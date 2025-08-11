Rezan’ın gözaltına alınması Mattia Ahmet’le mi ilgili

Haberin Devamı

- BİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan.

*

- İKİ: Emine Erdoğan.

*

Erdoğan, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak yaklaşık beş ay önce Mattia Ahmet’in ailesiyle bir araya gelmiş ve onlara her türlü hukuki desteği vereceğini açıklamıştı.

*

Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan ise Anneler Günü nedeniyle Matia Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi ile buluşmuş ve annenin acısını paylaşmıştı.

*

Mattia Ahmet’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in...

Bambaşka ve çok vahim suçlamalarla gözaltına alınmasıyla Mattia Ahmet davası arasında bağlantı kuranlara söylenecek tek şey var:

*

Mattia Ahmet’in davası, Cumhurbaşkanı’nın da Cumhurbaşkanı’nın eşinin de davasıdır.

Gidin başka sularda balık avlayın.





AŞAĞILARIN EN AŞAĞISINDA

Bu adamı iyi tanıyın:

Bu adam, İsrail kabinesinde bir bakan.

Ben-Gvir denilen bu adam, İsrail kabinesindeki son işgal kararına karşı çıktı.

*

Gerekçesi şuydu:

İnsani yardımlara atıf var bu kararda. Olmaz. İnsani yardımlar da kesilmeli.

*

Netanyahu aşağıların en aşağısında debeleniyordu. “Daha aşağısı olmaz” diyorduk. Varmış.





AJDA PEKKAN’IN SON HALİNİ GÖRÜNCE MIRILDANDIKLARIM

- Yıllar acı içinde inlemekte: Yeter Ajda abla, meydan okuma bize artık, pes ettik çoktan biz.

*

- Bu haliyle yeni popçuları çağrıştırdı bana: Biraz Demet, biraz Hadise, biraz da Aleyna...

*

- Benjamin Button’ın tuhaf öyküsünün Türkiye’de yaşanıyor olması şaşırtıcı değil mi?

*

- “Her dem yeniden doğarız / Bizden kim usanası” ilahisini söylese bari.

*

- Şarkısını gerçeğe dönüştürmüş: “Şimdi gel gör beni / Bambaşka biri.”

AZERBAYCAN / ERMENİSTAN BARIŞININ KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ

KAZANANLAR:

- AZERBAYCAN: ABD yaptırımları son buluyor.

- ERMENİSTAN: Türkiye sınırının açılma ihtimali doğdu.

- TÜRKİYE: Zengezur açılıyor.

- ABD: Hiçbir barışı sağlayamayan Trump, ilk barışına kavuşmuş oldu.

KAYBEDENLER:

- İRAN: Ağlayıp duruyor.

- RUSYA: Putin çok öfkeli ama soğukkanlılığını korumaya çalışıyor.

GAZZE İÇİN YÜRÜMEK

Önceki gün Gazze için yürüyüş yapılan yerler:

*

New York... Londra... Madrid... Yemen... Stock- holm... Kuala Lumpur... Paris... Amsterdam...

*

Ve tabii ki İSTANBUL.

Beyazıt’tan Ayasofya’ya bir insan seli oluştu. On binler, soykırımı lanetledi. Avustralya’daki insanlık yürüyüşünün devamı gibiydi.

*

Hiç kimse küçümsemesin bu yürüyüşleri.

Şu anda bu yürüyüşler dışında...

İsrail’in soykırımcı yönetimini...

Kudurtan, öfkelendiren, bunaltan, şaşırtan başka bir şey pek yok.





DEĞİNMELER

- İsrail’i en mutlu edecek olay: Gazze’deki soykırım yüzünden Beştepe’nin önünde toplanılıp Erdoğan’ın protesto edilmesi.

*

- Devlet Bahçeli dendiğinde benim aklıma artık sadece şu niteleme geliyor: Türkiye’nin barıştırıcı gücü.

*

- Ömer Fatih Sayan öyle ikna edici konuşuyor ki... İnsan “Bu zamana kadar niye sustu?” diye kızıyor.

*

- Hakan Fidan “Açlığa mahkûm ettiği, öldürdüğü insanların kanı Netahyahu’yu boğacak” demiş. Çok güzel demiş.

*

- En sert biçimde eleştirmek için cuma hutbelerini bekleyenlerin olduğuna iddiaya da girerim, yemin de ederim.