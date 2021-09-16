Resul Tosun’un çıkardığı yapay laiklik tartışması

Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
*
- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
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- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
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- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
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Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
*
Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
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Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
*
Bir yönünde...
Bir hâkimi öldürmüş, sevdiği kadının kafasının üstüne bardak koyup nişan almış, alkollü araç kullanarak bir çocuğun ölümüne neden olmuş... Kısacası şiddete meyyal maço bir adam var.
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Bir yönünde ise...
Türk sinemasının yüz akı sayılabilecek filmler çekmiş, uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiş, sinemanın yıldızı bir sanatçı var.
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Bu
Çok saçma! Çok komik!
Çok kibirli! Çok tatsız!
Çok anlamsız! Çok ilkel!
Çok gereksiz! Çok bayat!
“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok.”
Bu açıklamadan ben şu dört sonucu çıkardım:
*
BİR: Meral Akşener, İmamoğlu’nu övünce, “Akşener, İmamoğlu kartını masaya sürdü” yorumları yapılmıştı. İmamoğlu, bu kıskaçtan kendini kurtarmak istiyor.
*
İKİ: İmamoğlu, bu açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben senin önünde engel olmam, sen adaysan benim bir çıkışım olmaz” mesajı veriyor.
*
Gönderilirse... Kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek.
*
İstifa ederse... Yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak.
İşte tam da bu nedenle “Başarısızlık bana aittir” demesine rağmen...
Bırakıp gitmiyor, gidemiyor.
*
Şenol Güneş
“Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.”
*
Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
*
Fevzi notları geçti:
*
50’ye yakın kadın, Taliban karşıtı gösteri yapıyor. Silahlı Taliban milisleri, durumdan hoşnut değil. Göstericileri dağıtmaya çalışıyorlar. Fakat kadınlar, milim kıpırdamadan gösterilerine devam ediyor. Ta ki Taliban şiddeti ortaya çıkıncaya kadar.
*
Mitingi aşı karşıtları düzenliyor.
Abdurrahman Dilipak da konuşmacılar arasında.
*
Bu mitingde...
Devasa bir pankart açmak lazım.
Üzerine dev harflerle şunlar yazan bir pankart:
*
-
Bizim memlekette bazıları, “Taliban kafalı tipler geliyor, eyvah bunlar bizi Talibanlaştıracak” diye telaşlanıyorlar.
*
Ben hayatımda bu kadar özgüvensiz bir yaklaşım görmedim.
Taliban korksun, biz niye korkuyoruz ki!
*
Afganistan’dan buraya gelenlerin tümü Taliban zihniyetli olsa bile bir şey olmaz.
*
Olsa olsa şöyle şeyler olur:
Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a “Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?” demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp “Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?” diye cevaplamış.
Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı.
*
“Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim:
*
“Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...”
İZMİR MARŞI’NI BİLE KUTUPLAŞMA KONUSU HALİNE GETİRMEK
Bir sonraki 30 Ağustos’ta...
- Ya 30 Ağustos konulu hutbe okutmayın.
- Ya da okuttuğunuz hutbede Atatürk’e yer verin.
*
Çünkü Atatürksüz 30 Ağustos...
- Alparslansız Malazgirt gibidir.
- Osman Beysiz
Ana muhalefet partisinin liderine yönelik sergilenen apaçık bir nezaketsizlik karşısında hepimiz ortaklaşıp “Bu bir nezaketsizliktir” diyemiyoruz.
*
Artık Türkiye’de...
Ana muhalefet lideri, bir yalan haber üzerinden iktidarı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve o lider, haberin yalan çıkmasını hiç mesele etmiyor.
*
Artık Türkiye’de...
Şeytanlaştırma tek taraflı işleyen bir mekanizma değil. Bütün taraflar, birbirlerini şeytanlaştırıyor.
*
Klasik köşe yazarlığının en klişeleşmiş cümlelerinden biridir bu.
*
Eski üstatlarımız, nedense yıllık izinlerinin tamamını asla kullanmazlardı.
Mutlaka “bir bölümünü” kullanırlardı.
*
“Üstatlara saygı” adına...
Ben de bu klişeyi kullanarak...
Yazılara kısa bir süre ara veriyorum.
Şiir yazardı. Şairdi yani.
Siyasete girdi. Milletvekili oldu.
*
Hiç unutmuyorum:
Bir sohbet sırasında bir trafik polisiyle yaşadığı bir olayı anlatmıştı.
- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?
- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?
- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?
Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.
*
Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...
- Sergilediği şefkatle...
- Ortaya koyduğu insanlıkla...
Şunu diyor:
*
- Dini herkes benim gibi yorumlayacak.
- Dinden herkes benim anladığımı anlayacak.
- Benim dinden çıkardığım kurallara herkes uyacak.
- Dini başka türlü yorumlamak yasak.
*
Laiklik
ÇİN GÖRÜŞÜYOR: Sıfır çekinceyle hareket ediyorlar. Çıkarlarına bakıyorlar. Vızır vızır görüşüyorlar. Ellerinden gelse Kabil / Pekin arasına metro yaparlar.
*
AVRUPA GÖRÜŞÜYOR: Taliban’la işbirliği kararı alıyorlar. Görüşüyorlar. Kamuoylarını yatıştırmak için ise “İnsan haklarına saygı” şartı koşuyorlar.
*
RUSYA GÖRÜŞÜYOR: Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’da Taliban heyetini ağırlıyor. Gururla poz vermeler falan. El altından, el üstünden sürekli görüşüyorlar.
*
İRAN GÖRÜŞÜYOR: Anında vaziyet almış durumda. Sünni falan demeden takır takır görüşüyor İran. Saman altından su yürütüyor.
*
Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.
*
Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.
Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.
*
Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.
*
Resul Tosun’un çıkardığı yapay laiklik tartışması
1990’larda “Laiklik elden gidiyor” denilerek...
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
*
Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
*
Ama bu kez tartışmayı başlatan isim AK Parti’de bir süre milletvekilliği yapmış Resul Tosun isimli zat.
*
Nasıl başlattı Resul Tosun bu tartışmayı?
Şu şekilde başlattı:
“Laiklik anayasadan çıkarılabilir” gibi bir söz etti.
*
Birkaç gündür Cumhur İttifakı, iki koldan Resul Tosun’un bu yaklaşımıyla hemfikir olmadığını anlatmaya çalışıyor.
*
Bknz: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in konuyla ilgili açıklaması.
*
Bknz: MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin konuyla ilgili çıkışı.
*
1990’larda başlatılan yapay laiklik tartışmalarının amacı ve hedefi belliydi:
Refah Partisi’nin yükselişini durdurmak ve Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmak.
*
İyi ama 2021 yılının eylül ayında...
Bu yapay mı yapay, bayat mı bayat tartışmayı başlatan Resul Tosun’un amacı nedir, ne yapmak ve nereye varmak istemektedir?
*
Eğer amacı isim yapmak, gündeme gelmek, dikkat çekmek ise yapay laiklik tartışması başlatmak yerine...
“Aşı yaptıranlar maymun olabilir” ya da “Aşı yüzünden dört kulaklı, beş gözlü çocuklar doğabilir” falan diyemez miydi?
Hiç değilse Maltepe’de miting yapma hevesine kapılacak kadar kendisine taraftar bile toplardı.
*
Bknz: Abdurrahman Dilipak.
KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN ŞARKI / TÜRKÜ SEÇİMİ
Z adı verilen tuhaf kuşağı kafakola almak için çeşitli atraksiyonlar yapıyor CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu.
Bu kapsamda en son Spotify’dan bir yol şarkıları listesi hazırlamış ve “Sevgili Gençler” diyerek hazırladığı listeyi gençlere takdim etmiş.
*
Şöyle bir baktım listesine...
Aman Tanrım!
Listeye aldığı tüm türkü ve şarkılar, benim meftunu olduğum türkü ve şarkılar.
*
Selda Bağcan’dan “Magusa Limanı”... Ahmet Kaya’dan “Yorgun Demokrat”... Zülfü Livaneli’den “Yiğidim Aslanım”... Neşet Ertaş’tan “Yolcu”... Musa Eroğlu’dan “Mihriban”... Alpay’dan “Fabrika Kızı”... Yeni Türkü’den “Maskeli Balo”... Cengiz Özkan’dan “Munzur Dağı”... Ahmet Kaya’dan “Turna Semahı”... Müzeyyen Hanım’dan “Kimseye Etmem Şikâyet”... Kazancı Bedih’den “Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar”... Erkan Oğur ve İsmail H. Demircioğlu’dan “Ey Zahit Şaraba Eyle İhtiram”... Ahmet Arslan’dan “Minnet Eylemem”...
*
Liste böyle uzayıp gidiyor.
Bunların tümüne...
Ayılıp bayılırım ben. Bıkmadan dinlerim. Bırakın uzun yolu, kısa yolda bile bunları dinlerim.
*
Ve fakat...
Ne zaman arabada 30 yaş altı bir genç olsa...
“Abi bunlar ne ya? Amma da sıkıcısın ha” diye tepki alırım.
*
Z adı verilen tuhaf kuşağı kafaya almaya çalışmak gibi bir derdim olmadığı için...
Bu tür tepkiler karşısında...
“Sen ne anlarsın müzikten? Dinle de biraz öz kültüründen haberdar ol” diye resti görür, postamı koyarım.
*
Sözün özü şudur:
Kemal Kılıçdaroğlu, bu listeyle beni etkileyebilir.
Ancak V, Y, Z, Ğ gibi kuşakları etkileme şansı sıfırdır.
BİR AŞI KARŞITIYLA TARTIŞMAYA BAŞLARKEN ŞÖYLE ŞEYLER SÖYLEYİN
Benim de aşı karşıtı arkadaşlarım var.
*
Benim de Maltepe’ye mitinge giden arkadaşlarım var.
*
Benim de PCR testine düşman arkadaşlarım var.
BİN AŞI KARŞITINA BEDEL TEK BİR HABER
Tek bir “Aşı olmamakta inat etti, hayatını kaybetti” haberi... Bin Abdurrahman Dilipak’a bedeldir.
*
Tek bir “Aşı olmadığım için çok pişmanım” haberi... Bin tane Maltepe mitingine bedeldir.
*
Tek bir “Keşke aşı olsaydım da bu hallere düşmeseydim” haberi... Bin tane maymun açıklamasına bedeldir.
İPHONE 13’E DAİR KISA YORUMLARIM
Bu ne hız abi, daha 12’nin tadını tam olarak çıkaramamıştık.
O kadar paraya orijinal kasa Anadol alırım ben.
*
Gerçi turuncu altın renginde biraz gözüm kalmadı desem yalan olur ama neyse...
*
Yeni telefonda değişim arayanlara şaşıyorum, aranan şey değişim değil, statü.
*
Geleneksel böbrek esprileri bu seferki modellerde biraz erken başladı.
TUNÇ SOYER’E BİR TAVSİYE
İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu törenlerinde palyaçolar, sirk gösterileri, abartılı modern sema yorumları falan gözüme çarptı.
Sayın Başkan Tunç Soyer’e tavsiyemdir:
*
Bir festival coşkusu estirmek, bir panayır fırtınası koparmak için yanıp tutuşuyorsunuz gibi bir haliniz var.
Bu hasretinizi gidermek için 9 Eylül’ü bahane etmenize gerek yok.
Düzenleyin şöyle danslı, modern yorumlu, kortejli bir İzmir festivali... Olsun bitsin.