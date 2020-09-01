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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Sağlık Bakanı Koca’ya sordum: Salgında son durum nedir?

1 Eylül 2020

Hastaneler doldu taşıyor mu? Salgın kontrolden çıktı mı? Yoğun bakımlarda alarm zilleri çalıyor mu? Bazı illerde durum felaket mi? İl il, bölge bölge durum nedir? Yeni önlemler kapıda mı? Tüm bu soruları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordum. Bakan Koca çok önemli açıklamalar yaptı... İşte söyledikleri:

İSTANBUL’DA ARTIŞ YOK

İstanbul, şu anda daha kontrollü... İstanbul’da ciddi bir artış yok.

Sağlık Bakanı Koca’ya sordum: Salgında son durum nedir

Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da artış var, dikkatlerimiz bu iki bölgede. Ege’de artış yok.

İzmir’de kısmi bir artış var ama durum kontrol altında.

*

ARTIŞ YAŞANAN İLLER

Son dönemde artışın en fazla olduğu il Ankara... Konya, Kayseri, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Van, Ağrı da artış yaşanan illerimiz arasında... Mersin ve Manisa’da da artış var ama bu iki ilimizde durum daha kontrollü...

Şunu da söyleyeyim:

Birkaç gündür Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Batman düşüşe geçti...

Konya ve Diyarbakır stabil oldu, aşağı inmesini bekliyoruz.

*

ANA KAYNAK: DÜĞÜNLER

Şu anda birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz.

Sağlık Bakanı Koca’ya sordum: Salgında son durum nedir

Bayramla birlikte hareketlilik artınca vaka sayısı da arttı.

Bu artışlara özellikle düğünler, ana kaynak oldu.

Düğünler, saatlerce süren bir temas ve yakınlaşma alanı...

İşte bu yüzden düğünlerin kısıtlanması ve sınırlandırılması kararı aldık.

*

DOLULUK ORANLARI

Normal sisteme geçen ve her türlü hastamıza hizmet veren hastanelerimizdeki son doluluk oranlarını veriyorum:

- Şu anda hastanelerdeki doluluk oranı: Yüzde 47...

- Yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 60..

- Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 30...

*

HASTANE SORUNU YOK

Yer yer bazı illerimizde hastane sıkıntısı yaşandı. Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman’da mesela...

Ama son bir hafta içinde buralardaki sorun aşıldı.

Sadece Diyarbakır’da kısmen sorun var.

Bu illerimize yoğun bakım takviyesi yapıyoruz.

Şu anda çok önemli bir sorun yok ama önlem almazsak sorun yaşanabilir.

*

YAPILMASI GEREKEN

Bu sorunun tamamen ortadan kalkması için yapılması gereken tam izolasyon... Fakat dünyada hiçbir ülke, tam izolasyona geçmek istemiyor. Türkiye de istemiyor. Çok anlaşılır nedenlerle bu çözüme geçilmiyor hem dünyada hem Türkiye’de.

Bu durumda yapılması gereken iki şey var: Maske ve mesafe...

Maske ve mesafe kuralına uyarsak yüzde 90 oranında başarı kazanırız.

Maske ve mesafeye alışmamız lazım.

Bu konuda hassas olalım yeter.

Maske ve mesafeyi uygularsak üst solunum yoluyla bulaşan her türlü hastalığı da önlemiş oluruz.  

*

FİLYASYON, FİLYASYON

Düğünleri sınırlandırdık.

Sağlık Bakanı Koca’ya sordum: Salgında son durum nedir

Kamuda esnek çalışmaya geçiliyor.

Kamuda ikramları kaldırdık.

Filyasyon ekiplerinin sayısını arttırdık.

Şu anda sahadaki filyasyon ekibi sayısı 10 bini geçmiş durumda.

Özellikle sorunlu illerde filyasyon ekiplerinin sayısını hızla arttırıyoruz.

Şu anda Konya’da 460 ekip, Şanlıurfa’da 200 ekip, Mardin’de 111 ekip, Diyarbakır’da 370 ekip, Erzurum’da 207 ekip, İzmir’de 350 ekip, Kayseri’de 120 ekip, Van’da 128 ekip sahada...

*

RİSK VAR

Virüs, gücünü kaybetmedi.

Ölümlerin sayısı da artıyor. Ağır vaka sayısı da artıyor.

Bizim özellikle ağır vaka sayısını azaltmamız lazım. Risk burada.

Mücadelemizin temel hedefi de bunu önlemeye yönelik.

Şöyle bir sistem oturtmaya çalışıyoruz:

Hastanın tanısını erken dönemde koymaya çalışıyoruz. Tanı koyduktan hemen sonra hastanın durumu ne olursa olsun ilaç tedavisi başlatıyoruz. Hastayı evinde izole ediyoruz. Filyasyon ekipleri hemen temaslı taramasına başlıyor.


E HANİ 30 AĞUSTOS YASAKTI?

30 Ağustos’un kutlanması yasaklanmıştı ya...

Sağlık Bakanı Koca’ya sordum: Salgında son durum nedir

İletişim Başkanlığı, işte bu yasağı 30 Ağustos akşamı resmen ve alenen çiğnedi...

Dronlarla gösteri yaparak çiğnedi.

Üstelik yine dronlarla Kocatepe’ye çıkmış Atatürk figürünü gökyüzüne çizmeyi de ihmal etmediler ha.



MİLLETVEKİLİNE SALDIRI VE SÜLEYMAN SOYLU

MİLLETVEKİLİ Barış Atay Mengüllüoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “tecavüzcü koruyucusu” demiş, bunun üzerine Bakan Soylu da “tecavüzcü” diye yanıt vermişti.

Sağlık Bakanı Koca’ya sordum: Salgında son durum nedir

Bu tartışmanın sosyal medyada yaşandığı günün gecesinde Mengüllüoğlu, saldırıya uğradı.

*

Kendisine “tecavüzcü koruyucusu” diyen bir milletvekiline cevap vermek İçişleri Bakanı’nın hakkıdır. Ama aynı İçişleri Bakanı, o milletvekilinin can güvenliğini sağlamak ve o milletvekiline yönelik saldırının faillerini yakalamakla da görevlidir.

Sağlık Bakanı Koca’ya sordum: Salgında son durum nedir

*

Kaba kuvvet, şiddet, darp... Asla yöntem olmaz, olamaz. Barış Atay Mengüllüoğlu’na yönelik saldırıyı kınıyorum.



ARAMIZ BOZULUR

EĞER at yarışlarında koşturulan atlar, kırbaç ve mahmuz darbelerine maruz kalıyorsa...

Aramız bozulur seninle at yarışları...


MFÖ TÜKENMEZ

- Hadi yalanlarınızla MFÖ’yü yıprattınız diyelim... “Bodrum Bodrum” şarkısını nasıl yıpratacaksınız?

*

- Hadi çarpıtmalarınızla MFÖ’yü bitirdiniz diyelim... “Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da” şarkısını nasıl bitireceksiniz?

Sağlık Bakanı Koca’ya sordum: Salgında son durum nedir

*

- Hadi uydurmalarınızla MFÖ’yü hedef haline getirdiniz diyelim... “Güllerin İçinden” şarkısına karşı ne yapacaksınız?

*

- Hadi “sıfır bilet” palavrasıyla MFÖ’yü yaraladınız diyelim... “Ele Güne Karşı Yapayalnız” şarkısını nasıl öldüreceksiniz?

*

- Hadi Mazhar’a söylemediğini söylettiniz diyelim... “Gözyaşlarımızı Bitti mi Sandın” şarkısıyla nasıl baş edeceksiniz?

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