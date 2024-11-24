×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarAhmet HAKANSalgın var kendinize dikkat edin
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

Salgın var kendinize dikkat edin

#CHP#DEM#Kayyum

Üç kişi bir araya gelse mutlaka, “Aman kendinize dikkat edin, acayip salgın var” tarzı bir uyarı gelir.

Haberin Devamı

 

Kendinize dikkat edin! Ne kadar da muğlak, ne kadar da başı sonu belirsiz, ne kadar da soyut bir uyarı.

Ne yapacağız dikkat edip? Sürekli ıhlamur kaynatıp maskeyle falan mı dolaşacağız?

*

Neyse... Olan oldu ve malum “acayip salgın” beni de buldu.

Biraz grip, biraz nezle, biraz tat alamama, biraz koku alamama ve çokça halsizlik şeklinde seyreden feci bir şey bu.

*

“Kovid oldum” diyeceğim ama diyemiyorum.

Çünkü “Kovid” dediğimde yarı alaycı yarı öfkeli “Kovid mi kaldı kardeşim, ne Kovid’i” tepkisiyle karşılaşacağımdan öyle eminim ki.

*

Ben yine de uyarı vazifemi yapayım:

Acayip salgın var. Aman kendinize dikkat edin!

Salgın var kendinize dikkat edin

Haberin Devamı

HER KAYYUMDA CHP

Öyle anlaşılıyor ki DEM’li belediyelere bir anda kayyum atanmayacak.

Sırayla, yavaş yavaş, birer ikişer gelecek kayyumlar.

*

Bu yöntemle CHP’nin her kayyum atamasında ortalığı ayağa kaldırması bekleniyor galiba.

*

Peki CHP ne yapıyor?

Bu beklentiyi fazlasıyla karşılıyor.

Salgın var kendinize dikkat edin

HER ŞEYE RAĞMEN ÖZGÜR ÖZEL

- Meclis’teki arbededen rahatsız olduğunu açıkça söylüyor.

- MİT’in kendilerine verdiği brifingle ilgili çok olumlu mesajlar veriyor.

- Kemal Kılıçdaroğlu’na vefasını gösteriyor.

- Elinden geldiğince ezber bozmaya çabalıyor.

*

Bazen sapma gösterse de Özgür Özel’in çizgisini beğeniyorum.

Salgın var kendinize dikkat edin

#CHP#DEM#Kayyum
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Yüksek enerjili, hareketli ve zaman zaman zorlu bir dönem

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Sadun Aksüt’ü anarak

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Ritim bulamadan alınan 3 puan

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE

Başkanlığını en kanlı arenada kutladı

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Oğuz Aydın ‘Ben buradayım’ dedi

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS
TÜM YAZARLARIMIZ