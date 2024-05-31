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Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

PKK Suriye’de devletçilik oynuyor

#PKK#Suriye#ABD

Suriye’de egemen olduğu küçük beldelerde yerel seçim yapacakmış PKK.

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“Kanton” olarak ilan ettiği her yerde yapamıyor.

Çünkü egemen olamadığı yerler var.

*

Herkese oy kullandırmıyor.

Çünkü sonuçtan emin değil.

*

Yaptığıyla bir sonuç alabilmesi çok zor.

Çünkü Arap aşiretleri ve kendisine bağlı olmayan Kürtler buna karşı.

*

Peki niye böyle bir oyun oynuyor?

Amacı ne?

*

Trump gelirse...

ABD, Suriye’den çekilirse...

“Seçimle işbaşına gelmiş yerel yöneticilerimiz var” diyerek...

Avrupa başkentlerinde meşruiyet sağlamak için oynuyor bu oyunu.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Efes Tatbikatı’nda verdiği mesaj, bu oyunun keyfini kaçıracak cinsten.

*

Erdoğan, “Teröristana izin vermeyeceğiz” diyerek...

Devletçilik oyununun tadını şimdiden kaçırdı.

GİZLİ TANIK YAKALANMIŞ

Ayhan Bora Kaplan örgütünün ikinci adamı olan meşhur gizli tanık Serdar Sertçelik Macaristan’da yakalanmış. Türkiye, iadesi için harekete geçmiş.

*

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Türkiye’ye iade edildiğinde...

PKK Suriye’de devletçilik oynuyor

- Bu kez sıkı tutulsun.

- Bu kez yağına elektronik kelepçe değil, bileğine normal kelepçe vurulsun.

- Bu kez adam gibi sorgulansın.

- Bu kez gözaltındayken eğlence mekânlarında görülmesin.

- Bu kez manipülasyon yapmasına izin verilmesin.

*

Yani kocaman bir ders çıkarılmış olsun bu kez.

SAVAŞ KAÇKINI KÜÇÜK NETANYAHU

İsrail savaşta.

Savaş baronu Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu Florida’da keyfinde.

*

Yair Netanyahu, Florida’da denize girmekten vakit bulduğu sıralarda...

PKK Suriye’de devletçilik oynuyor

Almış eline Türkiye haritasını, renklere boyamış ve Türkiye’yi kafasına göre bölmeye çalışmış.

*

Henüz Hamas’ı yenmeyi başaramamış bir babanın savaş kaçkını oğluna sadece şunu söylemek isterim:

*

Dünya babandan öyle nefret eder hale geldi ki...

Sen Türkiye haritasıyla oynarken...

Dünyanın bütün vicdanlı halkları, tükürükleriyle İsrail’in haritasını değiştirecek.

AZRA KOHEN

Yazarmış bu kişi.

Hiçbir kitabını okumadım çok şükür.

*

Çünkü bu yazar...

PKK Suriye’de devletçilik oynuyor

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Filistinli annelerin çocuklarını kasten bomba atılacak yerlere götürerek ölümlerine neden olduklarına, böylece İsrail aleyhine propaganda yaptıklarına inanıyor.

*

Güya İsrail, “burayı bombalayacağız” diyormuş.

Filistinli anneler de hemen oraya çocuklarını götürüyorlarmış.

*

Buna inanıyor Azra Kohen.

*

Buna inanan bir insan, yazar olamaz.

Buna inanan bir insan, akıl ve izan sahibi olamaz.

Buna inanan bir insan, anne olamaz.

Buna inanan bir insan, insan olamaz.

AHMET UĞURLU’YU KAYBETTİK

Yıllar önce Necef Uğurlu’nun ev sahipliğinde Ahmet Uğurlu’nun evine misafir olurduk.

Oradan tanıyorum kendisini.

*

Güzel kalpli, sakin, uyumlu, şahane bir insandı.

Öne çıkmaya çalışmaz, kendini gösterme gayretinde olmaz, sürekli tebessüm ederdi.

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Alçakgönüllüydü.

PKK Suriye’de devletçilik oynuyor

Hem de fazlasıyla.

*

Oysa büyük, çok büyük sanatçıydı.

“Tabutta Rövaşata” filminde harikalar yaratmıştı. “Mine” filminde canlandırdığı kötü adam karakteri unutulmazdır.

Tiyatroda da izlemiştim Ahmet Uğurlu’yu.

Müthiş bir tiyatro sanatçısıydı.

*

Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin.

BELEDİYELER ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Sokak köpekleri sorununun en büyük muhatabı belediyeler.

*

Kısırlaştırma yapmaları gerekiyordu.

Yapmadılar.

*

Yaşam alanları oluşturmaları gerekiyordu.

Oluşturmadılar.

*

Yerel çözümler geliştirmeleri gerekiyordu.

Geliştirmediler.

*

Şu anda da belediyeler, sorun sadece merkezi hükümetin sorunuymuş gibi oturmuş tartışmaları izliyorlar.

*

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Belediyeler izleyici olmaktan çıkmalı.

Bu konuda yasanın kendilerine verdiği görevleri eksiksiz yerine getirmeli.

#PKK#Suriye#ABD
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