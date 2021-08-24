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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Şairi bile nobranlaştıran milletvekilliği koltuğu
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Şairi bile nobranlaştıran milletvekilliği koltuğu

24 Ağustos 2021

Bir arkadaşım vardı.

Şiir yazardı. Şairdi yani.

Siyasete girdi. Milletvekili oldu.

*

Hiç unutmuyorum:

Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.

Şairi bile nobranlaştıran milletvekilliği koltuğu

Trafik polisi, “Aracınızı buraya park edemezsiniz” demiş.

O da buna karşılık arabasının anahtarını polisin suratına fırlatıp, “Al sen park et o zaman” demiş.

*

Kendisine şöyle çıkışmıştım:

*

“Polise kibarca milletvekili olduğunu, bir toplantıya yetişmen gerektiğini söyleseydin. Adam seni tanımak zorunda mı? Surata anahtar fırlatmak da nedir? Bir de şair olacaksın.”

*

Trafik polisleriyle tartışan milletvekilleri görüntülerine maruz kalıyoruz son günlerde.

*

Görüntülerin kaydedilmesi, kaydedilen görüntülerin sağa sola servis edilmesi, milletvekili arabalarını durdurmaya yönelik iştah...

Bunların tümünde sorunlar var, kabul.

*

Ama asıl sorun, milletvekilinin polise karşı takındığı tutumdaki kabalıkta.

Şöyle bir bakıyoruz duruma:

Yaklaşım saygısız.

Üslup hakaret içeriyor.

Davranış kibirli ve aşağılayıcı.

*

Bu milletvekilliğinde ne var acaba?

Şairleri bile nobranlaştırıyor!

KILIÇDAROĞLU “CİHATSEVER DEĞİLİZ” DİYE YAZDI MI?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesine Sakarya Savaşı’nın yüzüncü yılı nedeniyle bir yazı yazmış.

*

Başlık şu:

*

“Cihatsever değiliz, barışseveriz.”

*

Merak ettim:

Şairi bile nobranlaştıran milletvekilliği koltuğu

Acaba Kemal Bey, “cihat” kavramını nasıl tanımlıyor diye...

Başladım tam sayfa yazıyı okumaya...

Yazının içinde “Cihatsever değiliz” diye bir cümle geçmiyordu. Bir daha okudum, yok. Üşenmeyip bir daha okudum, yok.

*

Sonra şöyle düşündüm:

Galiba gazete, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yazısına kafasına göre başlık atmış.

*

Ama tabii şöyle bir ihtimal de var:

Kılıçdaroğlu, gönderdiği yazıya böyle bir başlığı uygun görmüş de olabilir.

*

Neyse... Neyse...

Bu vesileyle şu “cihat” meselesiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum:

*

Cihat, İslami literatürde sıkça geçen bir kavram.

Anlamı çok katmanlı ve derin.

Mesela dini anlayışa göre...

Bireyin kendi nefsine karşı verdiği mücadele, “en büyük cihat” olarak kabul edilir.

*

Ama cihat kavramı, maalesef bir takım terörist oluşumların elinde yıpratıldı. Arkasında kimlerin olduğu belirsiz birtakım gruplar, “Cihat ediyoruz” diyerek olmadık barbarlıklar sergiledi.

Batılılar da bu barbarları, “Cihadistler” diye tanımlamada hiçbir sakınca görmediler.

*

Yani demem o ki...

Kılıçdaroğlu’nun da Cumhuriyet gazetesinin de...

Batılı perspektifin bize sunduğu kavramlaştırmalara teslim olmaması gerekir.

*

Bağımsızlık karakterimizse...

Literatürel anlamda da bağımsız olmalıyız.

BARIŞ PEHLİVAN ŞÖYLE DEMİŞ

BİR televizyon programında...

Şairi bile nobranlaştıran milletvekilliği koltuğu

Gazeteci Barış Pehlivan’ın söyledikleri aynen şöyle:

*

“Fetullahçılar şuna hazırlanıyor: Yarın öbür gün Tayyip Erdoğan gittiğinde oluşacak yeni süreçte tekrar Ergenekon, Balyoz gibi kumpasları bu ülkeye getirmek için hazırlanıyorlar. Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri tekrar hapse atmak için çabalıyorlar. Ve bunun zaten fazlasıyla ipucunu veriyorlar.”

*

Ne anlıyoruz Barış Pehlivan’ın bu dediğinden?

Şunu anlıyoruz:

*

Erdoğan’ın devre dışı kaldığı bir süreç, FETÖ’cüler açısından düğün bayram süreci olacak.

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ’NİN TALİBAN’A ÇAKTIĞI SELAM

CUMHURİYET Kadınları Derneği diye bir dernek varmış.

Bu dernek adına yapılan açıklamada Taliban’a selam çakılmış.

Şairi bile nobranlaştıran milletvekilliği koltuğu

Gülgün Feyman, bunun üzerine dernekten istifa etmiş.

*

Derneğin Taliban’a selam çaktığı bildirisine baktım:

*

Özetle:

“Asıl olan bağımsızlıktır, gerisi teferruattır” deniliyor bildiride.

*

Umarım bir gün o teferruatta yaşamak zorunda kalmazlar.

BİR MASKELİ SELAM VERDİĞİNDE MIRILDANDIKLARIM

- Bu kimdi ya?

Allah Allah! Bunu bir yerden tanıyorum ben.

Selam verdi ama kimdi bu?

Tanıyor gibiyim.

Şu maskeyi indirse de tanısam.

Kimdi bu ya?

SOYER / İNCE POLEMİĞİ

BİR pankart tartışması var Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce ile İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında.

Şairi bile nobranlaştıran milletvekilliği koltuğu

İnce “Bizim pankartları indirdi” diyor Soyer için. Soyer de “İndirmedim” diyor.

*

İnce, doğrudan Tunç Soyer’i hedef alıyor ve sanki karşısında AK Partili biri varmış gibi vuruyor da vuruyor.

*

Tunç Soyer ise “adam kızmış” falan türü iğneli, alaycı, göndermeli cevaplarla polemiğe omuz veriyor.

*

“Durun, siz kardeşsiniz” diyeceğim ama artık değiller.

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Bu fotoğraf hem Taliban’a hem de zalimlere en güzel cevaptır

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ağustos 2021
Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...

- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?

- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?

- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?

Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.

*

Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...

- Sergilediği şefkatle...

- Ortaya koyduğu insanlıkla...

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Laiklik var olduğu sürece bizde Taliban barınamaz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Ağustos 2021
Taliban zihniyeti ne diyor?

Şunu diyor:

*

Dini herkes benim gibi yorumlayacak.

Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.

Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.

Dini başka türlü yorumlamak yasak.

*

Laiklik

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Taliban’la görüşülür mü?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Ağustos 2021
ABD GÖRÜŞÜYOR: Hem de nasıl görüşüyor! Masaya oturuyorlar, anlaşma imzalıyorlar. Öyle ki... Neredeyse devir teslim töreni falan yapacak gibiydiler.

ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.

*

AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.

*

RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.

*

İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.

*

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Doğu Bey! Bırak şu saçma sapan Atatürk Taliban kıyaslamasını

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Ağustos 2021
DOĞU PERİNÇEK ŞÖYLE DEMİŞ: “TALİBAN, ATATÜRK’ÜN TÜRKİYE’DE YAPTIĞI GİBİ AFGANİSTAN’IN KURTULUŞ SAVAŞI’NI BAŞARDI”. CİDDİYE ALINACAK PEK BİR TARAFI YOK BU AÇIKLAMANIN. AMA BENİM TALİHSİZLİĞİM DE BU... SÜREKLİ CİDDİYE ALINMAYACAK ŞEYLERİ CİDDİYE ALMAKLA GEÇİYOR ÖMRÜM. İŞTE YİNE ÖYLE BİR DURUMDAYIM VE SÖYLEYECEKLERİM ŞUNLARDIR:

Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.

*

Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.

Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.

*

Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.

*

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Uçağa tutunup yere çakılanlara bakarken çektiğim beş sancı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ağustos 2021
SANCI BİR: Görüntüleri izliyorum. Bir Amerikan kargo uçağı, hayli kibirli ve egoist bir şekilde Afganistan’ı terk etmek için havalanacakken... Yüzlerce Afgan, uçağa yapışmak için birbirlerini eziyor. Allah kimseyi, böyle aşağılanmış bir pozisyona, böyle bir zillete düşürmesin!

- SANCI İKİ: İnsanlar, Taliban yönetimi altında yaşamaktansa bir Amerikan kargo uçağının kanadına tutunup yere çakılmayı göze alıyorlar. Barış dini olan İslam’ın Taliban’ın elinde aldığı şekle bakar mısınız? Taliban, bir tür İslam karşıtı propaganda makinesi değilse nedir?



*

- SANCI ÜÇ: Bu insanların çoğu ABD’ye güvendiler. Peki ABD ne yaptı? Ne yapacak? Hepsini sattı. Hiçbirini düşünmedi. Pılısını pırtısını toplayıp olay mahallini terk etti. Olan da bu insancıklara oldu. ABD’nin insancıllığı buraya kadardır. Medeniyetleri batsın.

*

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Afganistan için yanlış ve doğru

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ağustos 2021
YANLIŞ: Kabil düştü.

DOĞRU: Kabil, sıfır dirençle Taliban’a ikram edildi.

*

YANLIŞ: Taliban, Afganistan’ı teslim aldı.



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Elin Amerikalısının himayesinde ordu kurarsan işte böyle çözülürsün

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ağustos 2021
Kabil ne zaman düşer?

 

Uluslararası gözlemciler...

- Önce bir yıl dediler.

- Sonra üç ay dediler.



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Yaralar sarıldıktan hemen sonra atılması gereken 2 adım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ağustos 2021
Bir felaket yaşıyoruz.

Büyük bir felaket.

*

Şu ana kadar 38 vatandaşımızı kaybettik.

Kayıplarımız var.

*

Binalar yıkıldı. Araçlar gitti. Büyük bir maddi yıkım var.

*

Şu anda yapılması gereken tek şey var:

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Gelen gelsin havasından acilen vazgeçilmeli

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Ağustos 2021
Hükümete mensup bazı siyasetçiler ve hükümete yakın duran bazı yazar çizerler, “sığınmacılar” konusunda çok tuhaf bir duruş sergiliyorlar.

Nasıl bir tuhaf duruş?

Şöyle bir şey:

*

Sürekli “Gelen gelsin kardeşim, hepsine yerimiz var” havasındalar.

“Biz büyük bir milletiz, bizim tarihimiz şöyledir, böyledir” türü şeyler söylüyorlar.

*

Sanki Türkiye, “açık kapı politikası” izliyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorlar.

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Afganlar, Suriyeliler... Nasıl bakmalı, ne yapmalı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Ağustos 2021
ALTINDAĞ OLAYI ALARM ZİLLERİNİ ÇALDIRMALI

Ankara Altındağ’da yaşanan olaylara baktığımızda ne görüyoruz?

Eften püften bir mesele üzerine çıkan bir kavganın nasıl bir anda Suriyeli/Türk çatışmasına dönüşebildiğini görüyoruz.

Alarm zilleri çalıyor!

Ülkeyi karıştırmak isteyenler için büyük bir potansiyel var burada.

Ve son günlerde agresiflik oranı giderek artan bir kampanya yürütülüyor.

Tam bu noktada...

Genel yaklaşımı yeniden gözden geçirmek, endişeleri giderici bir tutum almak, kışkırtıcılığın prim yapmamasını sağlayacak önlemler almak gerekiyor.

Ve bunu bugün yapmak gerekiyor.

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Meral Akşener’e bir dizi tavsiyesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ağustos 2021
“Borgen” diye bir dizi var.

Bir süre önce epey popüler olmuştu.

*

“Popülerliği geçsin, izlerim” demiştim.



Geçti ve izledim.

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Yangın havasından çıkıp tatile gitmek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ağustos 2021
Milletçe allak bullak olduk.

 

Süreç şöyle işledi:

*

Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı.

Bir süre olayın ayırdına varamadık.

- “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık.

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Ben mi meramımı anlatamadım yoksa bazıları yanlış anlamaya mı odaklanmış?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ağustos 2021
Olimpiyatlardan gelen güzel haberler nedeniyle herkes gibi ben de mesudum.

Yangınların büyük ölçüde söndürülmüş olması, herkes gibi beni de rahatlattı.

*

Fakat benim herkesten farklı olarak şöyle bir sorunum var:

*

Dünkü yazımın bir bölümünden murat etmediğim maksatlar çıkarıldı.

Bayağı bir tepinildi üstünde konunun.

Ne kadar düşmanım varsa üşüştü yazının üzerine.

Tepin Allah tepin.

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Gazetecilere saldırıları kınıyorum ama ayrımsız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ağustos 2021
Şu üç olay, birbiri ardına yaşandı:

- BİRİNCİ OLAY: Yangın bölgelerinden birinde bir grup, yaptıkları haberleri beğenmedikleri için TRT ekibine saldırıyor. Fiili şiddet uygulayarak, yumruklar savurarak, hakaretler ederek...

*

- İKİNCİ OLAY: Dün görüntülerini izledim: Bir CHP Milletvekili, Ülke TV ekibiyle ağız dalaşına giriyor, hatta olayı o kadar ileri götürüyor ki... Ülke TV’nin kadın muhabirinin üzerine yürüyor.




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Bunca acının sızısını işte bu muazzam dayanışma dindiriyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Ağustos 2021
Halkımız yine muhteşem bir dayanışma içinde.

Herkes işin bir ucundan tutmaya çalışıyor.

*

Gözlemliyorum:

“Hortumun bir ucundan tutarım belki” diyerek... Doğrudan yangın söndürme işine yardımcı olmak için bölgeye gidenler var.

*

Demet Akalın’a bakıyorum:

Resmen tek kişilik yardım örgütü gibi çabalıyor.

*

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Kimsenin merak etmediği konu: Turizm Kanunu Meclis’ten nasıl geçti?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ağustos 2021
Orman yangınları başlayınca...

Başta ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalif kesimler, “Ormanlar yanarken Meclis’ten ormanlık alanların yapılaşmasını sağlamak için kanun çıkardılar” diye yoğun bir propaganda yaptılar.

*

Bu propaganda bayağı etkili olmuş durumda.

*

- Aklı başında, gayet eğitimli arkadaşlarım arasında bile, “Kasten yakıyorlar buraları... Yapacakları binalara yer açıyorlar” falan diyenler var.


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Nifak yangınına dikkat

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ağustos 2021
Bir yanda orman yangınları...

Bir yanda da nifak yangınları...

*

Nedir nifak yangını?

Mesela şudur:

*

“Yunanistan uçak teklif etti, bizimkiler reddetti” diye palavra sıkmaktır. Sonra bu palavradan yola çıkarak... “Türkiye’ye yardım edilsin” diye sosyal medya kampanyası yapmaktır.

*

Nedir nifak yangını?

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Artık tanınıyorsunuz Turan Aydoğan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ağustos 2021
BU YAZIYI DÜNKÜ GAZETE İÇİN YAZMIŞTIM. EDİTÖRÜM “YERİMİZ BİRAZ SIKIŞIK. BU YAZIYI YARINA BIRAKALIM” DEDİ. “TAMAM” DEDİM. VE BUGÜN... “VAKTİ GEÇTİ” DİYE YAZIYI YAYINLAMAKTAN VAZGEÇMİŞTİM. FAKAT BAKTIM, YAZIDA SÖZÜ EDİLEN MİLLETVEKİLİNİN YAPTIĞI AÇIKLAMAYA... ŞÖYLE DOLU DOLU BİR ÖZÜR BİLE DİLEMEMİŞ VE ÇEŞİTLİ BAHANELERE SIĞINMIŞ. BEN DE YAZIYI YAYINLAMAYA KARAR VERDİM. İŞTE O YAZI:

İzlediğim video aynen şöyleydi:

*

Trafik polisinin durdurduğu araçtaki şahıs...

Sen benim milletvekili olduğumu nasıl bilmezsin” diye azarlıyor ve çıkışıyordu.

Trafik polisi de gayet kibar bir dille...

650 milletvekili var. Ben nasıl hepsini bilebilirim” diye milletvekilinden anlayış bekliyordu.

*

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Yangın manzarasında tatile devam etmek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ağustos 2021
Duyar kasmayı sevmem.

Yani gördüğüm her yemek yeme, tatilin tadını çıkarma fotoğrafının altına...

“Memleket yanarken bu yaptığınız da nedir? Çabuk yasa bürünün bakayım” diye yazan sevimsiz tiplerden değilim.

Hatta ve hatta...

Yangın sırasında Marmaris ya da Manavgat’ta tatilde olanların zorunlu olarak yangın manzarası karşısında yemek yeme durumunda kalmalarını da anlayışla karşılarım.

Ne yapsın bu insanlar?

Aniden ortaya çıkmış bir durum.

*

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