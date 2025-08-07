Sahte diploma olayının ortaya çıkardığı üç gerçek

Haberin Devamı

GERÇEK BİR

DEVLET GÖREVİNİ YAPMIŞ

- Suç duyuruları yapılmış mı? YAPILMIŞ.

- Kolluk kuvvetleri olaya el atıp operasyonlara başlamış mı? BAŞLAMIŞ.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kaya gibi sapasağlam iki ayrı iddianame hazırlamış mı? HAZIRLAMIŞ.

- Sahtekârlık şebekesi çökertilmiş mi? ÇÖKERTİLMİŞ.

- Çetenin elebaşları ve elebaşların yancıları tutuklanmış mı? TUTUKLANMIŞ.

*

O zaman eğri oturalım doğru konuşalım:

Devlet, bu konuda üzerine düşen görevi yapmış kardeşim.

GERÇEK İKİ

SİYASAL SULANDIRICILAR SAHNEDE

Su azıcık bulanınca...

Bizdeki siyasal balıkçılar, hemen oltayı atmaya başlarlar.

*

Sahte diploma olayında da bu gelenek değişmedi.

Abartıyorlar da abartıyorlar, palavralara boğuyorlar, önlerine gelene iftiralar sallıyorlar, ya tutarsa diye kara çalıyorlar, “Her yerimiz çürümüş abi” tarzı dokunaklı tiratlar yükseltiyorlar, “Sahte diplomalıları açıklayın” tarzı FETÖ’cü psikolojik harp taktikleri uyguluyorlar.

*

Haberin Devamı

Ve bütün bunların ardından şöyle bir ortam doğuyor:

Gerçekler ile yalanlar arasındaki çizginin bulanıklaştığı kaos ortamı.

*

Siyasal ajandaları doğrultusunda sulandırma yapıyorlar.

Çünkü bu tipler, “biraz daha sulandırırsak belki hükümet düşer” falan kafasındadır.

GERÇEK ÜÇ

HESABI SORULMALI BUNLARIN

- Aşırı küstah ve sonsuz pervasız biçimde sahtekârlıklar yapılabilmesi... BÜYÜK sorundur.

- BTK Başkanı’nın bile e-imzasının kopya edilmesine cüret edilmesi.... MUAZZAM sorundur.

- Çapraz izlemelerin, biyometrik doğrulama sistemlerinin sahtekârlara set çekmemesi... DEVASA sorundur.

- Elektronik sertifika sağlayan iki şirketin, bu sahtekârlığın odağında yer alması... MÜTHİŞ sorundur.

*

Bu büyük, muazzam, devasa ve müthiş sorunlar nedeniyle...

Şu iki sonucun doğması şarttır:

*

- BİR: Sahtekârların bu denli kolay at koşturmalarına neden olan, gerekli güvenlik önlemlerini titizlikle uygulamayan, sistemin açıklar barındırmasına göz yuman tüm devlet görevlileri... Hesap vermelidir.

*

- İKİ: Türkiye’nin dijital egemenliğine yönelik bu apaçık saldırıya karşı... Bundan sonra gereken her türlü önlemler eksiksiz alınmalı ve ülkenin dijital egemenliği tesis edilmelidir.

Haberin Devamı





ESKİDEN OLSA

GENELKURMAY Başkanı’nın görev süresinin bitimine iki yıl kala emekliye sevk edilmesi...

En az 878 köşe yazısına... En az 474 komplo teorisine... En az 372 siyasi polemiğe...

Konu edilirdi.

*

Şimdi ise...

Tısss yok.

Oh be!

GEÇTİ BUNLARIN DEVRİ

- Jennifer Lopez’in dans eşliğinde şarkı söylemesi...

- Hadise’nin onu taklit etmek için çabalaması...

- 47 dansçıyla sahnede şov yapılması...

- Parayı bayılıp bu tür konserleri VIP’ten izlemeye çalışmak...

- “Jennifer gittiği mağazaya alınmadı” türü şişirmeler...

Dünyada bunların devri geçti.

*

Umarım 10 seneye kalmaz bizde de geçer.

HANGİ KELİME KİMDEN

KOMİSYONUN adı belli oldu: MİLLİ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU.

*

Haberin Devamı

- MİLLİ: AK Parti ve MHP’den.

- DAYANIŞMA: Hepsinden.

- KARDEŞLİK: AK Parti, MHP ve DEM’den.

- DEMOKRASİ: CHP ve DEM’den.

TAM NUMAN KURTULMUŞ’LUK BİR GÖREV

NUMAN Kurtulmuş’un temel özellikleri:

*

Uzlaşmaya açıktır. / Her zaman yapıcıdır. / Sert tutumlardan uzaktır. / Diyalogcu yönü gelişmiştir. / Konuşarak çözmeyi esas alır. / Kriz yönetiminde iyidir. / Farklılıkları zenginlik olarak görür.

*

Geçen gün göreve başlayan komisyonun en büyük avantajı...

Numan Kurtulmuş’un komisyonun başkanı olmasıdır.

TRUMP’TAN SUÇA SÜREKLENEN ÇOCUK İSYANI

TRUMP’ın son demeci şöyle:

*

“Yasalar değiştirilmeli. Reşit olmayanlar, yetişkinler gibi yargılanmalı. 14 yaşından itibaren uzun süre hapis cezası olmalı. 14-15-16 yaşındaki çete üyeleri, masum vatandaşlara saldırıyor. Çünkü serbest bırakılacaklarını biliyorlar. Ama artık bu durum değişecek.”

*

Haberin Devamı

Bu açıklamasıyla Trump, üç hafta önce tüm Türkiye’nin tartıştığı “suça sürüklenen çocuklar” meselesine damardan giriş yapmış oldu.

*

Bu adamın Türkiye gündemini takip edip ona göre demeçler verdiği konusunda iddiaya girebilirim ama yemin edemem.

İMAMOĞLU BU TOPA HİÇ GİRMEMELİ

SAHTECİLİK, çürüme, yozlaşma, diploma...

Ben Ekrem İmamoğlu’nun yerinde olsam bu konulara hiç girmem.

*

Çünkü diploma meselesi...

Kendisinin Kıbrıs’ta yaptığı yatay ve dikey geçiş iddialarını akla getiriyor.

*

Çünkü çürüme söylemi...

Etkin pişmanlıktan faydalananların ortaya attıkları iddiaları akla getiriyor.

*

Çünkü yozlaşma yakınması...

İtirafçıların anlattıkları yolsuzluk düzenini akla getiriyor.

*

Haberin Devamı

Ben Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olsam...

“Bu gündem değişinceye kadar kafanı toprağa göm” derdim.