Putin’in ulusuna seslenişini dinlerken

Öyle bir enflasyon hesabı yapmış ki...
Tam evlere şenlik.
Hesabı şöyle Akbaşoğlu’nun:
*
“Fransa’da, Almanya’da enflasyon yüzde 1’lerden yüzde 6-7’ye çıkmış durumda. Dolayısıyla enflasyon 6-7 kat, fiyatlar da 6-7 kat artmış.”
*
Sunucu Kübra Par uyarıyor Akbaşoğlu’nu...
Her kafadan bir ses çıkıyor:
*
- İngilizcesi çok kötü.
- Aksanı var.
Telefonunuz çaldı.
Açtınız.
Karşınızda bir teleçakal var, sizi dolandıracak.
*
Bu telefon görüşmesinde alacağınız pozisyon, aşağı yukarı şöyle bir şey olmalı:
Türkiye’nin zaten cepheleşmiş kesimlerinin biraz daha cepheleşmesine yol açtı.
*
İktidar karşıtları...
Zil takıp oynuyorlar resmen. Dalgalanıyorlar. Durulmuyorlar. Kendilerini “İktidar ha düştü, ha düşecek” havasına fazlasıyla kaptırmış durumdalar.
*
Tarkan’ın şarkısına, Tarkan’ın bile yüklemediği misyonlar yüklüyorlar.
Bir dümen çevirerek.
Bir planı uygulamaya sokarak.
Kendilerini polis diye tanıtarak.
“Barış/Pınar” diye bir parola oluşturarak...
Sonuç?
Nilüfer Narlı Hocamız...
Bankaya gidip tüm parasını çekiyor.
Olumsuzlukların giderileceğine dair umut vermek yerine olumsuzluklara mazeret bulma yarışına girişenler.
*
Sürekli iktidarlarının yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlatmak yerine sürekli CHP de CHP diye tutturanlar.
*
Faturalardaki şişkinliklerin ortadan kalkacağını söylemek yerine faturalardaki şişkinliklerin sorumluluğunu başkalarına yükleyenler.
*
Yapıcı, onarıcı, yakınlaştırıcı, katkı sağlayıcı, çekici olmak yerine yıkıcı, bozucu, uzaklaştırıcı, itici olanlar.
*
Açıklama yapacakları günü de belirlemişler:
28 Şubat.
*
O 28 Şubat ki....
Soruya kestirmeden kısacık bir cevap veriyorum:
*
Eğer...
Pahalılık
Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.
AKŞENER: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu’na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Bunun da rahatlığı içinde. Yani masadaki keyfi gıcır olmuştur.
*
KARAMOLLAOĞLU: Babacan ve Davutoğlu’nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Bozan, dağıtan, yan çizen olmamıştır.
*
İsraf olmasın diye Çankaya Köşkü’nün lambalarını söndürdüğüne dair bir söylenti çıkmıştı.
*
Çok dalga geçilmişti Sezer’in bu çabasıyla.
“Koca Cumhurbaşkanı. İşi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor”
Yumruklar havaya kalktığında heyecanlanırdım.
Herhangi bir korsan gösteri sırasında kendimden geçerdim.
Duvarlara yazı yazmak, yaşama sevinci verirdi bana.
Hep birlikte slogan atmak, hayata bağlardı beni.
Boykot, direniş... En sevdiğim kelimelerdi.
Fakat çok sonra fark ettim ki...
Bizim milletin büyük çoğunluğu
MASA DA MASAYMIŞ HA
Adam yaşama sevinci içinde
Masaya anahtarlarını koydu
Bakır kâseye çiçekleri koydu
Sütünü yumurtasını koydu
Pencereden gelen ışığı koydu
Bisiklet sesini çıkrık sesini
Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu
Ama kendimi bir konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim.
O yüzden karşınızdayım.
*
Sosyal medya, çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine.
“Olayın doğrusu nedir?” dedirtmiyor. “Aslında ne oldu?” sorusuna asla yüz verdirmiyor. “Gerçekten de böyle mi oldu acaba?” diye hiç merak ettirmiyor.
*
Kim var bu gaddar makinenin arkasında?
Bir ordu var!
İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış.
*
Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti.
*
Şöyle deniyor:
*
“Kurban olayım başkanım. Bu sefer de bir arıza çıkarma. Bizi şunların diline düşürme.”
Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz, olamaz.
Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.
*
Birleştirici bir kişilik...
Bu tabloya bakarak...
Şöyle şeyler der:
- Ne güzel bir tablo bu!
- Aman nazar değmesin!
-
“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.
*
Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:
*
Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.
*
Nereye gitsem, kiminle konuşsam...
Gündem hep elektrik faturaları.
“Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.
O da buna cevap verirken...
“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.
*
Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.
Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.
*
Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.
Cevabını aradığım soru şuydu:
Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?
*
Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:
Birinci aşama:
Ta 70’lerden beri.
Vefası da büyüktü.
Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.
*
Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.
Ancak sohbetin en hararetli anında...
Konuyla ilgisi olsun olmasın...
Şöyle derdi:
Putin’in ulusuna seslenişini dinlerken
Geçen pazartesi akşamı, bütün kanallar Putin’in “Ulusa Sesleniş” konuşmasını canlı yayınladı. Ben de bu konuşmayı dinleyenler arasındaydım. Dinlerken yapıp ettiklerim şunlardır:
Sekiz kere... Esnedim.
Dokuz kere... Dikkatimi kaybettim.
Bir kere... “Bak sen, Lenin’e laf sokuyor” dedim.
Yedi kere... Sıkılıp telefonumu kurcalamaya başladım.
Beş kere... “Bu adam bir acayip” dedim.
Putin, mizah severlerin hedefi olmaktan kaçamamıştı. Ata binerken çekilen pozu da böyle montajlanmıştı.
Dört kere... “Tarihe daldı, çıkamıyor” dedim.
Üç kere... Ne zaman biter diye saatime baktım.
NE YANİ? BİZ DE BÖYLE Mİ YAPALIM?
PUTİN, tarihte olup bitenlerden yola çıkarak...
Ukrayna’yı işgal etmesine haklı gerekçeler ortaya koymaya çalışıyor.
Böyle bir usul söz konusu olacaksa...
Bize de bayağı bir ekmek çıkar.
*
Türkiye olarak biz de...
Şu haritayı ortaya koyarak...
Hak taleplerinde bulunabiliriz.
*
Gerçi bizde doğalgaz yok ama...
Neyse... Neyse...
NE RUSYA’DAN NE UKRAYNA’DAN
TÜRKİYE’nin durduğu yeri Cumhurbaşkanı Erdoğan, gayet net biçimde özetledi.
*
Dediği şu:
*
“Ne Rusya’dan ne Ukrayna’dan vazgeçeriz.”
*
Şu ana kadar Türkiye açısından bundan daha doğru bir yere işaret edildiğine rastlamadım.
28 ŞUBAT’TA 28 BAŞÖRTÜLÜ KADINLA BULUŞMAK
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat’ta 28 başörtülü kadınla buluşacakmış.
*
Olay şu:
Millet İttifakı’nın altı siyasi lideri, en önemli açıklamalarını 28 Şubat gibi “talihsiz” bir günde yapacaklar. “28 Şubat ne alaka, başka gün mü bulamadınız?” falan dendi ya... İşte bu eleştirilere karşı böyle bir formül geliştirmişler.
*
Bu formül nasıl bulunmuştur?
Sanırım şöyle:
*
Kılıçdaroğlu, danışmanlarına...
“Yaptık bir hata... Hemen bunu telafi edecek parlak bir çıkış bulun” demiştir.
*
Danışmanlar da iki hafta geceli gündüzlü mesai harcayarak...
“28 Şubat’ta 28 başörtülü kadınla buluşma” formülünü bulmuşlardır.
*
Pek parlak bir buluş sayılmaz.
Ama haksızlık da yapmayalım sayın danışmanlara.
*
28 Şubat gibi bir tarihin seçilmesinin lüzumsuzluğunu kurtaracak okkalı bir formülü, dünyanın bütün anlı şanlı ajansları bir araya gelse bulamazlardı.
BAHÇELİ TARKAN’A ŞEFKATLE YAKLAŞTI
TARKAN’ın dedesinin kardeşi Fethi Tevetoğlu’dur.
*
Fethi Bey...
Nihal Atsız yoldaşıdır. Türkçüdür. Komünizmle Mücadele Dernekleri’nin önemli isimlerindendir. Şairdir. Siyasetçidir. Türkeş’le birlikte Irkçılık-Turancılık Davası’nda yargılanmıştır. Türkçü mücadelenin içinde yer almıştır. Adalet Partisi’nde ve Demokrat Parti’de siyaset yapmıştır.
Devlet Bahçeli, Fethi Tevetoğlu’nu çok sever.
Büyük hürmeti vardır Fethi Bey’e... Şiirlerini bilir ve okur. Sık sık kendisinden söz eder. Tarkan vesilesiyle birkaç kez Fethi Bey’den söz etmişliği vardır.
*
Muhalefetin seçim şarkısına dönüştürmek istediği Tarkan’ın son şarkısıyla ilgili olarak Devlet Bey’in yaklaşımını şöyle formüle etmek mümkün:
*
Tarkan’a karşı alabildiğine müşfik... Tarkan’ın şarkısını hükümete karşı kullananlara karşı alabildiğine sert...
*
Devlet Bey’in Tarkan’a yönelik müşfik yaklaşımında...
Tarkan’ın dedesinin kardeşi Fethi Tevetoğlu’nun hatırı var.
*
Sırf bu yüzden Devlet Bey, Tarkan’a sonsuz bir kredi açmış gibi görünüyor.
BİR GÜN BİLEMEDİN İKİ GÜN
Türkiye’de en okkalı gündem maddeleri bile bir günde, bilemedin iki günde tüketiliyor.
*
Mevzu ne kadar heyecan dalgası oluşturursa oluştursun, konu ne kadar iştahla tartışılırsa tartışılsın, olay gündeme ne kadar damgasını basarsa bassın...
Bu böyle.
*
İşte bakın:
Putin’in masası bir gün, altılı masa iki gün, Tarkan’ın şarkısı üç gün sonra nasıl da eskidi.
*
Yorgun hissediyoruz ya bazen kendimizi. Sorumlusu işte bu manasız hızdır.