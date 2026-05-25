Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Polissiz çözemediler

#CHP#Ekrem İmamoğlu#Özgür Özel

- Güya İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşananlar yaşanmayacaktı.

- Güya Kemal Bey çok dikkatliydi, asla olay çıksın istemiyordu.

- Güya Özgür Özel de polisle karşı karşıya gelmekten kaçınıyordu.

*

Demek ki hepsi hikâyeymiş.

Her iki taraf da...

İhtilafı polissiz çözmedi, çözemedi, belki de çözmek istemedi.

*

Dün CHP Genel Merkezi’nde yaşanan olayların iki sorumlusu var:

- BİR: Kemal Kılıçdaroğlu.

- İKİ: Özgür Özel.

 

*

Kemal Kılıçdaroğlu, polis zoruyla genel merkez binasının boşaltılmasını talep ederek bu işin sorumlusudur.

*

Özgür Özel de genel merkez binasını ancak polis zoruyla boşaltma kararı alarak, bu görüntüyü vermek isteyerek bu işin sorumlusudur.

İMAMOĞLU / ÖZEL İKİLİSİ VURUŞMAYI TERCİH ETTİ

Mutlak butlan çıktıktan sonra...

Özgür Özel aşağı yukarı şöyle bir tutum sergilemişti:

*

- Bazen diklenmeden dik duruyordu. / Bazen dik durmadan dikleniyordu.

-Bazen ılımlı ve işbirlikçi bir lider gibiydi. / Bazen sertlik yanlısı Tamil gerillası gibiydi.

- Bazen durumu yavaşça kabulleniyordu. / Bazen sonuna kadar direniş bayrağı çekiyordu.

- Bazen pazarlığa sonsuz açık gibi oluyordu. / Bazen süper ödünsüz gibi tavır alıyordu.

*

Ve dün itibariyle bu çelişkili tutumdan vazgeçti Özgür Özel.

Bundan sonra...

- Daha da diklenecek.

- Daha da sertlik yanlısı olacak.

- Daha da bağıracak.

- Daha da bayrak açacak.

*

Özgür Özel’in bu noktaya gelmesinin arka planında sanırım Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nun etkisi büyük.

*

Çünkü İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada...

Bırakın Kemal Kılıçdaroğlu’yla uzlaşmayı, resmen ve alenen halkı ayağa kalkmaya çağırdı.

*

Ekrem İmamoğlu, kendi durumunu göz önünde bulundurarak...

Uzlaşma istemiyor, anlaşma istemiyor.

NE OLACAK

Galiba şu olacak:

*

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, CHP’den ayrılıp başka bir parti kuracak.

*

Çünkü bu şartlar altında...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi kolay kolay kurultaya götürmeyeceğini görüyorlar.

Kılıçdaroğlu ile uğraşmaktansa kendi partilerini kurmayı tercih edecekler.

*

Dün yaşanan olaylardan sonra...

İmamoğlu’nun açıklamasını okuduktan sonra...

Özgür Özel’in konuşmasını dinledikten sonra...

Geldiğim yer burasıdır.

CHP OLMADAN BAŞARABİLİRLER Mİ

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi...

CHP’yi bırakıp ayrı parti kurarlarsa başaralı olabilirler mi?

*

- Eğer gerçekten de Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında hiç kimse yoksa...

- Eğer gerçekten de parti tabanı bir bütün olarak Özgür Özel’in arkasındaysa...

Tabii ki başarabilirler.

*

Ben CHP markasının sanıldığı kadar büyülü bir marka olmadığını düşünüyorum.

GAZETECİLERE SALDIRARAK HİÇBİR YERE VARAMAZSINIZ

CHP Genel Merkezi’nden Meclis’e doğru yürüyor Özgür Özel.

Tam bu sırada CNN Türk muhabiri Murat Bekmezci kendisine soru soruyor:

*

“Kemal Bey’le görüşecek misiniz?”.

*

Özgür Özel, kendisine soru soran Murat’a, “Benim adımın altına ne yazıyorsun CNN” diyor.

Bir değil, birkaç kez. Öfkeli bir şekilde.

Bir tür hedef gösterme bu.

Tabii ki bu hedef gösterme amacına ulaşıyor.

*

Önce Özel’in korumaları itip kakıyor CNN Türk muhabiri Murat Bekmezci ve kameraman Ali Uğurlu’yu.

En sonunda Ali Mahir Başarır devreye giriyor ve resmen darp ediyor gazetecileri.

*

Ne oluyor yahu?
Sahada görev yapan gazetecilerle nedir sizin alıp veremediğiniz?

Öfkeliyseniz gidin öfkenizi Kılıçdaroğlu’ndan çıkarın, muhabirlerden ne istiyorsunuz?

*

Sadece bu olay da değil.

Birkaç gündür CHP Genel Merkezi’ni gazeteciler açısından Felluce’ye dönüştürdüler.

Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır’dan, “bırakın gazeteciler görevlerini yapsın” tarzı çağrılar yapmaları beklenirken...

Hedef gösteriyorlar, darp ediyorlar.

*

Özel’in ve Başarır’ın Murat ve Ali’ye bir özür borçları var.

 

 

 

 

