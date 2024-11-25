Sanki Zola Dreyfus’u savunuyor gibi

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Kılıçdaroğlu’nun savunmasında...

- Sartre, Nobel’i ret ediyormuş gibi bir hava vardı.

- Emile Zola, Dreyfus’u savunuyormuş gibi bir eda vardı.

*

Bu öyle bir savunmaydı ki...

“Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Denizlere, Mahirlere, Hüseyinlere yoldaş oldum” türü afili cümleler bile savunmada kendine yer bulabilmişti.

*

Peki Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez mi böyle destansı, böyle epik, böyle afili, böyle havalı bir nutuk atıyor?

Tabii ki hayır.

*

13 yıllık CHP Genel Başkanlığı süresince Kemal Kılıçdaroğlu...

- Çok Sartre gibi oldu.

- Çok Zola gibi oldu.

- Çok destansı nutuklar attı.

- Çok epik çıkışlar yaptı.

*

Sonuçta ne oldu?

Şu oldu:

*

Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet seçmenlerinin büyük çoğunluğunun adını bile hatırlamak istemediği noktaya savruldu.

*

Yani demem o ki...

Siz bakmayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun safında umutsuzca dövüşmeyi seçmiş müritlerin “Ne savunmaydı ama! Nasıl da özlemişiz Kemal Kılıçdaroğlu’nu” türü gazlamalarına.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemede attığı o nutuk...

T24’teki Attila Dorsay dışında kimseyi heyecanlandırmadığına yemin edebilirim ama bahse girmem.

1938’DE NASIL DERSİM’İ İŞGAL ETTİLERSE

Tunceli Belediyesi’ne kayyum atanınca...

Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan, sokaklarda şöyle haykırdı:

*

“Bunlar işgalci. Bunlar 1938’de Dersim’i nasıl işgal ettilerse bugün belediyemizi öyle işgal ettiler.”

*

CHP’nin işi gerçekten zor.

Atatürk’e “işgalci” diyen bu zihniyeti savunmak durumunda kalıyorlar.

YAŞASIN ULUSLARASI CEZA MAHKEMESİ

Netanyahu için verdikleri tutuklama kararıyla...

- İnsanlık için küçük de olsa bir umut oldular.

- Aylar sonra Filistin’in yüzünde bir tebessüme yol açtılar.

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- Uluslararası kurumların haysiyetine minik bir destek çıktılar.

- Sembolik de olsa adaletin kırıntısının yüzünü gösterdiler.

- Soykırımcı İsrail yönetiminin dostlarını çıldırttılar.

*

Hiç de az şey değildir bu.

Bin yaşasın Uluslararası Ceza Mahkemesi.

NÜKLEERLE ŞAKA OLMAZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Nükleer savaş riski var, işin şakası yok” demiş.

*

Hakan Fidan haklı.

Nükleer kelimesi, leblebi çekirdek gibi ağızlara pelesenk olmuşsa...

İşin şakası falan kalmamıştır.

HADİSE’NİN ARTİSTLİĞİNE DAİR

- Acı çekerken de sevdiğini ilan ederken de hep aynı mimikler.

- Oyunculuk yapmıyor da sanki şarkı söylüyor.

- Klip oyunculuğu alışkanlığını üzerinden atamamış.

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- Çalışılmış ortaokul müsameresi oyunculuğunun bir tık ötesi.

- Her sahnede aynı acıklı gülümseme.

- Özgüveni hayli yüksek ama gerekçesi sallanmakta.

‘THE PENGUİN’ İZLEDİKTEN SONRA

- “Gotham City” denilen lanet şehrin hayranı olup çıktım.

- Pür kötülük olan Penguin’e bayağı bir sempati besledim.

- Bu zamana kadar hiç ısınamadığım “Batman“ evrenine büyülenerek girdim.

- Colin Farrel’in bu derece çirkinleşip devleşebilmesine şaştım kaldım.

- Senaryodaki akıcılığa, oyunculuklardaki mükemmelliğe şapka çıkardım.

- “Yeni sezonu olacak mı bunun?” diye sağa sola heyecanla bakmaya başladım.





‘KAYYUM’ MU, ‘KAYYIM’ MI

Baskın Oran Hoca, dün bir mesaj göndererek...

A. R. Alp - S. Alp’in kaleme aldığı Büyük Osmanlıca Sözlük’ten “kayyım” ve “kayyum” sözcüklerinin anlamını göndermiş.

Buna göre:

*

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- KAYYIM: Bir görevi yapmak için kanun tarafından atanan memur.

*

- KAYYUM: Tanrının sıfatlarından biri. Ezeli ve ebedi.

*

Biz Hürriyet olarak Dil Derneği’nin sözlüğünü esas almaya karar vermiştik.

Dil Derneği’nin sözlüğünde “Kayyum” sözcüğünün anlamı şöyle:

*

- KAYYUM: 1- Cami hademesi (esk) . 2 - Belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.

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Ne yapsak acaba? Baskın Oran Hoca’nın dediğini mi yapsak? Bilemedim ki.