PKK’dan kurtuluyoruz ama bunlardan kurtulamayacağız

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Bazı tipler...

- Süper huysuzlaşmakta.

- “Olamaz, feshedemez” diye yükselmekte.

- Öfkeden delirmekte.

- “PKK mı kaldı” diye olayı küçümsemekte.

- “Ama Suriye’de devlet kuracaklar” diye maraza çıkarmakta.

*

Ülke, yarım asırlık bir beladan kurtuluyor.

Bu tipler renkten renge girip moralsizleşiyor.

*

Türkiye için inanılmaz bir kazanım söz konusu.

Bu tiplerde öfke patlamaları yaşanmakta.

*

Anaların ağlamama, kanın dökülmeme ihtimali belirmiş.

Bu tipler kahrolmakta, perişan olmakta, yataklara düşmekte.

*

Türkiye, PKK’dan kurtulur kurtulmasına da...

PKK’nın doğurduğu nefretten beslenen bu tiplerden kurtulması neredeyse imkânsız.

KAN VE KİN DEVRİ KAPANMIŞTIR

PKK’nın kendini feshedeceğine dair bilgiler gelmeye başlayınca...

MHP’li Celal Adan, şahane bir paylaşım yaptı.

*

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“Kan ve kin devri kapanmıştır. Türk milleti kazanmıştır.”

*

Budur. Muhteşem özetlemiş Celal Adan.

BAZI ŞEYLER

- TENGİOĞLU: Karanlığıyla baş başa bırakılarak hapse atılan yumrukçu şahıs. Ben artık şundan eminim: Bağlantıları ortaya çıkarılamayacak. Karanlığı dağıtılamayacak.

- DÜDÜ MEHMET: Gitgide daha fazla “kıraathane emmisi”ne dönüşmekte olan Nevşin Mengü’nün Özgür Özel için bulduğu lakap.

- BAKSHİ: Hindistanlı Bakshi isimli bir emekli general, ekrana çıkmış, Türkiye’ye sallamış. Fakat öyle yüksekten sallıyor ki... İnsan ciddiye alamıyor. Yunan emekli generallerinden bile beter çıktı Hindistan’ın bu emeklisi.

- SIRRI: Türkiye’nin tunç yasasıdır: Bir kişi çok övülürse... Anında sövgücüler ortaya çıkıverir. Sırrı Süreyya da işte bu tunç yasadan nasibini aldı.

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- ARSENİK: Arsenikle zehirleme denilince aklıma İngiliz polisiyeleri gelir. Civa ile zehirleme denilince aklıma Rusya gelir. Hakan Fidan’a kim suikast düzenledi acaba?

KİNİNİN TAKİPÇİSİ BİR KÖŞECİ

YILMAZ Özdil, AK Parti seçmenlerine “bidon kafalı” diye hakaret etmişti.

Özgür Özel de işte bunu eleştirmişti. “Seçmene böyle hakaret edilmesi yanlıştır” falan diyerek.

*

Vay efendim sen misin Yılmaz Özdil’i eleştiren.

O gün bugündür kafaya taktı bunu Özdil.

Özgür Özel’e düşman oldu.

*

Yıllar önce kendisine yapılmış bu eleştiriyi hiç unutmuyor, unutamıyor adam.

Bu öyle bir kin ki... Asla yatışmıyor. Asla gevşemiyor. Asla bitmiyor.

Kişisel kininde zerre kadar yumuşama olmuyor.

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*

Özgür Özel’e sürekli lakap takıyor, hakaret ediyor, “Armut” diyor, “Mesir macunu” diyor.

Niye?

Sırf “Bidon kafalı demek yanlıştır” dediği için.

*

“Kindar gençlik” yaratılamadı ama galiba “kindar köşeci” yaratıldı.