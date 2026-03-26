Savaşın Trump üzerindeki 7 etkisi

- İKİ: Meğer düellocu değil de pusucuymuş. Müzakere masalarını, pusu masalarına çevirdi. Mert olmak, namert olmak falan... Bunlar umurunda bile olmadı.

- ÜÇ: Bu savaşta Netahyahu’yla tuhaf bir ilişki geliştirdi: Pek hazzetmediği bu adamın yörüngesinden bir türlü çıkamadı.

- DÖRT: Gitgide daha çok itimat telkin etmeyen bir adam olup çıktı. O kadar ki... Seyahate çıkılmaz. Borç alınmaz. Borç verilmez. Ortak olunmaz.

- BEŞ: Aklımızla alay etmekten hiç çekinmediğini hep gösteriyordu. Bu özelliği, savaş boyunca zirve yaptı.

- ALTI: Kendi kendini çabuk dolduruşa getirebildiği anlaşıldı. Bakınız: Venezuela’da kolayca başarınca İran’da da kolayca başaracağını sanması.

- YEDİ: İran’ın muazzam direncini görünce geri adım atmasına bakılırsa... Saygı duyduğu tek şey demek ki güçmüş.

EROL KÖSE’Yİ HAYIRLA YAD ETMEK

EROL Köse’nin arkasından iyi konuşan pek yok.

Ne kadar da hazin bir durum bu.

Ama şöyle bir durum da var.

Öyle anlaşılıyor ki:

Erol Köse, yaşarken arkasından ”Çok iyi insandı, hiç kalp kırmazdı, kimseye kötülük yapmazdı, kimsenin ekmeğiyle oynamazdı” denilmesini pek umursamamış.

Bir kez olsun “Ben ölünce arkamdan ne derler acaba” diye düşünmemiş.

Buna göre yaşamamış. Buna göre davranmamış.

Her zaman ölülerin hayırla yad edilmesi ilkesinin yılmaz bir savunucusu olarak...

Kendi kendime şunu soruyorum:

Erol Köse’nin umursamadığını ben niye umursamak durumunda kalayım ki abi?

ALAATTİN’İN TAŞIMA RUHSATI

EN küçük kriz anında eline tabancasını alıp adam öldürmeye giden bir adamın silah taşıma ruhsatına sahip olabilmesi çok sorunlu.

Silah taşıma ruhsatı verilirken...

Ruhsat verilen adamın bazı psikolojik testlerden falan geçirilmesinde sayısız yarar var.

Yoksa Kubilay’lar daha çok kurban olacak gibi.

EMİNE ÜLKER TARHAN DERSLERİ

- DERS BİR: Azıcık siyasi şöhret elde edince “Ben niye ayrı parti kurmuyorum ki” demeyeceksin.

- DERS İKİ: Test edip onaylanmıştır: CHP’den ayrılıp CHP gibi bir parti kuranların hiçbir şansı yoktur.

- DERS ÜÇ: CHP’ye alternatif parti kuranların en sonunda gelip döneceği yer CHP olacaktır.

- DERS DÖRT: Ayrılıp gittikten sonra partiye dönenler, partide bir daha asla eski havayı bulamayacaklardır.

- DERS BEŞ: Emine Ülker Tarhan’ın bu saatten sonra partiye katacağı pek bir şey yok. Belki partinin ona katacağı bir şeyler var.

PEZEŞKİYAN’IN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜRÜ

ERDOĞAN şunların farkında:

- Bu savaşı İsrail’in kışkırttığının buz gibi farkında.

- Trump’la iletişimi sürdürmenin barışa daha fazla hizmet fırsatı sunduğunun farkında.

- Körfez ülkelerini sakinleştirmenin yaşamsal önemi olduğunun farkında.

Erdoğan, savaş politikasını işte bu üç farkındalık üzerinden oluşturuyor.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Erdoğan üzerinden Türkiye’ye teşekkür mesajı yollaması...

İran’ın da Türkiye’nin ne yapmak istediğinin farkında olduğunun en temel göstergesi.

DÜN GECE BİR İRAN FİLMİ İZLEDİM

FİLMİN adı: Kutsal Örümcek. Yönetmeni: Ali Abbasi. Yapım yılı: 2022.

İran’ın önemli şehirlerinden Meşhed’de geçen bir seri katil filmi.

Muhalif perspektife sahip olsa da...

İran’daki sosyal hayatı, sokakları, dini kurumların etkisini, polisin yaklaşımını, sokaklardaki fuhuş olaylarını, basının rolünü aşırı gerçekçi biçimde yansıtıyor.

“Savaşın göbeğinde muhalif perspektifi kaldıramam, hiç almayayım, teşekkürler” demeyeceksiniz.

Hararetle tavsiye ederim.

OLASILIKLAR ÜZERİNDEN ATEŞKES

YÜZDE 50: Ateşkes kararı çıkar.

YÜZDE 50: Ateşkes kararı çıkmaz.

CEVABINI BULAMADIĞIM SORU

BİR yandan müzakere için enerjik tavır almak.

Bir yandan da bölgeye paraşütçü göndermek.

Cevabını bulamadığım soru şu:

Trump’ın bu yaptığında bir tutarlılık var mı? Yoksa süper çelişkili bir tutum mu?