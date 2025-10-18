Rojin ve Hakan

Haberin Devamı

- BİR: Rojin’in kuşkulu ölümü.

- İKİ: Gazeteci Hakan Tosun’un katledilmesi.

Hem Rojin hem de Hakan için adalet istiyoruz!

Bu iki olayda da...

Adalet mutlaka sağlanmalı. / Kuşkular şeffaf biçimde ortadan kaldırılmalı. / Soruşturmalarda sergilenen ihmallerin hesabı sorulmalı. / Katilleri kollayan mekanizmalar ortaya çıkarılmalı. / Sorumlular ve sorumluların arkasındakiler bulunmalı. / İhmaller zincirinin halkaları kopmalı. / Kamu vicdanı tatmin olmalı.

NUMAN KURTULMUŞ’UN KÜRTÇESİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi’nin akademik açılış töreninde Kürtçe bir şiir okumuş.

Kürtçe şiir ayrıntısı, bütün haberlerin en tepesinde!

Kürtçe devlet televizyonumuz var ama Meclis Başkanı’nın Kürtçe şiir okuması, nedense hâlâ çok sıradışı, acayip şaşırtıcı bir olaymış gibi sunuluyor.

Kürtçe şiir okumanın haber değeri taşımadığı günler gelsin artık.

Bu konuda ille de haber yapılacaksa...

“Kurtulmuş’un Kürtçe telaffuzu çok iyiydi” ya da “Kurtulmuş Kürtçenin kafasını gözünü yardı” falan türü haberler yapılsın.

YERLİ VE MİLLİ GURU: BARIŞ

SON günlerde Hataylı Barış’ın öyküsünü okuyoruz, izliyoruz.

Olay şu:

Barış, depremin ardından yaşama hevesini kaybetmiş. Okulunu bırakmış. Üç yıldır cep telefonundan kafasını kaldırmıyormuş, bilgisayar bağımlısı olmuş. Ne duş alıyormuş ne de tırnaklarını kesiyormuş.

Tırnaklarının durumunu gördüm: Korkunçtu.





Neyse... Sağ olsun Hatay Valisi, olaya el koymuş.

Görevliler Barış’ı zorla alıp götürmüşler. Bir güzel banyo yaptırmışlar. Tırnaklarını kesmişler. Tıraş etmişler.

Banyodan, tıraştan sonra azıcık rahatlayan Barış, yaşama bakışını şöyle formüle etmiş:

“Hayatımda yenilikler olması için kendimi yormam ama olursa da yok demem.”

Olayın trajik boyutunu bir tarafa bırakacak olursak...

Barış’ın yaşama bakışını formüle ettiği cümle, sanki bir guru cümlesi gibi.

Kadim Hint felsefesinin metinleri arasına sıkıştırsak arada bir güzel kaynar.

O derece yani.

BURCU BAŞKAN KOPMUŞ GİDİYOR

AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçeceği söylentisi yayılmıştı.

Bunun üzerine Köksal bir açıklama yaptı.

Uzun upuzun açıklamanın başlangıcı şöyle:

“Bulunduğum yerdeyim. Parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum. 37. Kurultay’dan beri huzurlu günüm olmadı. Yemediğim hakaret kalmadı. Dışarıdan saldırıları anlarım ama ömrümü verdiğim partimden gelenlere ne diyeceğim?”

*

Böyle başlayan açıklamanın devamında ise parti içinde kendisine yönelik eleştirilere zehir zemberek sözlerle yükleniyor Burcu Köksal.

Üstelik isim vererek, üstelik adres göstererek.

Köksal’ın bu açıklamasından benim çıkardığım sonuç şudur:

Her ne kadar partisinden istifa etmese de... Gönlü çoktan istifa etmiş.



