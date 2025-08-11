×
Rezan’ın gözaltına alınması Mattia Ahmet’le mi ilgili

Bu ülkede Mattia Ahmet’in davasına sahip çıkanların en başında gelen iki isim:

- BİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan.

- İKİ: Emine Erdoğan.

Erdoğan, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak yaklaşık beş ay önce Mattia Ahmet’in ailesiyle bir araya gelmiş ve onlara her türlü hukuki desteği vereceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan ise Anneler Günü nedeniyle Matia Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi ile buluşmuş ve annenin acısını paylaşmıştı.

Mattia Ahmet’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in...

Bambaşka ve çok vahim suçlamalarla gözaltına alınmasıyla Mattia Ahmet davası arasında bağlantı kuranlara söylenecek tek şey var:

Mattia Ahmet’in davası, Cumhurbaşkanı’nın da Cumhurbaşkanı’nın eşinin de davasıdır.

Gidin başka sularda balık avlayın.

AŞAĞILARIN EN AŞAĞISINDA

Bu adamı iyi tanıyın:

Bu adam, İsrail kabinesinde bir bakan.

Ben-Gvir denilen bu adam, İsrail kabinesindeki son işgal kararına karşı çıktı.

Gerekçesi şuydu:

İnsani yardımlara atıf var bu kararda. Olmaz. İnsani yardımlar da kesilmeli.

*

Netanyahu aşağıların en aşağısında debeleniyordu. “Daha aşağısı olmaz” diyorduk. Varmış.

AJDA PEKKAN’IN SON HALİNİ GÖRÜNCE MIRILDANDIKLARIM

- Yıllar acı içinde inlemekte: Yeter Ajda abla, meydan okuma bize artık, pes ettik çoktan biz.

- Bu haliyle yeni popçuları çağrıştırdı bana: Biraz Demet, biraz Hadise, biraz da Aleyna...

- Benjamin Button’ın tuhaf öyküsünün Türkiye’de yaşanıyor olması şaşırtıcı değil mi?

- “Her dem yeniden doğarız / Bizden kim usanası” ilahisini söylese bari.

- Şarkısını gerçeğe dönüştürmüş: “Şimdi gel gör beni / Bambaşka biri.

AZERBAYCAN / ERMENİSTAN BARIŞININ KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ

KAZANANLAR:

- AZERBAYCAN: ABD yaptırımları son buluyor.

- ERMENİSTAN: Türkiye sınırının açılma ihtimali doğdu.

- TÜRKİYE: Zengezur açılıyor.

- ABD: Hiçbir barışı sağlayamayan Trump, ilk barışına kavuşmuş oldu.

KAYBEDENLER:

- İRAN: Ağlayıp duruyor.

RUSYA: Putin çok öfkeli ama soğukkanlılığını korumaya çalışıyor.

GAZZE İÇİN YÜRÜMEK

Önceki gün Gazze için yürüyüş yapılan yerler:

New York... Londra... Madrid... Yemen... Stock- holm... Kuala Lumpur... Paris... Amsterdam...

*

Ve tabii ki İSTANBUL.

Beyazıt’tan Ayasofya’ya bir insan seli oluştu. On binler, soykırımı lanetledi. Avustralya’daki insanlık yürüyüşünün devamı gibiydi.

*

Hiç kimse küçümsemesin bu yürüyüşleri.

Şu anda bu yürüyüşler dışında...

İsrail’in soykırımcı yönetimini...

Kudurtan, öfkelendiren, bunaltan, şaşırtan başka bir şey pek yok.

DEĞİNMELER

- İsrail’i en mutlu edecek olay: Gazze’deki soykırım yüzünden Beştepe’nin önünde toplanılıp Erdoğan’ın protesto edilmesi.

- Devlet Bahçeli dendiğinde benim aklıma artık sadece şu niteleme geliyor: Türkiye’nin barıştırıcı gücü.

Ömer Fatih Sayan öyle ikna edici konuşuyor ki... İnsan “Bu zamana kadar niye sustu?” diye kızıyor.

- Hakan Fidan “Açlığa mahkûm ettiği, öldürdüğü insanların kanı Netahyahu’yu boğacak” demiş. Çok güzel demiş.

- En sert biçimde eleştirmek için cuma hutbelerini bekleyenlerin olduğuna iddiaya da girerim, yemin de ederim.

