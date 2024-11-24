Salgın var kendinize dikkat edin

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Kendinize dikkat edin! Ne kadar da muğlak, ne kadar da başı sonu belirsiz, ne kadar da soyut bir uyarı.

Ne yapacağız dikkat edip? Sürekli ıhlamur kaynatıp maskeyle falan mı dolaşacağız?

*

Neyse... Olan oldu ve malum “acayip salgın” beni de buldu.

Biraz grip, biraz nezle, biraz tat alamama, biraz koku alamama ve çokça halsizlik şeklinde seyreden feci bir şey bu.

*

“Kovid oldum” diyeceğim ama diyemiyorum.

Çünkü “Kovid” dediğimde yarı alaycı yarı öfkeli “Kovid mi kaldı kardeşim, ne Kovid’i” tepkisiyle karşılaşacağımdan öyle eminim ki.

*

Ben yine de uyarı vazifemi yapayım:

Acayip salgın var. Aman kendinize dikkat edin!





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HER KAYYUMDA CHP

Öyle anlaşılıyor ki DEM’li belediyelere bir anda kayyum atanmayacak.

Sırayla, yavaş yavaş, birer ikişer gelecek kayyumlar.

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Bu yöntemle CHP’nin her kayyum atamasında ortalığı ayağa kaldırması bekleniyor galiba.

*

Peki CHP ne yapıyor?

Bu beklentiyi fazlasıyla karşılıyor.

HER ŞEYE RAĞMEN ÖZGÜR ÖZEL

- Meclis’teki arbededen rahatsız olduğunu açıkça söylüyor.

- MİT’in kendilerine verdiği brifingle ilgili çok olumlu mesajlar veriyor.

- Kemal Kılıçdaroğlu’na vefasını gösteriyor.

- Elinden geldiğince ezber bozmaya çabalıyor.

*

Bazen sapma gösterse de Özgür Özel’in çizgisini beğeniyorum.



