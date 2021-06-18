Puslu havanın çakalı

Karşıma aniden büyük Türk düşünürlerinden Erol Mütercimler çıktı.
Şöyle bir şey diyordu:
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“Doğu’da kuklacılık vardır... Batı’da ortaoyunu...”
Ülkenin içinde bulunduğu durumu kendi bakış açısıyla anlatıyor, hükümeti sert bir üslupla eleştiriyor ve en sonunda da şöyle diyordu:
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“Bunlarla selamı sabahı kesin.”
Bunu duyunca “Eyvah” dedim.
Hem memleket için...
Hem de CHP için...
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BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
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İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
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Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
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- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
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- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
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Peki bu teklifin...
Haber aynen şöyleydi:
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“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.
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Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.
- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Kılıçdaroğlu’nu kesin ister. Hatta istemekle kalmaz, bayağı bir memnun da olur. Muharrem İnce’nin “çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş” tiradını bile anımsar.
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- MANSUR YAVAŞ: Kulislerdeki fısıltılara göre istiyormuş Mansur Yavaş’ı... Hatta “Mansur aleyhinde konuşmayın” da demiş. Dişine göre buluyor herhalde... Ama Yavaş’ın pek arzusu yok gibi.
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Benim aklıma şunlar gelir:
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- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.
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- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.
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- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.
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Şunları söyledi:
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- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
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Ayasofya’nın ibadete açılışını...
- Atatürk’e gönderme yapmadan...
- Atatürk’e hakaret etmeden...
- Atatürk’e dil uzatmadan...
İfade etmek mümkün değil mi?
*
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...
Demiş ki:
*
“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”
*
Korkut Eken de cevap vermiş:
*
“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”
*
“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”
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Korkut Eken, cevap veriyor:
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“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”
Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:
*
Aşı olmayı düşünüyor musunuz?
YÜZDE 52: Evet olurum.
YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.
YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.
Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir. BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM
EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.
Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.
Puslu havanın çakalı
Bugünlerde ortada bir parça puslu hava ve çokça da karambol var ya...
İftira atmaya, kara çalmaya süper müsait bir ortam söz konusu ya...
*
İşte bu pustan, bu karambolden ve bu ortamdan yararlanmak isteyen çakalın teki, YouTube denilen mecrada geçmiş kameranın karşısına, elindeki pisliği bana bulaştırmaya çabalıyor.
Elinde bir avuç pislik, üstüme sıçratmak için debeleniyor.
*
Şunun farkındayım:
*
Puslu havalar, tam çakalların havasıdır. Bu havalarda çakallara gün doğar.
Ama benim çakal için, gün doğmayacak.
Çünkü bu çakalla, yargı önünde hesaplaşacağız. Attığı iftiranın yargıda hesabını tek tek soracağım.
Milim geri adım atmadan. Üstüne üstüne giderek.
İZMİR’DEKİ HDP SALDIRISI VE CİNAYETE KARŞI DİKKAT
HDP ile siyasi mücadele edilecek tabii...
En sert şekilde eleştirilecek parti.
İlişkileri sorgulanacak.
*
Buraya kadar bir sorun yok.
*
Ancak sıra İzmir’de yaşanan saldırı ve cinayete benzer olaylara gelince...
Hepimizin duyarlılığı tavan yapmalı.
Böylesi provokasyonlara karşı hepimiz uyanık olmalıyız.
*
İzmir’deki olayın üzerine titizlikle gidilmeli.
Polis, yargı...
Bu olayı tüm boyutlarıyla aydınlatmalı.
*
Saldırgan kimdir, necidir?
Provokatör müdür? Eylemci midir?
Amacı nedir? Bağlantıları var mıdır?
Varsa ne türden bağlantılardır bunlar?
Bu soruların yanıtı bulunmalı.
*
Ve tabii tüm siyaset dünyası da bu tür girişimlere karşı tutum almalı.
*
Bu açıdan AK Parti’den gelen üç kınama, çok önemli.
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Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Grup Başkan Vekili Bülent Turan...
İktidar partisinin bu üç önemli isminin, saldırı ve cinayeti en vurgulu şekilde kınayıp lanetlemesinin anlamı büyük.
*
Bu tür saldırılarla ülkenin huzurunu bozmak isteyenlerin hevesleri, ancak bu tür tavır ve tutumlarla kursaklarında bırakılabilir.
BİONTECH/SİNOVAC
TÜRKİYE’ye BioNTech yağarken...
Sinovac’tan pek bir şey gelmiyor.
Yani...
Biri sözünde dururken...
Diğeri sözünün arkasında durmuyor.
Buradan yola çıkarak şöyle bir dış politika saptaması yapmak mümkün:
*
Bütün kartları, asla Doğu’ya oynamamak lazım. Çünkü bazen Batı emperyalizminden daha beter olabiliyor Doğu despotizmi...
ULAŞILAMAMA HAKKI
BÖYLE bir hak tanımı yapılıyor son günlerde.
*
Mesajlara boğulduğumuz, lüzumsuz aramalarla meşgul edildiğimiz, telefonu elden bırakamadığımız, her dakika ulaşılabilir sayıldığımız...
Günümüz dünyasında...
Ne güzel bir haktır bu.
Ben şahsen tanımadığım, bilmediğim numaraları açmayarak...
Bu haktan yararlanmanın ilk adımını atmaya karar vermiş bulunmaktayım.
*
Ulaşılamama hakkını savunalım.
Bu hakkımızdan milim ödün vermeyelim.
MİLLİ TAKIMLA İLGİLİ ARTIK ŞUNLARDAN KORKUYORUM
Bizim çocuklar, rakip kaleye doğru dürüst şut bile atamayacaklar diye korkuyorum.
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Şenol Güneş, iyice dağılıp daha büyük hatalar yapacak diye korkuyorum.
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Turnuvanın en kötü takımı bizimkiler olacak diye korkuyorum.
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Totemlerin hiçbiri, hiçbir işe yaramayacak diye korkuyorum.
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Bir taktik, bir strateji falan... Geliştirilmeyecek diye korkuyorum.
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Bizim takım, bir takımdan ziyade bir topluluk olarak kalacak diye korkuyorum.