Rakı sofrasında genç bir kadına sarkıntılık eden Mevlevi dedesi kimdir?

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi, haberi şöyle vermiş:

“AKP ile birlikte hayata geçirilen gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için yeniden kadro açıldı.”

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Niye “gerici” diyorlar?

İşin içinde dine dair bir şey var ya...

Ondan dolayı.

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Bütün demokratik ülkelerin ordusunda var aslında bu