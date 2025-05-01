Roma uçağından Erdoğan izlenimleri

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- İtalya temaslarından çok memnun kalmış görünüyordu.

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- Papa için Vatikan’a taziye ziyaretinde bulunmayı ihmal etmemiş.

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- KKTC’ye yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını çok önemsiyor.

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- Cumartesi günü hem iki binanın açılışı hem de Teknofest için KKTC’ye gidecek.

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- Gazze’ye yardımların ulaştırılması... Şu sıralar en önem verdiği, en çok mesai harcadığı konu.

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- Sırrı Süreyya’nın sağlık durumunda düzelme olmaması karşısında içtenlikli bir üzüntü içinde.

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- Suriye’de federatif bir yapı? Bu konuda çok net: “Ham hayal” olarak niteliyor bunu.

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- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın jammer ve bantlama ile ilgili açıklamasını yeterli bulmuş ve beğenmiş görünüyordu.

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- Ancak yine de “Kameraları bantlamak bizim kitabımızda yazmaz” cümlesini kurmaktan kaçınmıyor.

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- Şöyle bir kanaatim var: “Bantçı” diye bir nitelemeyi literatüre sokmaya çalışacak galiba.

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- Şunu da anladım: Deprem uzmanlarının yaptıkları açıklamaları yakından takip etmiş.

BİR DAHA DA GİTMEM ROMA’YA

- Tuhaf bir havası var Roma’nın. Püfür püfür esmiyor, bunaltıyor falan.

*

- Pizza / Makarna / Espresso. Başka bir numara yok.

*

- Salı günü sanki pazar günü gibi: Uyuşukluk, kapalı dükkânlar falan.

*

- Cıvıl cıvıl bir ortam yok. Hayatın neşesi yok. Bezginlik kaplamış her tarafı.

*

- Aşk Çeşmesi öyle alelade hale gelmiş ki... Kıyısından geçmek bile insanın içinden geçmiyor.

*

- Esneme hissi veriyor şehir. Her tarafından sıkıcılık yükseliyor.

*

- Kısacası Roma bitmiş abi. Bir daha da gitmem Roma’ya.

AL BAŞINA ÇAL BARCELONA’NI

Dünkü Hürriyet’te okudum:

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Barcelona ahalisi turistlerden bıkmış. Turist görmek istemiyorlarmış şehirde. Turist otobüslerine su tabancalarıyla saldırıyorlarmış. “Turist evine dön” diye slogan atıyorlarmış. Turistlere yönelik acayip bir nefret geliştirmişler. Falan.

*

Şehirlerine turistlerin geleceğinden o kadar eminler ki...

Bu denli şımarıklar, küstahlar, kabalar.

*

Yeryüzünün tüm turistleri Barcelona’ya gitmekten bir süre vazgeçseler....

Ağlaşarak yalvaracaklar farkında değiller.

*

Kişisel kararımı açıklıyorum:

*

“Al başına çal Barcelona’nı” diyerek bu şehre asla gitmemek.

GRAMSCİ’YE SAYGI

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz’le Roma’da dolaşırken “Antonio Gramsci Sokağı”na denk geldik.

*

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Aklımıza üşüşen kavramlar şunlar oldu:

*

Hegemonik ideoloji... Sivil toplum... Tarihsel blok... Mutlak tarihçilik... Ekonomik determinizm... Organik aydınlar...

*

Sonra Serdar’la dedik ki...

“Hadi bir fotoğraf çektirelim Gramsci Sokağı tabelasının altında.”

BEN BU VALİYİ ÇOK SEVDİM

Isparta’da 1.9 büyüklüğünde deprem olunca...

Isparta Valisi Abdullah Erin, sosyal medyada “Geçmiş Olsun” mesajı yayınladı. “Olumsuzluk yok. Gelişmeler yakından takip edilmektedir” demeyi ihmal etmeden.

*

Oooooo.

Mavralar, dalgalar, kafa bulmalar, espriler, şakalar falan gırla.

O kadar ki Vali Bey, mesajı silmek zorunda kaldı.

*

Oysa bu kadar üstüne gidilmeyi hak etmemişti Vali Bey.

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Richter ölçeğinden bile daha duyarlı bir Vali kendisi.

Keşke bütün valilerimiz bu kadar hassas olsa.