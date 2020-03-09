“Her yerde olacak, bizde olmayacak. Mümkün değil. Asla inanmam.”
*
Dedim ki:
*
“Yahu yok işte...”
*
Dedi ki:
*
“Vardır, vardır. Vardır da saklıyorlardır.”
*
Dedim ki:
*
“Yahu nasıl saklayacaklar? İran saklayamıyor, Çin saklayamıyor, Türkiye mi saklayacak?”
*
Dedi ki:
*
“Saklarlar, saklarlar.”
*
Dedim ki:
*
“Yahu bunu saklamak, önlem alıp uzak tutmaktan bile zor. Manyak mısın?”
*
Dedi ki:
*
“Saklarlar, saklarlar.”
*
Dedim ki:
*
“Bunu saklamak için çok büyük bir organizasyon yeteneğine sahip olmak lazım. Bu yetenek varsa adamları takdir etmen lazım.”
*
Dedi ki:
*
“Sen inanıyor musun virüsün bizde olmadığına... İran’da olacak, Bulgaristan’da olacak, bizde olmayacak. Olacak iş mi bu? Bal gibi saklıyorlar işte.”
*
Dedim ki:
*
“Yahu nasıl saklayacaklar? Binlerce doktor var, hemşire var, binlerce cep telefonu var, vaka yakalamak için gözünü dört açmış bir sürü tip var, daha olmadan oldu diye zil çalanlar var. Delirtme beni.”
*
Dedi ki:
*
“İran’dan girmiştir, Suriye’den girmiştir... Girmemesi mümkün mü? Kesin saklıyorlar.”
*
Dedim ki:
*
“Yahu dur bir dakika! Sen önce şuna cevap ver: Saklayacaklar da ne olacak? Niye saklasınlar? Dünyayı sarmış, Türkiye’ye gelmesi de normal değil mi? ‘Türkiye’ye de geldi’ dendiğinde hükümet başarısız mı olacak? Niye saklasınlar kardeşim?”
*
Dedi ki:
*
“Bakın, bakın... Biz ne kadar başarılıyız, her yere geldi, bize gelmedi falan demek için saklarlar.”
*
Dedim ki:
*
“Tamam, tamam... Şu bahsi hemen kapatalım. Yoksa psikopatlaşmama ramak kalmak üzere...”
KRAL SELMAN ÖLDÜYSE
HEMEN üç gün düğün bayram ilan edelim.
*
Geçmişte ilan ettiğimiz o üç günlük yası, böylece telafi etmiş oluruz.
İNCE, YALOVA İÇİN DÜN DE SUSMAYI TERCİH ETTİ
- Demek ki... Bir alavere dalavere döndüğünü düşünüyor.
*
- Demek ki... Konuşursa partisinin aleyhine şeyler söyleyecek.
*
- Demek ki... Olup bitenlerin gerçek olduğu kanaatinde.
*
- Demek ki... Vefa Salman’a zerre güveni kalmamış.
*
- Demek ki... Tutuklamaları falan doğru buluyor.
*
- Demek ki... Kan tükürüyor, kızılcık şerbeti içtiğini bile söylemiyor.
KİMSE KIZMAZSA 5 ŞEY SÖYLEYECEĞİM
- BİR: İki sezonunu büyük bir iştahla izlediğim “You” adlı dizinin en sonu tam bir kepazelikti.
*
- İKİ: İkinci Meşrutiyet’in meşhur “hürriyet, müsavat, uhuvvet” sloganı, Ali Babacan’ın partisi için şuna dönüşebilir: “Temkin, tereddüt, tehir”.
*
- ÜÇ: Korona önlemleri kapsamında evlere kapanmak fikri, bana şimdilik bayağı bir çekici geliyor.
*
- DÖRT: Kakao oranı yüzde 70’i geçen çikolataları, “çikolata” diye önerenlerle her zaman meselem olacaktır.
*
- BEŞ: Sanırım artık “Koç Holding’in başarısı” ile “Fenerbahçe’nin başarısızlığı” arasında bir kıyaslama yapmanın vakti geldi.
SELAHATTİN ÖZGÜNDÜZ O SÖZLERİ YENİ SÖYLEMEMİŞ
TÜRKİYE’de Caferilerin lideri olarak bilinen Selahattin Özgündüz Hoca’nın bir konuşmasını dinlemiştim. Esad’a “Allah’ın aslanı” diyor, Esad’ın askerlerini övüyordu. Meğer o sözler, bugünlerde söylenmemiş. 2013’te yapılmış bir konuşmaymış bu.
*
Tabii ki 2013’ün konjonktürü ile bugünün konjonktürü çok farklı... Ve bu açıdan Selahattin Hoca’dan çok açık biçimde özür diliyorum ve kendisiyle ilgili yargılarımı geri çekiyorum.
*
Ve şu noktayı da vurgulamadan geçmek istemiyorum. Selahattin Hoca, bu tür mevzularda hep “Şia ya da Sünni fark etmez, kim mezhebinden dolayı birini öldürüyorsa Allah ona lanet etsin” diyormuş.
*
Devletin bekasını, vatanın bölünmez bütünlüğünü ve milletin birliğini kırmızı çizgi olarak kabul eden Türkiye Caferilerine selam olsun.
Saklarlar, saklarlar
DEDİ ki:
“Her yerde olacak, bizde olmayacak. Mümkün değil. Asla inanmam.”
*
Dedim ki:
*
“Yahu yok işte...”
*
Dedi ki:
*
“Vardır, vardır. Vardır da saklıyorlardır.”
*
Dedim ki:
*
“Yahu nasıl saklayacaklar? İran saklayamıyor, Çin saklayamıyor, Türkiye mi saklayacak?”
*
Dedi ki:
*
“Saklarlar, saklarlar.”
*
Dedim ki:
*
“Yahu bunu saklamak, önlem alıp uzak tutmaktan bile zor. Manyak mısın?”
*
Dedi ki:
*
“Saklarlar, saklarlar.”
*
Dedim ki:
*
“Bunu saklamak için çok büyük bir organizasyon yeteneğine sahip olmak lazım. Bu yetenek varsa adamları takdir etmen lazım.”
*
Dedi ki:
*
“Sen inanıyor musun virüsün bizde olmadığına... İran’da olacak, Bulgaristan’da olacak, bizde olmayacak. Olacak iş mi bu? Bal gibi saklıyorlar işte.”
*
Dedim ki:
*
“Yahu nasıl saklayacaklar? Binlerce doktor var, hemşire var, binlerce cep telefonu var, vaka yakalamak için gözünü dört açmış bir sürü tip var, daha olmadan oldu diye zil çalanlar var. Delirtme beni.”
*
Dedi ki:
*
“İran’dan girmiştir, Suriye’den girmiştir... Girmemesi mümkün mü? Kesin saklıyorlar.”
*
Dedim ki:
*
“Yahu dur bir dakika! Sen önce şuna cevap ver: Saklayacaklar da ne olacak? Niye saklasınlar? Dünyayı sarmış, Türkiye’ye gelmesi de normal değil mi? ‘Türkiye’ye de geldi’ dendiğinde hükümet başarısız mı olacak? Niye saklasınlar kardeşim?”
*
Dedi ki:
*
“Bakın, bakın... Biz ne kadar başarılıyız, her yere geldi, bize gelmedi falan demek için saklarlar.”
*
Dedim ki:
*
“Tamam, tamam... Şu bahsi hemen kapatalım. Yoksa psikopatlaşmama ramak kalmak üzere...”
KRAL SELMAN ÖLDÜYSE
HEMEN üç gün düğün bayram ilan edelim.
*
Geçmişte ilan ettiğimiz o üç günlük yası, böylece telafi etmiş oluruz.
İNCE, YALOVA İÇİN DÜN DE SUSMAYI TERCİH ETTİ
- Demek ki... Bir alavere dalavere döndüğünü düşünüyor.
*
- Demek ki... Konuşursa partisinin aleyhine şeyler söyleyecek.
*
- Demek ki... Olup bitenlerin gerçek olduğu kanaatinde.
*
- Demek ki... Vefa Salman’a zerre güveni kalmamış.
*
- Demek ki... Tutuklamaları falan doğru buluyor.
*
- Demek ki... Kan tükürüyor, kızılcık şerbeti içtiğini bile söylemiyor.
KİMSE KIZMAZSA 5 ŞEY SÖYLEYECEĞİM
- BİR: İki sezonunu büyük bir iştahla izlediğim “You” adlı dizinin en sonu tam bir kepazelikti.
*
- İKİ: İkinci Meşrutiyet’in meşhur “hürriyet, müsavat, uhuvvet” sloganı, Ali Babacan’ın partisi için şuna dönüşebilir: “Temkin, tereddüt, tehir”.
*
- ÜÇ: Korona önlemleri kapsamında evlere kapanmak fikri, bana şimdilik bayağı bir çekici geliyor.
*
- DÖRT: Kakao oranı yüzde 70’i geçen çikolataları, “çikolata” diye önerenlerle her zaman meselem olacaktır.
*
- BEŞ: Sanırım artık “Koç Holding’in başarısı” ile “Fenerbahçe’nin başarısızlığı” arasında bir kıyaslama yapmanın vakti geldi.
SELAHATTİN ÖZGÜNDÜZ O SÖZLERİ YENİ SÖYLEMEMİŞ
TÜRKİYE’de Caferilerin lideri olarak bilinen Selahattin Özgündüz Hoca’nın bir konuşmasını dinlemiştim. Esad’a “Allah’ın aslanı” diyor, Esad’ın askerlerini övüyordu. Meğer o sözler, bugünlerde söylenmemiş. 2013’te yapılmış bir konuşmaymış bu.
*
Tabii ki 2013’ün konjonktürü ile bugünün konjonktürü çok farklı... Ve bu açıdan Selahattin Hoca’dan çok açık biçimde özür diliyorum ve kendisiyle ilgili yargılarımı geri çekiyorum.
*
Ve şu noktayı da vurgulamadan geçmek istemiyorum. Selahattin Hoca, bu tür mevzularda hep “Şia ya da Sünni fark etmez, kim mezhebinden dolayı birini öldürüyorsa Allah ona lanet etsin” diyormuş.
*
Devletin bekasını, vatanın bölünmez bütünlüğünü ve milletin birliğini kırmızı çizgi olarak kabul eden Türkiye Caferilerine selam olsun.