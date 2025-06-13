Savaş uçağı ihraç eden ülke olmanın gururu

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Anlaşma imzalandı.

Buna göre 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilip Endonezya’ya satılacak.

*

Kısacası...

Türkiye, savaş uçağı ihraç edebilecek konuma yükselmiştir.

İSRAİL’İ BU GEMİLER, BU KONVOYLAR DURDURACAK

İSRAİL, alçaklığa doymuyor.

Açlık yoluyla soykırımı sürdürüyor İsrail.

Azıcık bir yardım için çırpınan kalabalıkların üzerine ölüm kusuyor.

*

Artık şu anlaşıldı:

Devletlerden, yönetimlerden, topluluklardan, uluslararası kurumlardan, mahkemelerden umut yok.

Artık iş başa düşmüş durumda.

*

Madleen gemisi, işte bunun için gitti Gazze’ye.

Başaramasa da bir ışık yaktı.

*

Şimdi de mağrip ülkelerinden devasa bir konvoy ilerliyor Gazze’ye doğru.

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Her durakta daha da büyüyen bir konvoy bu.

*

İsrail’i durduracaksa...

Bu gemiler, bu konvoylar durduracak.











KILIÇDAROĞLU / İMAMOĞLU BULUŞUNCA OLANLAR

- İmamoğlu adına Kılıçdaroğlu’nu dövenler şaşkın.

- Kılıçdaroğlu adına İmamoğlu’na laf çakanlar şaşkın.

- Cephede kıyasıya savaş veren taraflar şaşkın.

- İmamoğlucu akademisyenler şaşkın.

TÜKÜRÜK MERAKLILARININ HEVESİNİ KAÇIRAN BİR OLAY

NE zaman Kemal Kılıçdaroğlu’ndan söz edilse...

- Yüzüne tükürürler.

- Yüzüne tükürecekler.

- Tükürük de tükürük.

Diye tutturan bir kesim var.

*

Bu kesimin hevesini kaçıracak bir olay yaşandı Manisa’da.

*

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenazesine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalığın arasında ilerlerken tek bir olumsuz bir hareket ya da sözle karşılaşmadı.

Hatta bırakın olumsuz hareket ya da sözü...

Kalabalık tarafından alkışlandı.

*

Bize hep “sosyal medyada yaşanan hayat ile sokakta yaşanan hayat aynı değil” diyorlardı.

Yoksa bunu diyenler buz gibi haklı mı?

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ACUN ILICALI’NIN İSTİFASININ İKİ NEDENİ

BİRİNCİ NEDEN

Olmuyorsa daha fazla zorlamamak, başarılı kişilerin altın kuralıdır.

Acun Ilıcalı da daha fazla zorlamadı.

*

İKİNCİ NEDEN

Tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere gelebilmeyi başarmış kişiler, bırakıp gidecekleri zamanı sezgisel olarak kavrama yeteneğine sahiptirler.

Acun Ilıcalı’nın galiba böyle bir yeteneği var.

SERPME KAHVALTIYA İADE-İ İTİBAR

TASTEATLAS’ın “Dünyanın en iyi 50 kahvaltısı” listesinin bir numarasında Türk kahvaltısı var.

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“Türk kahvaltısı” derken neyi kastediyorlar diye şöyle bir inceledim.

Hem anlatımlarından hem de yayınladıkları fotoğraflardan çıkardığım sonuç şu:

Sofistike bir serpme kahvaltıyı kastediyorlarmış.

*

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Küçük küçük tabaklarda... Peynirler, yumurtalar, zeytinler, ballar, kaymaklar, börekler, domatesler, yeşillikler, reçeller, sucuklar falan...

Serpme kahvaltı, bir ara Türkiye’de acayip popülerdi.

Sonra devreye abartılar girdi, israf girdi, tuhaflıklar girdi, lüzumsuzluklar girdi ve sonuçta bir uzaklaşma oldu serpme kahvaltıdan.

*

TasteAtlas yüzünden itibarı iade edilecek sanırım serpmeciğin.

İLİŞKİ DURUMU: İZLEMESİ EĞLENCELİ

MUSK ile Trump arasındaki ilişkinin seyri şu şekilde gelişti:

- Delicesine bir sevda.

- Cicim günleri.

- İnceden hoşnutsuzluk.

- Çirkin bir ayrılık.

- Kapıları kapatma.

- Kapıları açma.

- Barışmaya doğru dolu dizgin.

*

Dışarıdan izlemesi çok eğlenceli olan bir ilişki bu.

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