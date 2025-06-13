×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarAhmet HAKAN
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

Savaş uçağı ihraç eden ülke olmanın gururu

#Milli Muharip Uçak#KAAN#Endonezya

TÜRKİYE’nin milli muharip uçağı KAAN, Endonezya’ya ihraç edilecek.

Haberin Devamı

Anlaşma imzalandı.

Buna göre 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilip Endonezya’ya satılacak.

*

Kısacası...

Türkiye, savaş uçağı ihraç edebilecek konuma yükselmiştir.

Savaş uçağı ihraç eden ülke olmanın gururu

İSRAİL’İ BU GEMİLER, BU KONVOYLAR DURDURACAK

İSRAİL, alçaklığa doymuyor.

Açlık yoluyla soykırımı sürdürüyor İsrail.

Azıcık bir yardım için çırpınan kalabalıkların üzerine ölüm kusuyor.

*

Artık şu anlaşıldı:

Devletlerden, yönetimlerden, topluluklardan, uluslararası kurumlardan, mahkemelerden umut yok.

Artık iş başa düşmüş durumda.

*

Madleen gemisi, işte bunun için gitti Gazze’ye.

Başaramasa da bir ışık yaktı.

*

Şimdi de mağrip ülkelerinden devasa bir konvoy ilerliyor Gazze’ye doğru.

Haberin Devamı

Her durakta daha da büyüyen bir konvoy bu.

*

İsrail’i durduracaksa...

Bu gemiler, bu konvoylar durduracak.

Savaş uçağı ihraç eden ülke olmanın gururu
Savaş uçağı ihraç eden ülke olmanın gururu
Savaş uçağı ihraç eden ülke olmanın gururu
Savaş uçağı ihraç eden ülke olmanın gururu

KILIÇDAROĞLU / İMAMOĞLU BULUŞUNCA OLANLAR

- İmamoğlu adına Kılıçdaroğlu’nu dövenler şaşkın.

- Kılıçdaroğlu adına İmamoğlu’na laf çakanlar şaşkın.

- Cephede kıyasıya savaş veren taraflar şaşkın.

- İmamoğlucu akademisyenler şaşkın.

Savaş uçağı ihraç eden ülke olmanın gururu

TÜKÜRÜK MERAKLILARININ HEVESİNİ KAÇIRAN BİR OLAY

NE zaman Kemal Kılıçdaroğlu’ndan söz edilse...

- Yüzüne tükürürler.

- Yüzüne tükürecekler.

- Tükürük de tükürük.

Diye tutturan bir kesim var.

*

Bu kesimin hevesini kaçıracak bir olay yaşandı Manisa’da.

*

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenazesine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalığın arasında ilerlerken tek bir olumsuz bir hareket ya da sözle karşılaşmadı.

Hatta bırakın olumsuz hareket ya da sözü...

Kalabalık tarafından alkışlandı.

*

Bize hep “sosyal medyada yaşanan hayat ile sokakta yaşanan hayat aynı değil” diyorlardı.

Yoksa bunu diyenler buz gibi haklı mı?

Haberin Devamı

ACUN ILICALI’NIN İSTİFASININ İKİ NEDENİ

BİRİNCİ NEDEN

Olmuyorsa daha fazla zorlamamak, başarılı kişilerin altın kuralıdır.

Acun Ilıcalı da daha fazla zorlamadı.

*

İKİNCİ NEDEN

Tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere gelebilmeyi başarmış kişiler, bırakıp gidecekleri zamanı sezgisel olarak kavrama yeteneğine sahiptirler.

Acun Ilıcalı’nın galiba böyle bir yeteneği var.

Savaş uçağı ihraç eden ülke olmanın gururu

SERPME KAHVALTIYA İADE-İ İTİBAR

TASTEATLAS’ın “Dünyanın en iyi 50 kahvaltısı” listesinin bir numarasında Türk kahvaltısı var.

*

Türk kahvaltısı” derken neyi kastediyorlar diye şöyle bir inceledim.

Hem anlatımlarından hem de yayınladıkları fotoğraflardan çıkardığım sonuç şu:

Sofistike bir serpme kahvaltıyı kastediyorlarmış.

*

Haberin Devamı

Küçük küçük tabaklarda... Peynirler, yumurtalar, zeytinler, ballar, kaymaklar, börekler, domatesler, yeşillikler, reçeller, sucuklar falan...

Serpme kahvaltı, bir ara Türkiye’de acayip popülerdi.

Sonra devreye abartılar girdi, israf girdi, tuhaflıklar girdi, lüzumsuzluklar girdi ve sonuçta bir uzaklaşma oldu serpme kahvaltıdan.

*

TasteAtlas yüzünden itibarı iade edilecek sanırım serpmeciğin.

Savaş uçağı ihraç eden ülke olmanın gururu

İLİŞKİ DURUMU: İZLEMESİ EĞLENCELİ

MUSK ile Trump arasındaki ilişkinin seyri şu şekilde gelişti:

- Delicesine bir sevda.

- Cicim günleri.

- İnceden hoşnutsuzluk.

- Çirkin bir ayrılık.

- Kapıları kapatma.

- Kapıları açma.

- Barışmaya doğru dolu dizgin.

*

Dışarıdan izlemesi çok eğlenceli olan bir ilişki bu.

Haberin Devamı

Savaş uçağı ihraç eden ülke olmanın gururu

#Milli Muharip Uçak#KAAN#Endonezya
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

İsrail-İran savaşı kapıda mı

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Sinemada kadın kavramı üzerine önemli bir çalışma

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

‘Kaan’ Endonezya yolcusu... Tarihi anlaşma neden bu kadar…

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

En ufak bir ışık görse devam ederdi! İşte Ilıcalı'ya istifa…

 MEHMET ARSLAN
MEHMET ARSLAN

Ortadoğu’da bir bu kriz eksikti

 NİLGÜN TEKFİDAN GÜMÜŞ
NİLGÜN TEKFİDAN GÜMÜŞ
TÜM YAZARLARIMIZ