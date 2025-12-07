 Provokatör polis

Haberin Devamı

Üzerinde üniforma olan bir polis memuru, sokak ortasında bağırıp çağırarak nutuk atıyor.

Üniformalı polis, bağırıp çağırırken şunları söylüyor:

“Apo çıkacak! Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Kürdistan olacak!”

Bir milyon kere söylendi: Apo çıkmayacak. Ama üniformalı provokatör, hiç utanmadan sallıyor yalanı.

“Kürdistan” diye bir konunun izi tozu bile yok. Ama üniformalı tahrikçi, hiç çekinmeden sallıyor yalanı.

Bu devleti yönetenler, dün teröre karşı nasıl en amansız mücadeleyi yürüttülerse bugün de aynı kararlılıkla terör örgütünü tamamen ortadan kaldıracak bir süreci yürütüyorlar.

Devleti yönetenler, bu adımları Apo’nun keyfi için atmıyor, Türk milletinin huzur ve güveni için atıyor.

Bir polis memurunun, bu amaçla yürütülen süreci sabote etmek amacıyla yalan yanlış bir hamasetle sokaktaki vatandaşı galeyana getirmeye çabalaması apaçık bir provokatörlüktür.

Provokatörlük ise iki kategoride yapılır:

- BİRİNCİ KATEGORİ: Yalana yanlışa inanıp güdümsüz biçimde.

- İKİNCİ KATEGORİ: Bazı mihrakların maşası olarak güdümlü biçimde.

Bu polisin yaptığı provokatörlük, umarım birinci kategorideki provokatörlüktür.

TOM AMCA BU SEFER GÜZEL KONUŞMUŞ

TOM Barrack’a sormuşlar:

“Suriye’de adem-i merkeziyetçilik mümkün mü?”

Cevap vermiş Tom Barrack:

“Adem-i merkeziyetçilik bu bölgenin hiçbir yerinde işe yaramadı. Balkanlar 7 farklı ülkeye bölündü, tam bir karmaşa. Irak’a bakın. Adem-i merkeziyetçilik büyük sorun. Lübnan’da çalışmıyor, Libya öyle.”

Bu Tom Amca çok karmaşık biri.

Bazen “bu da nereden çıktı şimdi” dedirtecek şeyler söylüyor. Bazen acayip şahane tarihsel analizler yapıyor. Bazen ulus devlet meselesini diline doluyor.

Ama bu son açıklaması... Gayet iyi. Aman dilimizi ısıralım.

İLKEL BİR YAŞAM FORMUNUN YAPTIĞI HEYKEL

EVDE otururken dışarıdan bir eylem sesi geldi ta evin içine kadar. Lütfi Kırdar’ın oralardan geliyordu ses. Şöyle bir kulak kabarttım: Hayır, seküler bir eylem değildi yapılan. Tekbirler getiriliyordu.

Sordum, soruşturdum: Meğer bir grup İslamcı, Lütfi Kırdar’a yerleştirilen bir heykeli protesto ediyormuş.

*

Protesto edilen heykeli de buldum:

Dört başlı bir canavar heykeli.

Canavarın bir başı İSLAMCILARI, bir başı KOMÜNİSTLERİ, bir başı FAŞİSTLERİ, bir başı da TURANCILARI temsil ediyor.

Bir de kılıç var ortada. O da inkılap kılıcı. Dört başlı canavarı öldürecek kılıç.

1947 yılında karikatürist Ramiz Gökçe tarafından yapılan bir karikatür vardır. İşte o karikatürün heykel versiyonu bu.

*

1947’nin Türkiye’si şöyle bir Türkiye’ydi:

İslamcı düşman, milliyetçi düşman, Turancı düşman, solcu / komünist düşman. Bütün düşmanlar ise inkılap kılıcı tarafından dilim dilim kesilerek öldürülecek.

Karikatür ve heykelin mesajı bu.

Heykeltıraşa bakın hele!

1947 yılından kalma gerzek bir karikatürün heykelini yaparak 2025 yılında önüne geleni kılıçtan geçirmenin hayaliyle yaşıyor.

Bu heykeltıraşa gerici bile denmez.

Dense dense “önüne geleni kılıçtan geçirmenin hayaliyle yaşayan ilkel bir yaşam formu” denir.

DENİZ YÜCEL’DEN SONRA ZEYNEL EMRE

CHP’nin yeni parti sözcüsü Zeynel Emre oldu.

Eski sözcü Deniz Yücel, sadece parti kamuoyuna kendini beğendirmeye çalışıyordu.

Umarım yeni sözcü Zeynel Emre, tüm kamuoyuna kendini beğendirmeye çalışır.

Eski sözcü Deniz Yücel, biraz reaksiyoner kalıyordu.

Umarım yeni sözcü Zeynel Emre, aksiyoner olur.

GENÇ OLSAM ORADA OLMAK İSTERDİM

HALKBANK’ın düzenlediği “Gençİz Zirvesi”nden kesitler izliyorum:

Mehmet Şimşek orada. Osman Aşkın Bak orada. Mahinur Özdemir Göktaş orada. İlber Ortaylı orada. Yapay zekâ uzmanları orada. Hidayet Türkoğlu orada. Orhan Gencebay orada. Doğu Demirkol orada. Girişimciler orada.

Gençlere ilham verecek konuşmacılar, gençlerin yeteneklerini geliştirecek konular.

Genç olsam hemen kaydolurdum bu zirve için.

Üreten kadınlar için olduğu gibi gençler için de teşvik edici, yüreklendirici bu tür programlar düzenlemeye hiç yılmadan devam eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a binlerce tebrik.

