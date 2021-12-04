Şahap Kavcıoğlu TÜİK'e iletişim dersi vermeye gitsin

“Nedir? Nereden çıktı bu?” falan diye minik bir araştırmaya giriştim.
Ve hemencecik buldum!
Gündüz kuşaklarının başa güreşen programlarından Esra Erol’un programında bir hanımefendi, “Kocamın kredi kartlarını bile ben ödedim ama o Şengül’le kaçtı” iddiasıyla ekrana çıkmış.
Stüdyoda esip savuruyor.
Eşi ise canlı yayına Zonguldak’tan bağlanmış.
*
Hanımefendi, kendisini bırakıp Şengül’le kaçan kocasına saydırıyor da saydırıyor.
Fotoğraflarıma bakanlar, genelde “Aman da ne şirin şey, aman da ne şeker şey, ben bunu yerim yahu” diyorlar, başka da bir şey demiyorlar.
Zannediyorlar ki ben gamsız, kasavetsiz, mutlu mesut yaşıyorum.
Ahmet Hakan’ın elinden çektiğim acıları asla fark etmeyip bana alenen ciğercinin kedisi muamelesi yapıyorlar.
Çok şükür, çok şükür!
Nihayet bunu fark eden bir kişi çıktı:
Bülent Arınç!
O engin ferasetiyle, o muhteşem basiretiyle, o meşhur uyanıklığıyla, o asla külyutmaz tabiatıyla...
Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilenleri, kendi marifetleriyle elde ettiklerini sananlardan oluşan bir hizip bu.
*
Kimdir bunlar?
Mesela
“Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” diye başlayan hadis.
*
Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işte bu meşhur hadisi okudu kürsüde.
*
Bazı yayın organları, bu hadisi alıntılayıp...
- Müslüme’nin babası, meğer dedesiymiş.
- Müslüme’nin annesi, kayınpederim bana tecavüz etti demiş.
- Müslüme’nin abisi de dedesinin çocuğuymuş.
*
Bu korkunç iddialar, bu felaket söylentiler, bu kan dondurucu haberler...
Yeni soruları da gündeme getiriyor:
*
Gerekçe?
Attığı tweet’ler. Suçlama: Cumhurbaşkanı’na hakaret.
Açtım baktım tweet’lerine. Okudum tek tek.
Okuduklarım, Genco Erkal gibi usta bir sanatçının kıratına yakışmayacak türde ergen siyasi atarlardı.
Her gün sosyal medyada tonlarcasını gördüğümüz türde.
*
Tweet’lerde işlenen temalar şunlar: “
“Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor.
*
Bir başkası ise çıkmış...
“Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.
*
İddia ediyorum:
Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi...
Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.
“HDP’den PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini bekleriz.”
*
Minimize etmenin anlamı şudur:
- Turp gibi sağlam olduğum halde, “Ben biraz rahatsızlandım” diyerek ektiklerim...
*
- “Mutlaka iade edeceğim” diyerek aldığım kitaplarını asla iade etmediklerim...
*
- Lokantada tam hesap ödeme vakti lavaboya giderek hesabı kilitlediklerim...
*
- “Ben de tam seni arayacaktım” diye kandırdıklarım...
- Ciddiye alınacak bir adamdı.
- Bir ağırlığı vardı.
- Söylediği söz bir değer taşırdı.
*
Ve fakat...
“Başörtülü bakan... Neden olmasın? Artık aşmalıyız böyle şeyleri” denseydi.
Bir anlamı, bir karşılığı, bir etkisi olurdu.
*
Çünkü böyle bir mesele vardı.
Ve zamanın ruhu, buna yönelik bir şey söylemeyi gerektiriyordu.
*
10 yıl önce... 20 yıl önce...
“Helalleşelim. Yüzleşelim. Tarihsel yaraları saralım” falan denseydi.
Bu iyi, bu güzel, bu şahane, bu takdire şayan bir şey.
*
Peki ama ya Kemal Bey’in çevresi.
Acaba onlar da hevesli ve arzulu mu helalleşmeye?
Mesela...
Başörtülü bir kadın gördüklerinde içlerinden, “Bitecek sizin saltanatınız, bitecek! Az kaldı. Bekleyin hele” diye hırslanan Kemal Bey’in ekran cengaverleri?
Ne yani?
İKİ: Cemal Süreya, Turgut Uyar... İkinci Yeni’nin yalnızıdır.
*
ÜÇ: Büyük Doğu, Diriliş... Diriliş üniversitesinin tek başına her şeyidir.
*
DÖRT: Diriliş Partisi... Onurlu bir particiliğin tek örneğidir.
*
BEŞ: Koşu bittikten sonra da koşan atlar... İşte o atların şairidir.
*
Büyük, çok büyük bir kayıtsızlıkla karşılandı.
Böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar.
*
Osman Öcalan’ın abisinin heykelini dikmeyi düşünenler, Osman Öcalan’ın ölümü için bir harf bile söylemediler.
*
Osman Öcalan’ın abisine her fırsatta bin selam yollayanlar, Osman Öcalan’ın ölümünü zerre kadar umursamadılar.
*
Osman Öcalan’ın abisine “Sayın” demek için fırsat kollayanlar,
Sırf bu yüzden...
“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.
Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.
*
Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.
- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.
*
- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.
*
- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.
*
- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.
*
- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.
*
- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.
*
Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.
Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.
Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.
Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.
Derken bir gün...
Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.
Ataşehir caddelerinde yürüyor
Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.
Şahap Kavcıoğlu TÜİK'e iletişim dersi vermeye gitsin
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce... Meydan okuyan ve herkesi çok şaşırtan bir hamle yapmıştı.
“Birazdan Merkez Bankası’na gidiyorum” demiş ve bütün gözlerin kendisine çevrilmesini sağlamıştı.
*
Taraftarları coşmuştu.
“Yaşa Kılıçdaroğlu! Var ol Kılıçdaroğlu! Şimdi Merkez Bankası düşünsün! Müthiş hamle! İşte budur!” türü tepkiler yükselmişti.
*
Sonuçta gitti Merkez Bankası’na Kılıçdaroğlu.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, büyük bir nezaketle karşıladı kendisini.
*
Kavcıoğlu, çıkışta şu açıklamayı yaptı:
“Sorduğu tüm sorulara cevap verdik. Merkez Bankası’nı siyasi çekişmelerin odağı haline getirmemek lazım.”
*
Kılıçdaroğlu da çıkışta giderken kullandığı meydan okuyucu tavrı terk etmiş, “Kurumlarımıza sahip çıkmalıyız” havasında açıklamalar yapmıştı.
*
Şahap Kavcıoğlu’nun bir başarısıydı bu.
Diyalogla, nezaketle, iletişimle...
Aleyhine olacak bir durumu lehine olmasa bile berabere sonuçlandırmayı başarmıştı.
*
Ortada böylesine müthiş bir deneyim varken TÜİK’in bu deneyimden zerre kadar faydalanmaması akıl alır gibi değil.
Davet edersin içeri, bilgi sunarsın, sorularına cevap verirsin, sonra da çıkar kapıda sen de açıklama yaparsın.
Böylece hem gol yememiş olursun hem de kendini anlatmak için ayağına kadar gelmiş fırsatı kaçırmamış olursun.
*
Şahap Kavcıoğlu’dan ricamdır:
Sayın Başkan! Bir öğle arası TÜİK’e gidin. Oradaki zatı muhteremlere minik bir iletişim kursu verin. Çok faydalı olacaktır.
KENDİM SORDUM, KENDİM CEVAPLADIM
- SORUM: İroni yapan ve yaptığı ironiyi sadece kendisi fark eden kişiye ne denir?
*
- CEVABIM: Tanju Özcan denir.
*
- SORUM: Uluslararası siyasette hiç bitmeyecek olan şeyler nedir?
*
- CEVABIM: Macron’un gerekçesiz hırsı, Putin’in soğuktan gelen casus tavrı ve Merkel’in vedası...
*
- SORUM: Kılıçdaroğlu’nun son dönem çıkışlarından en çok kim rahatsız oluyordur?
*
- CEVABIM: En çok Ekrem İmamoğlu... Ondan biraz az Meral Akşener...
EKONOMİ BAKANI’NIN BURCU NE OLMALI?
BİZİM astroloji yazarımız Aygül Aydın, şöyle demiş:
*
“Ekonomi Bakanlığı yapacak kişi aslan burcu olmalı.”
*
Yanlış bir önerme. Ben aslan burcuyum. Üstelik yükselenim de aslan. Beni Ekonomi Bakanı yapsalar... 2001’deki krizi bile mumla ararız.
BABACAN BİLE DOĞRU DÜRÜST SAHİP ÇIKMADI
DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan, casusluktan tutuklandı.
Fotoğrafları çıktı: AVM köşelerinde birtakım ülkelerin konsolosluk görevlilerinden zarf içinde para alıyor!
*
Bazı meslektaşlarımız, “Ne var canım... Adam akademik yazı yazmış. Konsoloslara vermiş. Parasını da almış” falan dediler.
*
Oysa yapılan öyle yüz kızartıcı bir iş ki...
DEVA’nın tüm yöneticileri, “Görüntüler siyasi ahlak açısından çok rahatsız edici” demişler. Yani adamın kendi partisindeki arkadaşlarının bile yadırgadıkları bir olayı, bizim bazı meslektaşlar zerre kadar mesele etmiyorlar.
MUHARREM İNCE BUNU ÇOK SEVDİ
YİNE yeni yeniden Abdullah Gül’ün adaylığı gündeme getiriliyor.
*
Bu tür haber, rivayet, dedikodu ve tevatürlerin altına...
“Muharrem İnce bunu çok sevdi” yazıp bırakalım.
Başka yoruma gerek yok.
ESAD’A ACILI MEKTUP
BİZDEN Hatay’ı alacakmışsın. Parlamentodan karar marar çıkarıyormuşsun.
*
Yahu sen...
Şam’a sahip çıkamamış, ülkenden kaçan milyonların dünyanın en önemli sorunu olmasından utanmamış, elindeki Halep’i tutmasını bilememiş, sınırlarını kontrol edememiş, ülkenin parçalanmasının önüne geçememiş bir adamsın.
Hatay sana büyük gelmez mi?
İÇİNDEN SEKTER GEÇEN MUHABBETLER
- Kafede otururken bir vatandaşımız yanıma yaklaşıp “Kediniz Sekter, bugünkü yazısını yazdı mı?” diye sordu. Cevap verdim: “Yıllık izninin bir bölümünü kullanıyor.”
*
- Bir başka soru: “Kediniz sekter olduğu için mi bu adı aldı, yoksa bu addan sonra mı sekter oldu?” Cevap verdim: “İkisi de.”
*
- Bir soru daha: “Kediniz Sekter, Bülent Arınç’tan bir cevap aldı mı?” Cevap verdim: “Bilmiyorum. Aldıysa bile bana söylemiyor.”
SESLİ KİTAP DİNLİYORUM
YENİ başladım.
İntibalarım şöyle:
*
Önce alışamıyorsun ve feci yadırgıyorsun. Sayfaları çevirmek yok, sevdiğin cümleyi tekrar okumak yok, kitabı yana kıvırıp bir süre düşünmek yok. Ama bu işin artıları da var... Tıpkı radyo dinlemek gibi. Televizyon gibi esir almıyor. Zihinsel olmayan işler yaparken dinlemeye devam yani... Hele bir de hoş sesli, güzel okuyan birinden dinliyorsan şahane. Ben mesela gece yatarken sırf gürültü olsun diye televizyonu açık bırakırdım. Bu aşırı zararlı alışkanlığı terk ettim. Artık masalımsı kitaplar dinliyorum... 10 dakika sonra uyku...