Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor

- Oğlunuza canlı sevgisini, özellikle de hayvan sevgisini aşılayın.
*
- Oğlunuzun yanlışlarına yanlış demesini bilin.
*
- Haklı haksız her durumda oğlunuzun tarafını tutmaktan kaçının.
*
- Oğlunuzun her arzusunu tatmin etmeye odaklanmayın.
*
- İKİ: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.
*
- ÜÇ: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.
*
Mimar bir kadın. Gencecik. Nişanlı.
Ankara’da yaşıyor. Bir inşaat firmasında çalışıyor.
Çalıştığı firma, genç kadını geçici görevle İstanbul’a gönderiyor ve İstanbul’da yaşamaya başlıyor Başak.
Ataşehir’de bir otelde kalıyor. İşine servisle gidiyor.
Derken bir gün...
Otele servisle gitmek yerine yürüyerek gitmeyi tercih ediyor.
Ataşehir caddelerinde yürüyor
Atatürk’ü artık, bir hayat tarzının dayatması olmaktan çıkararak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, sadece bir kesimin bayrağı haline getirmeden anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, resmi ve zorlama etkilerden arınarak anıyoruz.
*
Atatürk’ü artık, alabildiğine sivil, alabildiğine katılımcı biçimde anıyoruz.
Kendisini destekleyen sayısız yazı yazdım.
Siyasette kişisel olarak her zaman iç tutarlılığını korumaya özen gösteren bir yapısı vardır Ağıralioğlu’nun.
*
Fakat dün Lütfü Türkkan olayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı okuyunca...
Nedir iptal kültürü?
Şöyle bir şey:
*
Herhangi bir ünlü...
Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti’nin vukuatlı ismi olup çıktı.
SIRADAN BİRİ DEĞİL
İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener’in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği’ne getirildi. Yani İYİ Parti’yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.
KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR
- İyiye iyi, kötüye kötü demesini bilecek.
*
- Bir muhalefet partisi mensubu gibi iktidarı devirmeye kendini adamayacak.
*
- Bir iktidar mensubu gibi her şeyi savunmaya kendini adamayacak.
*
- İktidara sonsuz vururken muhalefeti kollamayacak.
*
Yıllarca kendisine sistematik bir şekilde şiddet uygulayan ve başkalarıyla para karşılığı ilişkiye girmeye zorlayan bir erkeği öldürmek zorunda kalan bir kadın.
*
Ya boyun eğmeye devam ederek ölmeden mezara girmiş olacaktı Çilem Doğan.
Ya da...
Kendini savunacaktı.
İkincisini seçti.
Yani kendini savunmayı.
Şu cevabı veririm:
*
Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir akademisyen...
Yanlışlıkla, farkında olmaksızın, bir hata olarak...
“Sayın Öcalan” dediğinde...
Hemen “Aaaa! Bak! Bebek katiline Sayın Öcalan dedi” diye üzerinde tepinmek.
Aslında, Türkiye’de her kesimin bayıldığı bir tepinme biçimidir bu.
Üslubuna, belagatine bayılırım.
Onun “Zeytindağı” adlı eseri, başucu kitabımdır.
*
Falih Rıfkı Bey’in “Gezerek Gördüklerim” adlı bir kitabı da var.
O kitapta yer alan bir bölüm şöyledir:
*
“Fransızların Midilli adasını işgal ettiği haberi İstanbul’a geldiği zaman birçok Türk’ün sözü şu olmuştu: ‘Bakalım İngiltere ne diyecek?.’ Şark âleminde kendini İngiltere’den ilk tedavi eden memleket Türkiye oldu.”
*
“Erdoğan–Biden görüşmesi 20 dakika sürecek.”
*
Bazıları hemen atışa geçti:
*
- Ne kadar da kısa bir süre!
- Bu kadar kısa bir sürede ne konuşabilirler ki!
Falan...
- Adında Atatürk olması şahane.
*
- Eski AKM’ye gönderme yapması muazzam.
*
- Cumhuriyet, hepimizin ortak paydası haline gelmiş.
*
- Cumhuriyet, kutuplaştığımız değil, birleştiğimiz yer olmuş.
*
- Cumhuriyet’in kadri, kıymeti bilinir olmuş.
*
-
BUGÜNLERDE etrafımızda “ben sultanım”, “ben şehzadeyim”, “ben padişah torunuyum” falan diye gezen bazı tipler, hepimizin kafa bulduğu birer karikatüre dönüşmüşlerse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
Efendiler!
*
Türkiye Cumhuriyeti devleti, yaşadığı tüm sorunlara rağmen içinde bulunduğu coğrafyanın pırıl pırıl parlayan ve gıpta edilen bir yıldızı halindeyse...
Bu Cumhuriyet sayesindedir.
*
O gün bugündür bekliyordum.
“Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?” diye.
Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı.
“Ömer’in Yolu” adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna.
*
Aşağı yukarı şöyle bir film:
*
10 büyükelçi krizinin çözülmesi hakkında şöyle bir saptama yaptı Bedri Baykam:
*
“Bu kriz, çok dahiyane bir formülle çözülmüş gözüküyor. Bu formülü bulanları tebrik ediyorum. Üniversitelerde ders diye okutulacak örnek olaydır bu.”
*
Tarafsız Bölge devam ederken reklam arasında Dışişleri yetkililerinden bir isim aradı beni.
* Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlar.
* Pandemi etkisi.
* Üzerinden atamadığı atalet.
* Yeni bir hikâye yazamaması.
* Yeni bir iletişim dili kuramaması.
MUHALEFETİN ZORLUKLARI
* Çok parçalı oluşu.
* Aday belirlemedeki belirsizlikler.
“AKP’li herkesten nefret ediyorum. Tahammülüm yok.”
*
Baktım.
Bu paylaşım sahibine karşı...
AK Parti’ye yakın duranlar laf ediyorlar.
“Kutuplaştırma bu değilse nedir” falan diye...
*
Muhalefet cephesinden ise tık yok.
Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor
Belarus, Avrupa’ya gıcık.
Sırf bu yüzden...
“Gelin sizi Polonya üzerinden Avrupa’ya geçireyim” diyerek Irak, Suriye, Yemen, Afganistan’daki potansiyel göçmenlere çağrı yaptı.
Böylece Belarus’a 20 bine yakın göçmen geldi.
*
Belarus’un ilk yaptığı iş, bu göçmenleri Polonya sınırına sürmek oldu.
*
Polonya ise buna karşı, Avrupa’nın da arzusuyla sınırını sımsıkı kapattı.
*
20 bine yakın göçmen...
- Belarus tarafından sınıra itilmekte...
- Polonya tarafından ise sınırın ötesinde tutulmakta...
*
İki ülkenin sınır hattına sıkışan göçmenler, günlerdir karda, kışta, soğukta perişan.
Barınmayı falan geçtim, yiyecek yok.
Öyle bir dram ki...
Ağlarsın.
*
Ama bırakın ağlayanı, utanan yok.
- Ne Belarus utanıyor ne Polonya...
- Ne Avrupa utanıyor ne ABD...
*
Koca ABD’nin koca Başkanı Biden bile sadece, “Gelişmeleri endişeyle izliyoruz” diye demeç vermekle yetiniyor.
*
Yeryüzünün çözülemeyecek en büyük sorunu haline getirdiler bu işi.
Ayıp ettiklerinin, kaba bencilliklerinin farkında bile değiller.
Altı üstü 20 bin kişiyi sınırlarından içeri sokmamak için gaddarlaşıyorlar, canavarca hislerle doluyorlar.
Yüzbinlerce göçmeni kabul eden Türkiye’ye bakıp utanmıyorlar.
*
Medeniyeti falan bırakın, bunlardan geçmiş insanlık bile.
HELALLEŞMEK İYİDİR
“Bizim de hatalarımız oldu” diyerek helalleşme kampanyası başlatacağını açıkladı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu.
*
Niyet sorgulaması yapmaya, dudak bükmeye, küçümsemeye, etkisizleştirmeye hiç gerek yok.
*
“Helalleşmek”, bizim kültürümüzün en güzel kavramlarındandır.
Ve bu kavrama dayalı her türlü atak, canı gönülden desteklenmelidir.
ÇIKAR TELEFONUNU
Özellikle siyasetin ele alındığı sokak röportajlarında...
Yaşını başını almış dayılarımız, günümüz ekonomisinden ve yaşam tarzından şikâyet eden yeni yetmelere...
“Çıkar telefonunu... Göster telefonunu...” diyorlar, ardından da “Hem bu telefonu taşıyorsun hem de durumundan şikâyet ediyorsun” diyorlarmış.
Bu argüman, o kadar yaygınlaşmış ki...
“Çıkar telefonunu” tabirini duyanlar, hemen konuyu anlıyorlarmış.
*
Ben, olayı geç fark edenlerdenim.
*
Bu tür durumlar için cepte eski bir Nokia taşımakta fayda var sanırım.
KAFAMDAKİ DELİ SORULAR
- Nusret, dünyamızı ele geçirmeye çalışan uzaylıların öncü keşif koluna mensup bir varlık olabilir mi?
*
- Ersan Şen, özel hayatındaki konuşmalarında da tıpkı ekranlarda olduğu gibi sesini sık sık yükseltip alçaltıyor olabilir mi?
*
- Aşı karşıtı olmadığı halde Bill Gates’e fena halde gıcık olan sadece ve sadece ben miyim?
*
- Ali İhsan Yavuz’un yaptığı konuşmaların AK Parti oy oranına negatif etkisi konusunun sadece ben mi farkındayım?
BU İLETİŞİM STRATEJİSİNE RESMEN BAYILDIM
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’u ziyaret etmiş.
Yanına da Meclis’teki Sanayi ve Teknoloji Komisyonu’nun farklı partilerden üyelerini almış.
*
Yerli otomobili yakından inceleyen, fabrika hakkında bilgi alan milletvekillerinin içinde CHP’li Milletvekili Tahsin Tarhan da varmış.
*
O Tahsin Tarhan ki...
“Bu proje tutmaz, havada kalır. Türkiye yerli otomobili yapamaz” diye görüş beyan etmiş bir isim.
*
Bayıldım bu iletişim stratejisine!
*
“Olmaz”, “Yapılamaz”, “Başarılamaz” diyenleri, başarılan ürünle buluşturmak.
*
Bundan daha güzel, bundan daha etkili, bundan daha başarılı bir iletişim stratejisi düşünemiyorum.
ERDOĞAN’IN DÖRT AŞAMALI SEÇİM STRATEJİSİ OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Memur-Sen toplantısında yaptığı konuşmayı baştan sona kadar dikkatle dinledim. Dört başı mamur bu konuşmadan Erdoğan’ın seçim stratejisinin ipuçlarını yakaladım. Dört aşamalı bir strateji söz konusu... Şöyle ki:
*
- BİRİNCİ AŞAMA: 19 yılda yapılanların detaylı bir anlatımı...
*
- İKİNCİ AŞAMA: Rakiplerin bunları hayal bile edemeyeceğine dair yaklaşımlar.
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- ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Elde edilen kazanımların tehlikeye atılmaması gerektiği vurgusu.
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- DÖRDÜNCÜ AŞAMA: “Yaptık, yine yaparız” cümlesini özenle ve ısrarla tekrar.
KAVUŞTAY
Instagram ahalisi, böyle bir kelime icat etmiş.
Sevgilisine kavuşan bir Instagram ahalisi, fotoğrafın altına “Sevgiliyle kavuştay” yazıyormuş.
*
Bu tür yaratıcı yaklaşımlara kapısı her zaman açık olan bana biraz itici geldi bu buluş.
DR. ÖZ PENSİLVANYA SENATÖRÜ OLURSA
Bizim Doktor Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Parti’den Pensilvanya senatörü olmak için kolları sıvamış.
*
Seçiliyormuş ve Fetullah’ı Pensilvanya’dan kovalıyormuş.
*
Amma eğlenceli olur ha!