondan vazgeçemez.
BİZİM EN AŞIRIMIZ BİLE BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ
HÜRRİYET’te Yunanistan’la ilgili haber yaparken birbirimize hep şu tür uyarılarda bulunuyoruz:
*
- Yunan halkı ile Yunanistan hükümetini birbirine karıştırmayalım.
- Yunan hükümetinin takındığı kabul edilemez tutumlar yüzünden Yunan halkını suçlayamayız.
- “Yunan’a ders”, “Yunan kaşınıyor”, “Yunan azıttı” türü başlıklar atılamaz.
- Ders veriliyorsa Yunan hükümetine verilir, kaşınan varsa Yunan hükümetidir, bir azıtma söz konusuysa öznesi Yunanistan’ı yönetenlerdir.
*
Bizim yaklaşımımız budur.
Bu yaklaşım, genel olarak Türk basınında da kabul gören ve uygulanan bir yaklaşım.
*
Tabii ki bizim içimizde de aşırılar, marjinal tutum alanlar var.
Fakat onlar bile...
Manşetten Yunan devlet yöneticilerine Yunanca küfürler yazmayı akıllarından bile geçirmezler.
Böyle bir şey olsa...
Bundan utanç duyarız ve sert bir dille eleştiririz.
*
Durum budur ve bu durumda soralım:
Hangi ülkenin tutumu daha uygar bir tutumdur? Hangi ülkedeki yaklaşım daha medeni yaklaşımdır?
MATEMATİKSEL FİZİK PROFESÖRÜNÜN FALCIYA PARA KAPTIRDIĞI BİR ÜLKEDE
HABER tam olarak şöyle:
*
Gazi Üniversitesi’nde matematiksel fizik ana bilim dalı öğretim üyesi Prof. Özlem Y., sosyal medya uygulamasından bir falcıyla tanışmış.
Falcı, “Sende büyü var” demiş.
Falcıya bir miktar para gönderen profesör, biraz ferahlama hissedince... Falcıya para kaptırmaya devam etmiş.
Söz konusu profesör, en sonunda falcıya toplam 100 bin lira para kaptırdığını fark etmiş.
*
Matematiksel fizik profesörümüzün durumunun böyle olduğu bir ülkede...
İlkokul mezunu vatandaşlarımızın uyduruk şeyhlerin eline düşmesine niye hayret ediyoruz ki?
GÜNÜMÜ ŞENLENDİREN ŞEYLER
- Fenomen Enes Batur’un zorla KYK yurdunda barınmaya alınmasını öğrendiğimde zevkten dört köşe oldum.
*
- Üşümeyi çok özlemiş biri olarak mont mevsiminin hızlıca başlamış olması dolayısıyla mesut ve bahtiyar bir gün geçirdim.
*
- Fatih Erbakan’ın yüzde 51.5 ile birinci çıktığı Cumhurbaşkanlığı seçim anketini okuduğumda tam kahve içiyordum ve içtiğim kahveyi püskürttüm.
*
- Sosyal medyada izlediğim satanist kızın videosu... Özellikle “Benim tanrım şeytan, lütfen ona kötü bir söz söylemeyin” dediği anda acayip eğlendim.