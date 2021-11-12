Samuray kılıcıyla kadın katleden adam deli mi?

Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.
Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.
Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.
*
Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...
Nedir iptal kültürü?
Şöyle bir şey:
*
Herhangi bir ünlü...
Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı.
SIRADAN BİRİ DEĞİL
İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.
KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR
- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.
*
- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.
*
- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.
*
- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.
*
Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.
*
Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.
Ya da...
Kendini savunacaktı.
İkincisini seçti.
Yani kendini savunmayı.
Şu cevabı veririm:
*
Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...
“Sayın Öcalan” dediğinde...
Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.
Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.
Üslubuna, belagatine bayılırım.
Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.
*
Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.
O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:
*
“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”
*
“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”
*
Bazıları hemen atışa geçti:
*
- Ne kadar da kısa bir süre!
- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!
Falan...
- Adında Atatürk olması şahane.
*
- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.
*
- Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.
*
- Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.
*
- Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.
*
-
BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
Efendiler!
*
Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
*
O gün bugündür bekliyordum.
“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.
Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.
“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.
*
Aşağı yukarı şöyle bir film:
*
10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:
*
“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”
*
Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.
* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.
* Pandemi etkisi.
* Üzerinden atamadığı atalet.
* Yeni bir hikâye yazamaması.
* Yeni bir iletişim dili kuramaması.
MUHALEFETİN ZORLUKLARI
* Çok parçalı oluşu.
* Aday belirlemedeki belirsizlikler.
“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
*
Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
*
Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Kim açıklamış?
“World Justice Project” adlı bir kurum.
*
Bu kurum, her yıl yayınladığı endeksle...
“Hukukun Üstünlüğü” perspektifinden bakarak ülkelerin durumunu ortaya koyma iddiasında.
*
Şöyle bir inceliyoruz endeksi...
Karşımıza şunlar çıkıyor:
- Ülkede kaos çıkmasını amaçlar.
*
- Yönetilemeyen ülke algısı yaymayı amaçlar.
*
- Toplumsal huzursuzluğu amaçlar.
*
- Halkın infiale kapılmasını amaçlar.
*
“Duyumlar alıyorum. Siyasi suikastlar olabilir.”
*
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dan benzer bir açıklama geldi:
Samuray kılıcıyla kadın katleden adam deli mi?
Adı: Başak Cengiz.
Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.
Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.
Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.
Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.
Derken bir gün...
Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.
Ataşehir caddelerinde yürüyor Başak...
Güler yüzüyle, umutlarıyla, beklentileriyle, yaşama sevinciyle.
*
Ve işte tam bu sırada...
Hayatta hiç tanımadığı, hayatta hiç tanımayacağı bir adam çıkıyor karşısına. Elinde samuray kılıcıyla.
Adam, deli gibi üzerine yürüyor genç kadının.
Kılıçla vuruyor.
Feryatlar, haykırışlar...
Bir daha vuruyor, bir daha.
Kanlar içinde yere yığılıyor genç kadın.
Gözü dönmüş adam, yere yığılan kadına kılıcı saplamaya devam ediyor.
*
Ve işini bitirince kanlı kılıcıyla kaçıyor adam.
Ataşehir’de kaldığı lüks siteye doğru kaçıyor. Evine gidiyor. Kanlı kılıcını yıkıyor.
Bir süre sonra da yakalanıyor.
*
Adamın yakalanınca söylediği ilk sözleri, kadın olmanın hedef olmak haline geldiğinin bir göstergesi gibi:
*
“Evden çıkarken birini öldürmeyi planlamıştım. Bir erkeğe saldırsaydım bana karşı koyabilirdi. Bu nedenle bir kadını öldürmeye karar verdim.”
*
Peki kimdir bu adam?
*
“Akli dengesi bozuk” falan deniyor.
Ancak şu ana kadar bir doktor raporu ortaya konmuş değil.
İşlediği bu vahşi cinayetten yırtmasını sağlamak için “akli dengesi bozuk” şayiası mı çıkarılıyor acaba?
*
“Akli dengesi bozuk” olduğu söylenen biri, cinayeti işledikten sonra evinde kanlı kılıcı temizlemeyi akıl eder mi?
Dengesiz biri, “Bir erkeğe saldırsaydım karşı koyabilir, ben en iyisi bir kadına saldırayım” diye plan yapabilir mi?
*
İnternetten samuray kılıcı siparişi verip kılıç koleksiyonu yapan bir adamın, “bilinç” açısından bir sorun yaşadığına benim ikna olmam mümkün değil.
*
Bütün bunlar bir tarafa...
Bu vahşetten asıl çıkarmamız gereken acı sonuç şudur:
*
Kadınları öldürmenin daha kolay olacağını düşünüyor bu cani. Bunun için de en ağır şekilde cezalandırılmalı.
Rahatsız olanlara hiç kulak asmayın...
TÜRKİYE NORMALLEŞİYOR
AK Parti ve muhafazakâr kesim...
Atatürk ve Atatürk’e ait değerler dünyasına hızla adapte olmaya, o dünyayla olan soğukluğunu gidermeye, Atatürk’ün yüz yıl önce yaptıklarının kıymetini idrak etmeye ve anlamaya başladı.
*
CHP ve seküler kesim...
Din ve dine dair işaretlere karşı alerjisini yenmeye, başörtüsüne yönelik ödünsüz tutumunu terk etmeye, dindar ve muhafazakâr dünyanın değerlerine karşı anlayış geliştirmeye başladı.
*
İki kesimin de...
Samimiyet sorgulamasına girişenleri...
Niyet okuyucuları...
“Daha önce nerelerdeydiniz?” diyerek bu olumlu gelişmeye gölge düşürmeye çalışanları...
Bol miktarda mevcut.
*
Bense bunların hiçbirine kulak asmayıp doğru yolda devam edilmeli diye düşünüyorum.
*
Çünkü bu durum...
Türkiye’nin normalleşmesinden başka bir şey değildir.
ASALIM MI LÜTFÜ’YÜ
İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu şöyle demiş Meclis’teki Lütfü Türkkan tartışmasında:
*
“Özür diledi. Grup başkanvekilliğinden istifa etti. Daha ne yapalım? Asalım mı adamı?”
Tabii ki asmayın.
Ama Müsavat Bey, şunları da bir zahmet görün:
*
Ettiği küfrü önce inkâr etti, bir.
Özrü küfrettiği şahıstan ve ailesinden dilemedi, iki.
Başkan vekilliğinden istifasını gerektiren olay, partiden istifasını gerektirmiyor mu sorusu ortada kaldı, üç.
Genel Başkan Akşener, “Lütfü Bey bir hata yaptı” dışında bir eleştiri getirmedi, dört.
Bunları görün, bunları idrak edin.
Bu konularda kendinizi gözden geçirin.
“Keşke daha hızlı ve daha etkili bir tutum geliştirseydik” diye özeleştiri yapın.
*
Ondan sonra...
Ne yaparsanız yapın.
TEMEL BEY’İN OTURDUĞU KOLTUK
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.
Millet İttifakı mensupları, bu görüşmeden kaynaklanan moral bozukluğunu, görüşmeyle ilgili şu fotoğrafla gidermeye çalıştılar.
*
Fotoğrafı paylaşıp...
“Temel Bey’in reva görüldüğü muameleye bakın. Yanındaki koltuğa oturmamış. Uzaktaki koltuğa buyur edilmiş” falan dediler.
*
İyi ama bu fotoğraf da bir başka kabulden.
Konuk:
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri.
O da Temel Bey’in oturduğu yerde oturuyor.
Yani Temel Karamollaoğlu’na yönelik özel bir uygulama söz konusu değil.
*
Ah! Ah! Boşa gitti koltuk üzerinden yapılan onca analiz.