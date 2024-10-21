Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tam zamanında çıktı ve konuştu

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu CNN Türk ekranında gördüm.

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Yer gök “Yenidoğan Çetesi’nin yaptığı vahşilikler” ile inlerken...









Bakan Memişoğlu’nun CNN Türk’te Cansu Öngören Özgür’ün sorularını yanıtlama kararı alması, çok yerinde bir karardı.

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Bakan Kemal Memişoğlu’nun açıklamalarını baştan sona büyük bir dikkatle izledim.

Yenidoğan Çetesi’yle ilgili süreci, gayet net biçimde ortaya koydu.

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Memişoğlu’nun anlatımına göre süreç şöyle işlemiş:

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- 2023 yılının Mart ayında çetenin faaliyet yürüttüğü hastanelerle ilgili CİMER’e bir ihbar mektubu geliyor.

- İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün denetleme ekipleri, hastanelere gidip denetleme yapıyorlar.

- Bu denetimlerde birkaç küçük eksiklikler dışında bir şey bulunamıyor.

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- Ancak denetleme ekipleri, “Biz kanıt bulamadık ama bu hastanelerde sıkıntı var” diyerek o dönem İl Sağlık Müdürü olan Memişoğlu’na gidiyorlar.

- Bunun üzerine “gizli teknik takip” kararı alınıyor.

- İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’yla koordineli biçimde çalışılarak gizli takip titizlikle yürütülüyor.

- Gizli takip sürerken Sağlık Bakanlığı, bu hastaneleri denetlemeye devam ediyor ve bu hastanelere bebek nakli yaptırılmamaya çalışıyor.

- Savcılık ve mali şube ekipleri, kanıtları elde edince 26 Nisan 2024 tarihinde çeteye yönelik emniyet operasyonu başlıyor.

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Bakan Memişoğlu, operasyonun 6 ay önce gerçekleştirildiğini söylüyor.

Peki gündeme gelmesi neden şimdi oldu?

Bu sorunun yanıtını da veriyor Sağlık Bakanı:

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“Altı ay önce yapıldı bu operasyon. Soruşturması altı ay önce tekamül etti, iddianamesi altı ay önce bitti. Konunun yeniden gündeme gelmesinin nedeni, Savcı’nın tehdit edilmesi. Savcı neden tehdit edildi? 6 ay önce tutuklananların bırakılması için tehdit edildi. Tehdit eden de tutuklandı zaten.”

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Sonuç itibarıyla Bakan Memişoğlu diyor ki:

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“Bu çeteyi biz çökerttik. Sağlık gibi çok hassas bir alanda denetim mekanizmalarını kurmazsanız sıkıntı olur. Bizde denetim mekanizmaları iyi işlediği için bu çeteyi yakaladık. CİMER olmasaydı, bu bilgiler bize gelmeseydi, biz bu gizli soruşturmayı yapmasaydık, şu anda hastaneler çalışıyor olacaktı.”

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ERDOĞAN’IN YAKLAŞIMI



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir görüşme yapmıştı.

O görüşmede Cumhurbaşkanı, konuya nasıl yaklaştı?

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Bakan Memişoğlu’nun verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemiş:

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“Ben sonuna kadar arkanızdayım. Benim insanlarımın canına, malına en küçük zarar veren herkese gereğini yapın. Ne gerekiyorsa yapacaksınız.”

KAHRAMAN YENİDOĞAN HEMŞİRELERİ



Yenidoğan hemşiresi dendiğinde benim aklıma:

Deprem bölgesindeki kahraman hemşireler gelir.

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O kahraman hemşireler, sallantı başladığında kendi canlarını hiçe sayıp kuvözdeki bebeklere sahip çıkıyorlardı.







6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde hemşire Gazel Çalışkan, arkadaşı Devlet Nizam ile birlikte bebek kuvözlerinin devrilmesini önlemişti. Hemşire Şeyma Alakuş ise çocukları kucaklayarak tek tek dışarı çıkartmıştı.









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Bebeklerin yaşamaları için kendi canlarını tehlikeye atıyorlardı.

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- Yenidoğan bebekler için canını bile vermeye hazır hemşireler, bir yanda.

- Yenidoğan bebekleri vahşice ölüme sürükleyen hemşireler, diğer yanda.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu iki hemşire tipinden de söz etti açıklamalarında.

Ve bu vahşi çetenin, yenidoğan hemşirelerinin fedakarlığını gölgelememesi gerektiğinin altını çizdi.

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Mücadelenin “iyiler” ile “kötüler” arasında geçtiğini söylüyor Bakan Memişoğlu.

İyilerin kötülerden daha fazla ve daha güçlü olduğunu hatırlatarak şu mesajı veriyor:

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“Panik yapmayın. Kötüler sisteme egemen değiller ve egemen olamazlar.”

TRUMP KARŞITLARI ÇOK ANTİPATİK



Yolda giderken bir film afişi gördüm.

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Film, “Trump’ın Hikâyesi” adıyla 18 Ekim’de Türkiye’de vizyona girmiş.

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Sinema eleştirmeni bir arkadaşım bu filmi izlemiş.









“Berbat bir propaganda filmi” dedi. Ardından da ekledi: “Sinemasal değeri sıfırın altında.”

Seçim öncesi Trump’ı aşağı çekmek amacıyla çekilmiş bir filmmiş.

Trump’ı karalamak amacıyla çekildiği barizmiş.

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Kamala’cı değilim. Trump’çı da değilim.

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Ancak Trump karşıtlarını, Kamala karşıtlarına kıyasla feci derecede antipatik buluyorum.

Bilmişliklerine, küstahlıklarına, herkesi aptal yerine koyan kurnazlıklarına, yukarıdan yukarıdan bakmalarına uyuz oluyorum.