Sanki Zola Dreyfus’u savunuyor gibi

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Kılıçdaroğlu’nun savunmasında...
- Sartre, Nobel’i ret ediyormuş gibi bir hava vardı.
- Emile Zola, Dreyfus’u savunuyormuş gibi bir eda vardı.
*
Bu öyle bir savunmaydı ki...
“Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Denizlere, Mahirlere, Hüseyinlere yoldaş oldum” türü afili cümleler bile savunmada kendine yer bulabilmişti.
*
Peki Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez mi böyle destansı, böyle epik, böyle afili, böyle havalı bir nutuk atıyor?
Tabii ki hayır.
*
13 yıllık CHP Genel Başkanlığı süresince Kemal Kılıçdaroğlu...
- Çok Sartre gibi oldu.
- Çok Zola gibi oldu.
- Çok destansı nutuklar attı.
- Çok epik çıkışlar yaptı.
*
Sonuçta ne oldu?
Şu oldu:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet seçmenlerinin büyük çoğunluğunun adını bile hatırlamak istemediği noktaya savruldu.
*
Yani demem o ki...
Siz bakmayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun safında umutsuzca dövüşmeyi seçmiş müritlerin “Ne savunmaydı ama! Nasıl da özlemişiz Kemal Kılıçdaroğlu’nu” türü gazlamalarına.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemede attığı o nutuk...
T24’teki Attila Dorsay dışında kimseyi heyecanlandırmadığına yemin edebilirim ama bahse girmem.
1938’DE NASIL DERSİM’İ İŞGAL ETTİLERSE
Tunceli Belediyesi’ne kayyum atanınca...
Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan, sokaklarda şöyle haykırdı:
*
“Bunlar işgalci. Bunlar 1938’de Dersim’i nasıl işgal ettilerse bugün belediyemizi öyle işgal ettiler.”
*
CHP’nin işi gerçekten zor.
Atatürk’e “işgalci” diyen bu zihniyeti savunmak durumunda kalıyorlar.
YAŞASIN ULUSLARASI CEZA MAHKEMESİ
Netanyahu için verdikleri tutuklama kararıyla...
- İnsanlık için küçük de olsa bir umut oldular.
- Aylar sonra Filistin’in yüzünde bir tebessüme yol açtılar.
- Uluslararası kurumların haysiyetine minik bir destek çıktılar.
- Sembolik de olsa adaletin kırıntısının yüzünü gösterdiler.
- Soykırımcı İsrail yönetiminin dostlarını çıldırttılar.
*
Hiç de az şey değildir bu.
Bin yaşasın Uluslararası Ceza Mahkemesi.
NÜKLEERLE ŞAKA OLMAZ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Nükleer savaş riski var, işin şakası yok” demiş.
*
Hakan Fidan haklı.
Nükleer kelimesi, leblebi çekirdek gibi ağızlara pelesenk olmuşsa...
İşin şakası falan kalmamıştır.
HADİSE’NİN ARTİSTLİĞİNE DAİR
- Acı çekerken de sevdiğini ilan ederken de hep aynı mimikler.
- Oyunculuk yapmıyor da sanki şarkı söylüyor.
- Klip oyunculuğu alışkanlığını üzerinden atamamış.
- Çalışılmış ortaokul müsameresi oyunculuğunun bir tık ötesi.
- Her sahnede aynı acıklı gülümseme.
- Özgüveni hayli yüksek ama gerekçesi sallanmakta.
‘THE PENGUİN’ İZLEDİKTEN SONRA
- “Gotham City” denilen lanet şehrin hayranı olup çıktım.
- Pür kötülük olan Penguin’e bayağı bir sempati besledim.
- Bu zamana kadar hiç ısınamadığım “Batman“ evrenine büyülenerek girdim.
- Colin Farrel’in bu derece çirkinleşip devleşebilmesine şaştım kaldım.
- Senaryodaki akıcılığa, oyunculuklardaki mükemmelliğe şapka çıkardım.
- “Yeni sezonu olacak mı bunun?” diye sağa sola heyecanla bakmaya başladım.
‘KAYYUM’ MU, ‘KAYYIM’ MI
Baskın Oran Hoca, dün bir mesaj göndererek...
A. R. Alp - S. Alp’in kaleme aldığı Büyük Osmanlıca Sözlük’ten “kayyım” ve “kayyum” sözcüklerinin anlamını göndermiş.
Buna göre:
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- KAYYIM: Bir görevi yapmak için kanun tarafından atanan memur.
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- KAYYUM: Tanrının sıfatlarından biri. Ezeli ve ebedi.
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Biz Hürriyet olarak Dil Derneği’nin sözlüğünü esas almaya karar vermiştik.
Dil Derneği’nin sözlüğünde “Kayyum” sözcüğünün anlamı şöyle:
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- KAYYUM: 1- Cami hademesi (esk) . 2 - Belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.
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Ne yapsak acaba? Baskın Oran Hoca’nın dediğini mi yapsak? Bilemedim ki.
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