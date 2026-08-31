 Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Artık yeni hedef sağlıklı kişilerin sağlığını korumak

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HASTALANMADAN SAĞLIK TALEP EDİLSİN İSTİYORUZ

Bakan Memişoğlu, artık yeni hedefin proaktif / koruyucu bir sağlık sistemi olduğunu söylüyor.

Hedeflerini ve amaçlarını şöyle açıklıyor:

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“Vatandaşlarımız sağlık talebinde bulunmadan, yani hastalanmadan biz ona sağlığını hatırlatacak, sağlıklı yaşamı öğretecek ve onun bu konudaki talebini arttıracak bir sistemi geliştirmeye çalışıyoruz.”

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Peki bu nasıl gerçekleştirilecek?

Bakan Memişoğlu, öncelikle “Aile Hekimliği” kurumunda yapılan değişiklikleri anlatıyor:

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“Aile hekimliğinin mevzuatını değiştirdik. Artık herkesin aile hekimi belli. Bir aile hekiminin sorumluluğunda olan kişiler, hastaneye daha az gitme ihtiyacı duyuyorsa o aile hekimine ilave prim veriyoruz, çünkü bu bir başarı. Daha az ilaç kullanma ihtiyacı söz konusuysa yine teşvik veriyoruz. Hekimden memnuniyet durumunda da hekime ilave destek söz konusu. Aile hekimlerimizi teşvik ediyoruz yani.”

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Peki Aile Hekimleri, proaktif sağlık sisteminde nasıl bir rol oynayacak?

Bakan Memişoğlu şöyle diyor:

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“Aile hekimlerimiz artık hipertansiyon, şeker, kalp hastalığı takibi yapıyorlar. Çocuklar için otizm taraması yapıyorlar. Şu kadarını söyleyeyim: Bu uygulamayla son bir buçuk yılda 36 bin kişiye erken kanser teşhisi kondu, 658’i riskli bulundu, hastaneye gönderildi, takip edildi, ameliyatları yapıldı. 35 milyon kişinin kronik hastalık taraması yapıldı.”

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Peki aile hekimi, bir hasta için hipertansiyon tanısı koyduğunda... Süreç nasıl işliyor? Aile hekimi nasıl bir yol izliyor?

Bakan Memişoğlu bunu da anlattı:

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“Hasta için hastanedeki herhangi bir doktordan istediği randevuyu alabiliyor. Önceliği ve kontenjanı var. Aile hekimliğini etkin hale getirdik. Rapor yazabiliyorlar, iki bine yakın ilacı yazabilir hale getirildiler.”

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TAMAMEN ÜCRETSİZ, HERKESE AÇIK: SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun proaktif sağlık sistemi açısından en önem verdiği merkezler: Sağlıklı Hayat Merkezleri.

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Benim hiç haberim yoktu bu merkezlerden. Türkiye’de çoğu kişinin de pek haberi yok sanıyorum.

Oysa sağlıklı kalmak açısından tüm vatandaşlarımıza muazzam bir fırsat sunuyor bu merkezler.

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Türkiye’de 536 tane varmış bu merkezlerden. İstanbul’daki sayı: 24. İstanbul’a 16 merkez daha yapılıyormuş.

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Peki bu merkezlerde ne var?

- 17 ayrı uzman.

- Bütün bölümleri ücretsiz, bütün bölümleri herkese açık.

- Ücretsiz diyetisyen, ücretsiz psikolog, ücretsiz fizyoterapist.

- Her türlü kanser taraması. Ücretsiz mamografi.

- Çocuk gelişimcisi.

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Ve daha birçok alanda uzmanlar.

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Bakan Memişoğlu, tüm halka açık çağrıda bulunuyor:

“Buralardan herkes faydalanabilir. Buralara herkes başvurabilir. Tamamen ücretsiz. Biz buralara olan talebi arttırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı kalmak için çaba harcaması lazım. Bu bilincin artması gerekiyor. Sağlıklı Yaşam Merkezleri, vatandaşlarımızı bekliyor.”





TEŞHİS VE TEDAVİDE EN İYİYİZ

Sağlık Bakanı Memişoğlu, hastalığın teşhisi ve tedavisinde en iyi noktaya ulaştıklarını söylüyor.

Bu konuda söyledikleri şunlar:

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“Biz şimdiye kadar hep hastalığa dair talepler almışız. İnsanlar bize hasta olduktan sonra teşhis ve tedavi için gelmiş. Teşhis ve tedavinin en iyisini yapıyoruz zaten. Türkiye, sağlık altyapısıyla son 25 yılda rekorlar kırdı. Dile kolay geliyor ama günde en az 3 milyon kişiye dokunan bir sağlık sistemimiz var.”

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AMAÇ NE

Sağlık Bakanı Memişoğlu, bu yeni hedefin amacını şöyle anlatıyor:

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“Benim hedefim koruyan sağlık sistemi. Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlıklı kalmasını sağlamak. İnsanlarımızı hastalanmadan önce korumak. Sağlıklarını güçlendirip sağlıklı kalmalarını sağlamak.”

SİSTEME ULAŞIM SORUNU 25 YILDA ÇÖZÜLMÜŞTÜR

Türkiye’de sağlık sistemine erişim sorunu çözüldü mü?

Bakan Memişoğlu bu konuda çok net:

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“Evet, bu sorun çözüldü. 25 yılda bu sorunu çözdük. Hatta dünyanın en iyisi konumunda. Sağlık sistemine erişim, Türkiye’nin en büyük sorunuydu. Böyle bir sorun kalmadı. Tedavi bazlı olarak dünyanın en iyi tedavisini yapan sisteme sahibiz. Altyapımız mükemmel. İnsan gücümüz harikulade.”

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Bizdeki sağlık sisteminin benzerini ülkelerine taşımak isteyenler varmış.

Bakan Memişoğlu’nun açıklaması şöyle:

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“Dünya bize geliyor. Sistemi dünyaya ihraç ediyoruz. Hem nasıl çözdüğümüzü anlatıyoruz hem de gidip yerinde sistem kuruyoruz. Mısır, Gürcistan, Pakistan, Suriye, Kazakistan, Irak... Somali’den Balkanlara... Hepsine sistemlerini toparlayabilmeleri için destek veriyoruz”.

KALİTELİ YAŞLANMA

Bakan Memişoğlu’nun “kaliteli

yaşlanma” diye bir derdi var.

Bu konuda söyledikleri hayli önemli:

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“Hem yaşam süresini arttırmak hem de yaşam kalitesini yükseltmek önemli. 2000 yılında ortalama yaşam süremiz 70’ti. Şu anda 78 oldu. TÜİK’e göre hastalanmadan yaşam süresi 58... Bunu da arttırmaya çalışıyoruz.”

EN ÖNEMLİ KONU: HEKİM MEMNUNİYETİ

Bakan Memişoğlu’nun hekim memnuniyetiyle ilgili soruma verdiği yanıt şu:

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“Hekimlik, bir adanmışlık mesleğidir. Hekimin adanmışlık duygusunu öldürmemek lazım. Özgüveni yüksek olmalı hekimin. Tüm sağlık çalışanlarımız için geçerli bu. Bir fedakârlık mesleğidir bu. Hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı mutlu etmek için

elimizden geleni yapıyoruz.”

BEBEK ÖLÜMLERİNDE GELİŞMİŞLİK SEVİYESİ YAKALANDI

Bebek ölümleri, önemli bir gelişmişlik göstergesi.

Bakan Memişoğlu’na bebek ölümleri rakamlarını sordum.

Verdiği cevap, memnuniyet verici:

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“2002’de bebek ölümleri bin doğumda 31,5’ti. Bu çok yüksek bir rakamdı. Şimdi 7,8. Yani gelişmiş ülkeler seviyesindeyiz bu alanda. Yenidoğan Çetesi’nden sonra da bayağı bir revizyon yaptık, risk esaslı denetim sistemi kurduk.”

BİR GENEL CERRAH OLARAK PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU

Kendisini genel cerrahi alanına adamış bir hekim Prof. Kemal Memişoğlu.

Hacettepe Üniversitesi mezunu. Miami Üniversitesi’nde karaciğer nakli üzerine çalışmış.

Son dönemlerde ameliyalara girmeyi, ameliyatlar yapmayı özlüyor.

Yöneticilikten ziyade cerrahlık... İdeali buymuş. Ama kader! Yöneticilik düşmüş hissesine.

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Bugün bakan olarak bazen ameliyatlara da giriyormuş Bakan Memişoğlu.

“Çok fazla fırsat bulamıyorum ama az da olsa birkaç ameliyata giriyorum” diyor.

Hatta Hürriyet’teki buluşmamızdan önce ameliyata girmiş. O ameliyatın fotoğraflarını da gösterdi bana. Yapılmayınca unutulur mu cerrahlık? Bakan Bey’in yanıtı: “Unutulmaz ama paslanırsın.”