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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor

15 Kasım 2021

Belarus, Avrupa’ya gıcık.

Sırf bu yüzden...

“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.

Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.

*

Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.

Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor

*

Polonya ise buna karşı, Avrupa’nın da arzusuyla sınırını sımsıkı kapattı.

*

20 bine yakın göçmen...

- Belarus tarafından sınıra itilmekte...

- Polonya tarafından ise sınırın ötesinde tutulmakta...

*

İki ülkenin sınır hattına sıkışan göçmenler, günlerdir karda, kışta, soğukta perişan.

Barınmayı falan geçtim, yiyecek yok.

Öyle bir dram ki...

Ağlarsın.

*

Ama bırakın ağlayanı, utanan yok.

- Ne Belarus utanıyor ne Polonya...

- Ne Avrupa utanıyor ne ABD...

*

Koca ABD’nin koca Başkanı Biden bile sadece, “Gelişmeleri endişeyle izliyoruz” diye demeç vermekle yetiniyor.

*

Yeryüzünün çözülemeyecek en büyük sorunu haline getirdiler bu işi.

Ayıp ettiklerinin, kaba bencilliklerinin farkında bile değiller.

Altı üstü 20 bin kişiyi sınırlarından içeri sokmamak için gaddarlaşıyorlar, canavarca hislerle doluyorlar.

Yüzbinlerce göçmeni kabul eden Türkiye’ye bakıp utanmıyorlar.

*

Medeniyeti falan bırakın, bunlardan geçmiş insanlık bile.

HELALLEŞMEK İYİDİR

“Bizim de hatalarımız oldu” diyerek helalleşme kampanyası başlatacağını açıkladı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor

*

Niyet sorgulaması yapmaya, dudak bükmeye, küçümsemeye, etkisizleştirmeye hiç gerek yok.

*

“Helalleşmek”, bizim kültürümüzün en güzel kavramlarındandır.

Ve bu kavrama dayalı her türlü atak, canı gönülden desteklenmelidir.

ÇIKAR TELEFONUNU

Özellikle siyasetin ele alındığı sokak röportajlarında...

Yaşını başını almış dayılarımız, günümüz ekonomisinden ve yaşam tarzından şikâyet eden yeni yetmelere...

“Çıkar telefonunu... Göster telefonunu...” diyorlar, ardından da “Hem bu telefonu taşıyorsun hem de durumundan şikâyet ediyorsun” diyorlarmış.

Bu argüman, o kadar yaygınlaşmış ki...

“Çıkar telefonunu” tabirini duyanlar, hemen konuyu anlıyorlarmış.

*

Ben, olayı geç fark edenlerdenim.

*

Bu tür durumlar için cepte eski bir Nokia taşımakta fayda var sanırım.

KAFAMDAKİ DELİ SORULAR

- Nusret, dünyamızı ele geçirmeye çalışan uzaylıların öncü keşif koluna mensup bir varlık olabilir mi?

*

- Ersan Şen, özel hayatındaki konuşmalarında da tıpkı ekranlarda olduğu gibi sesini sık sık yükseltip alçaltıyor olabilir mi?

*

- Aşı karşıtı olmadığı halde Bill Gates’e fena halde gıcık olan sadece ve sadece ben miyim?

*

- Ali İhsan Yavuz’un yaptığı konuşmaların AK Parti oy oranına negatif etkisi konusunun sadece ben mi farkındayım?

BU İLETİŞİM STRATEJİSİNE RESMEN BAYILDIM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’u ziyaret etmiş.

Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor

Yanına da Meclis’teki Sanayi ve Teknoloji Komisyonu’nun farklı partilerden üyelerini almış.

*

Yerli otomobili yakından inceleyen, fabrika hakkında bilgi alan milletvekillerinin içinde CHP’li Milletvekili Tahsin Tarhan da varmış.

*

O Tahsin Tarhan ki...

“Bu proje tutmaz, havada kalır. Türkiye yerli otomobili yapamaz” diye görüş beyan etmiş bir isim.

*

Bayıldım bu iletişim stratejisine!

*

“Olmaz”, “Yapılamaz”, “Başarılamaz” diyenleri, başarılan ürünle buluşturmak.

*

Bundan daha güzel, bundan daha etkili, bundan daha başarılı bir iletişim stratejisi düşünemiyorum.

ERDOĞAN’IN DÖRT AŞAMALI SEÇİM STRATEJİSİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Memur-Sen toplantısında yaptığı konuşmayı baştan sona kadar dikkatle dinledim. Dört başı mamur bu konuşmadan Erdoğan’ın seçim stratejisinin ipuçlarını yakaladım. Dört aşamalı bir strateji söz konusu... Şöyle ki:

Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor

*

- BİRİNCİ AŞAMA: 19 yılda yapılanların detaylı bir anlatımı...

*

- İKİNCİ AŞAMA: Rakiplerin bunları hayal bile edemeyeceğine dair yaklaşımlar.

*

- ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Elde edilen kazanımların tehlikeye atılmaması gerektiği vurgusu.

*

- DÖRDÜNCÜ AŞAMA: “Yaptık, yine yaparız” cümlesini özenle ve ısrarla tekrar.

KAVUŞTAY

Instagram ahalisi, böyle bir kelime icat etmiş.

Sevgilisine kavuşan bir Instagram ahalisi, fotoğrafın altına “Sevgiliyle kavuştay” yazıyormuş.

*

Bu tür yaratıcı yaklaşımlara kapısı her zaman açık olan bana biraz itici geldi bu buluş.

DR. ÖZ PENSİLVANYA SENATÖRÜ OLURSA

Bizim Doktor Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Parti’den Pensilvanya senatörü olmak için kolları sıvamış.

Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor


*

Seçiliyormuş ve Fetullah’ı Pensilvanya’dan kovalıyormuş.

*

Amma eğlenceli olur ha!

X

Bir cani yetiştirmek istemiyorsanız

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Kasım 2021
Oğlunuzun empati duygusunu geliştirmesini en birinci vazife edinin.

- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.

*

- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.

*

- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.

*

- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.

*

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Samuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Kasım 2021
BİR: İnternetten leblebi, çekirdek satar gibi Samuray kılıcı satılmasının önüne geçilmeli. Samuray kılıcına ulaşım, bu denli kolay olmamalı. Bu tür kılıçların, “Hediyelik eşya” kategorisine alınmasına yasak konmalı.

- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.

*

- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.



*

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Samuray kılıcıyla kadın katleden adam deli mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Kasım 2021
Adı: Başak Cengiz.

Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.

Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.

Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.

Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.

Derken bir gün...

Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.

Ataşehir caddelerinde yürüyor

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Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Kasım 2021
Atatürk’ü artık, Kemalizm’in dar kalıplarına sıkıştırmadan anıyoruz.

Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.

*

Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.

*

Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.

*

Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.

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Lütfü Türkkan grup başkanvekili olmasaydı ne olacaktı Yavuz Bey?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Kasım 2021
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, benim sevdiğim, saydığım ve takdir ettiğim bir siyasetçidir.

Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.

Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.

*

Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...



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Onlarda iptal kültürü... Bizde linç kültürü...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Kasım 2021
Batı'da iptal kültürü diye bir şey çıkmış.

Nedir iptal kültürü?

Şöyle bir şey:

*

Herhangi bir ünlü...



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Baştan sona kadar Lütfü Türkkan olayı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Kasım 2021
Bu kaçıncı vukuat?

Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı. 

SIRADAN BİRİ DEĞİL

İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor. 



KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR

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Kanaat önderi falan kalmadı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Kasım 2021
Etkili ve sözü dinlenir kanaat önderinin temel özellikleri şunlardır:

- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.

*

- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.

*

- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.

*

- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.

*

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Çilem Doğan’ın bitmeyen çilesi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Kasım 2021
Kimdir Çilem Doğan?

Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.

*

Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.

Ya da...

Kendini savunacaktı.

İkincisini seçti.

Yani kendini savunmayı.

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Sayın dedi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Kasım 2021
“Bana hiç sevmediğin bir tepinme biçimini söyle” deseler...

Şu cevabı veririm:

*

Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...

Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...

“Sayın Öcalan” dediğinde...

Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.

Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.

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Falih Rıfkı’dan beri değişmeyen şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Kasım 2021
Falih Rıfkı Bey’i pek severim.

Üslubuna, belagatine bayılırım.

Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.

*

Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.

O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:

*

“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”

*

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Kaç dakika görüştüler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Kasım 2021
İlk açıklama şöyleydi:

 

“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”

*

Bazıları hemen atışa geçti:

*

- Ne kadar da kısa bir süre!

- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!

Falan...

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Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ekim 2021
Binanın görkemine diyecek yok.

- Adında Atatürk olması şahane.

*

- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.



*

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Dün çok büyük bir mutlulukla fark ettim ki

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ekim 2021
Cumhuriyet’e sahip çıkmak, bir yarışa dönüşmüş.

Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.

*

Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.

*

Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.

*

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Efendiler!

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ekim 2021
Efendiler!

BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

Efendiler!

*

Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...

Bu Cumhuriyet sayesindedir.

*

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Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ekim 2021
Anketçi ve reklamcı Faruk Acar, bir süre AK Parti’ye hizmet verdikten sonra İYİ Parti’ye transfer oldu.

O gün bugündür bekliyordum.

“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.

Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.

“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.

*

Aşağı yukarı şöyle bir film:

*

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Dahiyane bir formül

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Ekim 2021
Tarafsız Bölge’de konuklarımızdan biri Bedri Baykam’dı.

 

10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:

*

“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”

*

Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.

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İktidarın da işi zor muhalefetin de

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ekim 2021
İKTİDARIN ZORLUKLARI

* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.

* Pandemi etkisi.

* Üzerinden atamadığı atalet.

* Yeni bir hikâye yazamaması.

* Yeni bir iletişim dili kuramaması.

MUHALEFETİN ZORLUKLARI

* Çok parçalı oluşu.

* Aday belirlemedeki belirsizlikler.

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AKP’li herkesten nefret ediyormuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ekim 2021
Bir avukat, şöyle yazmış sosyal medya hesabında:

“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”

*

Baktım.

Bu paylaşım sahibine karşı...

AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.

“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...

*

Muhalefet cephesinden ise tık yok.

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