‘Riskli binalarda oturmayın’ diyen çok sayın yetkili

Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.
*
Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.
Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.
*
Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.
Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.
*
Ne eksik ne fazla...
Aynı öyle yandık İzmir için.
*
Henüz enkaz altında canlarımız varken...
Ortaya çıkan enkazlar.
Yükselen deniz.
Çaresizlikler.
Şehirden yükselen dumanlar.
Haykırışlar.
*
Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.
*
Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...
Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...
Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...
Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...
Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...
Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...
Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...
Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...
Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.
*
Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.
Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.
*
Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.
*
Olay şöyle cereyan etmiş:
Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”
*
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:
“Konuyu araştıracağım.”
*
Bir süre sonra...
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:
Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
*
Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
*
İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
*
Bunu da ifade etmiş.
*
Ortalık toz duman!
Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.
Ayetin tamamı şöyledir:
*
“De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” (İsra–81)
*
Kimdir Ümit Özdağ?
İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.
İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.
İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.
İYİ Parti’nin milletvekilidir.
İşte tam da bu nedenle...
İYİ Parti
- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”
*
- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”
*
- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”
*
- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.
Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.
*
Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.
*
Yazıyla var olmak...
Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.
*
Yazıyla var olmanın profesörüydü
BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.
*
Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:
*
Ermenistan, bebekleri katlederken...
HDP milletvekili olarak şöyle dediniz:
*
“Karabağ’da süren savaşta her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri, derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır”.
*
Sayın Garo Paylan...
Ermenistan’ın, savaş hattının çok uzağındaki Gence kentinde bebekleri katlettiği gecenin sabahında vicdanlı bir siyasetçinin yapacağı açıklama böyle mi olmalıydı?
“İki taraf da yapıyor”
Ağır bir eleştiri değildi ha!
İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.
*
Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.
Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.
*
Öyle bir tepki aldım ki...
Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.
Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.
Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.
Afrin’de sustu, Libya’da sustu.
10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.
Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.
Dirayetli bir susuştu onunki.
Eskiden darbeler şu iki parolayla “Geliyorum” derdi:
*
- BİR: Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor.
*
- İKİ: Genç subaylar rahatsız.
*
Bu
Dedim ki:
*
“İstanbul’da yol kenarlarındaki yeşil peyzajlar, benim hoşuma gidiyordu. Yerine yapılacak olanı da pek sevmedim. Ama bu benim kişisel görüşüm. Belki İstanbul halkı, benden farklı düşünüyor olabilir. Bu konu halkoyuna sunulamaz mı?”
*
- Börtü böcek, kurt kuş yandı.
- Ağaçlar kavruldu, yeşiller gri oldu.
- Doğayı simsiyah bir duman kapladı.
- Evler, ocaklar söndü.
*
“Ateşin Çocukları” adlı PKK’nın alçaklar sürüsü...
‘Riskli binalarda oturmayın’ diyen çok sayın yetkili
Vatandaşlarımıza “Riskli binalarda oturmayın” diyorsunuz çok sayın yetkili bey.
Tamam... İyi diyorsunuz.
Tamam... Güzel diyorsunuz.
*
Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!
“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.
Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?
Niye anlamıyorsun çok sayın yetkili bey?
Başka seçenekleri yok bu insanların.
Mecburlar mecbur!
Mecbur oldukları için oturuyorlar o riskli binalarda.
*
Çok sayın yetkili bey!
“Vatandaşlarıma sesleniyorum: Riskli binalarda oturmayın” diye hiçbir işe yaramayan, empati yoksunu, anlayışsız mı anlayış, boş beleş açıklamalar yapmak yerine...
Riskli binalarda oturan vatandaşlarımıza uygun alternatif planlar sunun, onların dertlerine derman olun, onlar için bir şeyler yapın.
Sizden beklenen budur.
Size düşen görev budur.
*
Şunu hiç unutmayın:
Riskli binalarda oturulmayacağını, en çok da riskli binalarda oturmak zorunda kalan vatandaşlarımız bilirler.
Tavsiyenize zerre kadar ihtiyaç yok yani.
NEDEN TRUMP’ÇIYIM
En son tahlilde intizamsız biçimde dans eden yaramaz oğlan çocukları gibi hiç zapt edilemez bir tip ya... İşte onun için.
*
Kurulu düzenin en büyük ve en kibirli devleri, ta en baştan beri buna hiç tahammül edemediler ya... İşte onun için.
Biden gibi akmaz / kokmaz / bulaşmaz acayip renksiz bir adamın karşısında sinir bozucu bir renk cümbüşü gibi kaldı ya... İşte onun için.
*
Suriye’de asker beslemek, Irak’a demokrasi götürmek, Afganistan’a para gömmek... Hiç aklına yatmıyor ya... İşte onun için.
*
Yenilgiyi hazmedememek, “Hile var” diye ortalığı karıştırmak, “Oylarımı çaldılar” diye ayağa kalkmak gibi bize benzeyen halleri var ya... İşte onun için.
*
Elinden “başkanlık” makamı gittiği anda geceleri rahatça uyuyamayacakmış gibi kendine acındırıyor ya... İşte onun için.
*
Korkunç deliliğiyle, olağanüstü öngörülemez oluşuyla, şaşırtıcı derecede çılgınlığıyla tüm dünyanın biricik eğlencesiydi ya... İşte onun için.
*
Ne yalan söyleyeyim? Bütün bu halleriyle bizim de birazcık işimize yarıyor gibi bir durumu vardı ya... İşte onun için.
MİDEM BULANDI
MİDEM BULANDI BİR: Konya’daki bir süt toplama merkezinde çalışan bir adam, dalmış sütün içine. Kleopatra gibi süt banyosu yaparken video çekip yayınlamış. Bir filmden aldığı şarkıyı da eklemiş videosuna...
MİDEM BULANDI İKİ: Elif kızımız, itfaiyecimizin parmağını tutmuş ve o tutuş çok meşhur olmuştu ya... Bir bardağın üstüne bunun resmini çizmişler, 50 liradan satmaya başlamışlar. Yamyamlık bu değilse nedir acaba?
TARİKATLAR VE DEPREM KONUSUNDA DÖRT ŞEY
BİR: Tarikatsan, cemaatsen, hayır hasenat işine odaklanmışsan koşacaksın deprem bölgesine... Dertlere derman olacaksın. Öyle bir koşacaksın ki her görüşten insan sana saygı duyacak. Kafayı cinsellikle bozmuş vaaz videoların yerine yardıma koştuğun videolar dolaşacak ortalıkta. Geçen günkü yazımda söylemek istediğim tam da buydu.
*
İKİ: Bunları niye başka derneklere, kurumlara söylemiyorum da tarikatlara ve cemaatlere söylüyorum. Çünkü tarikatın, cemaatin hayır hasenat gibi birincil hedefi olması gerektiğine inanıyorum. Asıl iddiasının bu olması gerektiğine inanıyorum. Bağlı olduğu inanç değerlerinin bunu gerektirdiğine inanıyorum.
*
ÜÇ: Hiç mi tarikat, cemaat yoktu İzmir’de? İşte bu noktada yanlış yaptım. Çok özür bunun için. Varmış. Bu tür yapılarla hiç alakası olmayan bir arkadaşım, deprem bölgesinde çırpınıp duran “Beşir” adlı derneğin çalışmalarına hayran kalmış. Menzil’e bağlıymış galiba bu dernek. Helal olsun kendilerine... Başka? Başka dernekler, yapılar da varmış İzmir’de. Hepsinden Allah razı olsun.
*
DÖRT: Ama şunun altını çizmeye de devam ediyorum, edeceğim: Bu yapıların, temel motivasyonu maalesef devlet içinde kadrolaşmaya, ticaret yapıp holdingleşmeye, kendi mürit dünyasını genişletmeye yöneliktir. Oysa temel motivasyonları İzmir’in, Elazığ’ın yardımına koşmak olmalıdır.
ALIN SİZE İKİNCİ ‘SARAY’A GİDEN CHP’Lİ’ VAKASI
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demiş:
“Millet ittifakının dağılması için belli kişilere para verilerek parti kurma çalışmalarına destek veriliyor”.
*
Sormuşlar:
*
“Muharrem İnce’yi mi kastediyorsunuz?”
*
Cevap vermiş:
*
“Sadece o değil”.
*
Hani bir ara günlerce “Saray’a giden CHP’li” tartışması yapmıştık ya... Sanırım bu da öyle bir olay haline gelecek.
Baksanıza: Muharrem İnce şimdiden “Kimmiş bu Saray’dan para alan CHP’li? Kemal Kılıçdaroğlu bunu açıklamalı” diye ortalığı inletmeye başladı.
*
Gerçekten de Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuya açıklık getirmesi şart.
*
Millet ittifakını dağıtmak için iktidar kimlere para veriyor? Açıklamalı.
“Sadece o değil” diyerek Muharrem İnce’yi kastettiğine göre... Muharrem İnce iktidardan ne zaman ve kaç para almış? Buna dair bir kanıtı var mı? Açıklamalı.
Sadece İnce değilse başka kimler? Açıklamalı.
İsimleri paylaşması tabii ki yetmez. Elinde buna dair kanıtlar var mı? Açıklamalı.
*
Bakalım açıklayacak mı Kemal Kılıçdaroğlu?
Yoksa tıpkı “Saraya giden CHP’li” vakasında olduğu gibi susarak geçiştirmeyi mi tercih edecek?
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