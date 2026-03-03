 Savaşın Türkiye’de ortaya çıkardığı insan tipleri

Haberin Devamı

ABD ve İsrail’in saldırganlığını yorumlayan bazı tipler, söze “İrancı değilim” diye başladıktan sonra ABD / İsrail saldırısını kınıyorlar.

*

Bu tiplere sesleniyorum:

*

150’den fazla okul çocuğunun füzelerle katledildiği bir ortamda İran’a destek verirsen İrancı olmazsın, olsan olsan insan olursun.

*

DIŞİŞLERİNDE KIYAFET VE CV AVCILIĞINA ÇIKANLAR

Türkiye düzgün bir tutum takınmış, saldırıya karşı çıkmış, barış istemiş, müzakereye dönülsün demiş.

Yani hükümetin eleştirilecek bir tarafı yok.

*

- bu durumda adı muhalife çıkmış arkadaşlar ne yapacaklar? Boş mu duracaklar?

Durmuyorlar tabii.

Ortalık yangın yeriyken bakan yardımcısının biraz özensiz kıyafetini Ortadoğu’nun en büyük meselesi haline getirmeye çalışıyorlar, gayet liyakatli büyükelçilerin CV’lerine şöyle bir bakıp liyakatsizlik çıkarıyorlar.

*

Haberin Devamı

MEDYA KOMİSERİ VE YAYIN ZABITASI KESİLENLER

Bazıları ise kendilerini medya komiseri ve yayın zabıtası konumuna geçirmiş durumdalar.

*

Bu tipler...

- Gazetede Hamaney’in nasıl öldürüldüğünün anlatılmasını, “Amerikancılık yapmak” sanıyorlar.

- Bir televizyonda söylenmiş bir cümleyi çarpıtarak “İsrail’de ölenler için ne yazık ki” denildiği iftirasını atıyorlar.

*

MEZHEP TARTIŞMASI ÜZERİNDEN GİDENLER

Olup biteni İran’ın mezhebi üzerinden yorumlayanlar bu kategoriye giriyor.

Bunlar, İran’a yönelik saldırıları Şiiliği tartışmak için bir fırsat olarak görüyorlar.

-

İran’ın mezhebinin bir önemi mi var kardeşim?

İsterse ateist olsun İran.

Haksız hukuksuz bir saldırıya uğrayana kimliği sorulur mu?

*

Mezhep tartışmasına bayılıyorsan git kendine başka bir bağlam bul.

Kan dökülürken sana mezhep tartışması bağlamı çıkmaz. Çıksa çıksa insanlığını gösterme fırsatı çıkar.

*

EN MERAK EDİLEN SORULAR EN MERAK EDİLEN CEVAPLAR

- SORU: Hamaney’in öldürülmesi çok kolay oldu. Neden?

- CEVAP: Bunun üç temel nedeni var: BİR: Hamaney’in kişisel güvenliğine aşırı önem vermekten kaçınan tavrı. İKİ: İçeriden sızmalara engel olamadıkları için Hamaney’in yapacağı çok önemli toplantının yeri ve saatinin saptanmasının mümkün olabilmesi. ÜÇ: Müzakerelerin bu saldırının paravanı olarak kurgulandığının İran tarafından tam fark edilmemesi.

*

Haberin Devamı

- SORU: Hamaney öldürüldü. Rejim yıkılır mı?

- CEVAP: Yıkılmayacak gibi görünüyor. Hamaney’i öldürenlerin beklentisi şuydu: Rejim karşıtları sokaklara çıkar. Ama tam tersi oldu. Rejimi destekleyenler sokaklara çıktı. Ayrıca kurumsal yapıda bir çözülme yok.

*

SORU: İran, bu kez İsrail’i daha mı güçlü vuruyor?

CEVAP: Evet, daha güçlü vuruyor. Bu kez daha hazırlıklı görünüyor. Tabii ki İran’ın füze stoku sınırlı. Ancak füze kapasitesinin net olarak bilinmediği de bir gerçek.

*

- SORU: İran neden Katar’ı, Riyad’ı, Bahreyn’i, Dubai’yi vuruyor?

- CEVAP: İran hem bölgeye hem de ABD’ye bir maliyet oluşturmaya çalışıyor. Bu maliyeti Trump’ın göze alamayacağını varsayıyor.

*

Haberin Devamı

- SORU: Trump’ın harika bir çıkış stratejisi var mı?

- CEVAP: Bu sefer galiba yok.

*

- SORU: Başı açık kadınlar, seküler görünümlü İranlılar... Hamaney’in ardından ağıt yakıyorlar. Nedir bunun sırrı?

- CEVAP: Bunu anlamak için... BİR: İran toplumunu iyi tanımak gerekiyor. İKİ: Şiiliği bilmek gerekiyor. ÜÇ: Rehberlik denilen makamın itikadi yönünü anlamak gerekiyor. DÖRT: İran toplumunun duygusallığından haberdar olmak gerekiyor.

*

- SORU: Şu anda İran’da en karizmatik, en stratejik, en güçlü, en soğukkanlı adam kim?

- CEVAP: Laricani diye bir adam var ya. İşte o. Laricani denilen adamı dikkatle takip edin.

*

- SORU: ABD ve İsrail ikilisi, İran’daki saha gerçekliğine hâkim mi?

Haberin Devamı

- CEVAP: Tamam, iyi istihbarat alıyorlar. Tamam, kim nerede toplantı yapıyor, biliyorlar. Tamam, bayağı bir ajan devşirmişler. Tamam, başarılı nokta operasyonlarla Hamaney’i bile öldürebiliyorlar. Buralarda sorun yok. Ancak sorun şurada: İran’daki mevcut sistemin karmaşıklığını kavramaktan hayli uzaklar. Kâğıt üstünde yaptıkları planlar, işte bu nedenle sonuç alıcı olamıyor. “Hamaney giderse rejim çöker” sanmalarının temel nedeni de bu.

*

- SORU: Peki ya Şah’ın oğlu?

- CEVAP: Çok rica ederim. Şu palyaçoyu dikkate almayın.

O SIRADA DÜNYA

- İSPANYA: Aslan Pedro! Yine en delikanlı sen çıktın.

*

- ÇİN: Artık hiçbir ülke, buna güvenerek adım atmaz.

*

- AB: Bir kez daha ortaya çıktı: Köhnediği, yeteneksizleştiği, etkisizleştiği.

*

Haberin Devamı

- RUSYA: Çin’e göre eh işte. Hiç değilse bir iki güçlü itirazı oldu.

*

- İNGİLTERE: ABD’nin kuyruğuna takılmak konusunda pek mahir olduğunu bir kez daha gösterdi.

*

- İSLAM DÜNYASI: Böyle bir dünya var mı? Her zaman olduğu gibi yine emin değilim.

AL SANA İSRAİL’LE İŞ TUTMANIN MALİYETİ

İşte aşırı ibretlik bir olay:

İsrail’le iş tutan Güney Kıbrıs, bir anda bölgesel bir savaşın parçası haline geldi.

*

Üç adım sonrasını hesap edemeyenlerin, Türkiye’yi rahatsız etmek amacıyla İsrail’le iş tutanların, güvenlik konseptini doğru dürüst oluşturamayanların başına gelmesi kaçınılmaz son şudur:

Kendi vatandaşının güvenliğini tehlikeye atmak.

*

Güney Kıbrıs’ı yönetenler için söylüyorum: Beter olsunlar.

TRUMP’I İLK KEZ BÖYLE GÖRÜYORUZ

- İlk kez kendinden o kadar da emin değil.

- İlk kez gizlemeye çalışsa da özgüvensiz, huzursuz ve mutsuz.

- İlk kez açıklamalarındaki çelişki oranı kabul edilebilir sınırları aşmış durumda.

- İlk kez saklayamadığı bir hayal kırıklığı içinde gibi.

- İlk kez uzaktan bakıldığında “Nereden girdim bu işe” der gibi bir havası var.

- İlk kez konuşmak için can atar bir hali yok.

- İlk kez Netanyahu’yla olan zorunlu ilişkisi net bir sevgisizliğe dönüşecek gibi.

- İlk kez şöyle dört başı mamur bir çıkış planından yoksun.

- İlk kez tabanının, destekçilerinin homurdanmalarından ürküyor.

- İlk kez Suudilerden BAE’ye Körfez’deki dostlarına karşı mahcup.

TÜRKİYE’NİN DURUŞUNDAN RAZIYIZ

Helal olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a.

Helal olsun Dışişleri Bakanı Fidan’a.

*

Savaştan değil barıştan yana duruyorlar. İki tarafla da görüşmeyi ihmal etmiyorlar. Yangına körükle gitmeyip yangını söndürmeye çalışıyorlar. Diplomasiyi ve müzakereyi devreye sokmak için çabalıyorlar. İran’a yönelik saldırıya net biçimde karşı çıkıyorlar. Savaşın bölgeye yayılmaması için İran’ı uyarmayı ihmal etmiyorlar. Hamaney için taziye yayımlamaktan çekinmiyorlar. Hamaset yerine akılcı bir üslup kullanıyorlar. İnsani bir yaklaşımın bayraktarlığını yapıyorlar. Fırsatçılığa zerre kadar tenezzül etmiyorlar. Eski defterleri açmıyorlar. İhtilafları bir tarafa bırakıyorlar.

*

Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin sıradan bir vatandaşı olarak ülkemin bu duruşuyla iftihar ettiğimi cümle aleme ilan ediyorum.



