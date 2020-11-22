Reformdan sonra şimdi de Avrupa

İzlediğim bölümde tartışmacılardan biri, programa katılan iktidar muhaliflerine şöyle bağırıyordu:
*
“Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Erdoğan’a biat edeceksiniz. Erdoğan’a ram olacaksınız.”
*
Bunu söyleyen tartışmacı arkadaşımız...
“Erdoğan, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Onu cumhurbaşkanı olarak tanımak, demokrasiye saygının gereğidir” deseydi.
Kimsenin itiraz edemeyeceği demokratik bir ilkeyi anımsatmış olacaktı.
*
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye soruşturma açılmış.
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Olayın aslına faslına baktığımızda ise...
BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...
*
Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...
*
- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.
- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.
- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.
İyi ama bir de Özlem Hoca var.
*
Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.
*
“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.
*
- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.
- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.
İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:
*
- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.
*
- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.
*
- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.
*
Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.
Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...
Sanırsın terörist avlıyorlar!
*
Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.
*
Örneklerle gidelim:
*
Biden, ABD Başkanı olarak...
Tamam... İyi diyorsunuz.
Tamam... Güzel diyorsunuz.
*
Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!
“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.
Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?
Niye anlamıyorsun
- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.
*
- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.
*
- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.
*
- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.
*
Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.
*
Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.
Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.
*
Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.
Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.
*
Ne eksik ne fazla...
Aynı öyle yandık İzmir için.
*
Henüz enkaz altında canlarımız varken...
Ortaya çıkan enkazlar.
Yükselen deniz.
Çaresizlikler.
Şehirden yükselen dumanlar.
Haykırışlar.
*
Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.
*
Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...
Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...
Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...
Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...
Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...
Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...
Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...
Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...
Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.
*
Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.
Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.
*
Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.
*
Olay şöyle cereyan etmiş:
Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”
*
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:
“Konuyu araştıracağım.”
*
Bir süre sonra...
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:
Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
*
Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
*
İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
*
Reformdan sonra şimdi de Avrupa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform bombasının ardından şimdi de Avrupa bombasını patlattı.
Söylediği en net şekilde şu:
*
“Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz”.
*
Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil.
Çekincelerini de sıralıyor:
*
“Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz”.
*
Erdoğan’ın bu sözlerinden benim anladıklarım şunlardır:
*
- Demek ki... Son günlerde gündeme gelen reform işi, sandığımızdan çok daha ciddi ve söylemde kalmayacak.
*
- Demek ki... Avrupa’yla eşit ve medeni düzlemde ilişki kurma arzusu var ve bu arzunun gerçekleşmesi için yapıcı bir tutum alınacak.
*
Bu yaklaşım karşısında...
Ne iktidar yanlılarının “Şimdi nereden çıktı bu” şaşkınlığını yaşıyorum ne de iktidar muhaliflerinin “Demek ki çok sıkıştı, bu saatten sonra olmaz” mızmızlanmasına kayıyorum.
Hissettiğim şey sadece şu:
Arzuladığım yola girilmiş olunmasının keyfi ve huzuru.
REFORM MIZMIZLANMASI
MUHALİF çevrelere bakıyorum:
Genelde reform söyleminden, Avrupa’ya yönelmeden mutlu olmuyorlarmış gibi bir havaları var.
*
Yanlış anlaşılmasın.
- Kuşkular tabii ki vurgulanacak.
- Reformun gecikmiş olmasına tabii ki dikkat çekilecek.
- “Bu zamana kadar neredeydin” tarzı eleştiriler tabii ki olacak.
- Değişimin maksadı ve niyeti sorgulanacak.
Bunlar tabii ki olacak.
*
Ama bunlar olduktan sonra...
Söylenmesi gereken son söz şu olmalıdır:
*
“Hadi yapın şu reformları! Geç bile kaldınız! Zaten bizim de öteden beri istediğimiz şey bu! Avrupa’ya yönelmeniz de iyi. Somut adımları görelim. Takipçisiyiz! Bekliyoruz!”
*
- “Senden gelecek reformu bile istemiyorum” noktasında durmak...
- Muhaliflik adına reformu bile elinin tersiyle itmek...
- Avrupa’ya yönelmeyi, sadece “Dün öyle demiyordun ama” diye karşılamak...
- Teşvikçi olmak yerine sürekli bir mızmızlanma hali içinde olmak...
Yapıcı olmayan ve umut vermeyen bir siyasi nihilizmden başka bir şey değildir.
BENİ ÇILDIRTAN ŞEYLER
- “Aşı çıksa da maske takmaya devam edeceğiz. Aşı da kurtarmaz” vurgulu her türlü açıklama.
*
- Sürekli gözü dışarıda olan tiplerin, “Kapanalım, hem de tam kapanalım” diye etrafı velveleye vermesi.
*
- Her olguyu en olumsuz tarafından alanların, “Bu kısıtlamalardan hiçbir şey çıkmayacak” diye ahkâm kesmesi.
HEYKEL DE HEYKEL
HEYKEL alerjim yok.
Ama kişilerin hiçbir soyutlamaya yer vermeden betondan bire bir heykelini yapmanın, tüm dünyada fena halde demode bir şey olduğunun farkındayım.
Artık birini öveceğimiz zaman, “Heykeli dikilecek adamsın” bile demiyoruz. O derece yani.
*
Buna rağmen bizim CHP’li belediyeler, bu modası geçmiş heykel sevdasından bir türlü vazgeçmiyorlar.
En son İstanbul’da sağlık çalışanları adına diktikleri heykel, bu sevdanın son dışavurumu.
*
“Bunlar heykel dikmekten başka bir iş bilmezler” deniliyor ya...
Galiba “Evet, kardeşim. Biz heykel dikmekten başka bir şey bilmeyiz. Var mı diyeceğiniz” diye meydan okuyorlar.
*
Başka bir rasyonel açıklama bulamadım.
SADIK GÜRBÜZ
HAKKI teslim edilmemiş sanatçılarımızdandır Sadık Gürbüz.
Oysa türkülerimizi otantik aslına sadık kalarak yeniden yorumlama alanında ilk atılımı yapan öncüdür o. Kadife gibi sesi vardır. Tarzını yansıttığı türküyü, kendisinin kılmasını bilir.
*
Dün bir televizyon ekranında görünce kendisini... Acayip mutlu oldum.
KEŞKE HAYAT BU KADAR BASİT OLSAYDI ÖYKÜ KARDEŞ
ŞÖYLE demiş Öykü Gürman:
*
“Babam ateistti. İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık, bencillik getirir. Babam da öyleydi”.
*
Buradan Öykü Gürman’a seslenmeyi vazife biliyorum:
*
Keşke mesele senin dediğin gibi net, basit, sade ve çelişkisiz olsaydı Öykü kardeş. Şu hayatta her şey ne kadar da anlaşılır olurdu. Hiç kafamız karışmazdı.
Ama maalesef, hayat bu kadar sade ve anlaşılır değil Öykü kardeş.
*
Bazen inançlı birinin destansı vicdanıyla karşılaşırken inançsız birinin zalim bencilliğine toslarsın hayatta... Bazen bir bakmışsın ateist biri, merhamet abidesi gibi yükselirken inançlı olduğunu söyleyen şahıs bencilliğe zirve yaptırmış.
Bunun daha inanç ile inançsızlık arasında gidip geleni var.
*
Bu yaman çelişkiler, koca Dostoyevski’ye bile acılar içinde kıvranarak ciltlerce kitaplar yazdırmıştır Öykü kardeş. Karamazov Kardeşler, Raskolnikovlar falan... Hep bu muazzam karmaşıklıktan çıkmış.
*
Keşke mesele senin dediğin gibi köşeli ve çerçeveli olsaydı... İşimiz çok kolay olurdu Öykü kardeş çok.
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