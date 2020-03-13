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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Radikal önlemlerden kaçınmamak gerekiyordu

13 Mart 2020

“İtalya bu işi neden beceremedi?” sorusunun en temel yanıtlarından biri de şu:

Zamanında radikal önlemler almaktan kaçındıkları için.

*

- Okulları tatil etmede geç kaldılar mesela...

- Etkinlikleri iptal etmekte geç kaldılar mesela...

Radikal önlemlerden kaçınmamak gerekiyordu

Ve şimdi bu gecikmenin bedelini ödüyorlar.

*

Mücadeleyi şu ana kadar gayet iyi yöneten Türkiye, bu aşamadan sonra radikal önlemler alma konusunda tereddüde düşmemeli.

*

Bu açıdan okulların tatil edilmesi ve futbol maçlarının seyircisiz oynanması kararları son derece yerindedir.

*

Radikal önlemlere başvurmak için virüsün yaygınlaşmasını beklememek gerekir.

Çünkü o zaman geç kalınmış oluyor.


ECE ÜNER, NAMAZ, AHLAK, BEŞ VAKİT, 24 SAAT FALAN

KORONA fırsatçılarının haberini ekrana getiren haber sunucusu Ece Üner, haber bittikten sonra fırsatçılara ekrandan şöyle seslenmiş:

*

“Namaz beş vakit, ahlak 24 saat farzdır.”

Radikal önlemlerden kaçınmamak gerekiyordu

*

Namaz kıldığı halde ahlaksızlık yapanlar var, doğru! Dinin ahlak boyutunu bir tarafa bırakıp sadece şekle abananlar var, doğru! Namaza niyaza odaklanıp yalana dolana sarılanlar var, doğru! Bir dinleri olduğu için ahlaka gerek duymayanlar var, doğru!

*

Bunların hepsi doğru ama benim anlamadığım husus şu:

“Namaz kılıyorsunuz ama asıl ahlaklı olmanız lazım” diyerek korona fırsatçılarına laf sokan Ece Üner’in elinde...

Fırsatçıların günde beş vakit namaz kıldıklarına dair bir veri mi var?

*

Ne yani?

Hem fırsatçılık yapıp hem de namazdan niyazdan uzak olmak söz konusu olamaz mı?

O korona fırsatçısı sahtekârların, dinden diyanetten uzak kimseler olma ihtimali yok mu?

*

Bizdeki seküler kesimlerde...

Öteden beri...

Ahlaksızlık yapanların, sahtekârlık yapanların, fırsatçılık yapanların alayının namazında niyazında insanlar olduğu yönünde...

İnsaftan, vicdandan, terbiyeden ve ahlaktan yoksun çok yerleşik bir önyargı vardır.

*

O çirkin önyargı, galiba Ece Üner’de de var biraz.

Ne hazin! Ne ayıp! Ne kötü!


ATEŞ KARA HOCA’YI TAKDİMİMDİR

GEÇEN akşam Tarafsız Bölge’de sorularımızı cevapladı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara...

*

- Hiçbir sorudan kaçmadı.

- Her soruya doyurucu cevaplar verdi.

Radikal önlemlerden kaçınmamak gerekiyordu

- Bilmediği konularda “Bilmiyorum” dedi.

- Bilimsel ölçülerden zerre şaşmadı.

- Meselenin her yönünü vurgulamaktan kaçınmadı.

- Riskleri de dile getirdi, başarıları da...

- Konuya hâkimiyetiyle göz doldurdu.

- Ülke ülke örnekler verdi.

*

Kendisini dinledikçe...

Hem “Koronavirüs Bilim Kurulu”na...

Hem de yetkili makamların konuya yaklaşımındaki ciddiyete...

İnancımız arttı.

*

Ateş Hocalar var olsun, sağ olsun.



BRAVO CHP! BRAVO FAİK ÖZTRAK!

HAH! İşte budur!

*

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti adına yaptığı açıklamada...

Koronavirüse karşı aldığı önlemler nedeniyle...

Radikal önlemlerden kaçınmamak gerekiyordu

Sağlık Bakanlığı’nı takdir etti, Sağlık Bakanlığı’na teşekkür etti.

*

Budur.

Bu kadar basittir.

*

İyi yapılan şeye “iyi” demezsen...

Kötü yapılan şeye “kötü” demenin bir etkisi kalmaz.

*

CHP’nin iyi yapılan bir şeye “iyi” demesi...

Hükümetten çok kendine yarar sağlayacaktır.


KORONA GEYİKLERİ

- Tom Hanks’e bile bulaşan bir virüs, bize neler yapmaz?

*

Radikal önlemlerden kaçınmamak gerekiyordu

- Ronaldo’yu karantinaya alan bu dünya, bize neler yapmaz?

*

- Biz koronayla uğraşırken bizi istila etmeye kalkışan çekirgeler! Adınız kalleş olsun!

*

- Ece Erken’den “Araba aynası kırmak koronaya iyi geliyor” diye bir beyanat gelebilir.



‘P……K’ DEMEK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İMİŞ!

Akit gazetesi, Müjdat Gezen’e “p....k” demiş.

*

Anayasa Mahkemesi de bunu ifade özgürlüğü saymış.

Radikal önlemlerden kaçınmamak gerekiyordu

*

Ayıptır yahu... Yazıktır... Günahtır... 

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