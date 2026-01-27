Şara’dan bu kadarını beklemiyordum

Haberin Devamı

- “Örgütçülükten devlet adamlığına geçmek öyle kolay iş değildir” diye düşünüyor, geçiş sürecinin çok uzun süreceğini öngörüyordum. MUAZZAM yanılmışım.

- “Dünya siyaset sahnesinde acemiliği hep göze çarpacaktır” diye düşünüyor, ustalaşması için sınamalardan geçmesi gerektiğini sanıyordum. MÜTHİŞ yanılmışım.









- Kravat takıp takım elbise giymesini şekilsel bir değişim olarak görüyor, özde bir değişim için uzun süre beklemek gerektiğine inanıyordum. FENA yanılmışım.

KİTAPLIĞI OLAN İZZET GÜNAY



En son Haldun Dormen’in cenazesinde fenalaşması nedeniyle hepimizi korkutan İzzet Günay için şunları söyleyebilirim:

91 yaşına geldi, doğru dürüst tek bir skandalı bile yok. / Hep efendiliğini korumasını bildi. / Hiçbir zaman böbürlenmedi. / Geçmiş güzel günlerin gölgesine sığınmaya asla tenezzül etmedi. / Birleşen Yollar’ın Bilal’i gibi temiz ve dürüst oldu hep. / Temizliğini ve dürüstlüğünü gözlere sokmadı. / Yadırgatacak, irkiltecek tek bir demeci yok. / Hiçbir başarısının üzerinde tepinmedi. / Vakarını korumasını bildi.









İzzet Günay’ın böyle biri olabilmesinde ta gençliğinden beri evinde şahane bir kitaplığın bulunmasının payı ne kadardır acaba?

ÖZBEKİSTANLI KATİL ÖZBEKİSTANLI KURBAN



Özbekistanlı vahşi bir katil, Özbekistanlı bir kadını doğrayıp parçalarını İstanbul’daki değişik çöp konteynerlerine bıraktı.









Katil ve yardımcısı, tam yurtdışına çıkarken enselendi. Üstelik çok kısa bir süre içinde.

Konuyla ilgili yapılan haberlerin altına yazılan yorumların yüzde 97’sinde şu yazıyordu:

“Özbek, Özbek’i İstanbul’da doğruyor. Bunların ülkemizde ne işi var.”

Yüzde 97’ye sesleniyorum:

Dünya artık eskisi gibi değil. Sadece ülke vatandaşlarının suç işlediği bir ülke, dünyada kalmadı. İngiltere de böyle Fransa da böyle. Avrupa’da aşırı sağ, bu yüzden yükseliyor. ABD’de bu yüzden göçmen avcısı ajanlar, güpegündüz cinayet işliyor.

Dünyanın yaşadığı sorunu biz de yaşıyoruz. Olan biten bu.

HASRETİNLE YANDI GÖNLÜM



“Hasretinle Yandı Gönlüm / Yandı yandı söndü gönlüm / Evvel yükseklerden uçtu / Düze indi şimdi gönlüm / Gözlerimde kanlı yaşlar / Hasretin bağrımda kışlar / Başa geldi olmaz işler / Bin bir dertle doldu gönlüm.”

İddia ediyorum: Bu türküyü en güzel Seha Okuş söyler.

Öyle bir söyler ki Seha Okuş...









Türküye içtenlikli bir zarafet katar, soylu bir hava katar.

Bugün bir dinleyin, ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Seha Okuş hayatını kaybetmiş. Bunun tek bir anlamı var: “Hasretinle Yandı Gönlüm”, anadan öksüz kaldı.

SON POLEMİKLER



- Şara’ya “IŞİD’li, terörist” falan diyen DEM Parti’ye AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten şöyle cevap gelmiş: “Sanki destekledikleri örgüt kanarya sevenler derneği”. Hiç fena bir yanıt değil.

- Sevan Nişanyan’ın oğlu Arsen Nişanyan, “Suriye’de oluk oluk kan akmıyorsa bunun sebebi Türkiye ve TSK. TSK, bir standart koyucu. Benim sarılabileceğim tek kale Türkiye” deyince... Tahmin edebileceğiniz şey oldu: Linçleniyor.

- Doğu Perinçek, Süleymancılara savaş açmış. Şu kadarını söyleyeyim: Süleymancıların yerinde olmak istemezdim.

- Oytun Erbaş’ın polemik çıkarma potansiyeli muazzam. Adam, her defasında ne yapıp ediyor bir polemik konusu çıkarıyor. Çıkınında ne çok polemik konusu var adamın.

- Yakup Kadri’nin “Yaban” romanı bir polemiğin tam göbeğinde. Emrah Safa Gürkan, romanı “Anadolu köylüsünü şeytanlaştırmakla” suçlayınca... “Ama Anadolu köylüsü de bunu hak ediyor” diyenlerin hışmına uğradı. Olan yine köylümüze olacak galiba.

- Ruşen Çakır, hiçbir öngörüsü doğru çıkmadığı için eleştiriliyor. O ise bu durumu “Ben Kürtleri savundum, o yüzden eleştiriliyorum” diye yorumluyor. Böyle birini yenemezsin. Nasıl yeneceksin ki.

- Şöyle bir döngü var: Bir sanatçı ölür / Çoğunlukla olumlu yorum yapılır / Ardından bu olumlu yorumlara tepki olarak olumsuz yorumlar başlar. Bu döngü, Haldun Dormen için de yaşandı maalesef.