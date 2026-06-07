 Rahmi Koç bu işi nasıl toparlar

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Kürt kadınlarının iffetine dil uzatan bir fıkra.

*

Tepkiler çığ gibi.

- AK Parti’nin sözcüsü Ömer Çelik’ten kınama geldi.

- DEM Parti’nin önemli isimleri açıklama üstüne açıklama yaptı.

- Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma açıldığını duyurdu.

- Toplumun her kesiminden Rahmi Koç’a tepkiler çığ gibi.

*

Peki Rahmi Koç ne yaptı?

Şu açıklamayı yaparak özür diledi:

*

“Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla. Rahmi Koç.”

*

Peki bu kurtarır mı? Ne yazık ki kurtarmaz.

*

Benim Rahmi Koç’a bir tavsiyem var.

Şöyle bir özür metnini paylaşsın:

*

“Çok büyük bir münasebetsizlik yaptım. Resmen halt ettim. Anlattığım fıkrayla Kürt kadınlarının iffetine dil uzattım. Başta Kürt kadınları olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum. Beni affetsinler. Saygılarımla. Rahmi Koç.”

*

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Ardından da bu özür metnini Kürtçeye çevirtip paylaşsın.

*

Kesin, sonuç alıcı, net bir toparlama olur mu bilmem ama bir yumuşama getireceğine eminim.

KOÇ’UN ÖZRÜ NEDEN YETERSİZ

- Cinsiyetçiliğe hiç değinmiyor.

- Kürt kelimesini kullanmıyor.

- Kadınlara yönelik bir özür yok.

- Geçiştirici bir yaklaşım var.

- Kendisiyle sahici biçimde hesaplaşmıyor.

- Yıktığını tam olarak onaramıyor.

Rahmi Koç

ADALET BAKANI İŞTE BÖYLE OLMALI

BU toplumda yılların algısı şudur:

*

Zenginlerin en zengini olursan yargı sana hiçbir şey yapmaz, yapamaz. Dokunulmaz olursun.

*

Adalet Bakanı Akın Gürlek, savcılığın Rahmi Koç hakkında başlattığı soruşturmayla ilgili olarak yaptığı paylaşımla...

İşte bu algıyı yerlere çaldı.

*

Ülkenin Adalet Bakanı olarak adaletin terazisinin...

- Servete...

- Unvana...

- Statüye...

Bakmayacağını haykırdı.

Akın Gürlek

ÖZGÜR ÖZEL NEDEN ÖNDE KILIÇDAROĞLU NEDEN GERİDE

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- ÇÜNKÜ biri yürürken diğeri duruyor.

- ÇÜNKÜ biri anlatırken diğeri susuyor.

- ÇÜNKÜ biri halkın içindeyken diğeri dört duvar arasında.

- ÇÜNKÜ biri diğerini suçlarken diğeri suçlamalara yanıt vermiyor.

- ÇÜNKÜ birinin arkasında kitle varken diğerinin arkasında kitle yok.

- ÇÜNKÜ biri CHP kitlesine umut verirken diğeri umut veremiyor.

- ÇÜNKÜ biri genel başkan gibi davranırken diğeri müdür gibi davranıyor.

Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

BİR NUMARALI ÖZGÜR ÖZELCİ: BÜLENT ARINÇ

- Yaptığı her yorum Özgür Özel’den yana.

- Her fırsatta Özgür Özel’le temasta.

- Özgür Özel’in hukukunu en çok o koruyor.

*

Ben Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı olsaydım...

“Arınç iyi ki bizden yana değil” diye şükrederdim.

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ŞÖHRET AFETTİR AMA KÜRESEL ŞÖHRET MUTLAK AFETTİR

MICHAEL Jackson’ın nasıl bir kişilik olduğunu öğrenmek istiyorsanız...

Vizyona giren filmini değil, pedofili suçlamasıyla adliyede boğuşmasının belgeselini izleyin.

*

Üç bölümlük belgeseli ben izledim.

Çıkardığım sonuçları yazıyorum:

*

- Michael bizim gezegenin insanı değilmiş. Kaf Dağı’nın ardından gelmiş biri gibiymiş.

- Çocukluk evreninden çıkamamış bir türlü. Hep çocukluğa sığınmış, hep çocuk olmuş, hep çocuk kalmış.

- Masalların, animasyonların, çizgi filmlerin dünyasına atmış kendisini. Orada rahat etmiş.

- Bir lunaparkmış hayatı. Malikanesinin bahçesine kocaman bir lunapark inşaa ettirmiş. Orada vakit geçirmiş.

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- Küçük erkek çocuklarla uygunsuz münasebetler içine girmiş. Tam bir istismar değil yaptığı. Ama uygunsuz.

- Marazi bir cinselliği olmuş adamın. Arızalı, hastalıklı, tuhaf bir cinsellik. Malikanesinden yayılan hava böyle bir hava.

*

Belgeseli izleyip bitirince şöyle dedim:

*

Şöhret afettir. Muazzam küresel şöhret ise mutlak afettir.





AZİZ YILDIRIM İLE HAKAN SAFİ ARASINDAKİ FARKLAR

- AZİZ YILDIRIM’ın şarkısı: “Bir efsaneydi, bir efsaneydi.” / HAKAN SAFİ’nin şarkısı: “Neşeli gençleriz biz.”

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- AZİZ YILDIRIM’ın taktiği: Az ve öz vaat. / HAKAN SAFİ’nin taktiği: Vaatlerde elini korkak alıştırma.

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- AZİZ YILDIRIM’ın kozu: Sempatik kızı Yaz. / HAKAN SAFİ’nin kozu: Enerji ve dinamizm içeren fotoğrafları.

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Aziz Yıldırım

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- AZİZ YILDIRIM’ın imajı: Yıllların beslediği karizma. / HAKAN SAFİ’nin imajı: Karizmaya kendini ezdirmeyen ödünsüzlük.

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- AZİZ YILDIRIM’ın beklentisi: Eski güzel günlerin hatırına destek. / HAKAN SAFİ’nin beklentisi: Yeni güzel günler hatırına destek.

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- AZİZ YILDIRIM’ın sembolü: Kocaman bir puro. / HAKAN SAFİ’nin sembolü: Jilet gibi takım elbise.





Hakan Saf