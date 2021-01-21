Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü

Laschet’in en önemli iki özelliği var:
- BİR: Türkiye dostu...
- İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor...
*
Bir tartışma programında izledim Armin Laschet’i...
Çin aşısının küçümsendiği, acayip kuşkularla karşılandığı, “Çin aşısı mı? Aman kalsın!” dendiği, “Ben Alman aşısı olurum arkadaş” tavrının konduğu günlerde...
Bazı önemli şahıslara...
Şöyle bir soru soruluyordu:
*
“Efendim, siz Çin aşısı olur musunuz?”
*
Önemli şahıslar, bu soruya...
Önleri kesilir, tartışılırdı.
Sayıları artar, tartışılırdı.
Mağdur edilirler, tartışılırdı.
Mağduriyetleri giderilir, tartışılırdı.
Tartışılır babam tartışılırdı yani.
*
Bu nedenle de...
İmam-hatipler, bir zamanlar tartışma programlarının
İyi ama...
- İktidar yumuşak mı?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yumuşak mı?
- AK Parti sözcüleri yumuşak mı?
Hayır! Asla!
*
Normal şartlar altında baktığımızda söylemem gereken şudur:
*
- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...
*
- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...
*
- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...
İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.
*
Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.
Ve şu mesajları vermiş:
- Et olumsuz etki yaratıyor.
- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.
Bir ABD yetkilisi...
“Our boys have done it” demişti.
Yani...
“Bizim çocuklar başardı.”
ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.
Bir yetkilimiz çıksa da...
“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...
*
Amacından saparsa...
Tadında bırakılmazsa...
Bir büyük kargaşaya dönüşürse...
İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...
Üniversitenin dışına taşarsa...
Barışçıl yönünü kaybederse...
Polisle çatışma noktasına varırsa...
Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.
*
Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:
- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?
*
- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.
*
SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK
- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?
*
Adı: Sevgi Kılıç.
*
Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:
“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”
1. STRESE UYUM SAĞLA
Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.
*
2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE
Maskelerin fora olduğu...
Mesafelerin aradan kalktığı...
Hepimizin aşılandığı...
“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...
Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...
Kucaklaşma döneminin başladığı...
“Entübe” kelimesinin unutulduğu...
65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...
Bunun iki türlüsü var:
*
BİRİNCİ TÜR
Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...
“Siz” diye hitap ediyorlar.
Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.
Her önüne gelene “sen” dense...
Genel bir kabalık deyip geçeceğim.
Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...
3 bin 150 lira ceza kesmişti.
*
Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.
Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...
*
Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...
Yani artık hangisi denk gelirse.
*
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
Deizm çığ gibi artıyor!
Hiçbir ölçülmüş veriye dayanmayan bu türden cümlelerle sürekli ortalığın telaşa verilmesi...
Deizm propagandası yapmaktan başka bir şey değildir.
*
Nihat Hatipoğlu’nu seversiniz, sevmezsiniz.
Müslümanlar, Kuran’ın “Allah kelamı” olduğuna inanıyorlar. Bu inanış nedeniyle de orijinale sadakat gösteriyorlar. Arapçaya yönelik bir saygı duruşu değildir bu! “Allah kelamı” kabul edilen metne yönelik saygı duruşudur. İbadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinal halinin okunması konusundaki duyarlılığın temel nedeni budur.
*
TÜRKÇE OLMAZ MI?
Türkçe Kuran olmaz mı? Tabii ki olur. Nitekim çok miktarda Kuran meali var. Sadece Türkçe değil. Çince Kuran da olur, İngilizce Kuran da olur, Almanca Kuran da olur, Japonca Kuran da olur. Fakat bütün bunlar, orijinalin yerini tutmaz. Çünkü orijinalin Allah kelamı olduğuna inanılır.
NASIL ANLAYACAĞIZ?
Ritüellerde, dualarda, ibadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinali okunur. Ama bilmek için, öğrenmek için, anlamak için... Tabii ki orijinal metnin çevirisi okunur. Türkçe meal işte bunun için vardır. Kuran’ın daha ayrıntılı yorumu olan Türkçe tefsirler bunun için vardır.
*
Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü
Akşam saatleriydi.
Telefonum çaldı.
Sedat Ergin, heyecanlı bir ses tonuyla şunları anlattı:
*
“Çok alakasız bir yerden öğrendim. Nur Vergin vefat etmiş. Kimsesi yokmuş. Cenazesi iki gün evde kalmış. Çilingir marifetiyle evinin kapısı açılmış. Polis iki gündür yana yakıla Nur Vergin’in bir yakınını arıyor, bulamıyormuş. Cenaze ortada kalmış.”
*
Haberi aldığım anda şoke oldum.
*
O Nur Vergin ki...
90’ların görüşlerine en çok başvurulan siyasetbilimcilerinin başında gelirdi.
Entelektüel formasyonuyla her zaman öncü fikirleri seslendirirdi.
“Paneller devri”nin vazgeçilmez isimlerindendi.
Laiklik tartışmalarının en önemli aktörlerindendi.
Sayısız talebe yetiştirmişti.
Akademinin en popüler, en parlak, en ilginç hocalarındandı.
*
Aldığım haber üzerine şu üç şeyi yaptım:
*
BİR: Nur Vergin’e yakın olabilecek tüm arkadaşlarımı aradım.
*
İKİ: Konuyla ilgilenebilecek yetkilileri haberdar ettim.
*
ÜÇ: Hürriyet İstihbarat’ın olayı haberleştirmesini istedim.
*
Gece yarısına doğru yeni bir haber aldım.
Mesele halledilmiş.
Nur Hanım’ın bir yeğeni varmış, o bulunmuş ve cenazenin ortada kalması sorunu hallolmuş.
*
Ve ertesi gün...
Çok ama çok şaşırdığım bir gelişme yaşandı.
*
Olay şuydu:
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nur Vergin’in cenaze törenine katılıyor ve törende ayrıca Nur Vergin’le ilgili enteresan tespitlerle dolu bir konuşma yapıyordu.
*
Anlattığım tüm bu hikâye...
Yaklaşık 12 saat içinde gerçekleşti.
*
Sahipsiz kaldığı için kaldırılamayan bir cenazeden...
Ülkenin Cumhurbaşkanı’nın katıldığı bir törenle kaldırılan cenazeye...
*
Hayatın ilginç olduğunu biliyorduk.
Meğer ölüm de ilginçmiş.
SOĞUKLA BAŞ ETMENİN EN ETKİLİ YOLU
KING Putin’in...
Eksi 20 derecede buz gibi soğuk suya girdiğini gösteren fotoğrafına bakın, bakın, bakın...
Artık eskisi kadar üşümediğinizi hemen fark etmeniz mümkün olacaktır.
BİRİYLE YAKINLAŞMADAN ÖNCE ŞU 10 ADIMI ATIN
ADIM BİR: “Aynen” kelimesi hakkında ne düşündüğünü sorun. “Çok sever, hep kullanırım” diyorsa kaçın.
*
ADIM İKİ: “Dünyayı beş aile yönetiyor abi” deyin... Azıcık bile duraksamadan “Aynen abi” diyorsa hemen vınlayın.
*
ADIM ÜÇ: Hafifçe eleştirin. Dayanamıyor, çıldırıyor, hemen savunmaya geçiyor, yani burnundan kıl aldırmıyorsa... Anında uzayın.
*
ADIM DÖRT: Ayrı yazılması gereken de’leri bitişik yazıyor ve bu konuya odaklanmayı lüzumsuz buluyorsa... Arkaya bile bakmayın.
*
ADIM BEŞ: Hiçbir zaman “Beni ikna ettin” demiyorsa... Asla “Olaya hiç bu açıdan bakmamıştım” demiyorsa... İlişkiyi kesin.
*
ADIM ALTI: Sinirlenince... Azıcık afili bir makam elde edince... Parayı bulunca... Tutumunu gözleyin... Çığırından çıkıyorsa... Kaç, kaç, kaç!
*
ADIM YEDİ: Hayvanlara olan yaklaşımlarında ciddi bir şefkat ve merhamet sorunu yaşıyorsa... Hiç durmayın.
*
ADIM SEKİZ: Astlarına ve kendinden güçsüz olanlara babalanırken, üstlerine ve kendinden güçlü olanlara yaltaklanıyorsa... Saniye durmayın.
*
ADIM DOKUZ: Garsonlara karşı kaba, senli benli, emir verici, azarlayıcı bir tutum alıyorsa... “Hadi bana eyvallah” deyin.
*
ADIM ON: Sürekli hesabı kilitlemek peşindeyse... Eli cebine hiç gitmiyorsa... Pintilik tek şiarıysa... Uza, uza, uza!
TRUMP’A VEDA
Abuk sabuk konuşuyordu ama... Küresel bir eğlenceydi bizim için.
*
Küstah ve patavatsızdı ama... Elitleri çıldırtması şahane oluyordu.
*
Cahil ve özgüvenliydi ama... Kurulu düzeni delik deşik etmesi hiç fena değildi.
*
Öngörülemezdi ama... Bizimle iyi bir ilişki kurması işimize geliyordu.
*
Biraz faşistliği vardı ama... ABD’ye çektirmesi yüreğimizi soğutuyordu.
AÇIK TEŞEKKÜR
SAYIN Sabahat Akkiraz...
Sayın Haluk Levent...
Sayın Ender Balkır...
Sayın Hüseyin Turan...
İbo Show’a katılarak...
Kendi mahallenizden gelebilecek “Sen nasıl iktidar destekçisi İbrahim Tatlıses’in programına katılırsın” tarzı tepkileri göze alarak...
Türkiye’nin iki ayrı kampa ayrılması fikrine çok esaslı bir darbe indirdiniz.
Dördünüze de...
Candan teşekkürler.
Ne mutlu size!
Ayrışmak kolay...
Birleşmek zordur.
Siz zor olanı başardınız.
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