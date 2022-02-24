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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Putin’in ulusuna seslenişini dinlerken
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Putin’in ulusuna seslenişini dinlerken

24 Şubat 2022

Geçen pazartesi akşamı, bütün kanallar Putin’in “Ulusa Sesleniş” konuşmasını canlı yayınladı. Ben de bu konuşmayı dinleyenler arasındaydım. Dinlerken yapıp ettiklerim şunlardır:

Sekiz kere... Esnedim.

Dokuz kere... Dikkatimi kaybettim.

Bir kere... “Bak sen, Lenin’e laf sokuyor” dedim.

Yedi kere... Sıkılıp telefonumu kurcalamaya başladım.

Beş kere... “Bu adam bir acayip” dedim.

Putin’in ulusuna seslenişini dinlerken
Putin, mizah severlerin hedefi olmaktan kaçamamıştı. Ata binerken çekilen pozu da böyle montajlanmıştı.

Dört kere... “Tarihe daldı, çıkamıyor” dedim.

Üç kere... Ne zaman biter diye saatime baktım.

NE YANİ? BİZ DE BÖYLE Mİ YAPALIM?

PUTİN, tarihte olup bitenlerden yola çıkarak...

Ukrayna’yı işgal etmesine haklı gerekçeler ortaya koymaya çalışıyor.

Putin’in ulusuna seslenişini dinlerken

Böyle bir usul söz konusu olacaksa...

Bize de bayağı bir ekmek çıkar.

*

Türkiye olarak biz de...

Şu haritayı ortaya koyarak...

Hak taleplerinde bulunabiliriz.

*

Gerçi bizde doğalgaz yok ama...

Neyse... Neyse...

NE RUSYA’DAN NE UKRAYNA’DAN

TÜRKİYE’nin durduğu yeri Cumhurbaşkanı Erdoğan, gayet net biçimde özetledi.

*

Dediği şu:

*

“Ne Rusya’dan ne Ukrayna’dan vazgeçeriz.”

*

Şu ana kadar Türkiye açısından bundan daha doğru bir yere işaret edildiğine rastlamadım.

Putin’in ulusuna seslenişini dinlerken

28 ŞUBAT’TA 28 BAŞÖRTÜLÜ KADINLA BULUŞMAK

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat’ta 28 başörtülü kadınla buluşacakmış.

*

Olay şu:

Millet İttifakı’nın altı siyasi lideri, en önemli açıklamalarını 28 Şubat gibi “talihsiz” bir günde yapacaklar. “28 Şubat ne alaka, başka gün mü bulamadınız?” falan dendi ya... İşte bu eleştirilere karşı böyle bir formül geliştirmişler.

*

Bu formül nasıl bulunmuştur?

Sanırım şöyle:

*

Kılıçdaroğlu, danışmanlarına...

Yaptık bir hata... Hemen bunu telafi edecek parlak bir çıkış bulun” demiştir.

*

Danışmanlar da iki hafta geceli gündüzlü mesai harcayarak...

“28 Şubat’ta 28 başörtülü kadınla buluşma” formülünü bulmuşlardır.

*

Pek parlak bir buluş sayılmaz.

Ama haksızlık da yapmayalım sayın danışmanlara.

*

28 Şubat gibi bir tarihin seçilmesinin lüzumsuzluğunu kurtaracak okkalı bir formülü, dünyanın bütün anlı şanlı ajansları bir araya gelse bulamazlardı.

Putin’in ulusuna seslenişini dinlerken

BAHÇELİ TARKAN’A ŞEFKATLE YAKLAŞTI

TARKAN’ın dedesinin kardeşi Fethi Tevetoğlu’dur.

*

Fethi Bey...

Nihal Atsız yoldaşıdır. Türkçüdür. Komünizmle Mücadele Dernekleri’nin önemli isimlerindendir. Şairdir. Siyasetçidir. Türkeş’le birlikte Irkçılık-Turancılık Davası’nda yargılanmıştır. Türkçü mücadelenin içinde yer almıştır. Adalet Partisi’nde ve Demokrat Parti’de siyaset yapmıştır.

Putin’in ulusuna seslenişini dinlerken

Devlet Bahçeli, Fethi Tevetoğlu’nu çok sever.

Büyük hürmeti vardır Fethi Bey’e... Şiirlerini bilir ve okur. Sık sık kendisinden söz eder. Tarkan vesilesiyle birkaç kez Fethi Bey’den söz etmişliği vardır.

*

Muhalefetin seçim şarkısına dönüştürmek istediği Tarkan’ın son şarkısıyla ilgili olarak Devlet Bey’in yaklaşımını şöyle formüle etmek mümkün:

*

Tarkan’a karşı alabildiğine müşfik... Tarkan’ın şarkısını hükümete karşı kullananlara karşı alabildiğine sert...

*

Devlet Bey’in Tarkan’a yönelik müşfik yaklaşımında...

Tarkan’ın dedesinin kardeşi Fethi Tevetoğlu’nun hatırı var.

*

Sırf bu yüzden Devlet Bey, Tarkan’a sonsuz bir kredi açmış gibi görünüyor.

BİR GÜN BİLEMEDİN İKİ GÜN

Türkiye’de en okkalı gündem maddeleri bile bir günde, bilemedin iki günde tüketiliyor.

*

Mevzu ne kadar heyecan dalgası oluşturursa oluştursun, konu ne kadar iştahla tartışılırsa tartışılsın, olay gündeme ne kadar damgasını basarsa bassın...

Bu böyle.

*

İşte bakın:

Putin’in masası bir gün, altılı masa iki gün, Tarkan’ın şarkısı üç gün sonra nasıl da eskidi.

*

Yorgun hissediyoruz ya bazen kendimizi. Sorumlusu işte bu manasız hızdır.

X

Akbaşoğlu ve enflasyon

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Şubat 2022
Habertürk’te tek başına bir programa çıkmış AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu.

Öyle bir enflasyon hesabı yapmış ki...

Tam evlere şenlik.

Hesabı şöyle Akbaşoğlu’nun:

*

“Fransa’da, Almanya’da enflasyon yüzde 1’lerden yüzde 6-7’ye çıkmış durumda. Dolayısıyla enflasyon 6-7 kat, fiyatlar da 6-7 kat artmış.”

*

Sunucu Kübra Par uyarıyor Akbaşoğlu’nu...

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İngilizce mingilizce

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Şubat 2022
Ekrem İmamoğlu, Münih Konferansı’nda İngilizce konuşmuş.

Her kafadan bir ses çıkıyor:

*

- İngilizcesi çok kötü.



- Aksanı var.

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Teleçakalla nasıl konuşmak lazım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Şubat 2022
Diyelim ki...

Telefonunuz çaldı.

Açtınız.

Karşınızda bir teleçakal var, sizi dolandıracak.

*

Bu telefon görüşmesinde alacağınız pozisyon, aşağı yukarı şöyle bir şey olmalı:


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Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Şubat 2022
Tarkan’ın “Geççek” şarkısı...

Türkiye’nin zaten cepheleşmiş kesimlerinin biraz daha cepheleşmesine yol açtı.

*

İktidar karşıtları...

Zil takıp oynuyorlar resmen. Dalgalanıyorlar. Durulmuyorlar. Kendilerini “İktidar ha düştü, ha düşecek” havasına fazlasıyla kaptırmış durumdalar.

*

Tarkan’ın şarkısına, Tarkan’ın bile yüklemediği misyonlar yüklüyorlar.

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Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Şubat 2022
Sosyoloji Profesörü Nilüfer Narlı’yı dolandırmışlar.

Bir dümen çevirerek.

Bir planı uygulamaya sokarak.

Kendilerini polis diye tanıtarak.

“Barış/Pınar” diye bir parola oluşturarak...

Sonuç?

Nilüfer Narlı Hocamız...

Bankaya gidip tüm parasını çekiyor.

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AK Parti’ye zarar veren AK Partililer

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Şubat 2022
Herhangi bir konuda konuşurken AK Parti’ye bir kişiyi bile ısındırmayıp tersine ısınmış olanları bile AK Parti’den soğutanlar.

Olumsuzlukların giderileceğine dair umut vermek yerine olumsuzluklara mazeret bulma yarışına girişenler.

*

Sürekli iktidarlarının yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlatmak yerine sürekli CHP de CHP diye tutturanlar.

*

Faturalardaki şişkinliklerin ortadan kalkacağını söylemek yerine faturalardaki şişkinliklerin sorumluluğunu başkalarına yükleyenler.

*

Yapıcı, onarıcı, yakınlaştırıcı, katkı sağlayıcı, çekici olmak yerine yıkıcı, bozucu, uzaklaştırıcı, itici olanlar.

*

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28 Şubat ne alaka

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Şubat 2022
Altı muhalefet lideri, parlamenter sisteme dönüş için bir yol haritası açıklayacaklarmış.

Açıklama yapacakları günü de belirlemişler:

28 Şubat.

*

O 28 Şubat ki....



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Altılı masanın şansı var mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Şubat 2022
Büyük laflara, alengirli tahlillere, janjanlı mukayeselere falan hiç girmeden...

Soruya kestirmeden kısacık bir cevap veriyorum:

*

Eğer...



Pahalılık

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Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Şubat 2022
KILIÇDAROĞLU: Masanın çimentosu. Masanın tutkalı.

Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.

AKŞENER: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu’na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Bunun da rahatlığı içinde. Yani masadaki keyfi gıcır olmuştur.

*

KARAMOLLAOĞLU: Babacan ve Davutoğlu’nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Bozan, dağıtan, yan çizen olmamıştır.

*

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Ahmet Necdet Sezer’in intikamı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Şubat 2022
Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaşkanı iken...

İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürdüğüne dair bir söylenti çıkmıştı.

*

Çok dalga geçilmişti Sezer’in bu çabasıyla.



“Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor”

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Bizim millet sevmez anarşiyi, kaosu falan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Şubat 2022
Gençliğimde radikal eylemlerden çok hoşlanırdım.

Yumruklar havaya kalktığında heyecanlanırdım.

Herhangi bir korsan gösteri sırasında kendimden geçerdim.

Duvarlara yazı yazmak, yaşama sevinci verirdi bana.

Hep birlikte slogan atmak, hayata bağlardı beni.

Boykot, direniş... En sevdiğim kelimelerdi.

Fakat çok sonra fark ettim ki...

Bizim milletin büyük çoğunluğu

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Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Şubat 2022
Önce gelin büyük şairimiz Edip Cansever’in o enfes “Masa da Masaymış Ha” şiirini okuyalım:

MASA DA MASAYMIŞ HA

Adam yaşama sevinci içinde

Masaya anahtarlarını koydu

Bakır kâseye çiçekleri koydu

Sütünü yumurtasını koydu

Pencereden gelen ışığı koydu

Bisiklet sesini çıkrık sesini

Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu

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Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Şubat 2022
Bugün benim yazı günüm değil.

Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.

O yüzden karşınızdayım.

*

Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.

“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.

*

Kim var bu gaddar makinenin arkasında?

Bir ordu var!

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Kurban olayım başkanım, aman ha

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Şubat 2022
İstanbul’da fırtına ve yağış alarmı verilmiş.

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.

*

Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.

*

Şöyle deniyor:

*

“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”

Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.

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Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısın

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Şubat 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korona olmasının ardından bütün siyasi parti liderleri çok nazik geçmiş olsun mesajları yayınladılar.

Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.

*

Birleştirici bir kişilik...

Bu tabloya bakarak...

Şöyle şeyler der:

- Ne güzel bir tablo bu!

- Aman nazar değmesin!

-

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Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2022
Türkiye’de epey zamandır hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunlar için...

“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.

*

Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:

*

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.

*

Nereye gitsem, kiminle konuşsam...

Gündem hep elektrik faturaları.

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Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Şubat 2022
Katıldığı bir televizyon programında Ahmet Davutoğlu’na...

Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.

O da buna cevap verirken...

“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.

*

Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.


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Türk tezi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Şubat 2022
Ukrayna krizinde Türk tezi nedir?

Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.

*

Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.

Cevabını aradığım soru şuydu:

Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?

*

Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:

Birinci aşama:

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Amerikan desteği siyasette işe yarar mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Şubat 2022
Rahmetli Taylan abimiz, çok sıkı Demirelciydi.

Ta 70’lerden beri.

Vefası da büyüktü.

Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.

*

Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.

Ancak sohbetin en hararetli anında...

Konuyla ilgisi olsun olmasın...

Şöyle derdi:

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