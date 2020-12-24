Rakı sofrasında genç bir kadına sarkıntılık eden Mevlevi dedesi kimdir?

- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.
- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.
- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.
- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!
- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.
- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.
-
Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.
*
- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.
- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...
Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...
*
Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...
Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...
- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?
Şöyle diyor Sofuoğlu:
*
“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”
*
Tanımam, etmem.
*
Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.
Bu konuşmada İhsan Şenocak...
Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.
Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.
Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.
Küçücük çocukların terör örgütü saflarında savaştırıldığının fotoğraflarını gösterdiğinde...
“Lanet olsun bunu yapanlara” demek yerine...
Anında savunmaya geçip Soylu’ya tepki gösterdiler ya...
*
İşte bu nedenle...
- Hiçbir laf atmayı karşılıksız bırakmadı. Laf atanlara karşı çok sertti. Hedefinde HDP sıraları vardı. Vurdukça vurdu. Sıkıştırdıkça sıkıştırdı.
*
- Bende şöyle bir şey olur: Çok sinirlenirsem asla hazırcevap olamam. Tutulup kalırım. Şunu fark ettim ki... Soylu, benim tam tersim.
*
Hemen açtım sonuçları.
Ve özellikle araştırmanın “AŞI” bölümüne odaklandım.
*
OPTİMAR, halkımıza sormuş:
“Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de... Aşı, 10 gündür el altından AK Partili siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere yapılmaya başlandı bile.”
*
İddia doğru mudur, eğri midir? Bilmiyorum.
Hasan Ali Toptaş olayı, büyüyerek devam ediyor.
*
“Tacizci” suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü romancı Hasan Ali Toptaş’ın başı, gerçekten belada.
Kendisine verilen ödüller geri alınıyor, kitaplarını yayınlayan yayınevleri sözleşmeleri iptal ediyor, kadın yazarlar tepki üstüne tepki koyuyor.
Ve tabii edebiyat dünyası resmen şokta!
Nasıl şokta olmasın!
“İkinci Orhan Pamuk”
Koşullara şöyle bir bakalım:
*
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... En başta kendi parti tabanında büyük bir isyan çıkacak.
Gül’ü ya da Babacan’ı aday yapsa... Muharrem İnce’nin aday olarak tüm oyunu bozması söz konusu olacak.
*
İmamoğlu ya da Yavaş’ı aday yapsa... İstanbul ya da Ankara’nın elden gitme durumu olacak.
*
HELİKOPTER motoru yapmışız.
Canlı yayınlanan törende “sabotaj” kelimesi telaffuz edilince ve motorun çalışmama ihtimali belirince...
“Devrim otomobilleri gibi olacak” diye...
Bazıları öyle heyecanlandılar, öyle havaya girdiler, öyle enerji doldular ki...
İyi bir film için ne gerekiyorsa vardı.
Hem de fazlasıyla...
*
“AKP ile birlikte hayata geçirilen gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için yeniden kadro açıldı.”
*
Niye “gerici” diyorlar?
İşin içinde dine dair bir şey var ya...
Ondan dolayı.
*
Bütün demokratik ülkelerin ordusunda var aslında bu
ÇİN AŞISININ YÖNTEMİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ
SORU: Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?
FAHRETTİN KOCA: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.
*
SORU: Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?
FAHRETTİN KOCA: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...
*
Çok nettir, çok basittir, çok yalındır.
Dün de aynıdır. Bugün de aynıdır.
*
Bu tür olaylar karşısında şunu söylerim:
*
Koskoca bir partide ya da koskoca bir dernekte...
Bir partilinin ya da bir dernek mensubunun...
Yaptığı aşağılık eylem, bütün partilileri ve bütün dernek mensuplarını...
Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı.
*
Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.
*
Rakı sofrasında genç bir kadına sarkıntılık eden Mevlevi dedesi kimdir?
17 Aralık’ta Şeb-i Arûs nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Türkçe Mevlevi ayini”, büyük tepki çekti.
Dünyaca ünlü neyzenimiz Kudsi Erguner, bu ayinle ilgili şu hükmü veriyor:
*
“Türkçe Kuran, naat ve ayinin okunduğu bu gösteri, dini, tasavvufi ve Mevlevi geleneklere tamamen aykırıdır.”
*
Peki kimdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen ayinin arkasındaki isim?
*
“EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” adlı bir vakıf.
Vakfın kurucusu ve onursal başkanı, kendisini “Hasan Dede” olarak niteleyen Hasan Çıkar. Çıkar’ın 2 yıl önce vefat etmesinin ardından vakfı takipçileri yönetmeye başladı.
*
Hasan Çıkar’ı en iyi tanıyan isimlerden biri Kudsi Erguner.
Ben onun yazdıklarından öğrendim Hasan Çıkar adlı şahsın kim olduğunu.
KUDSİ ERGUNER ANLATIYOR: YOLDAN ÇIKMIŞ BİRİ
KUDSİ Erguner’in kaleminden Hasan Çıkar.
Birlikte okuyalım:
“80’li yılların sonunda Sicilya’da Sagesta Antik Tiyatrosu’nda organize ettiğim bir Mevlevi ayini gösterisi için bir postnişin ararken... Nezih Uzel bana Kapalıçarşı’da Üsküp Mevlevihanesi’nden olduğunu iddia eden Hasan Çıkar’a rastladığını ve onun bu görevi üstlenebileceğini telefonla bildirdi.
Nezih’in evinde yapılan ilk provada Hasan Bey’in o güne kadar hiç sema görmediği ortaya çıkmış ve ona ivedilikle Mevlevi ayinin usul ve erkânını öğretmiştik.
Buna o seyahate katılan genç semazenler de şahit olmuştu.
Hasan Çıkar
Sicilya yolculuğu sırasında...
Bekir Sıtkı Sezgin, Recep Birgit, Hafız Kemal, Yusuf Gebzeli beylerin hazır olduğu bir sohbette...
Hasan Çıkar’ın ‘Mevlevilikte namaz yoktur’ benzeri saçmalıklar söylemesi hepimizin yüreğine indirdi. ‘Eyvah! Bu adamı nereden başımıza saldık’ diyerek pişman olduk ve Nezih Uzel’i sorumlu tutarak sitemde bulunduk.
İstanbul’a dönüşte Hasan Çıkar’ın Celalettin Çelebi’den hilafet alarak Üsküdar Mevlevihanesi’ne yerleştiğini ve ‘EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları’ adıyla bir vakıf kurarak etrafına derviş topladığını duyduk.
Gösteri için ortaya çıkardığımız ve eğittiğimiz adam, bir anda kendisini şeyh ilan etmişti.
Televizyonda rakı sofrasında, uygunsuz bir halde genç bir hanıma sarkıntılık ederken görüntülenen bu zat, bir meclisinde ‘Bizim meclisimizde şeytan yoktur’ diyerek Kuran-ı Kerim kıraatinde euzübesmelenin okunmasını istemeyecek kadar yoldan çıkmıştır.”
KUDSİ ERGUNER KİMDİR?
Uluslararası üne sahip neyzenimiz.
Klasik Osmanlı ve tasavvuf müziği alanında en yetkin isimlerdendir.
Çıkardığı albümlerle ve verdiği konserlerle geleneksel müziğimize evrensel bir boyut kazandırmıştır.
Dedesi Süleyman Erguner, büyük neyzendir. Yahya Kemal’in “Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler” şiirini bestelemiştir.
Kendisini klasik sufi düşüncesini öğretmeye adamıştır.
Geleneksel müzikler alanında Hindistan, Pakistan, Afganistan, Japonya ve Kuzey Afrika ülkelerinde inceme ve çalışmalar yapmıştır.
Dünyaca ünlü birçok müzisyenle ortak çalışmalara imza atmıştır.
CAVİT ÇAĞLAR’A YAZDIĞIM O MEKTUBU HATIRLAYALIM
TELEVİZYONCULUK işine giriyordu Cavit Çağlar.
Daha girmeden de bin türlü tartışmanın göbeğinde kalmıştı.
*
Tam o sırada kendisine bir açık mektup yazmıştım.
Şöyle demiştim mektubumda:
“Sevgili Cavit Çağlar Bey...
Dertsiz, tasasız, gamsız, kasavetsiz günler geçiriyordun, ne güzel! Yazları Bodrum’da, kışları İstanbul’da günde 15 bin adımı geçen yürüyüşler yaptığın ve yürüyüşlerinden elde ettiğin rakamları dostlarınla iftiharla paylaştığın harika günler. Borçlarını falan ödemiş, sonsuz rahatlamış, işine gücüne bakıyordun. Yahu Cavit Bey, nereden çıktı bu haber kanalı kurma işi?
Bak, daha başlamadan, şimdiden bin türlü dedikodunun tam göbeğindesin. ‘Tarafsız olacağım’ diyorsun, ‘Taraflı olacağını ilan etti’ diyorlar. ‘İmamoğlu’yla bir ilgim yok’ diyorsun, ‘Kesin İmamoğlu var arkasında’ diyorlar. ‘Muhaliflik yapmayacağım’ diyorsun, ‘Nevşin ne alaka o zaman’ diyorlar. Diyorlar da diyorlar. Diyecekler de diyecekler. Cavit Bey, seni pek severim bilirsin. Ama günü zamanı geldiğinde... ‘Nereden girdim ben bu işe’ diye dertlenecek birini aradığın zaman sakın bana gelme... Çünkü sana ‘Girerken bana mı sordun?’ derim. Seni pek sevsem de bunu derim. Ona göre.”
*
Son gelen haberlere göre Cavit Bey, pes etmiş. Bırakmış bu işi. Kapatıyormuş televizyonu. Bir ay bile dayanamamış. Bin türlü dedikodu var medya piyasasında bu kapanmayla ilgili. Kimi öyle diyor, kimi böyle diyor.
*
Çok üzüldüm.
Cavit Bey için değil.
Çünkü ona demiştim ben yaşayabileceklerini.
Ben asıl o televizyonda çalışan arkadaşlarım için üzüldüm.
Umarım onlara yeni bir kapı açılır.
GIPTA ETTİĞİM TİPLER
Şöyle bir temiz hava alayım diye sokağa çıkıp yarım saat dolaşmaya asla üşenmeyenler.
*
Aşı karşıtı olup aşı konusunda Mehmet Ceyhan Hoca’ya had bildirmeye yeltenecek kadar cüretkâr olanlar.
*
Telefonunu evde bırakıp saatlerce telefonsuz kalmaya cesaret eden cengâver, babayiğit ve yiğit insanlar.
*
Plansız, programsız, rezervasyonsuz... Her an uzun yolculuğa çıkmaya kendilerini hazır hissedenler.
*
İzlediği dizideki tiplemelerden halasının oğlundan ya da teyzesinin kızından söz eder gibi söz edenler.
*
Büyük şehirlerdeki popüler ortamlarını “küt” diye bırakıp bir balıkçı kasabasına yerleşmeye karar verenler.
ORHAN KURAL
Kafayı Cem Yılmaz’a takmasıyla...
Afacan bir çocuk gibi konuşmasıyla...
Çalakalem bir gezgin oluşuyla...
Bazı konuları takıntı hale getirmesiyle...
Arabadan çöp atanın çöpünü arabaya geri atmasıyla...
Çevreciliğiyle başına dertler açmasıyla...
Haber olmayı her türlü başarma yetisiyle...
Benim için her zaman sempatik, enteresan, değişik, farklı, gülümseten bir hoca olmuştur Prof. Dr. Orhan Kural.
*
Korona belasından kaybettik kendisini. Allah rahmet eylesin.
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